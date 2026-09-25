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Ci avviciniamo all’ultimo weekend di settembre e su Amazon fanno il loro debutto tante offerte speciali da cogliere al volo. Gli smartphone catturano sempre l’attenzione e troviamo tante occasioni per fare grandi affari, come ad esempio il moto g77 disponibile con una promo esclusiva e risparmi 100 euro. Per chi è alla ricerca di un top di gamma c’è il Google Pixel 10 Pro con uno sconto che fa risparmiare 350 euro. Tra le promo best seller del giorno c’è anche il Galaxy Watch Ultra: l’orologio super resistente di Amazon è disponibile con uno sconto del 43% e il prezzo crolla.

Per gli amanti della lettura c’è il Kindle Scribe con uno sconto del 47% che lo fa diventare un vero best-buy. Chiudiamo con gli elettrodomestici per la pulizia: il robot aspirapolvere Lefant M3 è disponibile con un doppio sconto e risparmi più di 800 euro. Non perdere altro tempo e approfittane subito.

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Amazon, migliori offerte 25 settembre

Smartphone

Google Pixel 10 Pro (32% di sconto e risparmi 350 euro)

Continua anche oggi la promo per il Google Pixel 10 Pro . Da oggi su Amazon è disponibile con uno sconto del 32% e il risparmio netto è di 350 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il telefono è dotato di un display Super Actua da 6,3 pollici ad altissima definizione, un processore Tensor G5 progettato appositamente per le funzioni AI dello smartphone, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria con cui completi l’intera giornata.

Continua anche oggi la promo per il . Da oggi su Amazon è disponibile con uno e il . Hai anche la possibilità di il in utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il telefono è dotato di un ad altissima definizione, un progettato appositamente per le funzioni AI dello smartphone, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria con cui completi l’intera giornata. Redmi Note 17 Pro (prezzo speciale e 5 rate a tasso zero)

Offerta lancio speciale che non devi farti sfuggire per nessun motivo. Da oggi su Amazon trovi il Redmi Note 17 Pro con uno sconto lancio di ben 120 euro e approfitti di una super occasione. L’offerta è resa ancora più interessante dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Dotato di un display da 6,83 pollici ad alta luminosità e super fluido, processore Snapdragon 6s Gen4 , doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una mega batteria da 8340 mAh che può durare più di tre giorni.

Offerta lancio speciale che non devi farti sfuggire per nessun motivo. Da oggi su Amazon trovi il con uno e approfitti di una super occasione. L’offerta è resa ancora più interessante dalla possibilità di il in . Dotato di un display da 6,83 pollici ad alta luminosità e super fluido, , doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una che può durare più di tre giorni. Galaxy A56 (offerta lampo e fai un super affare)

Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per il Galaxy A56 , smartphone di Samsung che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma. Grazie allo sconto del 27% disponibile oggi lo paghi meno di 300 euro e ne risparmi poco più di cento. Dotato di un display da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz , processore Exynos ad alta risoluzione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Il telefono riceverà gli aggiornamenti di sicurezza per le prossime sei generazioni.

elevatissimo per il , smartphone di Samsung che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma. Grazie allo disponibile oggi lo e ne risparmi poco più di cento. Dotato di un con risoluzione FHD e , processore Exynos ad alta risoluzione, tripla fotocamera posteriore con e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Il telefono riceverà gli aggiornamenti di sicurezza per le prossime sei generazioni. moto g77 (promo esclusiva Amazon e risparmi 100 euro)

Promo esclusiva di Amazon che non devi assolutamente farti scappare. Sul sito di e-commerce trovi il moto g77 con uno sconto del 28% e risparmi 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartphone dotato di un display Extreme AMOLED da 6,78 pollici, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, fotocamera principale da 108 megapixel e una batteria che non ti abbondona dopo poche ore di utilizzo.

di che non devi assolutamente farti scappare. Sul sito di e-commerce trovi il con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di in utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartphone dotato di un display Extreme AMOLED da 6,78 pollici, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, fotocamera principale da 108 megapixel e una batteria che non ti abbondona dopo poche ore di utilizzo. Honor 600 smart (29% di sconto e prezzo al minimo)

L’Honor 600 Smart ha due caratteristiche che pochi telefoni hanno: un prezzo abbordabile e una mega batteria. Il telefono, infatti, è disponibile con uno sconto del 29% e lo paghi meno di 200 euro. A bordo trovi una batteria extra large da 7700 mAh che può durare più di tre giorni, anche con un utilizzo intenso. Dotato di un display ampio da 6,87 pollici con cui vedere al meglio qualsiasi contenuto, processore che assicura ottime prestazioni e una fotocamera posteriore da 50 megapixel.

