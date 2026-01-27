Amazon, macchina caffè De'Longhi crolla di prezzo: sconti fino all'85%

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Settimana di grandi offerte e di grandi sconti su Amazon. Il sito di e-commerce vuole chiudere al meglio questo mese di ottobre e lancia tutta una serie di promo con sconti esagerati che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Ad esempio, se sei alla ricerca del nuovo smartphone, trovi l’iPhone Air e l’iPhone 16e al minimo storico. Se vuoi spendere un po’ di meno c’è l’ottimo Motorola edge 60 con uno sconto lampo del 43% e fai un super affare. Ottime occasioni anche per gli accessori lowcost, con il powerbank da 10.000 mAh che trovi con sconto dell’84% e lo paghi meno di 13 euro. Non mancano gli elettrodomestici, con la macchina per il caffè De’Longhi in promo con uno sconto del 40% e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di questa settimana: le trovi raccolte qui in basso. Non perdere tempo e approfittane subito: possono terminare anche tra pochissime ore.

Amazon, le migliori offerte della settimana

L’iPhone più innovativo lanciato negli ultimi anni è disponibile con un’offerta speciale su Amazon. Solamente acquistandolo oggi risparmi più di 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Per un iPhone uscito sul mercato da pochi mesi si tratta di un’occasione unica da non farsi scappare. Design super sottile, schermo ProMotion da 6,5 pollici e refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni superiori, fotocamera posteriore Fusion e fotocamera frontale Center Stage, batteria che dura per tutto il giorno.

Se non vuoi spendere cifre esagerate per un telefono Apple, questa settimana su Amazon è disponibile l’iPhone 16e con uno sconto del 19% e al minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. La versione "lowcost" dello smartphone Apple assicura prestazioni top: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence, fotocamera Fusion da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Occasione da non farsi sfuggire.

Altra ottima occasione se sei alla ricerca di un telefono top di gamma. Da oggi su Amazon è disponibile il Google Pixel 10 con uno sconto del 33% e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Smartphone che assicura ottime prestazioni top grazie al processore Tensor G5 sviluppato appositamente per supportare le funzioni AI di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e schermo Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione. Autonomia che copre tutto il giorno.

Occasione che non devia assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi trovi il Motorola edge 60 in offerta con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 160 euro. Si tratta di uno dei modelli più venduti in queste ultime settimane: schermo pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare sempre da 50 megapixel, batteria da 5200 mAh che supporta anche la ricarica rapida fino a 68 W.

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, questa è la promo che fa per te. Solo per pochissimo tempo trovi il DOOGEE Note 56 in promo con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 80 euro. Schermo da 6,56 pollici ad alta risoluzione, buone prestazioni, fino a 24 GB di RAM con la RAM virtuale e fino a 2 terabyte di memoria interna con la scheda microSD. Buona qualità delle foto e una batteria da 6150 mAh che può durare fino a due giorni. Smartphone perfetto per chiamare, inviare messaggi e utilizzare le app più famose, come i social.

Un accessorio di cui non puoi fare a meno. Da oggi su Amazon è disponibile questo powerbank da 10.000 mAh in promo con uno sconto dell’84% e lo paghi meno di 13 euro. Permette di ricaricare più dispositivi contemporaneamente e supporta qualsiasi smartphone, anche quelli di ultima generazione. Sulla scocca è presente un display LCD che mostra il livello di ricarica. Non può mancare nel tuo zaino.

Offerta altrettanto speciale per queste cuffie lowcost. Da oggi sono disponibili su Amazon con uno sconto dell’86% e le paghi solamente 10 euro. Si tratta di auricolari economici che assicurano una buona qualità del suono e sono dotati sia di quattro microfoni per chiamate nitide sia della cancellazione del rumore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia fino a 60 ore. Occasione da non farsi sfuggire.

Tra le migliori occasioni di questa settimana troviamo sicuramente questa cassa Bluetooth economica disponibile con un doppio sconto incredibile. Oltre a quello fisso del 69% puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 30% e la paghi meno di 30 euro. Ottima qualità del suono, doppio driver audio per bassi potenti, autonomia fino a 30 ore e si accoppia facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere questa promo, può terminare molto presto: i coupon sono limitati.

Lo smartwatch Xiaomi è protagonista di un’ottima offerta: lo trovi con uno sconto del 32% al suo prezzo minimo storico. Amazon offre anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Lo Xiaomi Watch S4 si distingue per il suo design elegante con ghiera intercambiabile e un display AMOLED luminosissimo. È uno smartwatch completo che offre monitoraggio avanzato della salute (frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue, stress) e oltre 150 modalità sportive. La batteria a lunga durata e il GPS integrato lo rendono il compagno ideale per ogni giornata.

Se cerchi il top assoluto della resistenza e delle prestazioni, questa è la promo che fa per te: con lo sconto Amazon risparmi ben 200 euro sul Galaxy Watch Ultra. Costruito in titanio di grado aerospaziale e progettato per resistere a temperature e condizioni estreme, lo smartwatch di Samsung è dotato di una batteria a lunghissima durata, una sirena di emergenza integrata e funzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale per monitorare le tue prestazioni atletiche e il recupero notturno. Design moderno e ricercato, lo puoi indossare in ogni momento della giornata.

