Amazon, prezzo in picchiata per il Galaxy S26 Ultra e le migliori offerte di oggi

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Le offerte e gli sconti rendono ancora più piacevole questo weekend di fine ottobre. Da oggi su Amazon troviamo tante occasioni per fare degli ottimi affari e risparmiare centinaia di euro su alcuni dei migliori dispositivi del momento. Ad esempio, troviamo il Galaxy S26 Ultra con un ottimo sconto di 400 euro, mentre per chi vuole spendere meno c’è in offerta il Redmi Note 17 Pro con uno sconto del 33% e approfitti di un prezzo mai visto prima. Per chi vuole tenersi in forma, c’è la Xiaomi Smart Band 10 con uno sconto del 35% e costa solamente 35 euro.

Le offerte riguardano anche gli elettrodomestici, con il robot aspirapolvere roborock Qrevo S Pro che cattura l’attenzione grazie allo sconto del 42%. Ottima anche l’offerta per la friggitrice ad aria Girmi: il 50% di sconto fa scendere il prezzo a meno di 45 euro.

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Amazon, migliori offerte 23 ottobre

Smartphone

Galaxy S26 Ultra (sconto di 400 euro e ottimo affare)

Prezzo speciale per il Galaxy S26 Ultra , lo smartphone premium di Samsung che da oggi trovi su Amazon con uno sconto di ben 400 euro . La versione in promo è quella con 512 gigabyte di memoria interna. La scheda tecnica è da top del settore: schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 5 Elite , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel , obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel e doppio teleobiettivo. Nella scocca è integrata anche la S Pen che lo trasforma in un taccuino digitale.

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Una delle migliori occasioni del giorno per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone. Il Redmi Note 17 Pro è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% e il risparmio netto è di 200 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Dotato di un display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K, processore Snapdragon ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una maxi batteria da 8340 mAh che può durare fino a tre giorni.

Una delle del per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone. Il è disponibile su con uno e il risparmio netto è di 200 euro. Hai anche la possibilità di il in . Dotato di un display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K, processore Snapdragon ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una che può durare fino a tre giorni. Google Pixel 10a (offerta lampo e risparmi 150 euro)

Torna in offerta il Google Pixel 10a e lo fa con un’ottima occasione che non devi farti sfuggire. Con lo sconto del 27% risparmi 150 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone assicura ottime prestazioni grazie alla presenza del processore Tensor G4 ottimizzato appositamente per l’intelligenza artificiale. Schermo Actua da 6,2 pollici ad alta risoluzione e nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da 48 megapixel.

Torna in offerta il e lo fa con un’ottima occasione che non devi farti sfuggire. Con lo su quello di listino e hai anche la possibilità di il in Lo smartphone assicura ottime prestazioni grazie alla presenza del ottimizzato appositamente per l’intelligenza artificiale. ad alta risoluzione e nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da 48 megapixel. Galaxy A27 (offerta shock e minimo storico)

Ecco un affare che non devi farti scappare. Da oggi il Galaxy A27 è disponibile su Amazon con uno sconto del 36% e il prezzo scende a meno di 250 euro . Disponibile il pagamento dilazionato in 5 rate a tasso zero. Telefono medio di gamma dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Ecco un affare che non devi farti scappare. Da oggi il è disponibile su con uno e il . Disponibile il pagamento dilazionato in 5 rate a tasso zero. Telefono medio di gamma dotato di un display con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore e una che dura per tutto il giorno. OPPO A6x (prezzo mini e affare per tutti)

Non manca l’offerta speciale per chi vuole spendere pochissimo. Da oggi su Amazon trovi l’Oppo A6x con uno sconto che fa scendere il prezzo a soli 127 euro. Lo smartphone è pensato per l’utilizzo quotidiano ed è dotato di un display da 6,75 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon, fotocamera principale da 13 megapixel e una batteria ad 6100 mAh. Se utilizzi il telefono solo per chiamare, inviare messaggi e navigare sui social, questo è il modello da comprare oggi.

