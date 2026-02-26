Amazon, lo smartwatch Google a prezzo stracciato: sconti al 90%

MisterGadget.Tech

Si avvicina la fine del mese e su Amazon arrivano le offerte “svuota tutto”. Sul sito di e-commerce trovi tante promo interessanti per i prodotti tech più amati e ricercati. Non stiamo esagerando: ad esempio è disponibile l‘iPhone 17 al minimo storico e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Sempre in tema smartphone, è disponibile il moto g56 con uno sconto del 48% e lo paghi praticamente la metà. Ottima offerta anche per il Google Pixel Watch 3: lo sconto del 55% lo fa diventare un vero best-buy. E non perdere le offerte per gli elettrodmestici: gli sconti superano il 70%.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte qui in basso: approfittane subito e non perdere queste opportunità uniche.

Amazon, migliori offerte 26 febbraio

Smartphone

Galaxy S26. Appena presentati e già disponibili su Amazon in promo lancio. Parliamo dei telefoni della nuova gamma Galaxy S26 , i telefoni top di gamma e premium di Samsung. Troviamo in offerta con uno sconto di ben 200 euro sia il Galaxy S26, sia il Galaxy S26+ e anche il Galaxy S26 Ultra. Sulle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire: si tratta dei migliori telefono Android disponibili in questo momento sul mercato e che assicurano prestazioni uniche. Non perdere questa occasione per riceverli il giorno del lancio direttamente a casa tua.

in Parliamo dei telefoni della , i telefoni top di gamma e premium di Samsung. Troviamo in offerta con uno sia il sia il Galaxy S26+ e anche il Galaxy S26 Ultra. Sulle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire: si tratta dei migliori telefono Android disponibili in questo momento sul mercato e che assicurano prestazioni uniche. Non perdere questa occasione per riceverli il giorno del lancio direttamente a casa tua. iPhone 17. Continua l’ ottima promo disponibile per lo smartphone top di gamma di Apple. Da oggi trovi l’ iPhone 17 con uno sconto di quasi 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Ottimo schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 per prestazioni fulminee, doppia fotocamera Fusion posteriore, nuova fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili e una batteria che dura per tutto il giorno.

per lo di Da oggi trovi l’ con uno di e hai anche la possibilità di il in . Ottimo schermo da con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 per prestazioni fulminee, doppia fotocamera Fusion posteriore, nuova fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili e una batteria che dura per tutto il giorno. OnePlus Nord 5. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per il OnePlus Nord 5 . Lo smartphone top del brand cinese è disponibile al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto di 150 euro presente in pagina. Dotato di una scheda tecnica molto interessante: schermo AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore Snapdragon 8s Gen 3 , doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh con supporto alla ricarica super rapida. Un’occasione da non farsi scappare: le scorte stanno per terminare.

per il . Lo smartphone top del brand cinese è disponibile al di sempre grazie allo presente in pagina. Dotato di una scheda tecnica molto interessante: da con refresh rate fino a 144 Hz, , doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una con supporto alla ricarica super rapida. Un’occasione da non farsi scappare: le scorte stanno per terminare. moto g56. Tra gli smartphone più interessanti da acquistare oggi è impossibile non nominare il moto g56 . Il telefono medio di gamma di Motorola è disponibile con uno sconto del 48% e lo paghi praticamente la metà . Schermo pOLED da 6,67 pollici ad alta risoluzione , processore MediaTek che assicura buone prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che può durare anche due giorni con un utilizzo normale. A questo prezzo è un vero best-buy.

