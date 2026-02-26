Amazon, lo smartwatch Google a prezzo stracciato: sconti al 90%
Offerte speciali su Amazon per tanti prodotti tech, tra cui il Google Pixel Watch 3 e i nuovi Galaxy S26. Scopri tutte le promo del giorno.
Si avvicina la fine del mese e su Amazon arrivano le offerte “svuota tutto”. Sul sito di e-commerce trovi tante promo interessanti per i prodotti tech più amati e ricercati. Non stiamo esagerando: ad esempio è disponibile l‘iPhone 17 al minimo storico e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Sempre in tema smartphone, è disponibile il moto g56 con uno sconto del 48% e lo paghi praticamente la metà. Ottima offerta anche per il Google Pixel Watch 3: lo sconto del 55% lo fa diventare un vero best-buy. E non perdere le offerte per gli elettrodmestici: gli sconti superano il 70%.
Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte qui in basso: approfittane subito e non perdere queste opportunità uniche.
Amazon, migliori offerte 26 febbraio
Smartphone
- Galaxy S26. Appena presentati e già disponibili su Amazon in promo lancio. Parliamo dei telefoni della nuova gamma Galaxy S26, i telefoni top di gamma e premium di Samsung. Troviamo in offerta con uno sconto di ben 200 euro sia il Galaxy S26, sia il Galaxy S26+ e anche il Galaxy S26 Ultra. Sulle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire: si tratta dei migliori telefono Android disponibili in questo momento sul mercato e che assicurano prestazioni uniche. Non perdere questa occasione per riceverli il giorno del lancio direttamente a casa tua.
- iPhone 17. Continua l’ottima promo disponibile per lo smartphone top di gamma di Apple. Da oggi trovi l’iPhone 17 con uno sconto di quasi 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ottimo schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 per prestazioni fulminee, doppia fotocamera Fusion posteriore, nuova fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili e una batteria che dura per tutto il giorno.
- OnePlus Nord 5. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per il OnePlus Nord 5. Lo smartphone top del brand cinese è disponibile al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto di 150 euro presente in pagina. Dotato di una scheda tecnica molto interessante: schermo AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore Snapdragon 8s Gen 3, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh con supporto alla ricarica super rapida. Un’occasione da non farsi scappare: le scorte stanno per terminare.
- moto g56. Tra gli smartphone più interessanti da acquistare oggi è impossibile non nominare il moto g56. Il telefono medio di gamma di Motorola è disponibile con uno sconto del 48% e lo paghi praticamente la metà. Schermo pOLED da 6,67 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che può durare anche due giorni con un utilizzo normale. A questo prezzo è un vero best-buy.
- Galaxy A05s. Lo smartphone da acquistare immediatamente se vuoi spendere pochissimo. Su Amazon trovi il Galaxy A05s, telefono economico di Samsung, in promo con uno sconto del 36% e il prezzo scende sotto i 115 euro. Modello con cui puoi telefonare, inviare messaggi sulle app di messaggistica, utilizzare le app social e scattare anche delle belle immagini. Schermo da 6,7 pollici, buone prestazioni, memoria interna fino a 1 terabyte con la scheda microSD, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5.000 mAh che dura per tutto il giorno.
Prodotti lowcost
- Cuffie Bluetooth lowcost. Una delle migliori offerte che puoi trovare oggi. Su Amazon sono disponibili questo paio di cuffie Bluetooth con un ottimo sconto dell’87% e le paghi meno di 10 euro. L’accessorio tech di cui non potrai fare a meno, soprattutto a un prezzo così stracciato. Assicura una buona qualità del suono, sono compatibili con qualsiasi smartphone e sono dotate anche della cancellazione del rumore. L’autonomia arriva fino a 60 ore utilizzando la custodia di ricarica.
- Antivirus McAfee Total Protection. Lo sconto è di quelli da cogliere al volo. Solo per oggi trovi l’antivirus McAfee Total Protection 2026 valido per 4 dispositivi in promo con uno sconto fisso del 72% a cui aggiungere un coupon sconto del 40% che fa scendere il prezzo a soli 15 euro. Lo sconto totale supera l’80% e fai un super affare. Oltre a proteggere smartphone e PC da virus, malware e ransomware, offre l’accesso a una VPN per navigare in tutta sicurezza e a un gestore delle password.
