Amazon, iPhone 17 al minimo storico e crolla di prezzo: sconti fino all'85%
Dall'iPhone 17 al robot aspirapolvere della Hoover, ecco tutte le migliori promo disponibili da oggi su Amazon.
Gennaio si sta avviando alla conclusione e su Amazon arrivano le classiche offerte di fine mese che permettono di fare grandissimi affare. Da oggi 25 gennaio trovi tanti prodotti tecnologici in offerta con sconti che sfiorano l’85% e risparmi centinaia di euro. Ad esempio, trovi il powerbank da 10.000 mAh a meno di 13 euro e fai un super acquisto. Oggi è anche il giorno giusto per risparmiare sull’acquisto del tuo nuovo smartphone: trovi tanti telefoni top, tra cui l’iPhone 17 Pro Max e l‘iPhone 17, al minimo storico e con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Da non farsi sfuggire nemmeno l’occasione per il robot aspirapolvere Hoover HG2: grazie allo sconto del 60% lo paghi meno di 100 euro.
Le promo non si fermano qua: per chi ama i servizi Amazon c’è la possibilità di abbonarsi ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e ai podcast in esclusiva, a soli 0,99 euro per tre mesi. E non hai nessun obbligo di rinnovo. Clicca qui e abbonati subito.
Amazon, migliori offerte 25 gennaio
Smartphone
- iPhone 17 Pro Max. Minimo storico per la versione extra large dello smartphone Apple. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto che ti fa risparmiare ben 100 euro e approfitti del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni top e sistema di fotocamere Pro Fusion con tre sensori posteriori. Nella parte frontale è presente la fotocamera Center Stage che ti accompagna in ogni movimento. Autonomia mai vista su un iPhone.
- iPhone 17. Cala il prezzo dell‘iPhone 17 e raggiunge il minimo storico su Amazon. Il telefono premium di Apple da poco uscito sul mercato è disponibile con un ottimo sconto e fai un super affare. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Le novità rispetto al modello precedente sono notevoli: schermo Super Retina da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion e refresh rate fino a 120 Hz, processore A19, doppia fotocamera posteriore Fusion per scatti perfetti in ogni situazione e batteria che dura per tutto il giorno. Nuova fotocamera Center Stage per selfie di gruppo più semplici.
- Google Pixel 10 Pro. Offerta lampo irrinunciabile per il telefono top di Google. Da oggi il Google Pixel 10 Pro è disponibile con uno sconto del 36% che fa crollare il prezzo e risparmi più di 400 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Display Super Actua da 6,3 pollici con refresh rate elevatissimo, processore Tensor G5 che supporta le funzioni AI sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore Pro di livello professionale e una batteria che dura per tutto il giorno.
- OnePlus Nord 5. Occasione speciale per il OnePlus Nord 5. Da oggi il telefono top del colosso cinese è disponibile in promo con uno sconto del 28% e risparmi ben 150 euro su quello di listino, oltre ad approfittare del minimo storico. Ottimo rapporto qualità-prezzo grazie allo schermo AMOLED da 6,77 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore Snapdragon 8s Gen 3, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera frontale da 50 megapixel e un’ottima batteria da 5200 mAh.
- Motorola edge 60. Occasione speciale per il Motorola edge 60. Lo smartphone top del brand statunitense è disponibile in offerta con un super sconto del 44% e risparmi ben 160 euro su quello di listino. Telefono medio di gamma dotato di una scheda tecnica prestazionale: schermo pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, fotocamera principale da 50 megapixel e batteria da 5200 mA che dura per tutto il giorno. Ricarica rapida per avere il 100% di autonomia in meno di mezzora.
Prodotti lowcost
- Powerbank. Una delle migliori promo di oggi. Da oggi su Amazon trovi questo powerbank da 10.000 mAh in promo con uno sconto dell’84% che fa crollare il prezzo e lo paghi meno di 13 euro. Batteria esterna da avere sempre con sé e compatibile con qualsiasi smartphone, anche l’iPhone di ultima generazione. Puoi ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente e sulla scocca è presente uno schermo LED che ti mostra lo stato della ricarica.
- Apple AirTag. Prezzo al minimo storico per la confezione con ben quattro Apple AirTag che trovi su Amazon con uno sconto del 31% su quello di listino. L’Apple AirTag ti aiuta a ritrovare facilmente i tuoi oggetti smarriti. Basta agganciarlo a chiavi, borse o qualsiasi cosa tu voglia tenere d’occhio, e potrai localizzarlo tramite l’app Dov’è sul tuo iPhone, iPad o Mac. Utilizza la rete Dov’è, composta da centinaia di milioni di dispositivi Apple in tutto il mondo, per un tracciamento preciso e sicuro. Da oggi lo trovi al minimo storico e lo paghi veramente poco. Un’occasione da non farsi sfuggire.