Samsung Galaxy Watch Ultra Smartwatch Galaxy AI, Resistenza ... 398,40 € -43% 699,00 € Risparmi 300,60 € Acquista su Amazon Amazon Kindle Scribe (64 GB) | Schermo ridisegnato con bordi... 254,99 € -47% 479,99 € Risparmi 225,00 € Acquista su Amazon Google Pixel 10 Pro - Smartphone Android sbloccato con Gemin... 749,00 € -32% 1.099,00 € Risparmi 350,00 € Acquista su Amazon REDMI Note 17 Pro 5G, Smartphone 12+256GB, Black, Batteria d... 429,90 € -22% 549,90 € Risparmi 120,00 € Acquista su Amazon HONOR 600 SMART 5G SILVER 4+128GB 197,80 € -29% 279,90 € Risparmi 82,10 € Acquista su Amazon Cuffie Bluetooth Over Ear con Cancellazione Rumore ANC Ibrid... 29,99 € -75% 119,99 € Risparmi 90,00 € Acquista su Amazon Oral-B Testine di Ricambio Pro Cross Action, Nere, 12 Ricamb... 27,89 €(2,32 € / unità) -54% 59,99 € Risparmi 32,10 € Acquista su Amazon iRobot Roomba® Plus 576 Combo robot aspirapolvere lavapavim... 449,00 € -40% 749,00 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost (75% di sconto e costa meno di 30 euro)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per le tue nuove cuffie Bluetooth, da oggi trovi questo modello over-ear che coprono alla perfezione il padiglione auricolare in promo con uno sconto del 75% e il prezzo scende a meno di 30 euro . La qualità del suono è di buona qualità e sono dotate anche della cancellazione del rumore. L’autonomia arriva fino a 65 ore.

Se non vuoi spendere cifre esagerate per le tue nuove cuffie Bluetooth, da oggi trovi questo modello over-ear che coprono alla perfezione il padiglione auricolare in promo con uno e il . La qualità del suono è di buona qualità e sono dotate anche della cancellazione del rumore. L’autonomia arriva fino a 65 ore. Smartwatch militare (77% di sconto e prezzo crollato)

Prezzo stracciato per questo smartwatch super resistente che trovi su Amazon con uno sconto del 77% e il prezzo scende a meno di 30 euro . Dotato di uno schermo da 1,39 pollici con più di 200 quadranti personalizzabili che mostrano tutte le info di cui hai bisogno. Sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali e supporta più di 110 modalità di allenamento. La batteria dura fino a una massimo di 30 giorni con un utilizzo normale.

Prezzo stracciato per questo smartwatch super resistente che trovi su Amazon con uno e il . Dotato di uno schermo da 1,39 pollici con più di 200 quadranti personalizzabili che mostrano tutte le info di cui hai bisogno. Sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali e La batteria dura fino a una massimo di 30 giorni con un utilizzo normale. Oral-B Pro Cross Action (54% di sconto e prezzo crollato)

Maxi scorta e maxi sconto per la confezione con 12 testine Oral-B Pro Cross Action. Da oggi le trovi con uno sconto del 54% e le paghi praticamente due euro l’una. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero e impostando l’acquisto periodico ottieni uno sconto extra. Compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrico Ora-B, assicurano una corretta igiene dentale.

Prodotti Amazon

Kindle Scribe (47% di sconto e lo paghi la metà)

Occasione da cogliere al volo per il Kindle Scribe, il lettore e-book di Amazon che si trasforma in un taccuino digitale grazie alla penna premium inclusa. Dotato di uno schermo Paperwhite da 10,2 pollici ad alta risoluzione che si vede anche sotto la luce diretta del sole. Grazie alla presenza della penna puoi scrivere note, sottolineare e fare tantissime altre cose. Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto shock del 47% e il prezzo crolla al minimo storico su Amazon. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Smartwatch

Galaxy Watch Ultra (43% di sconto e prezzo in picchiata)

Offerta da cogliere al volo. Solo per pochissimo tempo trovi il Galaxy Watch Ultra con uno sconto del 43% che ti fa risparmiare più di 300 euro su quello di listino. Uno smartwatch super resistente pensato per chi ama gli sport avventurosi. Resiste alle cadute, agli urti, agli sbalzi di temperatura ed è anche impermeabile. I sensori sotto la scocca monitorano i principali parametri vitali e supporta più di 90 app per lo sport. Grazie al chip LTE si connette alla rete dati in modo autonomo. La batteria ha una lunga durata.

Smart TV

Smart TV Ember serie 4 (tre modelli e sconti fino al 43%)

Tornano in offerta gli s mart TV Ember serie 4 di Amazon . Parliamo al plurale perché le versioni disponibili sono tre: da 43, da 50 e da 55 pollici. Gli sconti variano in base alla grandezza: si va dal 38% per il modello da 43 pollici fino al 43% per la versione da 55 pollici. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Le tre versioni sono dotate di un pannello con risoluzione 4K che assicura immagini realistiche, mentre nella confezione è presente il telecomando con Alexa integrata. Il sistema operativo Fire TV supporta tutte le principali applicazioni di streaming.

