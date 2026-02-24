Amazon, crolla il prezzo dell'iPhone 17 e sconti fino al 90%

Se c’è un’offerta che sta catturando l’attenzione in questi giorni di fine febbraio, è sicuramente quella che riguarda l’iPhone 17. Anche oggi 24 febbraio lo smartphone top di Apple è disponibile al minimo storico con uno sconto di quasi 100 euro su quello di listino e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Non è, però, l’unica promo che non bisogna farsi sfuggire. Sempre tra gli smartphone è disponibile anche l’ottimo moto g86 con uno sconto del 50% al prezzo più basso di sempre. Ottime occasioni anche tra gli elettrodomestici con il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant disponibile con un doppio sconto che ti fa risparmiare più di 350 euro.

Amazon, migliori offerte 24 febbraio

Smartphone

iPhone 17. Ecco una delle migliori promo di oggi. Su Amazon è disponibile l’ iPhone 17 con uno sconto di quasi 100 euro e approfitti del minimo storico sul sito di e-commerce. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Un telefono che non ha bisogno di molte presentazioni: schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 per prestazioni fulminee, doppia fotocamera posteriore Fusion, nuova fotocamera frontale Center Stage e una batteria a lunga durata.

con uno di e approfitti del sul sito di e-commerce. Lo puoi anche . Un telefono che non ha bisogno di molte presentazioni: da con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 per prestazioni fulminee, doppia fotocamera posteriore Fusion, nuova fotocamera frontale Center Stage e una batteria a lunga durata. Galaxy A56. Smartphone top di gamma che da oggi trovi a un prezzo che cattura subito l’attenzione. Parliamo del Galaxy A56 disponibile su Amazon con uno sconto del 27% e risparmi ben 110 euro . Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD, processore Exynos progettato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5000 mAh è la classica ciliegina sulla torta e dura tranquillamente per tutto il giorno.

disponibile su con uno e . Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD, processore Exynos progettato appositamente per questo dispositivo, con sensore principale da 50 megapixel. La da è la classica ciliegina sulla torta e dura tranquillamente per tutto il giorno. Honor 400 Lite. Torna in offerta al minimo storico l’Honor 400 Lite . Da oggi lo smartphone medio di gamma del colosso cinese è disponibile con uno sconto del 39% e risparmi poco più di 100 euro. Display AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek e fotocamera principale da 108 megapixel che assicura ottimi scatti. La batteria da 5230 mAh dura per tutto il giorno e si ricarica anche rapidamente.

al . Da oggi lo smartphone medio di gamma del colosso cinese è disponibile con uno e risparmi poco più di 100 euro. da con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek e che assicura ottimi scatti. La batteria da 5230 mAh dura per tutto il giorno e si ricarica anche rapidamente. moto g86. Rapporto qualità-prezzo unico per il moto g86. Lo smartphone medio di gamma di Motorola è disponibile con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 175 euro. Telefono con ottime caratteristiche tecniche: schermo pOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione SuperHD, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Fotocamera per i selfie da 32 megapixel. La batteria da 5200 mAh è la ciliegina sulla torta.

Prodotti lowcost

Dash cam auto. Offerta lampo unica per questa dash cam ad alta definizione disponibile con un coupon sconto del 50% da attivare in pagina che fa crollare il prezzo al minimo storico . Un dispositivo essenziale per la sicurezza stradale, capace di registrare video fluidi con ampio angolo di visione per coprire l’intera carreggiata. Dotata di G-Sensor per il salvataggio automatico dei filmati in caso di collisione, visione notturna migliorata e modalità parcheggio per monitorare l’auto h24.

per questa ad alta definizione disponibile con un del da attivare in pagina che fa il al . Un dispositivo essenziale per la sicurezza stradale, capace di registrare video fluidi con ampio angolo di visione per coprire l’intera carreggiata. Dotata di per il salvataggio automatico dei filmati in caso di collisione, visione notturna migliorata e modalità parcheggio per monitorare l’auto h24. Power bank Baseus. Altra offerta con coupon da cogliere al volo. Da oggi su Amazon è disponibile il powerbank MagSafe della Baseus da 10.000 mAh in promo con un coupon sconto del 50% e lo paghi pochissimo. Compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone, è un accessorio che non puoi non avere. A questo prezzo è un vero best-buy. Permette di ricaricare il telefono per almeno un paio di volte.

con da cogliere al volo. Da oggi su Amazon è disponibile il da in con un e lo paghi pochissimo. Compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone, è un accessorio che non puoi non avere. A questo prezzo è un vero best-buy. Permette di ricaricare il telefono per almeno un paio di volte. Tostapane Russell Hobbs. Prezzo in picchiata per il tostapane Russell Hobbs, oggi disponibile con uno sconto del 39% che lo rende un vero affare. Nonostante il costo contenuto, Amazon offre la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Caratterizzato da un design compatto ed elegante in acciaio inossidabile, dispone di fessure ampie per tostare diversi tipi di pane, funzione di sollevamento “lift and look” per controllare la doratura senza interrompere il ciclo e vassoio raccoglibriciole estraibile per una pulizia rapida.

Smartwatch

Huawei Watch FIT 4 Pro. L’orologio per gli sportivi da oggi al minimo storico . Su Amazon trovi in promo il Huawei Watch Fit 4 Pro in promo con uno sconto del 36% che fa risparmiare ben 100 euro su quello di listino. Pagamento in 5 rate a tasso zero . Dotato di uno schermo luminoso da 1,82 pollici, di un design super sottile e di tante funzioni avanzate che ti permettono di migliorare le tue prestazioni giorno dopo giorno. A bordo è presente anche l’ app ECG per controllare la frequenza cardiaca. La batteria può durare fino a 10 giorni.

. Su Amazon trovi in promo il in con uno che fa su quello di listino. . Dotato di uno schermo luminoso da 1,82 pollici, di un design super sottile e di tante funzioni avanzate che ti permettono di le tue giorno dopo giorno. A bordo è presente anche l’ per controllare la frequenza cardiaca. La batteria può durare fino a 10 giorni. Xiaomi Smart Band 10. Prezzo al minimo per uno degli activity tracker più amati dagli utenti. Grazie allo sconto immediato di Amazon, da oggi trovi lo Xiaomi Smart Band 10 a un prezzo stracciato e lo paghi meno di 40 euro. Dotato di tantissime funzioni disponibili anche sugli smartwatch, come il supporto a più di 150 modalità di allenamento e una batteria che può durare fino a 21 giorni. Monitoraggio avanzato della salute e del benessere. Se non vuoi spendere cifre esagerate, è questo il wearable da acquistare oggi.

Smart TV

Smart TV LG OLED AI G5. Ottima offerta per lo smart TV LG OLED evo AI G5 da 55 pollici. Da oggi è disponibile con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 900 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Colori intensi e neri assoluti, processore α11 Gen2 che migliora la qualità delle immagini e sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Computer portatile

Laptop Thinkpad. Ecco una delle migliori promo del giorno. Per la sua unicità è da cogliere al volo: potrebbe terminare da un momento all’altro. Parliamo del PC portatile Lenovo Thinkpad disponibile con uno sconto fisso dell’86% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 50 euro e lo paghi meno di 250 euro. Uno sconto totale che sfiora i 2000 euro. Si tratta di un notebook con schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD, processore Intel i5, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. A bordo è presente anche il sistema operativo Windows 11 Pro. Al momento è il più venduto su Amazon. Si tratta di un dispositivo ricondizionato con condizioni eccellenti.

Elettrodomestici

Lefant M2 Plus. Offerta speciale per il robot aspirapolvere Lefant M2 Plus. Grazie a uno sconto del 64% a cui si aggiunge un ulteriore coupon del 5% da attivare in pagina, il risparmio complessivo supera i 350 euro . Un’occasione unica per portarsi a casa un robot dotato di tecnologia FreeMove per evitare incastri, motore ad alta potenza e un design ultra-sottile progettato per infilarsi sotto i mobili più bassi. Gestibile totalmente tramite app e comandi vocali, è l’alleato perfetto per la pulizia quotidiana automatizzata. Dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico che semplifica la manutenzione quotidiana.

Grazie a uno da attivare in pagina, il risparmio complessivo supera i . Un’occasione unica per portarsi a casa un robot dotato di tecnologia FreeMove per evitare incastri, motore ad alta potenza e un design ultra-sottile progettato per infilarsi sotto i mobili più bassi. Gestibile totalmente tramite app e comandi vocali, è l’alleato perfetto per la pulizia quotidiana automatizzata. Dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico che semplifica la manutenzione quotidiana. Aspirapolvere Hoover Telios. Offerta lampo per l’aspirapolvere a traino Hoover Telios , disponibile con uno sconto del 54% e costa meno della metà del prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Si tratta di un modello estremamente silenzioso e performante, ideale per chi cerca la massima igiene grazie al filtro HEPA che cattura anche le polveri più sottili. Dotato di un set completo di spazzole per ogni superficie (inclusi parquet e tappeti) e di un raggio d’azione ampio per pulire stanze grandi senza cambiare presa.

per , disponibile con uno e del prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in . Si tratta di un modello estremamente silenzioso e performante, ideale per chi cerca la massima igiene grazie al filtro HEPA che cattura anche le polveri più sottili. Dotato di un set completo di spazzole per ogni superficie (inclusi parquet e tappeti) e di un raggio d’azione ampio per pulire stanze grandi senza cambiare presa. Macchina per il caffè Polti Coffea P10S. Prezzo dimezzato per la macchina manuale per il caffè Polti Coffea P10S. Disponibile con uno sconto lampo del 50% , puoi anche decidere di pagarla in 5 rate a tasso zero . Un dispositivo dal design moderno e compatto che garantisce un espresso cremoso grazie alla pompa a 19 bar di pressione. È dotata di un poggia tazze regolabile per adattarsi a diverse altezze e di un serbatoio estraibile per una manutenzione semplicissima.

per la per il Disponibile con uno , puoi anche decidere di pagarla in . Un dispositivo dal design moderno e compatto che garantisce un espresso cremoso grazie alla pompa a 19 bar di pressione. È dotata di un poggia tazze regolabile per adattarsi a diverse altezze e di un serbatoio estraibile per una manutenzione semplicissima. DREAME H12 Pro. Occasione da non perdere per la lavapavimenti e aspirapolvere DREAME H12 Pro Ultra, che tocca il suo minimo storico con uno sconto del 34%. Questo elettrodomestico 2-in-1 è in grado di pulire sia lo sporco secco che quello umido in una sola passata. La marcia in più è data dal sistema di auto-pulizia e asciugatura rapida con aria calda del rullo, che previene la formazione di muffe e cattivi odori. Grazie al design della spazzola “edge-to-edge”, pulisce perfettamente fino ai bordi dei muri e negli angoli più difficili.

Igiene orale

Oral-B Pro 3 3500. Offerta a vendita rapida per lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3. Disponibile con uno sconto del 50%, oggi costa meno di 50 euro. Un vero best-buy per la salute dentale: è dotato del sensore di pressione visibile a 360° che ti avvisa se stai premendo troppo forte, proteggendo le gengive. Dispone di tre modalità di spazzolamento (Pulizia Quotidiana, Sbiancante e Denti Sensibili) e di un timer integrato per assicurarti di rispettare i 2 minuti di pulizia raccomandati dai dentisti.

