Amazon, macchina caffè De'Longhi a prezzo stracciato: sconti fino al 90%

Amazon

Vuoi acquistare il tuo nuovo smartphone senza spendere cifre esagerate? Sei alla ricerca della nuova friggitrice ad aria, ma non sai quale scegliere? Oggi è il tuo giorno fortunato: grazie alle promo lampo di Amazon puoi fare ottimi acquisti su tanti prodotti tech e risparmiare centinaia di euro. Non stiamo esagerando, ad esempio sul sito di e-commerce trovi l’iPhone 16 al minimo storico con uno sconto di ben 200 euro, oppure l’Honor 400 Lite con uno sconto del 39% e lo paghi pochissimi. Ottime anche le promo per i Fire TV Serie 2 di Amazon e per la macchina per il caffè De’Longhi che trovi a un prezzo stracciato. Non perdere queste opportunità e approfittane ora.

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Amazon, le migliori offerte del 25 marzo

Smartphone

iPhone 16 (sconto di 200 euro e 5 rate a tasso zero)

L’offerta del giorno che non puoi farti scappare. Da oggi su Amazon trovi l’iPhone 16 in offerta con uno sconto di quasi 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Approfitti del minimo storico e di una delle migliori promo di tutto il web. Smartphone con caratteristiche uniche: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione, processore A18 che supporta anche Apple Intelligence , la piattaforma con strumenti AI avanzati, doppia fotocamera posteriore con fotocamera Fusion da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

che non puoi farti scappare. Da oggi su trovi in con uno di e lo puoi anche Approfitti del minimo storico e di una delle migliori promo di tutto il web. Smartphone con caratteristiche uniche: da ad alta risoluzione, che supporta anche , la piattaforma con strumenti AI avanzati, doppia fotocamera posteriore con fotocamera Fusion da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Galaxy S25 (offerta lampo e minimo storico)

Ad Apple risponde Samsung con l’ottima promo disponibile per il Galaxy S25 . Lo smartphone top di gamma è disponibile in promo con uno sconto di quasi 200 euro e approfitti del minimo storico . Dotato di una scheda tecnica molto interessante: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x, batteria che ti accompagna per tutto il giorno.

Ad Apple risponde Samsung con l’ottima promo disponibile per il . Lo smartphone top di gamma è disponibile in promo con uno di e approfitti del . Dotato di una scheda tecnica molto interessante: schermo e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x, batteria che ti accompagna per tutto il giorno. POCO X8 Pro Max (promo lancio e risparmi più di 100 euro)

Una promo lancio esclusiva di Amazon . Da oggi sul sito di e-commerce trovi il nuovo POCO X8 Pro Max in promo con uno sconto del 19% che ti fa risparmiare più di 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Telefono uscito da pochissimi giorni e con una scheda tecnica molto interessante. Salta immediatamente all’occhio la mega batteria da 8500 mAh che dura fino a tre giorni senza troppi problemi. Schermo AMOLED immersivo e super luminoso, processore MediaTek di ultima generazione e una fotocamera principale da 50 megapixel.

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Lo smartphone da acquistare oggi se non vuoi spendere cifre folli e sei alla ricerca di un dispositivo performante. Parliamo dell’Honor 400 Lite disponibile su Amazon con uno sconto del 39% e il prezzo scende sotto i 185 euro. Il risparmio netto è di poco superiore ai 110 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Schermo da 6,7 pollici ad alta risoluzione, prestazioni top grazie agli 8 gigabyte di RAM e ai 256 gigabyte di memoria interna. Fotocamera principale da 108 megapixel e una batteria da 5230 mAh che ti accompagna per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (86% di sconto e costano solo 10 euro)

Offerta shock per questo paio di cuffie Bluetooth . Solo per oggi le trovi su Amazon con uno sconto dell’86% e le paghi solamente 10 euro . Costano pochissimo, ma assicurano un’ottima qualità del suono e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. L’autonomia è fino a 60 ore e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Sono perfette per essere indossate per più ore e per chi ama allenarsi all’aperto.

Offerta shock per questo . Solo per oggi le trovi su con uno e le . Costano pochissimo, ma assicurano un’ottima qualità del suono e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. è fino a e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Sono perfette per essere indossate per più ore e per chi ama allenarsi all’aperto. Cassa Bluetooth (doppio sconto e prezzo crollato)

Offerta shock che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per poche ore trovi questa cassa Bluetooth in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 69% , puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 20% e il prezzo finale scende al minimo storico . Cassa wireless con bassi profondi e con un’autonomia che può durare fino a 30 ore. Si accoppia facilmente con qualsiasi dispositivo e diventa l’anima delle tue feste estive.

che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per poche ore trovi questa in con un che fa il Oltre a quello , puoi un che ti fa e il scende al . Cassa wireless con bassi profondi e con un’autonomia che può durare fino a 30 ore. Si accoppia facilmente con qualsiasi dispositivo e diventa l’anima delle tue feste estive. Epilatore luce pulsata (80% di sconto e prezzo shock)

L’epilatore più venduto su Amazon crolla con uno sconto dell’80%. È la soluzione definitiva per chi desidera una pelle liscia come quella del centro estetico, ma comodamente a casa. Dotato di migliaia di impulsi e diversi livelli di intensità, si adatta a varie zone del corpo garantendo risultati visibili in poche settimane.

