Amazon, iPhone 17 al minimo storico e crolla di prezzo: sconti fino all'85%

Gennaio si sta avviando alla conclusione e su Amazon arrivano le classiche offerte di fine mese che permettono di fare grandissimi affare. Da oggi 25 gennaio trovi tanti prodotti tecnologici in offerta con sconti che sfiorano l’85% e risparmi centinaia di euro. Ad esempio, trovi il powerbank da 10.000 mAh a meno di 13 euro e fai un super acquisto. Oggi è anche il giorno giusto per risparmiare sull’acquisto del tuo nuovo smartphone: trovi tanti telefoni top, tra cui l’iPhone 17 Pro Max e l‘iPhone 17, al minimo storico e con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Da non farsi sfuggire nemmeno l’occasione per il robot aspirapolvere Hoover HG2: grazie allo sconto del 60% lo paghi meno di 100 euro.

Amazon, migliori offerte 25 gennaio

Smartphone

iPhone 17 Pro Max. Minimo storico per la versione extra large dello smartphone Apple. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto che ti fa risparmiare ben 100 euro e approfitti del minimo storico . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni top e sistema di fotocamere Pro Fusion con tre sensori posteriori. Nella parte frontale è presente la fotocamera Center Stage che ti accompagna in ogni movimento. Autonomia mai vista su un iPhone.

per la dello Da oggi è disponibile su con uno che ti fa e approfitti del . Hai anche la possibilità di il in . Schermo ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni top e sistema di fotocamere Pro Fusion con tre sensori posteriori. Nella parte frontale è presente la fotocamera Center Stage che ti accompagna in ogni movimento. Autonomia mai vista su un iPhone. iPhone 17. Cala il prezzo dell ‘iPhone 17 e raggiunge il minimo storico su Amazon . Il telefono premium di Apple da poco uscito sul mercato è disponibile con un ottimo sconto e fai un super affare. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Le novità rispetto al modello precedente sono notevoli: schermo Super Retina da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion e refresh rate fino a 120 Hz, processore A19, doppia fotocamera posteriore Fusion per scatti perfetti in ogni situazione e batteria che dura per tutto il giorno. Nuova fotocamera Center Stage per selfie di gruppo più semplici.

dell e raggiunge il su . Il telefono premium di Apple da poco uscito sul mercato è disponibile con un ottimo sconto e fai un super affare. Hai anche la possibilità di il in . Le novità rispetto al modello precedente sono notevoli: schermo Super Retina da 6,3 pollici con e fino a 120 Hz, processore A19, doppia fotocamera posteriore Fusion per scatti perfetti in ogni situazione e batteria che dura per tutto il giorno. Nuova fotocamera Center Stage per selfie di gruppo più semplici. Google Pixel 10 Pro. Offerta lampo irrinunciabile per il telefono top di Google . Da oggi il Google Pixel 10 Pro è disponibile con uno sconto del 36% che fa crollare il prezzo e risparmi più di 400 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Display Super Actua da 6,3 pollici con refresh rate elevatissimo, processore Tensor G5 che supporta le funzioni AI sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore Pro di livello professionale e una batteria che dura per tutto il giorno.

di . Da oggi il è disponibile con uno del che fa il e su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in . Display da con refresh rate elevatissimo, processore Tensor G5 che supporta le funzioni AI sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore Pro di livello professionale e una batteria che dura per tutto il giorno. OnePlus Nord 5. Occasione speciale per il OnePlus Nord 5 . Da oggi il telefono top del colosso cinese è disponibile in promo con uno sconto del 28% e risparmi ben 150 euro su quello di listino, oltre ad approfittare del minimo storico. Ottimo rapporto qualità-prezzo grazie allo schermo AMOLED da 6,77 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore Snapdragon 8s Gen 3, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera frontale da 50 megapixel e un’ottima batteria da 5200 mAh.

. Da oggi il telefono top del colosso cinese è disponibile in con uno e su quello di listino, oltre ad approfittare del minimo storico. grazie allo da con refresh rate fino a 144 Hz, processore Snapdragon 8s Gen 3, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera frontale da 50 megapixel e un’ottima batteria da 5200 mAh. Motorola edge 60. Occasione speciale per il Motorola edge 60. Lo smartphone top del brand statunitense è disponibile in offerta con un super sconto del 44% e risparmi ben 160 euro su quello di listino. Telefono medio di gamma dotato di una scheda tecnica prestazionale: schermo pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, fotocamera principale da 50 megapixel e batteria da 5200 mA che dura per tutto il giorno. Ricarica rapida per avere il 100% di autonomia in meno di mezzora.