Se vuoi trasformare il tuo salotto, questa è l’offerta lampo definitiva: il top di gamma dei televisori Amazon con schermo da 43 pollici è scontato del 50%. Non è solo un TV 4K, ma un pannello QLED con Local Dimming Full Array che offre neri profondi e colori vibranti. La vera chicca è la Modalità Ambiente, che trasforma lo schermo in un’opera d’arte o in un hub informativo quando non guardi la TV. Grazie ai microfoni integrati, puoi controllare tutto con Alexa a mani libere, senza nemmeno toccare il telecomando. Il sistema operativo Fire TV supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Un ribasso mai visto prima: lo sconto del 60% porta questo robot aspirapolvere della Hoover a meno di 100 euro e fai un super affare. Nonostante il costo irrisorio, è dotato di una potenza di aspirazione elevata e un design ultra-sottile (8,3 cm) perfetto per pulire sotto i mobili più bassi. È possibile acquistarlo anche in 5 rate a tasso zero, rendendolo l’acquisto più intelligente della giornata per chi vuole automatizzare le pulizie senza spendere una fortuna. Navigazione laser che mappa accuratamente tutta l’abitazione.

Per chi preferisce il controllo manuale ma vuole il massimo delle prestazioni, l’aspirapolvere e lavapavimenti CrossWave EdgeFind è al suo prezzo minimo con uno sconto del 31%. Questo modello "3-in-1" aspira, lava e asciuga in una sola passata. La tecnologia EdgeFind è pensata specificamente per pulire a fondo lungo i battiscopa e negli angoli, zone dove i normali lavapavimenti spesso lasciano residui. È la soluzione definitiva per chi ha animali in casa e cerca una pulizia igienica profonda su ogni tipo di superficie.

Gli amanti del vero espresso non possono lasciarsi sfuggire questa occasione: la macchina automatica De’Longhi Perfetto Magnifica S è in offerta con uno sconto del 40%, raggiungendo il suo minimo storico. Disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero. Questa macchina non solo macina i chicchi all’istante per preservarne l’aroma, ma permette di personalizzare l’intensità e la lunghezza del caffè. Grazie al Cappuccino System regolabile, potrete preparare una schiuma di latte densa e cremosa per colazioni perfette ogni mattina. È solida, facile da pulire e rappresenta il punto di riferimento per chi vuole abbandonare definitivamente le capsule.

Se la tecnologia delle friggitrici ad aria vi ha sempre incuriosito, questo modello alza l’asticella: la Moulinex Easy Fry Infrared oggi è disponibile con uno sconto del 35% e la puoi acquistare in 5 rate a tasso zero. La particolarità di questa Moulinex è il sistema a raggi infrarossi che garantisce un riscaldamento ancora più rapido e uniforme, rendendo i cibi croccanti fuori e teneri dentro in meno tempo. Molto utile la finestra trasparente per monitorare la cottura senza dover aprire il cestello e disperdere calore. I componenti sono lavabili in lavastoviglie, rendendo la manutenzione semplicissima.

Per chi vuole mangiare sano ma ha poco tempo, questo multicooker della Moulinex è al minimo storico con uno sconto del 44%. È una pentola a pressione elettrica incredibilmente versatile: può cuocere a vapore, soffriggere, stufare e persino preparare dolci o yogurt, tutto con un unico dispositivo. Grazie alla sua tecnologia di cottura rapida, riduce i tempi di preparazione fino a 3 volte rispetto alla cucina tradizionale, mantenendo intatti i sapori e i nutrienti.

Come vedere l’ottava giornata di Champions League

Ultima giornata del girone di qualificazione di Champions League ed è ancora tutto in bilico. Le italiane si giocano le ultime possibilità per passare tra le prime otto e non dover affrontare gli spareggi per gli ottavi. L’Atalanta ha tredicipunti, gli stessi della sesta e si gioca tutto contro l’Union Saint-Gilloise. A dodici punti troviamo sia l’Inter sia la Juventus. I neroazzurri sfideranno il Borussia Dortmund (sedicesimo a 11 punti), mentre i bianconeri giocheranno fuori casa contro il Monaco (ventunesimo e ancora in lotta per un posto tra le prime ventiquattro). Più complicata la situazione del Napoli: gli azzurri sono venticinquesimi e hanno bisogno di vincere contro il Chelsea, ottavo in classifica e in piena lotta per un posto tra le prime otto.

Tutti i match si giocheranno mercoledì sera in contemporanea. Diciassette dei diciotto match saranno un’esclusiva di Sky e NowTV, mentre Napoli – Chelsea verrà trasmessa da Prime Video. Se non siete ancora abbonati a nessuna piattaforma, potete sfruttare la promo disponibile oggi per il PassSport di NowTV che trovi con il 33% di sconto e risparmi centinaia di euro a fine anno. Ottima anche l’occasione per Prime Video: puoi sfruttare la prova gratuita valida per 30 giorni. Hai accesso a tutti i contenuti della piattaforma, compresi film e serie TV.

ABBONATI A NOWTV CON LO SCONTO DEL 33%

COME VEDERE NAPOLI – CHELSEA IN STREAMING GRATIS