Smartwatch

Xiaomi Watch 2 Pro (30% di sconto e offerta speciale)

Ecco l’orologio che devi acquistare oggi. Su Amazon trovi lo Xiaomi Watch 2 Pro in promo con uno sconto top del 30% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Si tratta di un orologio top di gamma con ottime caratteristiche tecniche: schermo AMOLED da 1,43 pollici ad altissima risoluzione, processore Snapdragon per una maggiore fluidità nell’apertura delle app e un monitoraggio avanzato della salute. Supporta anche più di 150 app per lo sport. A bordo trovi il sistema operativo WearOS di Google e tutte le app più importanti come Maps e il Wallet per i pagamenti contactless.

Ecco l’orologio che devi acquistare oggi. Su trovi lo in con uno e su quello di listino. Lo puoi anche a a utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Si tratta di un orologio top di gamma con ottime caratteristiche tecniche: da processore Snapdragon per una maggiore fluidità nell’apertura delle app e un monitoraggio avanzato della salute. Supporta anche più di 150 app per lo sport. A bordo trovi il sistema operativo WearOS di Google e tutte le app più importanti come Maps e il Wallet per i pagamenti contactless. CMF Watch Pro 2 (offerta lampo e costa pochissimo)

Lo smartwatch CMF Watch Pro 2 è oggi in offerta con uno sconto del 33% a un prezzo bassissimo. Dotato di un display AMOLED da 1,32″ ad alta risoluzione, GPS integrato e monitoraggio h24 di battito cardiaco, ossigeno nel sangue e stress. La corona funzionale e il design minimalista lo rendono perfetto sia per l’ufficio che per l’allenamento, con un’autonomia che arriva fino a 11 giorni. Compatto e leggero, è la scelta perfetta per te.

Smart TV

Fire TV Serie 2 (2 modelli in offerta e costano poco).

Se sei alla ricerca di un TV compatto e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questa è la promo che fa per te. Su Amazon tornano in promo i televisori Fire TV Serie 2. Parliamo al plurale perché i modelli disponibili sono due: da 32″ e da 40 pollici. Le offerte sono molto allettanti: la versione da 32 pollici è disponibile con uno sconto del 32%, mentre il modello da 40 pollici lo trovi con uno sconto del 31%. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ottima qualità delle immagini e sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Elettrodomestici

Lefant M210P (70% di sconto e costa meno di 90 euro)

Continua l’ottima promo disponibile per il robot Lefant M210P . Da oggi è disponibile con uno sconto del 70% a meno di 90 euro . È il re del “sotto-mobile” grazie al suo design ultra-sottile e alla tecnologia FreeMove 2.0 che gli permette di muoversi agilmente evitando di incastrarsi tra sedie e tappeti. Senza spazzole centrali, è il terrore di peli e capelli, che vengono aspirati direttamente senza creare grovigli. Un alleato instancabile per la pulizia quotidiana a un prezzo alla portata di molti.

Continua disponibile per il . Da oggi è disponibile con uno . È il re del “sotto-mobile” grazie al suo design ultra-sottile e alla che gli permette di muoversi agilmente evitando di incastrarsi tra sedie e tappeti. Senza spazzole centrali, è il terrore di peli e capelli, che vengono aspirati direttamente senza creare grovigli. Un alleato instancabile per la pulizia quotidiana a un prezzo alla portata di molti. roborock Q10 S5+ (offerta lampo e sconto del 42%)

Per chi punta alla fascia alta, questa offerta lampo con sconto del 42% è imperdibile. Il robot aspirapolvere roborock Q10 S5+ è dotato di un sistema di pulizia intelligente che non solo aspira con una potenza elevata, ma lava i pavimenti con precisione millimetrica. La sua stazione di svuotamento automatico ti permette di dimenticare la polvere per oltre un mese, mentre i sensori LiDAR mappano la casa in 3D per percorsi di pulizia ottimizzati e ultra-rapidi.

Per chi punta alla fascia alta, questa è imperdibile. Il è dotato di un sistema di pulizia intelligente che non solo aspira con una potenza elevata, ma lava i pavimenti con precisione millimetrica. La sua di ti permette di dimenticare la polvere per oltre un mese, mentre i sensori LiDAR mappano la casa in 3D per percorsi di pulizia ottimizzati e ultra-rapidi. Friggitrice ad aria Midea (59% di sconto e pagamento in 3 rate a tasso zero)

Ideale per chi ha poco spazio o cucina per una persona: la friggitrice ad aria compatta di Midea è in sconto del 59%, costa pochissimo e può essere pagata in 3 rate a tasso zero . Nonostante le dimensioni ridotte, garantisce cotture uniformi e croccanti con pochissimo olio. È facilissima da usare e da pulire, rendendo la preparazione di spuntini sani e veloci un gioco da ragazzi.

Ideale per chi ha poco spazio o cucina per una persona: la ad di è in . Nonostante le dimensioni ridotte, garantisce cotture uniformi e croccanti con pochissimo olio. È facilissima da usare e da pulire, rendendo la preparazione di spuntini sani e veloci un gioco da ragazzi. De’Longhi Dedica Duo (offerta lampo e prezzo crollato)

L’offerta ideale per gli amanti dell’espresso: la macchina manuale De’Longhi Dedica Duo scende al minimo storico grazie allo sconto del 39% e hai anche la comodità delle 5 rate a tasso zero. Questa macchina manuale è larga solo 15 cm, ma nasconde una pompa a 15 bar per caffè cremosi. Grazie al doppio sistema di riscaldamento Thermoblock, puoi passare dal caffè al vapore per il cappuccino in pochissimi secondi. Compatibile sia con le cialde sia con il caffè in polvere.

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