Prodotti lowcost

Powerbank. Una delle migliori promo di oggi. Da oggi su Amazon trovi questo powerbank da 10.000 mAh in promo con uno sconto dell’84% che fa crollare il prezzo e lo paghi meno di 13 euro. Batteria esterna da avere sempre con sé e compatibile con qualsiasi smartphone, anche l’iPhone di ultima generazione. Puoi ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente e sulla scocca è presente uno schermo LED che ti mostra lo stato della ricarica.

trovi questo da in con uno che fa e lo paghi meno di 13 euro. Batteria esterna da avere sempre con sé e compatibile con qualsiasi smartphone, anche l’iPhone di ultima generazione. Puoi ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente e sulla scocca è presente uno schermo LED che ti mostra lo stato della ricarica. Apple AirTag. Prezzo al minimo storico per la confezione con ben quattro Apple AirTag che trovi su Amazon con uno sconto del 31% su quello di listino. L’ Apple AirTag ti aiuta a ritrovare facilmente i tuoi oggetti smarriti. Basta agganciarlo a chiavi, borse o qualsiasi cosa tu voglia tenere d’occhio, e potrai localizzarlo tramite l’ app Dov’è sul tuo iPhone, iPad o Mac. Utilizza la rete Dov’è, composta da centinaia di milioni di dispositivi Apple in tutto il mondo, per un tracciamento preciso e sicuro. Da oggi lo trovi al minimo storico e lo paghi veramente poco . Un’occasione da non farsi sfuggire.

con ben che trovi su con uno su quello di listino. L’ ti aiuta a ritrovare facilmente i tuoi oggetti smarriti. Basta agganciarlo a chiavi, borse o qualsiasi cosa tu voglia tenere d’occhio, e potrai localizzarlo tramite l’ sul tuo iPhone, iPad o Mac. Utilizza la rete Dov’è, composta da centinaia di milioni di dispositivi Apple in tutto il mondo, per un tracciamento preciso e sicuro. Da oggi lo trovi al e lo . Un’occasione da non farsi sfuggire. Polaroid Now 3. Una vera icona di stile, da oggi a un prezzo mai prima. La fotocamera istantanea Polaroid Now 3 è in offerta su Amazon con uno sconto del 44% e approfitti del minimo storico. Un’occasione da non farsi sfuggire per un prodotto tech molto ricercato. Questo nuovo modello è dotato di una migliore posizione dell’esposimetro e ha un sistema di messa a fuoco migliorato e più rapido.

Smartwatch

Galaxy Watch8. Torna in offerta il Galaxy Watch8, ultima versione dello smartwatch top di gamma di Samsung. Da oggi la versione da 44 mm, la più grande tra quelle lanciate, è disponibile con uno sconto del 31% e risparmi più di 120 euro su quello di listino. Orologio con funzionalità avanzate e che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale per assicurare misurazioni più precise. Monitoraggio della salute, a partire dalla composizione corporea, e supporta più di 90 modalità di allenamento.

Smart TV

Fire TV Serie Omni QLED. Occasione imperdibile se sei alla ricerca di un nuovo smart TV e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi trovi il Fire TV Serie Omni QLED prodotto da Amazon con uno schermo da 43 pollici in promo con uno sconto del 50% e risparmi ben 300 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e tecnologie come il Dolby Vision IQ che migliorano ulteriormente la qualità dei contenuti video. A bordo trovi il sistema operativo Fire TV, una garanzia quando si tratta di televisori e supporta tutte le principali piattaforme smart.