Samsung Galaxy S26 Ultra, 512GB, Sky Blue [Versione italiana... 1.399,00 € -22% 1.799,00 € Risparmi 400,00 € Acquista su Amazon REDMI Note 17 Pro 5G, Smartphone 8+512GB, Sky Blue, Batteria... 399,90 € -33% 599,90 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon McAfee Total Protection - 5 Dispositiv 2026, 15 mesi, Esclus... 19,99 € -80% 99,95 € Risparmi 79,96 € Acquista su Amazon Oral-B iO 2 Spazzolino Elettrico, 1 Testina di Ricambio, Cus... 44,99 € -63% 119,99 € Risparmi 75,00 € Acquista su Amazon XIAOMI Smart Band 10, Fitness Tracker Uomo Donna, Batteria 2... 42,90 € -22% 54,99 € Risparmi 12,09 € Acquista su Amazon LG Mini RGB 65 Pollici, Serie MRGB87 2026 Smart TV 4K - 65MR... 899,00 € -59% 2.199,00 € Risparmi 1.300,00 € Acquista su Amazon NOTODD PC Portatile Laptop 16 Pollici Notebook Blu Win 11 Pr... 279,99 € -72% 999,00 € Risparmi 719,01 € Acquista su Amazon Girmi FG78 Friggitrice ad Aria con Finestra "Ecofrit Black",... 44,99 € -50% 89,90 € Risparmi 44,91 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

McAfee Total Protection per 5 dispositivi (80% di sconto + 30% di sconto)

McAfee Total Protection per 5 dispositivi ha un doppio sconto e costa pochissimo. Il merito è della promo disponibile oggi: allo sconto fisso dell’80% puoi aggiungere un coupon del 30% , e proteggi tutta la famiglia a un prezzo minimo. L’ antivirus potenziato dall’ intelligenza artificiale McAfee, blocca le minacce nuove e in evoluzione, mentre la VPN sicura protegge automaticamente i dati sulle reti Wi-Fi pubbliche, per operazioni bancarie e acquisti. La protezione dalle truffe in tempo reale riconosce virus, SMS fraudolenti e codici QR rischiosi, e la navigazione sicura avvisa dei siti a rischio e dei tentativi di phishing. Il monitoraggio dell’identità controlla email, documenti e numeri di telefono, e il gestore delle password genera e memorizza codici complessi.

McAfee Total Protection per 5 dispositivi ha un doppio sconto e costa pochissimo. Il merito è della promo disponibile oggi: allo sconto puoi aggiungere un del , e proteggi tutta la famiglia a un prezzo minimo. L’ potenziato dall’ McAfee, blocca le minacce nuove e in evoluzione, mentre la protegge automaticamente i dati sulle reti Wi-Fi pubbliche, per operazioni bancarie e acquisti. La in tempo reale riconosce virus, SMS fraudolenti e codici QR rischiosi, e la avvisa dei siti a rischio e dei tentativi di phishing. Il controlla email, documenti e numeri di telefono, e il genera e memorizza codici complessi. 12 testine Oral-B Pro Cross Action (costano solo 2 euro l’una)

Dodici testine Oral-B Cross Action a meno di 28 euro, cioè poco più di 2 euro l’una: con il 53% di sconto la scorta basta per un anno intero. Le setole angolate a 16° entrano negli spazi tra i denti e rimuovono fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale, mentre la tecnologia CleanMaximiser e le setole Indicator segnalano quando sostituirle. Sono compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici Oral-B. Una scorta pratica per tutta la famiglia.

Dodici testine Oral-B Cross Action a meno di 28 euro, cioè poco più di 2 euro l’una: con il 53% di sconto la scorta basta per un anno intero. Le entrano negli spazi tra i denti e rimuovono rispetto a uno spazzolino manuale, mentre la tecnologia e le segnalano quando sostituirle. Sono compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici Oral-B. Una scorta pratica per tutta la famiglia. Oral-B iO 2 (63% di sconto e prezzo in picchiata)

Altra offerta per la tua igiene orale che non devi farti sfuggire. Lo spazzolino Oral-B iO 2 è in promo lampo con uno sconto del 63% e il prezzo sprofonda. Lo paghi meno di 45 euro e nella confezione trovi anche una testina di ricambio e la custodia da viaggio. Rimuove delicatamente il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale ed è delicato sulle gengive. A questo prezzo è un best-buy che non devi farti scappare.

