Amazon, sprofonda il prezzo del Galaxy S25 e sconti fino all'85%: le offerte di oggi

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Il Prime Day è terminato da un paio di settimane, ma le offerte da urlo non terminano mai su Amazon. E lo dimostrano le promo disponibili da oggi 24 luglio e che inaugurano l’ultimo weekend di luglio. Offerte da non farsi assolutamente sfuggire, come quella disponibile per il Galaxy S25. Lo smartphone premium è disponibile con uno sconto del 46% e lo paghi la metà. Occasioni uniche anche per i nuovi Galaxy Watch9 e Galaxy Watch Ultra2. La promo lancio con triplo sconto fa risparmiare ben 200 euro.

Tra le migliori offerte di oggi c’è anche il PC portatile da gaming della Acer: acquistandolo adesso risparmi ben 1000 euro. Non mancano gli elettrodomestici, con l’aspirapolvere Dyson V8 Cyclone disponibile al minimo storico con uno sconto del 34%.

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Amazon, offerte 24 luglio

Smartphone

Galaxy S25 (46% di sconto e prezzo sprofonda)

Offerta shock per il Galaxy S25 . Lo smartphone top di Samsung è disponibile in promo con uno sconto del 46% e il prezzo sprofonda al minimo storico con un risparmio superiore ai 400 euro . Dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel che assicura scatti e video professionali. Una vera offerta shock che non devi farti scappare: le scorte sono limitate.

Offerta shock per il . Lo smartphone top di Samsung è disponibile in con uno e il al con un . Dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel che assicura scatti e video professionali. Una vera offerta shock che non devi farti scappare: le scorte sono limitate. Xiaomi 17 (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Promo esclusiva Amazon per un super smartphone. Da oggi su Amazon lo Xiaomi 17 è disponibile in offerta con uno sconto di 130 euro e approfitti del minimo storico per la versione con 512 gigabyte di memoria interna. Puoi alleggerire la spesa con il pagamento rateale in 12 rate a tasso zero . Schermo da 6,36 pollici ad altissima risoluzione che lo rende anche uno dei più compatti sul mercato, processore Snapdragon 8 Gen5 , tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica e dotata di 3 sensori da 50 megapixel, mega batteria da 6330 mAh che dura fino a due giorni.

Promo esclusiva Amazon per un super smartphone. Da oggi su Amazon lo è disponibile in con uno e approfitti del per la di memoria interna. Puoi alleggerire la spesa con il . Schermo da 6,36 pollici ad altissima risoluzione che lo rende anche uno dei più compatti sul mercato, processore , tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica e dotata di 3 sensori da 50 megapixel, che dura fino a due giorni. POCO F7 Pro (offerta speciale e Scelta Amazon)

Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per il POCO F7 Pro . Grazie allo sconto lampo del 24% risparmi 150 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Dotato di schermo Flow AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 2K e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen3, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una batteria a lunga durata da 6000 mAh.

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Tra gli smartphone più interessanti usciti in quest’ultimi mesi, il Google Pixel 10a è disponibile in promo su Amazon con uno sconto del 27% e il risparmio netto è di 150 euro . Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo Actua da 6,2 pollici, processore Tensor G4 ad alte prestazioni e che supporta gli strumenti AI sviluppati da Google, doppia fotocamera posteriore. Google ha assicurato che lo smartphone riceverà gli aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per i prossimi sette anni.

Tra gli smartphone più interessanti usciti in quest’ultimi mesi, il è disponibile in su con uno e il . Puoi anche il in . Schermo Actua da 6,2 pollici, ad alte prestazioni e che supporta gli strumenti AI sviluppati da Google, doppia fotocamera posteriore. Google ha assicurato che lo smartphone riceverà gli aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per i prossimi sette anni. Galaxy A17 (costa pochissimo e affare per tutti)

L’offerta del giorno se non vuoi spendere cifre elevate per il tuo nuovo smartphone. Su Amazon trovi il Galaxy A17 con uno sconto del 26% e a un prezzo alla portata di tutti. L’offerta diventa ancora più esclusiva grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione, processore che assicura buone prestazioni, tripla fotocamera posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (77% di sconto e prezzo stracciato)

Prezzo super accessibile per questo p aio di cuffie Bluetooth economiche . Da oggi le trovi su Amazon con uno sconto del 77% e il prezzo scende a soli 23,99 euro . Approfitti di una delle migliori offerte del giorno e fai un super acquisto. Assicurano una qualità del suono elevata, bassi profondi, cancellazione del rumore e chiamate chiare. L’autonomia arriva fino a 48 ore e si collegano con qualsiasi smartphone. A questo prezzo sono delle best-buy.