. Il telefono medio di gamma di Motorola è disponibile con uno e lo . da , processore MediaTek che assicura buone prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che può durare anche due giorni con un utilizzo normale. A questo prezzo è un vero best-buy. Galaxy A05s. Lo smartphone da acquistare immediatamente se vuoi spendere pochissimo. Su Amazon trovi il Galaxy A05s, telefono economico di Samsung, in promo con uno sconto del 36% e il prezzo scende sotto i 115 euro. Modello con cui puoi telefonare, inviare messaggi sulle app di messaggistica, utilizzare le app social e scattare anche delle belle immagini. Schermo da 6,7 pollici, buone prestazioni, memoria interna fino a 1 terabyte con la scheda microSD, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5.000 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth lowcost. Una delle migliori offerte che puoi trovare oggi. Su Amazon sono disponibili questo paio di cuffie Bluetooth con un ottimo sconto dell’87% e le paghi meno di 10 euro . L’accessorio tech di cui non potrai fare a meno, soprattutto a un prezzo così stracciato. Assicura una buona qualità del suono, sono compatibili con qualsiasi smartphone e sono dotate anche della cancellazione del rumore. L’autonomia arriva fino a 60 ore utilizzando la custodia di ricarica.

che puoi trovare oggi. Su Amazon sono disponibili questo con un e le . L’accessorio tech di cui non potrai fare a meno, soprattutto a un prezzo così stracciato. Assicura una buona qualità del suono, sono compatibili con qualsiasi smartphone e sono dotate anche della cancellazione del rumore. L’autonomia arriva fino a 60 ore utilizzando la custodia di ricarica. Antivirus McAfee Total Protection. Lo sconto è di quelli da cogliere al volo. Solo per oggi trovi l’antivirus McAfee Total Protection 2026 valido per 4 dispositivi in promo con uno sconto fisso del 72% a cui aggiungere un coupon sconto del 40% che fa scendere il prezzo a soli 15 euro . Lo sconto totale supera l’80% e fai un super affare. Oltre a proteggere smartphone e PC da virus, malware e ransomware, offre l’accesso a una VPN per navigare in tutta sicurezza e a un gestore delle password.

valido per 4 dispositivi in con uno a cui un del che fa il a . Lo e fai un super affare. Oltre a proteggere smartphone e PC da virus, malware e ransomware, offre l’accesso a una VPN per navigare in tutta sicurezza e a un gestore delle password. LEGO Ideas Fotocamera Polaroid OneStep SX-70. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di fotografia e mattoncini: il set LEGO Ideas della Polaroid OneStep 600 è scontato del 41% e lo trovi al suo prezzo minimo. Composto da 516 pezzi, il modello riproduce fedelmente ogni dettaglio della fotocamera originale, incluso il mirino e lo spettro dei colori. Include anche un pacchetto di pellicole Time-Zero Supercolor con tre “foto” LEGO illustrate. Un pezzo di design iconico perfetto per essere esposto.

Smartwatch

Google Pixel Watch 3. Uno dei migliori smartwatch che puoi acquistare oggi. Su Amazon trovi il Google Pixel Watch 3 in promo con uno sconto del 55% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartwatch top di gamma con funzionalità avanzate e il supporto dell’intelligenza artificiale. Monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica e hai a disposizione tutte le principali app della suite di Google, a partire dalla mappe e dal Wallet.

che puoi acquistare oggi. Su Amazon trovi il in con uno e . Hai anche la possibilità di il in utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartwatch top di gamma con funzionalità avanzate e il supporto dell’intelligenza artificiale. Monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica e hai a disposizione tutte le principali app della suite di Google, a partire dalla mappe e dal Wallet. Apple Watch SE 3. Oggi è il giorno giusto per acquistare l’Apple Watch SE 3 nella versione da 44 millimetri. Su Amazon è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare decine di euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartwatch con ottime caratteristiche tecniche: schermo Retina ad alta risoluzione, monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica e tutta l’autonomia che cercavi in un orologio Apple.