Smartwatch

Amazfit T-Rex 3 Pro (28% di sconto e prezzo in picchiata)

L’Amazfit T-Rex 3 Pro è lo smartwatch pensato per trekking e avventure all’aperto e da oggi lo trovi a un prezzo speciale. Il merito è dello sconto del 28% di sconto che fa risparmiare poco più di 110 euro , e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. La cassa in titanio di grado 5 abbraccia un display AMOLED da 1,5" con vetro zaffiro fino a 3.000 nit , e la torcia LED bicolore illumina il sentiero. Il GPS dual-band con 6 sistemi satellitari traccia i percorsi, mentre le mappe offline con POI e pianificazione dei tracciati ti guidano anche quando manca la copertura copertura. A bordo trovi oltre oltre 180 modalità sport e si prende cura anche della tua salute fisica. L’autonomia arriva fino a 25 giorni con un utilizzo normale.

è lo smartwatch pensato per trekking e avventure all’aperto e da oggi lo trovi a un prezzo speciale. Il merito è dello sconto del che fa , e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. La cassa in abbraccia un display con fino a , e la illumina il sentiero. Il con 6 sistemi satellitari traccia i percorsi, mentre le con POI e pianificazione dei tracciati ti guidano anche quando manca la copertura copertura. A bordo trovi oltre oltre e si prende cura anche della tua salute fisica. L’autonomia arriva fino a 25 giorni con un utilizzo normale. Xiaomi Smart Band 10 (35% di sconto e costa pochissimo)

La Xiaomi Smart Band 10 costa pochissimo grazie allo sconto del 35% che fa scendere il prezzo a soli 35 euro. Per rendere ancora più accessibile l’acquisto hai anche il pagamento in 3 rate a tasso zero. Il display AMOLED da 1,72" raggiunge una luminosità elevata, mentre oltre 150 modalità sport coprono corsa, bici, nuoto e fitness. I sensori nascosti sotto la scocca monitorano cuore, sonno e stress, resiste fino a 5 ATM, e l’autonomia arriva a 21 giorni.

Smart TV

Smart TV LG Mini RGB da 65 pollici (59% di sconto e risparmi 1300 euro)

Lo smart TV LG Mini RGB da 65 pollici è in offerta con uno sconto shock del 59% di sconto, e risparmi 1.300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di rateizzare la spesa in 12 mesi a tasso zero. La tecnologia Mini RGB è l’evoluzione dei Mini LED, con retroilluminazione a colori indipendenti che migliora resa e intensità delle sfumature, e la certificazione DualColor garantisce immagini realistiche. Il processore α8 Gen3 ricostruisce i dettagli in 4K, mentre il Precision Dimming controlla le zone di retroilluminazione per contrasto e nitidezza. Dolby Vision e Atmos portano il cinema a casa, AI Search con Google Gemini risponde a ogni richiesta, e l’AI Hub riconosce la voce e personalizza l’esperienza.

PC portatile

PC portatile NOTODD (72% di sconto e risparmi più di 700 euro)

Offerta shock per il PC portatile NOTODD. Solo per pochissimo tempo è disponibile su Amazon con un super sconto del 72% e il prezzo sprofonda. Per capire la bontà della promo basta citare un dato: il risparmio netto è di 720 euro. Il notebook è dotato di uno schermo da 16 pollici ad alta risoluzione, processore che assicura buone prestazioni, 12 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte dove poter installare tutti i programmi di cui hai bisogno. A bordo è presente anche Windows 11. Il PC portatile ideale per un utilizzo casalingo o per lo studio.

Elettrodomestici

roborock Qrevo S Pro (prezzo in picchiata con il 41% di sconto)

Offerta lampo per il roborock Qrevo S Pro : grazie allo sconto del 41% si risparmiano 240 euro su un robot con stazione tutto-in-uno. L’aspirazione HyperForce da 18.500 Pa rimuove polvere e peli da pavimenti duri e tappeti, mentre la spazzola laterale anti-groviglio riduce la manutenzione. I doppi panni rotanti sollevabili lavano i pavimenti e si alzano sui tappeti, e la stazione li lava con acqua calda a 75°C e li asciuga con aria calda a 45°C . Il LiDAR PreciSense mappa la casa, la funzione Reactive Tech evita gli ostacoli, e il corpo da 9,65 cm passa sotto i mobili bassi. L’ app Roborock e SmartPlan 2.0 completano il controllo.

Offerta lampo per il : grazie allo si risparmiano 240 euro su un robot con stazione tutto-in-uno. L’aspirazione rimuove polvere e peli da pavimenti duri e tappeti, mentre la riduce la manutenzione. I lavano i pavimenti e si alzano sui tappeti, e la stazione li lava con e li asciuga con . Il mappa la casa, la funzione evita gli ostacoli, e il corpo da passa sotto i mobili bassi. L’ e completano il controllo. Asciugatrice Candy RapidÓ da 10 chilogrammi (47% di sconto e minimo storico)

Il freddo sta arrivando e asciugare il bucato può diventare un problema se non si ha uno spazio esterno a disposizione. Per risolvere qualsiasi problema alla radice, Amazon ti viene in soccorso con l’ottima offerta disponibile per l’asciugatrice Candy con cestello da 10 chilogrammi . Lo sconto del 47% la fa diventare un vero best-buy e risparmi 300 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Asciugatrice ad aria a pompa di calore con tanti programmi di asciugatura e la puoi anche controllare tramite l’app dello smartphone.

Il freddo sta arrivando e asciugare il bucato può diventare un problema se non si ha uno spazio esterno a disposizione. Per risolvere qualsiasi problema alla radice, Amazon ti viene in soccorso con disponibile per con . Lo la fa diventare un vero best-buy e risparmi 300 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in . Asciugatrice ad aria a pompa di calore con tanti programmi di asciugatura e la puoi anche controllare tramite l’app dello smartphone. Friggitrice ad aria Girmi (costa la metà)

La friggitrice ad aria Girmi da 6 litri costa meno di 45 euro con il 50% di sconto. Puoi anche pagarla in 3 rate a tasso zero. Il cestello antiaderente da 6 litri è pensato per tutta la famiglia, mentre i 12 programmi preimpostati cuociono patatine, pollo, pesce, pizza, verdure e dolci. La temperatura regolabile fino a 200°C , il timer da 60 minuti e il display digitale semplificano l’uso, e la finestra di visualizzazione con luce interna permette di controllare la cottura senza aprire.

La ad da costa meno di 45 euro con il Puoi anche pagarla in 3 rate a tasso zero. Il è pensato per tutta la famiglia, mentre i cuociono patatine, pollo, pesce, pizza, verdure e dolci. La , il e il semplificano l’uso, e la con luce interna permette di controllare la cottura senza aprire. Ferro da stiro VIOLA (50% di sconto e risparmi 100 euro)

Il ferro da stiro a caldaia VIOLA Voilà è disponibile con uno sconto del 50% e costa meno di 100 euro. La caldaia in acciaio inox ad alta pressione (6,5 bar) a carica continua è pronta in meno di 4 minuti, mentre il serbatoio amovibile da 1,7 litri si riempie quando vuoi, senza interruzioni. La modalità OMNITEX stira qualsiasi tessuto, e i 4 programmi ACCU-TEMP (1 a secco e 3 a vapore) permettono il controllo totale. La piastra con rivestimento ceramico e la punta SLALOM scorrono senza fatica, il Turbo EXTRA-VAP dà vapore extra per 3 minuti, e il sistema Easy Drain semplifica lo svuotamento della caldaia.

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