LG OLED evo AI 65 Pollici, Serie G6 2026 Smart TV 4K - OLED6... 1.799,00 € -50% 3.599,00 € Risparmi 1.800,00 € Acquista su Amazon Apple iPhone Air 256 GB - Bianco nuvola | display 6,5" con P... 899,00 € -33% 1.339,00 € Risparmi 440,00 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy S26 FE, 128GB, Blueberry [Versione Italiana] ... 599,00 € -27% 819,00 € Risparmi 220,00 € Acquista su Amazon Videocamera Blink Outdoor 4 con Videocitofono HD a pile, mod... 24,99 € -82% 139,98 € Risparmi 114,99 € Acquista su Amazon Garmin Forerunner 165 Music, 43mm, Smartwatch GPS per la Cor... 202,78 € -28% 279,99 € Risparmi 77,21 € Acquista su Amazon Oral-B iO 2 Spazzolino Elettrico, 1 Testina di Ricambio, Cus... 39,99 €(39,99 € / unità) -69% 129,99 € Risparmi 90,00 € Acquista su Amazon DREAME X50 Master Robot Aspirapolvere con Stazione Base Comp... 698,99 € -36% 1.099,00 € Risparmi 400,01 € Acquista su Amazon Mova Aeroglass AF20 Pro Friggitrice Ad Aria powered by dream... 79,00 € -43% 139,00 € Risparmi 60,00 € Acquista su Amazon

Un inizio di settimana con tante offerte del Black Friday di Amazon da non farsi assolutamente scappare. Anche oggi sul sito di e-commerce troviamo occasioni per fare grandi affari e risparmiare centinaia di euro. Lo dimostra la promo disponibile per l’iPhone Air disponibile con il 33% di sconto, oppure il Galaxy S26 FE in offerta con uno sconto speciale. Ottime occasioni anche per i prodotti Amazon, con il bundle per la sicurezza blink disponibile con l’82% di sconto e costa meno di 25 euro.

Se sei alla ricerca di un nuovo smart TV, trovi il modello OLED di LG da 65 pollici a metà prezzo e risparmi migliaia di euro. Le promo shock non mancano nemmeno per gli elettrodomestici: il robot aspirapolvere roborock lo trovi con il 47% di sconto ed è un vero best-buy. Chiudiamo con l’igiene dentale: lo spazzolino Oral-B iO 2 è in promo con il 69% di sconto e costa meno di 40 euro.

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Amazon, migliori offerte 23 novembre

Smartphone

iPhone Air (offerta shock)

Lo smartphone più conveniente che puoi acquistare oggi. Grazie allo sconto del 33% presente in pagina, il prezzo dell’iPhone Air crolla e risparmi ben 430 euro su quello di listino. Parliamo di un telefono unico nel suo genere che si caratterizza per un design sottile e per caratteristiche premium. A bordo troviamo un display ProMotion da 6,5 pollici e refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che supporta anche Apple Intelligence, fotocamera Fusion da 48 megapixel e fotocamera Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici.

Scelto per te iPhone Air 79,00 € -43% 139,00 € Risparmi 60,00 € Acquista su Amazon

Galaxy S26 FE (super sconto e affare lampo)

Ottimo rapporto qualità-prezzo per il Galaxy S26 FE , smartphone di Samsung che si posiziona nella fascia alta del mercato. Grazie allo sconto del 27% disponibile oggi risparmi poco più di 200 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Acquistandolo oggi ricevi anche 6 mesi di prova di Google AI Pro e 5 terabyte di spazio di archiviazione cloud sicuro. La scheda tecnica si compone di un display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD, processore Exynos di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una batteria che ti accompagna per tutto il giorno.

per il , smartphone di Samsung che si posiziona nella fascia alta del mercato. Grazie allo disponibile oggi risparmi poco più di 200 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di Acquistandolo oggi ricevi anche 6 mesi di prova di Google AI Pro e 5 terabyte di spazio di archiviazione cloud sicuro. La scheda tecnica si compone di un display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD, processore Exynos di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con e per finire una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. realme 16 (offerta lampo e poche scorte disponibili)

Devi essere veloce: le scorte del realme 16 5G stanno per terminare, e oggi è disponibile con il 29% di sconto , anche in 5 rate a tasso zero . Il display AMOLED da 6,57" a 120 Hz raggiunge 4.500 nit di picco, mentre la batteria "titanica" da 6.550 arriva a più giorni di autonomia con ricarica da 45 W . La fotocamera principale Sony da 50 megapixel e la selfie camera sempre da 50 megapixel (con la funzione Selfie Mirror ) assicurano scatti professionali. Il processore MediaTek assicura ottime prestazioni.

Devi essere veloce: le scorte del realme 16 5G stanno per terminare, e oggi è disponibile con il , anche in 5 . Il display a raggiunge di picco, mentre la da arriva a più giorni di autonomia con ricarica da . La e la sempre (con la funzione ) assicurano scatti professionali. Il processore MediaTek assicura ottime prestazioni. POCO C81 Pro (offerta esclusiva Amazon e costa la metà)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo telefono, ecco la promo che fa per te. Su Amazon è disponibile il POCO C81 Pro con un ottimo sconto del 48% e il prezzo scende a meno di 105 euro. E puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero (lo paghi meno di un caffè al giorno). Parliamo di un telefono lowcost perfetto per la vita di tutti i giorni. La scheda tecnica si basa su un display immersivo da 6,9 pollici ad alta risoluzione e su una batteria da 6000 mAh che può durare fino a due giorni. Le prestazioni sono più che soddisfacenti e la fotocamera posteriore con AI assicura buoni scatti.

Prodotti Amazon

Bundle sicurezza blink (82% di sconto e prezzo in picchiata)

Meno di 25 euro per proteggere porta e giardino: il bundle Blink con videocamera blink Outdoor 4 e videocitofono blink a pile è in promo con uno sconto incredibile dell’82%. Entrambi i dispositivi funzionano a pile AA al litio (incluse) fino a 2 anni, con installazione senza fili in pochi minuti. La Live View in HD 1080p, la visione notturna a infrarossi e l’audio bidirezionale permettono di vedere e parlare ovunque, mentre il sensore di movimento a doppia zona invia gli avvisi sull’app.

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Echo Spot (metà prezzo e super affare)

Metà prezzo, anche in 5 rate a tasso zero, per la sveglia più intelligente del comodino: l’Echo Spot. Il piccolo display a colori da 2,83" mostra ora, meteo e titoli dei brani, con quadranti e colori personalizzabili, mentre i comandi touch fermano o rimandano la sveglia con un tocco. Alexa imposta sveglie e timer a voce, riproduce musica e controlla la casa intelligente con le routine. Ha Wi-Fi e Bluetooth, un suono pieno e una forma a semisfera che sta bene su ogni comodino.

Smartwatch

Galaxy Watch8 (29% di sconto e offerta top)

Prezzo al minimo per il Galaxy Watch8 da 40 mm , grazie allo sconto del 29%. Il display Super AMOLED da 1,34" arriva a 3.000 nit e resta leggibile sotto il sole, mentre il design sottile e leggero ( 30 g ) permette di indossarlo ventiquattro ore al giorno. Wear OS con Gemini , il sensore BioActive per cuore, composizione corporea e sonno, GPS , NFC e 5 ATM completano la dotazione. Per gli sportivi ci sono più di 90 modalità sportive.

Prezzo al minimo per il , grazie allo sconto del 29%. Il display arriva a e resta leggibile sotto il sole, mentre il design sottile e leggero ( ) permette di indossarlo ventiquattro ore al giorno. con , il sensore per cuore, composizione corporea e sonno, , e completano la dotazione. Per gli sportivi ci sono più di 90 modalità sportive. Garmin Forerunner 165 Music (orologio per gli sportivi al minimo)

Offerta lampo per il Garmin Forerunner 165 Music: al Black Friday di Amazon lo trovi con il 28% in meno. Il display AMOLED da 1,2" è nitido anche al sole, mentre il GPS multi-satellite traccia ogni corsa e i 4 GB di memoria ospitano fino a 500 brani (Spotify, Deezer, Amazon Music) per allenarti senza telefono. La batteria dura fino a 11 giorni con un utilizzo normale. Ogni mattina ricevi un report che mostra come hai riposato e hai piani di allenamento ad hoc in base ai tuoi programmi.

Smart TV

LG OLED evo AI da 65 pollici (metà prezzo e affare lampo)

Uno smart TV OLED di fascia alta a metà prezzo, anche in 12 rate a tasso zero: lo LG OLED evo AI G6 da 65 pollici ha il 50% di sconto. La nuova tecnologia Hyper Radiant Color con Brightness Booster Ultra e processore α11 Gen3 lo rende il TV LG OLED più luminoso di sempre, mentre la tecnologia Reflection Free Premium riduce i riflessi mantenendo neri profondi. Per i gamer ci sono il 4K fino a 165 fps con VRR, G-Sync e FreeSync Premium. AI Search con Google Gemini risponde a qualsiasi domanda, e il pannello OLED ha 5 anni di garanzia.

Scelto per te Smart TV LG OLED 1.799,00 € -50% 3.599,00 € Risparmi 1.800,00 € Acquista su Amazon

Smart TV Ember QLED da 50 pollici (43% di sconto e prezzo al minimo)

Trecento euro in meno sul listino: lo smart TV Amazon Ember QLED da 50 pollici è disponibile con uno sconto del 43% e si paga anche in 5 rate a tasso zero. Il pannello QLED 4K con Dolby Vision e HDR10+ adattivo valorizza film e serie, mentre Fire TV integrato supporta Prime Video, Netflix, Disney+ e tutte le principali app di streaming. Alexa risponde alla voce (anche a mani libere), e la modalità Ambient Experience trasforma lo schermo quando non guardi la TV. Uno smart TV completo per il salotto o la camera.

Prodotti lowcost

Spazzolino Oral-B iO2 (prezzo in picchiata)

Meno di 40 euro per uno spazzolino elettrico professionali: tra i best buy del Black Friday c’è l’ Oral-B iO 2 , disponibile con un super sconto del 69% e lo puoi pagare in 3 rate a tasso zero . La testina rotonda con tecnologia iO pulisce con movimenti oscillanti e micro-vibrazioni, mentre il sensore di pressione avvisa se si spazzola troppo forte e le modalità di intensità adattano la pulizia a denti e gengive. In confezione ci sono 1 testina di ricambio , la custodia da viaggio e 1 dentifricio Advanced Prevenzione Tartaro .

per uno spazzolino elettrico professionali: tra i best buy del Black Friday c’è l’ , disponibile con un super del e lo puoi . La con tecnologia pulisce con movimenti oscillanti e micro-vibrazioni, mentre il avvisa se si spazzola troppo forte e le adattano la pulizia a denti e gengive. In confezione ci sono , la e . Bollitore Russell Hobbs (62% di sconto e costa poco)

Un bollitore di design che sta bene in cucina e costa il 62% in meno: il prezzo del Russell Hobbs Brontë è in picchiata e puoi anche suddividere il pagamento in 3 rate a tasso zero. Il design opaco con texture ha l’illuminazione interna, mentre la capacità da 1,7 litri serve più tazze in una volta. Ha l’indicatore del livello dell’acqua, la protezione contro il surriscaldamento, la base girevole a 360° e il vano portacavo per tenere in ordine il piano.

Elettrodomestici

DREAME X50 Master (risparmi 400 euro e 12 rate a tasso zero)

Con 400 euro di risparmio e 12 rate a tasso zero, il Dreame X50 Master diventa più accessibile. L’aspirazione da 20.000 Pa con la spazzola anti-groviglio HyperStream DuoBrush raccoglie polvere e peli, mentre il sistema ProLeap con ruote retraibili supera soglie fino a circa 6 cm. La PowerDock 8 in 1 è compatta (24,9 cm) e si può collegare direttamente all’acqua di casa, e l’AI riconosce gli ostacoli. L’autonomia arriva a circa 200 minuti, con detersivo dosato nella stazione e nel serbatoio.

Scelto per te DREAME X50 Master 698,99 € -36% 1.099,00 € Risparmi 400,01 € Acquista su Amazon

roborock Qrevo Edge 2 Set (47% di sconto e costa quasi la metà)

Quasi la metà del prezzo per il robot che arriva dove gli altri non passano: i l roborock Qrevo Edge 2 Set ha il 47% di sconto. L’altezza di soli 7,98 cm gli permette di infilarsi sotto i mobili bassi, mentre l’aspirazione HyperForce da 25.000 Pa con la spazzola DuoDivide anti-groviglio raccoglie polvere e peli. Il mocio rotante estensibile e la spazzola FlexiArm Arc rifiniscono bordi e battiscopa, e la stazione lava i mop con acqua a circa 80°C . La versione Set include 2 sacchetti e 2 mop in più.

Quasi la metà del prezzo per il robot che arriva dove gli altri non passano: i ha il 47% di sconto. L’altezza di soli gli permette di infilarsi sotto i mobili bassi, mentre l’aspirazione con la spazzola anti-groviglio raccoglie polvere e peli. Il e la spazzola rifiniscono bordi e battiscopa, e la stazione lava i mop con acqua a circa . La versione include e in più. Friggitrice ad aria Mova Aeroglass AF20 Pro (43% di sconto e affare lampo)

La friggitrice ad aria Mova Aeroglass AF20 Pro costa meno di 80 euro con il 43% di sconto , anche in 5 rate a tasso zero. Il recipiente in vetro trasparente permette di controllare il cibo in tempo reale, e le due ciotole in vetro intercambiabili da 2,5 e 4 litri si adattano a porzioni piccole o grandi, con base isolante per servire in tavola. Il motore brushless da 1.700 W raggiunge i 210°C , con 8 programmi preimpostati e pausa automatica quando si solleva il cestello. Il vetro non rilascia odori né sostanze nocive.

La friggitrice ad aria Mova Aeroglass AF20 Pro con il , anche in 5 rate a tasso zero. Il recipiente in permette di controllare il cibo in tempo reale, e le si adattano a porzioni piccole o grandi, con per servire in tavola. Il raggiunge i , con preimpostati e quando si solleva il cestello. Il vetro non rilascia odori né sostanze nocive. Ecovacs WINBOT W3 Omni (offerta top Black Friday)

Finestre pulite senza salire sulla scala: l’Ecovacs Winbot W3 Omni costa il 38% in meno, con quasi 300 euro di risparmio e 5 rate a tasso zero. Il sistema Vortex Wash lava il panno in 1 minuto nella stazione, senza toccarlo, mentre WIN-SLAM 5.0 pianifica il percorso evitando gli ostacoli con una precisione di 1 mm. TruEdge pulisce anche i bordi, e funziona sia a batteria sia collegato alla presa. La protezione a 12 livelli e la grande forza di adesione lo tengono saldo al vetro.

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