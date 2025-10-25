Amazon, Xiaomi 15 crolla di prezzo e sconti fino all'80%: le offerte di oggi

MisterGadget.Tech

Anche durante il weekend Amazon ci “coccola” con ottime offerte e sconti che ci fanno risparmiare centinaia di euro. E da oggi le offerte riguardano anche alcuni dei prodotti più ricercati dagli utenti, come ad esempio l’iPhone 16 disponibile al minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sempre tra gli smartphone troviamo in promo anche lo Xiaomi 15, smartphone premium del colosso cinese disponibile al minimo storico e con uno sconto di ben 350 euro. Una delle migliori offerte di oggi 25 ottobre, però, riguarda un PC portatile super potente che trovi con uno sconto dell’80% e risparmi ben 2400 euro sul prezzo consigliato.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte disponibili oggi e sono elencate qui in basso. Per ogni prodotto trovi il link per accedere alla pagina su Amazon e per completare l’acquisto. Non perdere queste opportunità, possono terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 25 ottobre

Smartphone

iPhone 16. Torna in offerta e a un super prezzo l’iPhone 16 . Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto IVA e risparmi quasi 200 euro sul prezzo consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Lo smartphone non ha segreti: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici (tra i più compatti sul mercato) ad altissima risoluzione, processore A18 progettato per l’intelligenza artificiale, fotocamera Fusion da 48 megapixel con teleobiettivo 2x e una batteria che ti dura per tutto il giorno. A questo prezzo è uno dei migliori affari che puoi fare oggi.

in e a un . Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno e sul prezzo consigliato. Hai anche la possibilità di . Lo smartphone non ha segreti: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici (tra i più compatti sul mercato) ad altissima risoluzione, processore A18 progettato per l’intelligenza artificiale, fotocamera Fusion da 48 megapixel con teleobiettivo 2x e una batteria che ti dura per tutto il giorno. A questo prezzo è uno dei migliori affari che puoi fare oggi. Xiaomi 15. Offerta lampo e prezzo crollato per lo Xiaomi 15 , smartphone top di gamma del colosso cinese. Da oggi lo trovi in promo con uno sconto del 34% e risparmi quasi 350 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Schermo AMOLED immersivo e super fluido, processore Snapdragon 8 Elite (il meglio che c’è sul mercato), tripla fotocamera posteriore professionale realizzata da Leica e una batteria da 5240 mAh che può durare fino a due giorni. Strumenti AI avanzati e ricarica super rapida.

e , smartphone top di gamma del colosso cinese. Da oggi lo trovi in promo con uno e su quello di listino. Puoi anche utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. e super fluido, processore Snapdragon 8 Elite (il meglio che c’è sul mercato), tripla fotocamera posteriore professionale realizzata da Leica e una batteria da 5240 mAh che può durare fino a due giorni. Strumenti AI avanzati e ricarica super rapida. Galaxy A55. Rapporto qualità-prezzo eccellente per i l Galaxy A55. Lo smartphone di Samsung è disponibile in promo con uno sconto del 38% e risparmi ben 170 euro su quello di listino. Si tratta di un telefono che si posiziona nella fascia tra i media e i top di gamma e assicura ottime prestazioni. Schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

per i Lo smartphone di Samsung è disponibile in promo con uno e su quello di listino. Si tratta di un telefono che si posiziona nella fascia tra i media e i top di gamma e assicura ottime prestazioni. con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. moto g05. Se vuoi spendere pochissimo, oggi c’è in offerta il moto g05, smartphone economico disponibile con uno sconto del 47% e lo paghi meno di 90 euro. Prezzo alla portata di tutti per un telefono perfetto per la vita di tutti i giorni: schermo da 6,67 pollici, processore MediaTek che assicura buone prestazioni e 256 gigabyte di memoria interna per installare tutte le applicazioni che vuoi. La batteria da 5200 mAh è la ciliegina sulla torta: dura fino a due giorni e la puoi ricaricare abbastanza velocemente. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Gadget lowcost

Adattatore universale. Offerta lampo e minimo storico per questo utilissimo adattatore universale da viaggio dotato anche di tre porte USB per ricaricare lo smartphone. Facilissimo da utilizzare, sia adatta a qualsiasi Paese nel mondo. Solo per oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 48% e lo paghi solamente 10 euro. Acquistandone quattro unità ottieni anche uno sconto extra del 5%.

e minimo storico per questo utilissimo da viaggio dotato anche di tre porte USB per ricaricare lo smartphone. Facilissimo da utilizzare, sia adatta a qualsiasi Paese nel mondo. Solo per oggi lo trovi su con uno e lo paghi solamente 10 euro. Acquistandone quattro unità ottieni anche uno sconto extra del 5%. Powerbank da 10400mAh. Prezzo mini per questo powerbank da 104000 mAh che trovi su Amazon con uno sconto del 49% e lo paghi praticamente la metà. Dotato di due porte USB, permette di ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Supporta qualsiasi smartphone e tablet di nuova generazione. Un accessorio che non può mancare nel tuo zaino.

per questo che trovi su con uno e lo paghi praticamente la metà. Dotato di due porte USB, permette di ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Supporta qualsiasi smartphone e tablet di nuova generazione. Un accessorio che non può mancare nel tuo zaino. Dash cam. Approfitta subito dello sconto del 50% presente in pagina per questa dash cam economica che puoi inserire facilmente all’interno della tua vettura. Assicura immagini in altissima definizione ed è dotata anche della visione notturna. Immagini con un grandangolo di 145 gradi. Con questa promo è da acquistare subito.

Smartwatch

Amazfit Active 2. Offerta lampo con doppio sconto per l’Amazfit Active 2, smartwatch progettato per gli amanti dell’attività sportiva. Si tratta di uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato ed è dotato di tante funzioni utili che ti aiutano a monitorare il tuo stato di salute e a migliorare le prestazioni giorno dopo giorno. A bordo trovi più di 160 modalità sportive, un GPS ad alta precisione e delle mappe per le tue escursioni all’aperto. Impermeabile fino a 50 metri e con una batteria che può durare fino a 10 giorni. Oggi lo trovi con un doppio sconto: oltre a quello fisso in pagina, puoi aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 15,31 euro.

Smart TV

Smart TV Samsung 32 pollici. Se vuoi spendere poco per il tuo nuovo televisore, da oggi trovi in offerta su Amazon questo modello Samsung da 32 pollici in promo con uno sconto del 29% e lo paghi meno di 200 euro. Televisore lanciato sul mercato quest’anno, assicura una qualità elevata delle immagini e grazie al sistema operativo Tizen puoi installare tutte le principali piattaforme di streaming. Perfetto per la cucina o la camera da letto.

Computer portatile

PC portatile da gaming. Una delle migliori promo che trovi oggi su Amazon. Questo PC portatile super potente è disponibile con uno sconto dell’80% che fa crollare il prezzo e risparmi ben 2400 euro su quello consigliato. Non si tratta di un errore, il risparmio è realmente così elevato. Schermo da 16 pollici, ottimo processore, 32 gigabyte di RAM e un SSD da 1 terabyte. Lo puoi utilizzare per lavorare, studiare e anche per il gaming. Approfittane subito, le scorte possono terminare da un momento all’altro.

Elettrodomestici

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000. Sconto mai visto prima per la friggitrice ad aria Philips Serie 5000 con cestello da 4,1 litri. Solo per oggi la trovi con uno sconto del 53% e la paghi meno della metà . Dotata di ben 13 funzioni di cottura, puoi cuocere veramente di tutto, dalle classiche patatine fritte fino alla carne e alle verdure grigliate. Disponibile anche il pagamento in 3 rate a tasso zero.

per la con cestello da 4,1 litri. Solo per oggi la trovi con uno e la . Dotata di ben 13 funzioni di cottura, puoi cuocere veramente di tutto, dalle classiche patatine fritte fino alla carne e alle verdure grigliate. Disponibile anche il pagamento in 3 rate a tasso zero. Lefant M330. Sconto esagerato del 68% per questo robot aspirapolvere economico che solo per oggi trovi su Amazon a un prezzo inferiore ai 130 euro. Assicura una grande potenza di aspirazione ed è anche in grado di lavare il pagamento. I sensori mappano accuratamente tutta l’abitazione e ti permettono di evitare gli ostacoli. Autonomia fino a 150 minuti ed è perfetto per chi ha animali domestici in casa.

per questo che solo per oggi trovi su Amazon a un Assicura una grande potenza di aspirazione ed è anche in grado di lavare il pagamento. I sensori mappano accuratamente tutta l’abitazione e ti permettono di evitare gli ostacoli. Autonomia fino a 150 minuti ed è perfetto per chi ha animali domestici in casa. Rowenta X-Clean 5. Doppio sconto e minimo storico per la lavapavimenti senza fili Rowenta X-Clean 5 . Aspira e lava il pavimento in un’unica passata ed è una delle migliori disponibili sul mercato. Oggi è disponibile con uno sconto del 30% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 17,50 euro e approfitti del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Nella confezione trovi anche utili accessori che la rendono ancora più insostitubile.

e per la . Aspira e lava il pavimento in un’unica passata ed è una delle migliori disponibili sul mercato. Oggi è disponibile con uno a cui un che fa e approfitti del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Nella confezione trovi anche utili accessori che la rendono ancora più insostitubile. Termoventilatore Midea. Il freddo è orami arrivato e bisogna attrezzarsi con i giusti elettrodomestici, come ad esempio questo termoventilatore Midea disponibile su Amazon con uno sconto del 33% e lo paghi pochissimo. Per questa stufetta si tratta del minimo storico e a questo prezzo diventa un affare imperdibile. Riscaldamento rapido e puoi scegliere tra diversi livelli di potenza. Non perdere questa occasione.