Prezzo super accessibile per questo p . Da oggi le trovi su con uno e il . Approfitti di una delle migliori offerte del giorno e fai un super acquisto. Assicurano una qualità del suono elevata, bassi profondi, cancellazione del rumore e chiamate chiare. arriva fino a e si collegano con qualsiasi smartphone. A questo prezzo sono delle best-buy. Ripetitore wireless Mercusys TP-LINK ME10 (offerta lampo e costa meno di 10 euro)

La soluzione definitiva ai problemi di connessione a una cifra mini. Dì addio per sempre alle zone d’ombra e al segnale debole in casa con il ripetitore wireless Mercusys ME10 , oggi in promo su Amazon con uno sconto del 41% che fa crollare il prezzo sotto i 10 euro . Piccolissimo ma efficace, si collega direttamente a qualsiasi presa a muro ed estende la copertura della tua rete Wi-Fi in stanze lontane, giardino o garage con la semplice pressione del tasto WPS. È dotato anche di una porta Ethernet per collegare via cavo PC, console o Smart TV, e di un LED intelligente che ti aiuta a trovare il punto perfetto dove posizionarlo.

Dì addio per sempre alle zone d’ombra e al segnale debole in casa con il ripetitore wireless , oggi in promo su Amazon con uno . Piccolissimo ma efficace, si collega direttamente a qualsiasi presa a muro ed estende la copertura della tua rete Wi-Fi in stanze lontane, giardino o garage con la semplice pressione del tasto WPS. È dotato anche di una porta Ethernet per collegare via cavo PC, console o Smart TV, e di un LED intelligente che ti aiuta a trovare il punto perfetto dove posizionarlo. Lampada antizanzare elettrica (doppio sconto e prezzo mini)

Le zanzare stanno diventando il tuo incubo estivo? Allora questa è l’offerta che fa per te. La lampada antizanzare elettrica da giardino è disponibile su Amazon con uno sconto del 35% e puoi anche aggiungere un coupon del 10%. La paghi meno di 30 euro e fai un acquisto super utile. Oltre alle zanzare, cattura anche altri insetti ed è facile da pulire. Ottima anche in campeggio.

Smartwatch

Galaxy Watch 9 (triplo sconto e offerta shock)

Presentato da pochissimi giorni e già disponibile su Amazon con un doppio sconto da urlo . Parliamo del Galaxy Watch9 che trovi con uno sconto di 50 euro in pagina e un ulteriore sconto di 150 euro inserendo il codice “UNPACKWATCH” e il codice “PAOLOW50” in fase di pagamento. Lo sconto totale è di 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Tra le novità di questo modello un miglior sistema per monitorare il riposo notturno e una guida per il benessere cardiaco. A disposizione anche tante modalità per allenarti e restare in forma.

Presentato da pochissimi giorni e già disponibile su con un . Parliamo del che trovi con uno in pagina e un di inserendo il e il in fase di pagamento. Lo e lo puoi anche pagare in . Tra le novità di questo modello un miglior sistema per monitorare il riposo notturno e una guida per il benessere cardiaco. A disposizione anche tante modalità per allenarti e restare in forma. Galaxy Watch Ultra 2 (promo lancio con triplo sconto)

Stessa offerta anche per il Galaxy Watch Ultra2, la nuova versione dello smartwatch super resistente di Samsung. Oltre al coupon sconto di 50 euro presente in pagina, puoi aggiungere il coupon “UNPACKWATCH” e il codice “PAOLOW50” in fase di pagamento per ottenere uno sconto aggiuntivo di 150 euro. Puoi dilazionare il pagamento in 5 o 12 rate a tasso zero. Oltre a essere super resistente, è dotato di un display super luminoso e anti riflesso, sensori che monitorano in tempo reale il tuo stato di salute e tante funzioni per gli allenamenti quotidiani. Supporta anche la ricarica rapida.

Smart TV

Smart TV Haier da 43 pollici (32% di sconto e abbonamento a DAZN)

Prezzo stracciato per lo smart TV Haier da 43 pollici. Grazie alla promo disponibile oggi approfitti di uno sconto del 32% e il prezzo scende al minimo storico con uno sconto di 130 euro su quello di listino. Pagamento in 5 rate a tasso zero. La promo non termina qui: ottieni anche un abbonamento di 6 mesi a DAZN Full dal valore di 281,94 euro. Schermo con risoluzione 4K, colori realistici, sistema operativo Google TV che supporta centinaia di applicazioni. Se non hai molto spazio in casa, questa è l’offerta che fa per te.