- Polaroid Now 3. Una vera icona di stile, da oggi a un prezzo mai prima. La fotocamera istantanea Polaroid Now 3 è in offerta su Amazon con uno sconto del 44% e approfitti del minimo storico. Un’occasione da non farsi sfuggire per un prodotto tech molto ricercato. Questo nuovo modello è dotato di una migliore posizione dell’esposimetro e ha un sistema di messa a fuoco migliorato e più rapido.
Smartwatch
- Galaxy Watch8. Torna in offerta il Galaxy Watch8, ultima versione dello smartwatch top di gamma di Samsung. Da oggi la versione da 44 mm, la più grande tra quelle lanciate, è disponibile con uno sconto del 31% e risparmi più di 120 euro su quello di listino. Orologio con funzionalità avanzate e che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale per assicurare misurazioni più precise. Monitoraggio della salute, a partire dalla composizione corporea, e supporta più di 90 modalità di allenamento.
Smart TV
- Fire TV Serie Omni QLED. Occasione imperdibile se sei alla ricerca di un nuovo smart TV e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi trovi il Fire TV Serie Omni QLED prodotto da Amazon con uno schermo da 43 pollici in promo con uno sconto del 50% e risparmi ben 300 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e tecnologie come il Dolby Vision IQ che migliorano ulteriormente la qualità dei contenuti video. A bordo trovi il sistema operativo Fire TV, una garanzia quando si tratta di televisori e supporta tutte le principali piattaforme smart.
PC portatile
- Computer portatile. Solo per pochissime ore trovi questo PC portatile in offerta con uno sconto del 73% e risparmi più di 1150 euro su quello di listino. Notebook che assicura ottime prestazioni: schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD, processore Intel i5 con a supporto 16 gigabyte di RAM e SSD da 1 terabyte. A bordo è già presente Windows 11. Ideale sia per un utilizzo casalingo sia per il lavoro. Non perdere questa occasione, le scorte stanno per terminare.
Elettrodomestici
- Robot aspirapolvere e lavapavimento Hoover HG2. Un’offerta davvero imperdibile per chi cerca un alleato nella pulizia domestica: il robot aspirapolvere e lavapavimenti della Hoover è oggi disponibile con uno sconto del 60%. Caratterizzato da un design ultra-sottile di soli 8,3 cm, riesce a infilarsi sotto quasi ogni mobile. Dotato di una elevata potenza di aspirazione e una navigazione laser precisa che mappa la casa in tempo reale. Puoi approfittare del pagamento in 5 rate a tasso zero per dilazionare la spesa senza costi aggiuntivi.
- Lavatrice Indesit. Ideale per famiglie numerose o per chi lava spesso capi ingombranti come piumoni, questa lavatrice della Indesit è in offerta lampo con un risparmio di oltre 120 euro. Con un cestello da 10 kg, offre programmi rapidi ed efficienti per ottimizzare i consumi energetici e d’acqua. È la soluzione affidabile per chi cerca concretezza nel lavaggio quotidiano. Puoi anche scegliere tra tre cicli rapidi da 59 minuti. Pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis.
- Telecamera Tapo C220. La sorveglianza domestica non è mai stata così accessibile: oggi trovi la telecamera di sicurezza Tapo C220 scontata del 50% e costa meno di 25 euro. Offre una risoluzione 2K QHD (4MP), una visuale a 360° grazie al movimento pan/tilt e un’intelligenza artificiale avanzata in grado di distinguere persone, animali e veicoli, inviando notifiche istantanee sul tuo smartphone. Visione notturna e la puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.
- Bollitore Idra G3 Ferrari. Per un tè caldo in pochi minuti, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il bollitore Idra G3 Ferrari da 1,2 litri in promo con uno sconto del 37% e lo paghi solamente 18 euro. Elettrodomestico per la cucina di cui non puoi fare a meno in questo periodo dell’anno, è dotato di una finestra graduata che mostra il livello dell’acqua. Il beccuccio ha anche il filtro per le impurità. Facilissimo da utilizzare.
- Macchina per il caffè americano SEVERIN. Per gli amanti del caffè lungo, questo modello compatto è in offerta con uno sconto del 43% a un prezzo inferiore ai 20 euro. Dotata di caraffa in vetro di alta qualità e filtro permanente lavabile, è perfetta per preparare fino a 4 tazze di caffè bollente in pochi minuti, occupando pochissimo spazio in cucina. Un elettrodomestico che non può mancare sulla tua cucina.
Accessori auto
- Dash cam. Per la tua sicurezza stradale, oggi trovi una dashcam ad alte prestazioni con un coupon sconto del 50%. Dotata di registrazione in alta definizione, visione notturna migliorata e sensore G per il salvataggio automatico dei filmati in caso di urto, è un accessorio ormai indispensabile per tutelarsi in caso di incidenti o contestazioni. Si monta abbastanza facilmente ed è compatibile con l’abitacolo di qualsiasi auto.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Canale offerte tecnologia -> Clicca qui
- OfferteDcasa -> Clicca qui
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.