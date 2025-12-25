Amazon, crolla il prezzo dei Fire TV Stick e sconti all'85%: le migliori offerte di oggi

©backyardproduction/123RF.COM

A Natale siamo tutti più buoni e lo è anche Amazon con offerte lampo che ti permettono di risparmiare centinaia di euro su alcuni dei dispositivi tech più amati. Tra un piatto di tortellini in brodo e di lasagna e un pezzo di panettone o di pandoro, puoi anche approfittare delle promo lampo disponibili oggi 25 dicembre. Trovi, ad esempio, l’iPhone 17 al prezzo più basso di sempre su Amazon e hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Offerte speciali anche per smartwatch, con l’Apple Watch Series 11 al minimo storico, e per gli elettrodomestici.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

Amazon, le migliori offerte del 25 dicembre

Smartphone

iPhone 17. Continua l’ottima offerta per l’ iPhone 17 . Da oggi lo smartphone top di gamma di Apple è disponibile su Amazon al minimo storico con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero . Le novità sono tante, a partire dal nuovo display Super Retina XDR da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion che porta il refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che supporta Apple Intelligence e doppia fotocamera Fusion da 48 megapixel per foto spettacolari in qualsiasi situazione. La batteria ti accompagna per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. Super occasione per questo paio di cuffie Bluetooth lowcost che solo per oggi trovi con uno sconto dell’85% e le paghi meno di 20 euro . Assicurano un’ottima qualità del suono, sono dotati della cancellazione del rumore e sono anche impermeabili. Autonomia fino a 30 ore e si collegano con qualsiasi smartphone. A questo prezzo sono un affare per tutti.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Plus. A pochi giorni dalla fine del Black Friday tornano in offerta le chiavette multimediali di Amazon e lo fanno con un prezzo eccezionale. Ad esempio, trovi il Fire TV Stick 4K Plus in promo con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro. Rende il tuo televisore molto più intelligente e gli dona i super poteri. Nella confezione anche il telecomando con Alexa per controllare con la tua voce lo smart TV e anche i dispositivi smart presenti in casa.

Smartwatch

Apple Watch Series 11. Ecco un buon modo per festeggiare al meglio le feste. Da oggi trovi l’Apple Watch Series 11, ultimo modello appena lanciato sul mercato, in promo con uno sconto del 22% che fa risparmiare ben 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Design rinnovato rispetto al passato con uno schermo leggermente più grande, nuove funzioni dedicate alla salute e una maggiore integrazione con la propria vita. A questo prezzo è un vero affare da non farsi sfuggire.

Computer&Tablet

MacBook Air da 13 pollici. Doppio sconto e doppia convenienza . Ecco una promo lampo che non devi assolutamente farti sfuggire. Su Amazon trovi il MacBook Air da 13″ di ultima generazione con processore M4 in promo con un doppio sconto imperdibile . Oltre a quello fisso che ti fa risparmiare ben 200 euro, puoi aggiungere un coupon che ti f a risparmiare altri 47,45 eur o. In questo modo approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo Liquid Retina da 13,6 pollici, processore M4, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Perfetto per il lavoro e lo studio.

Elettrodomestici

Lefant M210P. Doppio sconto e prezzo in picchiata per il robot aspirapolvere Lefant M210P . Da oggi su Amazon lo trovi in promo con uno sconto fisso del 67% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 10% . Il prezzo finale è inferiore ai 90 euro e approfitti di una super occasione. Grande potenza di aspirazione, ultra sottile, lo puoi anche controllare tramite l’app dello smartphone. Ideale per chi ha un animale domestico in casa.

Prodotti igiene orale

Oral-B iO 3. Prezzo stracciato per lo spazzolino elettrico Oral-B iO3. Da oggi lo trovi con uno sconto del 57% e lo paghi meno della metà, approfittando di una super occasione di Natale. Lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero. Gengive più sane dopo solo una settimana di utilizzo e rimuove il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino normale. Nella confezione, oltre allo spazzolino, è presente anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e il dentifricio Oral-B Pro Expert.