Tornano in offerta gli s . Parliamo al plurale perché le versioni disponibili sono tre: da 43, da 50 e da 55 pollici. Gli sconti variano in base alla grandezza: si va dal per il modello da 43 pollici fino al per la versione da 55 pollici. Hai anche la possibilità di dilazionare il Le tre versioni sono dotate di un pannello con risoluzione 4K che assicura immagini realistiche, mentre nella confezione è presente il telecomando con Alexa integrata. Il supporta tutte le principali applicazioni di streaming. Smart TV Samsung da 27 pollici (28% di sconto e costa poco)

Se non hai tanto spazio a disposizione e sei alla ricerca di un televisore economico, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi trovi il televisore Samsung da 27 pollici con risoluzione FHD in promo con uno sconto del 28% e risparmi 70 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La qualità delle immagini è in alta risoluzione, una caratteristica tutt’altro che scontata in televisori con dimensioni così contenute. Il sistema operativo Tizen è una garanzia.

Elettrodomestici

Lefant M3 (doppio sconto e risparmi più di 800 euro)

Offerta shock per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 . Solo per pochissimo tempo lo trovi con uno sconto del 73% a cui aggiungere un coupon del 5% che ti permette di risparmiare più di 800 euro su quello di listino. Un robot aspirapolvere con una grande potenza di aspirazione e una stazione multifunzione che ti fa dimenticare di doverlo svuotare ogni giorno. Spazzola anti-groviglio e mappa alla perfezione tutta l’abitazione.

Offerta per il e . Solo per pochissimo tempo lo trovi con uno a cui che ti permette di di su quello di listino. Un robot aspirapolvere con una grande potenza di aspirazione e una stazione multifunzione che ti fa dimenticare di doverlo svuotare ogni giorno. Spazzola anti-groviglio e mappa alla perfezione tutta l’abitazione. iRobot Roomba Plus 576 Combo (40% di sconto e prezzo in picchiata)

Ottima offerta per il robot aspirapolvere e lavapavimenti iRobot Roomba Plus 576 Combo . Grazie all’offerta disponibile oggi risparmi il 40% e approfitti di un super prezzo. Grande potenza di aspirazione e lava anche il pavimento per un livello di pulizia elevatissimo. Dotato anche della stazione multifunzione e autosvuotante AutoWash che si prende cura della manutenzione ordinaria del robot aspirapolvere. Mappa accuratamente tutta l’abitazione e lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone.

Ottima per il e . Grazie all’offerta disponibile oggi e approfitti di un super prezzo. Grande potenza di aspirazione e lava anche il pavimento per un livello di pulizia elevatissimo. Dotato anche della e che si prende cura della manutenzione ordinaria del robot aspirapolvere. Mappa accuratamente tutta l’abitazione e lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone. Aspirapolvere Dzaki (70% di sconto e prezzo crollato)

L’affare del giorno se non vuoi spendere cifre esagerate per la tua nuova aspirapolvere. Da oggi trovi questo modello economico con uno sconto shock del 70% e il prezzo scende a meno di 100 euro . Assicura una grande potenza di aspirazione e la spazzola è dotata anche di una luce LED che illumina lo sporco presente sul pavimento. Dotato di un filtro HEPA a 5 stadi che filtra batteri e sostanze inquinanti. Nella confezione trovi utili accessori.

L’affare del giorno se non vuoi spendere cifre esagerate per la tua nuova aspirapolvere. Da oggi trovi questo modello economico con uno del e il . Assicura una grande potenza di aspirazione e la spazzola è dotata anche di una luce LED che illumina lo sporco presente sul pavimento. Dotato di un che filtra batteri e sostanze inquinanti. Nella confezione trovi utili accessori. Friggitrice ad aria Russell Hobbs Satisfry (40% di sconto e 3 rate a tasso zero)

Non hai tempo per cucinare a pranzo o a cena? Ecco la soluzione ai tuoi problemi. Da oggi su Amazon trovi la friggitrice ad aria Russell Hobbs Satisfry in promo con uno sconto del 40% e la paghi meno di 60 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Dotata di un cestello da 5,5 litri che permette di cucinare alimenti per 3-5 persone. Grazie ai 9 programmi di cottura puoi cucinare veramente di tutto. Le parti amovibili possono essere lavata in lavastoviglie.

Servizi Amazon

Con l’annuncio della Festa delle Offerte Prime (dal 6 al 7 ottobre) sono tornate le offerte sui servizi Amazon. E sono molto interessanti.

Per gli amanti della musica, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio per lo streaming musicale che ti dà accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e a tutti i podcast più popolari. Inoltre, puoi ascoltare una volta al mese anche uno dei 350.000 audiolibri disponibili. Non perdere questa occasione e clicca qui per abbonarti subito. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

AMAZON MUSIC UNLIMITED – QUATTRO MESI GRATIS

Torna disponibile anche l’abbonamento gratuito ad Audible. Lo puoi provare gratuitamente per 60 giorni se sei un utente iscritto a Prime. Hai accesso a migliaia tra audiolibri e serie podcast in esclusiva, il tutto senza pubblicità e con la possibilità di scaricare il contenuto per l’ascolto offline.

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