- LEGO Ideas Fotocamera Polaroid OneStep SX-70. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di fotografia e mattoncini: il set LEGO Ideas della Polaroid OneStep 600 è scontato del 41% e lo trovi al suo prezzo minimo. Composto da 516 pezzi, il modello riproduce fedelmente ogni dettaglio della fotocamera originale, incluso il mirino e lo spettro dei colori. Include anche un pacchetto di pellicole Time-Zero Supercolor con tre “foto” LEGO illustrate. Un pezzo di design iconico perfetto per essere esposto.
Smartwatch
- Google Pixel Watch 3. Uno dei migliori smartwatch che puoi acquistare oggi. Su Amazon trovi il Google Pixel Watch 3 in promo con uno sconto del 55% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartwatch top di gamma con funzionalità avanzate e il supporto dell’intelligenza artificiale. Monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica e hai a disposizione tutte le principali app della suite di Google, a partire dalla mappe e dal Wallet.
- Apple Watch SE 3. Oggi è il giorno giusto per acquistare l’Apple Watch SE 3 nella versione da 44 millimetri. Su Amazon è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare decine di euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartwatch con ottime caratteristiche tecniche: schermo Retina ad alta risoluzione, monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica e tutta l’autonomia che cercavi in un orologio Apple.
Smart TV
- Smart TV TCL da 65 pollici. Super offerta per il televisore TCL da 65 pollici della serie Q6C. Disponibile con uno sconto del 40% che ti permette di risparmiare 400 euro sul prezzo di listino. Hai anche la comodità del pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Parliamo di un pannello QLED 4K che garantisce colori vividi e neri profondi, supportato da Google TV per l’accesso immediato a tutte le app di streaming. Dotato di HDR10+ e Game Master per un’esperienza fluida anche con le console di ultima generazione.
Elettrodomestici
- Lefant M3. Prezzo in picchiata per il robot aspirapolvere Lefant M3. Grazie a uno sconto del 72% risparmi ben 800 euro sul prezzo di listino. Un dispositivo di fascia alta dotato di navigazione intelligente, forte potenza di aspirazione e un sistema di gestione dell’acqua ottimizzato per il lavaggio dei pavimenti. Il suo design sottile gli permette di raggiungere ogni angolo, mentre la tecnologia di evitamento ostacoli previene collisioni e incastri. Mappa accuratamente tutta l’abitazione e lo puoi anche gestire tramite l’app dello smartphone.
- Blink Mini. Offerta lampo che non puoi farti scappare per migliorare la sicurezza della tua abitazione. Da oggi su Amazon trovi la confezione con 2 telecamera per l’interno Blink Mini in promo con uno sconto del 44% e le paghi meno di 25 euro. Praticamente costano meno di 12,50 euro l’una. Immagini in alta definizione, sensori che ti avvisano se notano qualche movimento anomalo, audio bidirezionale e sono anche semplici da utilizzare. Le puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.
- Lavasciuga Electrolux DualCare 700. Offerta lampo straordinaria per la lavasciuga Electrolux DualCare 700, scontata del 43% con un risparmio reale di 450 euro. Questo elettrodomestico “all-in-one” regola la temperatura e i movimenti del cestello in base al tipo di tessuto, garantendo una cura professionale anche per i capi più delicati. Il sistema SteamCare rinfresca i vestiti con il vapore, eliminando odori e pieghe in pochi minuti. La soluzione perfetta per chi ha poco spazio ma non vuole rinunciare all’efficienza di un’asciugatura perfetta.
- De’Longhi Perfetto Magnifica S. Prezzo al minimo storico per la macchina per il caffè De’Longhi Magnifica S, oggi in offerta con uno sconto del 40%. Puoi acquistarla approfittando del pagamento in 5 rate a tasso zero. Macchina automatica per caffè in grani con macinacaffè integrato in acciaio, permette di personalizzare lunghezza, aroma e temperatura del tuo espresso. Include il tradizionale montalatte per preparare cappuccini cremosi e programmi di decalcificazione automatica per una longevità garantita.
Igiene orale
- Oral-B iO 2. La tecnologia iO di Oral-B diventa accessibile a tutti: oggi lo spazzolino iO 2 è scontato del 55% e lo paghi meno di 50 euro. È disponibile anche il pagamento in 3 rate a tasso zero. Sfrutta le micro-vibrazioni delicate per una sensazione di pulizia professionale ogni giorno. Dotato di sensore di pressione intelligente e timer integrato, assicura una protezione totale delle gengive e una rimozione della placca superiore rispetto ai modelli tradizionali.