PC portatile

Acer Nitro V 16S (risparmi 1000 euro e offerta shock)

Un’offerta shock che non devi farti scappare. Il PC Acer Nitro V 16S AI è in promo su Amazon con uno sconto del 43% e il risparmio netto è di 1000 euro . Un notebook per il gaming con caratteristiche uniche: schermo da 16 pollici con refresh rate fino a 180 Hz, processore AMD Ryzen AI 9 365, 32 gigabyte di RAM , SSD da 1 terabyte e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5070. Progettato per l’AI, a bordo trovi Windows 11 e Copilot+.

Un’offerta shock che non devi farti scappare. Il è in promo su con uno e il . Un notebook per il gaming con caratteristiche uniche: schermo da 16 pollici con refresh rate fino a 180 Hz, processore AMD Ryzen AI 9 365, , SSD da 1 terabyte e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5070. Progettato per l’AI, a bordo trovi Windows 11 e Copilot+. Asus Zenbook 14 (38% di sconto e prestazioni fulminee)

Altra ottima occasione se sei alla ricerca di un notebook top. Su Amazon trovi l’ASUS Zenbook 14 con schermo OLED da 14 pollici, processore Intel Core Ultra 7, 16 gigabyte di RAM e SSD da 1 terabyte in promo con uno sconto del 38% e risparmi 600 euro su quello di listino. Puoi alleggerire la spesa con il pagamento in 5 rate a tasso zero. Perfetto per il mondo del lavoro e per essere portato sempre con sé grazie a dimensioni compatte e un peso leggerissimo.

Elettrodomestici

Macchina caffè De’Longhi Rivelia (38% di sconto e prezzo al minimo)

Per un caffè in casa come quello del bar, la macchina automatica De’Longhi Rivelia è disponibile su Amazon con uno sconto del 38% e risparmi più di 330 euro su quello di listino. Puoi anche approfittare del pagamento in 12 rate a tasso zero . Dotata di un macinino automatico per un caffè che rispecchi i tuoi desideri e di un montalatte per un cappuccino cremoso. Tramite l’interfaccia touch puoi scegliere ben 16 bevande differenti.

Per un caffè in casa come quello del bar, la è disponibile su Amazon con uno e su quello di listino. Puoi anche approfittare del . Dotata di un macinino automatico per un caffè che rispecchi i tuoi desideri e di un montalatte per un cappuccino cremoso. Tramite l’interfaccia touch puoi scegliere ben 16 bevande differenti. roborock QV 35A (costa la metà)

Occasione irripetibile per il robot aspirapolvere roborock QV 35A . Grazie allo sconto del 49% disponibile su Amazon lo paghi praticamente la metà e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Aspira e lava contemporaneamente, ha una grande potenza di aspirazione e una volta completata la pulizia torna autonomamente alla stazione per lo svuotamento automatico. I sensori mappano perfettamente l’abitazione e lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Occasione irripetibile per il . Grazie allo disponibile su Amazon lo e su quello di listino. Aspira e lava contemporaneamente, ha una grande potenza di aspirazione e una volta completata la pulizia torna autonomamente alla stazione per lo svuotamento automatico. I sensori mappano perfettamente l’abitazione e lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Dyson V8 Origin (offerta lampo e super prezzo)

Promo esclusiva Amazon da non farsi scappare. La scopa elettrica Dyson V8 Origin è disponibile con uno sconto del 34% e risparmi 130 euro su quello di listino. Aspirapolvere senza filo con una potenza di aspirazione elevatissima e spazzola Motorbar anti-groviglio . Si adatta a qualsiasi pavimento e grazie al design compatto e leggero è anche maneggevole da utilizzare. Tecnologia Dyson a un prezzo mai visto prima.

da non farsi scappare. La è disponibile con uno e su quello di listino. Aspirapolvere senza filo con una potenza di aspirazione elevatissima e . Si adatta a qualsiasi pavimento e grazie al design compatto e leggero è anche maneggevole da utilizzare. Tecnologia Dyson a un prezzo mai visto prima. Friggitrice ad aria Haier Serie 5 (60% di sconto e offerta shock)

La regina della cucina a un prezzo che non si vedeva da tempo. La friggitrice ad aria Haier Serie 5 è in offerta su Amazon con uno sconto del 60% e la paghi meno di 80 euro. Cestello da 7 litri che permette di cucinare cibo per almeno 3-5 persone ed è dotata anche di una finestra che mostra lo stato di cottura. Grazie ai 9 programmi di cottura puoi cuocere, arrostire, grigliare, scongelare, tutto con un unico dispositivo. A questo prezzo è una vera best-buy.

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