PC portatile

Computer portatile. Solo per pochissime ore trovi questo PC portatile in offerta con uno sconto del 73% e risparmi più di 1150 euro su quello di listino. Notebook che assicura ottime prestazioni: schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD, processore Intel i5 con a supporto 16 gigabyte di RAM e SSD da 1 terabyte. A bordo è già presente Windows 11. Ideale sia per un utilizzo casalingo sia per il lavoro. Non perdere questa occasione, le scorte stanno per terminare.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere e lavapavimento Hoover HG2. Un’offerta davvero imperdibile per chi cerca un alleato nella pulizia domestica: il robot aspirapolvere e lavapavimenti della Hoover è oggi disponibile con uno sconto del 60% . Caratterizzato da un design ultra-sottile di soli 8,3 cm , riesce a infilarsi sotto quasi ogni mobile. Dotato di una elevata potenza di aspirazione e una navigazione laser precisa che mappa la casa in tempo reale. Puoi approfittare del pagamento in 5 rate a tasso zero per dilazionare la spesa senza costi aggiuntivi.

e è oggi disponibile con uno . Caratterizzato da un design ultra-sottile di soli , riesce a infilarsi sotto quasi ogni mobile. Dotato di una elevata potenza di aspirazione e una navigazione laser precisa che mappa la casa in tempo reale. Puoi approfittare del pagamento in per dilazionare la spesa senza costi aggiuntivi. Lavatrice Indesit. Ideale per famiglie numerose o per chi lava spesso capi ingombranti come piumoni, questa lavatrice della Indesit è in offerta lampo con un risparmio di oltre 120 euro . Con un cestello da 10 kg , offre programmi rapidi ed efficienti per ottimizzare i consumi energetici e d’acqua. È la soluzione affidabile per chi cerca concretezza nel lavaggio quotidiano. Puoi anche scegliere tra tre cicli rapidi da 59 minuti. Pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis.

della è in . Con un , offre programmi rapidi ed efficienti per ottimizzare i consumi energetici e d’acqua. È la soluzione affidabile per chi cerca concretezza nel lavaggio quotidiano. Puoi anche scegliere tra tre cicli rapidi da 59 minuti. Pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Telecamera Tapo C220. La sorveglianza domestica non è mai stata così accessibile: oggi trovi la telecamera di sicurezza Tapo C220 scontata del 50% e costa meno di 25 euro . Offre una risoluzione 2K QHD (4MP) , una visuale a 360° grazie al movimento pan/tilt e un’intelligenza artificiale avanzata in grado di distinguere persone, animali e veicoli, inviando notifiche istantanee sul tuo smartphone. Visione notturna e la puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

di del e costa . Offre una risoluzione , una visuale a 360° grazie al movimento pan/tilt e un’intelligenza artificiale avanzata in grado di distinguere persone, animali e veicoli, inviando notifiche istantanee sul tuo smartphone. Visione notturna e la puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Bollitore Idra G3 Ferrari. Per un tè caldo in pochi minuti, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il bollitore Idra G3 Ferrari da 1,2 litri in promo con uno sconto del 37% e lo paghi solamente 18 euro . Elettrodomestico per la cucina di cui non puoi fare a meno in questo periodo dell’anno, è dotato di una finestra graduata che mostra il livello dell’acqua. Il beccuccio ha anche il filtro per le impurità. Facilissimo da utilizzare.

che fa per te. Da oggi su trovi il da 1,2 litri in promo con uno e lo . Elettrodomestico per la cucina di cui non puoi fare a meno in questo periodo dell’anno, è dotato di una finestra graduata che mostra il livello dell’acqua. Il beccuccio ha anche il filtro per le impurità. Facilissimo da utilizzare. Macchina per il caffè americano SEVERIN. Per gli amanti del caffè lungo, questo modello compatto è in offerta con uno sconto del 43% a un prezzo inferiore ai 20 euro. Dotata di caraffa in vetro di alta qualità e filtro permanente lavabile, è perfetta per preparare fino a 4 tazze di caffè bollente in pochi minuti, occupando pochissimo spazio in cucina. Un elettrodomestico che non può mancare sulla tua cucina.

Accessori auto

Dash cam. Per la tua sicurezza stradale, oggi trovi una dashcam ad alte prestazioni con un coupon sconto del 50%. Dotata di registrazione in alta definizione, visione notturna migliorata e sensore G per il salvataggio automatico dei filmati in caso di urto, è un accessorio ormai indispensabile per tutelarsi in caso di incidenti o contestazioni. Si monta abbastanza facilmente ed è compatibile con l’abitacolo di qualsiasi auto.

