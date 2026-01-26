Amazon, smartphone Motorola a prezzo stracciato e sconti all'85%

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Comincia questa ultima settimana di gennaio e non poteva farlo in maniera migliore. Da oggi su Amazon sono disponibili nuove promo che ti aiutano a fare grandissimi affari. Con la fine dei saldi invernali, anche sul sito di e-commerce troviamo una vera svendita su tanti prodotti tech. Non solo i classici smartphone, ma anche smartwatch, smart TV e accessori economici. Ad esempio, troviamo un paio di cuffie lowcost con uno sconto dell’86% e le paghi solamente 10 euro. Ottima anche l’offerta per una cassa Bluetooth disponibile con un doppio sconto e la paghi pochissimo.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e sono raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto c’è sia il link per accedere alla pagina su Amazon sia una breve descrizione tecnica. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

Amazon, migliori offerte 26 gennaio

Smartphone

iPhone 16e. L’occasione del giorno se sei alla ricerca di uno smartphone top a un prezzo scontatissimo. Da oggi su Amazon è disponibile l’ iPhone 16e al minimo storico e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Per un telefono Apple si tratta di un affare da non farsi assolutamente scappare. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che assicura prestazioni top con qualsiasi applicazione e supporta Apple Intelligence, fotocamera principale Fusion da 48 megapixel . Autonomia che ti permette di completare un intero giorno senza problemi.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. Tornano in offerta le cuffie più acquistate delle ultime settimane. Parliamo di questo modello economico disponibile su Amazon con uno sconto dell’86% che fa crollare il prezzo a soli 10 euro . Comode da indossare, assicurano una buona qualità del suono e sono dotate di quattro microfoni per chiamate nitide. La cancellazione del rumore ti fa immergere completamente nel suono e si connettono facilmente con qualsiasi smartphone.

con un : oltre a quello del , puoi un che ti fa un . Il prezzo finale è piccolissimo e fai un affare unico. Assicura una buona riproduzione del suono ed è anche impermeabile. Si collega a qualsiasi telefono. Non perdere questa occasione. Levapelucchi Severin. Un piccolo accessorio che fa una differenza enorme, specialmente in pieno inverno. Parliamo di questo levapelucchi che oggi è l’affare del giorno con uno sconto del 46% e un prezzo inferiore ai 7 euro. È perfetto per rimuovere in pochi secondi i pallini di lana e i pelucchi da maglioni, sciarpe e coperte, facendoli tornare come nuovi. Grazie al contenitore trasparente e alla griglia in metallo, è sicuro sui tessuti e facilissimo da svuotare. Un investimento minimo per un risultato estetico immediato.

Smartwatch

Garmin fenix 7 Pro Solar. Cala il prezzo di uno dei migliori orologi disponibili sul mercato. Da oggi il Garmin fenix 7 Pro Solar è disponibile su Amazon con uno sconto del 34% e risparmi più di 250 euro su quello di listino. Smartwatch super resistente dotato di funzionalità avanzate e di una speciale lente che cattura i raggi solari ed estende la durata della batteria fino a un massimo di 22 giorni . Più di 30 app per lo sport, chip GPS super preciso, tante app per le mappe e monitoraggio avanzato della salute a partire dalla frequenza cardiaca e dalla qualità del riposo notturno. Puoi anche effettuare pagamenti in modalità contactless.

Smart TV

Smart TV Samsung QLED da 43 pollici. Tra i migliori smart TV per rapporto qualità-prezzo , da oggi su Amazon trovi questo modello Samsung da 43 pollici con un ottimo sconto del 31% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Assicura immagini con una risoluzione 4K, processore avanzato che rende i colori realistici e a bordo è presente il sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Elettrodomestici

roborock QV 35A. Offerta con doppio sconto da non farsi sfuggire. Su Amazon è in promo il robot aspirapolvere roborock QV 35A al minimo storico e con una promo da non farsi sfuggire . Grazie allo sconto del 42% approfitti del minimo storico e risparmi 240 euro su quello di listino. Grande potenza di aspirazione, permette di lavare il pavimento senza troppi sforzi e mappa accuratamente tutta l’abitazione. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone ed è in grado di evitare facilmente gli ostacoli.

Igiene dentale

Oral-B iO 5N. La tecnologia iO di Oral-B non è mai stata così accessibile: oggi lo spazzolino iO 5N è disponibile con uno sconto del 61% e un prezzo letteralmente crollato . Per rendere l’acquisto ancora più leggero, puoi approfittare del pagamento in 5 rate a tasso zero . Questo spazzolino non è un semplice strumento di pulizia, ma un vero coach digitale: grazie all’intelligenza artificiale, monitora il tuo modo di spazzolare in tempo reale tramite l’app, guidandoti per non tralasciare nessuna zona. Offre cinque modalità di pulizia personalizzate e un sensore di pressione intelligente che ti avvisa se stai premendo troppo forte, proteggendo le tue gengive.