Smart TV

Smart TV TCL da 65 pollici. Super offerta per il televisore TCL da 65 pollici della serie Q6C. Disponibile con uno sconto del 40% che ti permette di risparmiare 400 euro sul prezzo di listino. Hai anche la comodità del pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Parliamo di un pannello QLED 4K che garantisce colori vividi e neri profondi, supportato da Google TV per l’accesso immediato a tutte le app di streaming. Dotato di HDR10+ e Game Master per un’esperienza fluida anche con le console di ultima generazione.

Elettrodomestici

Lefant M3. Prezzo in picchiata per il robot aspirapolvere Lefant M3 . Grazie a uno sconto del 72% risparmi ben 800 euro sul prezzo di listino. Un dispositivo di fascia alta dotato di navigazione intelligente, forte potenza di aspirazione e un sistema di gestione dell’acqua ottimizzato per il lavaggio dei pavimenti. Il suo design sottile gli permette di raggiungere ogni angolo, mentre la tecnologia di evitamento ostacoli previene collisioni e incastri. Mappa accuratamente tutta l’abitazione e lo puoi anche gestire tramite l’app dello smartphone.

in per il . Grazie a uno sul prezzo di listino. Un dispositivo di fascia alta dotato di forte potenza di aspirazione e un sistema di gestione dell’acqua ottimizzato per il lavaggio dei pavimenti. Il suo design sottile gli permette di raggiungere ogni angolo, mentre la tecnologia di evitamento ostacoli previene collisioni e incastri. accuratamente e lo puoi anche gestire tramite l’app dello smartphone. Blink Mini. Offerta lampo che non puoi farti scappare per migliorare la sicurezza della tua abitazione. Da oggi su Amazon trovi la confezione con 2 telecamera per l’interno Blink Mini in promo con uno sconto del 44% e le paghi meno di 25 euro. Praticamente costano meno di 12,50 euro l’una. Immagini in alta definizione, sensori che ti avvisano se notano qualche movimento anomalo, audio bidirezionale e sono anche semplici da utilizzare. Le puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Lavasciuga Electrolux DualCare 700. Offerta lampo straordinaria per la lavasciuga Electrolux DualCare 700 , scontata del 43% con un risparmio reale di 450 euro . Questo elettrodomestico “all-in-one” regola la temperatura e i movimenti del cestello in base al tipo di tessuto, garantendo una cura professionale anche per i capi più delicati. Il sistema SteamCare rinfresca i vestiti con il vapore, eliminando odori e pieghe in pochi minuti. La soluzione perfetta per chi ha poco spazio ma non vuole rinunciare all’efficienza di un’asciugatura perfetta.

per la , scontata del . Questo elettrodomestico “all-in-one” regola la temperatura e i movimenti del cestello in base al tipo di tessuto, garantendo una cura professionale anche per i capi più delicati. Il sistema SteamCare rinfresca i vestiti con il vapore, eliminando odori e pieghe in pochi minuti. La soluzione perfetta per chi ha poco spazio ma non vuole rinunciare all’efficienza di un’asciugatura perfetta. De’Longhi Perfetto Magnifica S. Prezzo al minimo storico per la macchina per il caffè De’Longhi Magnifica S, oggi in offerta con uno sconto del 40%. Puoi acquistarla approfittando del pagamento in 5 rate a tasso zero. Macchina automatica per caffè in grani con macinacaffè integrato in acciaio, permette di personalizzare lunghezza, aroma e temperatura del tuo espresso. Include il tradizionale montalatte per preparare cappuccini cremosi e programmi di decalcificazione automatica per una longevità garantita.

Igiene orale

Oral-B iO 2. La tecnologia iO di Oral-B diventa accessibile a tutti: oggi lo spazzolino iO 2 è scontato del 55% e lo paghi meno di 50 euro. È disponibile anche il pagamento in 3 rate a tasso zero. Sfrutta le micro-vibrazioni delicate per una sensazione di pulizia professionale ogni giorno. Dotato di sensore di pressione intelligente e timer integrato, assicura una protezione totale delle gengive e una rimozione della placca superiore rispetto ai modelli tradizionali.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui