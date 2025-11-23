Amazon svuota tutto, smartphone con sconti all'80%: approfittane subito

leungchopan/123RF.com

Le offerte della settimana del Black Friday continuano anche oggi 23 novembre e su Amazon troviamo nuove promo irresistibili. Tantissime occasioni per fare affari che ti permettono di risparmiare centinaia di euro anche su alcuni dei prodotti più ricercati dagli utenti. Ad esempio, per la prima volta troviamo in offerta l’iPhone 17 Pro, ultima versione del telefono premium di Apple. Se vuoi spendere un po’ di meno, c’è sempre in offerta il Redmi Note 14 con uno sconto del 43% e lo paghi pochissimo. Le offerte spaziano tra tantissime categorie di prodotto, dagli smartwatch fino agli elettrodomestici per la cucina.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo che trovi oggi e sono raccolte qui in basso. Ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Non perdere queste occasioni e approfittane subito.

iPhone 17 Pro. Per il Black Friday arriva in offerta su Amazon anche l’ iPhone 17 Pro . Lo smartphone premium di Apple è disponibile con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 100 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Sullo smartphone c’è ben poco da dire: è uno dei migliori sul mercato. Schermo da 6,3 pollici con ProMotion , processor A19 Pro che assicura prestazioni fulminee e sistema fotografico Pro per scatti professionali. La batteria con l’autonomia più grande di sempre su un iPhone.

Cuffie Bluetooth. Prezzo super scontato per questo paio di cuffie Bluetooth lowcost . Solo per oggi le trovi con un ottimo sconto del 73% e le paghi meno di 25 euro . Si tratta di una delle migliori promo lowcost di Amazon . Cuffie che si collegano con qualsiasi smartphone e dotate di una buona qualità del suono. Cancellazione del rumore e con un’autonomia fino a 40 ore. Se vuoi spendere pochissimo , sono le cuffie da acquistare oggi.

Fire TV Stick 4K Select. Offerta shock per la nuovissima Fire TV Stick 4K Select . Solo per oggi la trovi con un super sconto del 64% che fa scendere il prezzo a meno di 20 euro e approfitti del minimo storico . Questo nuovo modello ha tutte le funzioni essenziali per lo streaming in altissima definizione: trasmette con una risoluzione 4K Ultra HD e con HDR 10+. Rende il tuo televisore ancora più intelligente e accedi a tantissimi strumenti extra. Utilizzarla è semplicissimo: ti basta collegarla alla porta HDMI del televisore e alla rete Wi-Fi della tua abitazione.

Garmin fenix 7X Pro Solar. Offerta speciale per il Garmin fenix 7X Pro Solar . Lo smartwatch super resistente è disponibile in promo con un super sconto del 40% che fa crollare il prezzo e risparmi quasi 350 euro su quello di listino. Orologio con caratteristiche uniche: oltre a essere resistente alle cadute e agli urti, è dotato anche di una particolare lente sulla scocca che assicura un’ autonomia fino a 37 giorni con un utilizzo normale. Supporta più di 30 modalità sportive e grazie a sensori di ultima generazione monitora costantemente i principali parametri vitali, partendo dalla frequenza cardiaca a dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Smart TV Samsung 55 pollici. Tra le migliori promo per uno smart TV, trovi questo modello Samsung Neo QLED da 55 pollici in promo con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi 600 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. In regalo ricevi anche un pacchetto voucher dedicato all’intrattenimento dal valore di 423,96 euro . Schermo Mini-LED da 55 pollici con risoluzione 4K, processore con AI di ultima generazione e sistema operativo Tizen che supporta qualsiasi piattaforma di streaming.

AirPods 4. L’ultimissimo modello di cuffie Apple è disponibile in promo con uno sconto del 27% che ti fa risparmiare decine di euro e approfitti del minimo storico . Un’occasione irrinunciabile e che non devi farti sfuggire per nessun motivo. Le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Tra le più vendute su Amazon in questi ultimi giorni. Con l’audio spaziale personalizzato hai sempre un suono eccezionale. Si collegano a qualsiasi smartphone, ma danno il meglio di loro con l’iPhone.

LG gram AI. Un PC portatile potente e supportato dall’intelligenza artificiale. Con lo sconto del Black Friday trovi su Amazon il notebook LG gram AI di ultima generazione in promo con uno sconto del 27% e risparmi poco più di 300 euro. Pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo da 16 pollici con risoluzione 2,5K, processore Intel Core Ultra 7 (Serie 2), 16 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte. Leggerissimo: pesa poco più di un chilogrammo. Il PC è pervaso dall’intelligenza artificiale che ne potenzia gli strumenti e le funzionalità.

Dyson V8 Absolute. Sconto del 44% e minimo storico . Ottima promo per l’aspirapolvere top di gamma Dyson che trovi con uno sconto che supera i 200 euro e approfitti del prezzo più basso di sempre. Grande potenza di aspirazione, tecnologia ciclonica che separa la polvere dall’aria e spazzola Motorbar anti-groviglio . Nella confezione trovi anche utili accessori che rendono l’aspirapolvere multifunzione e utile in ogni situazione.

Oral-B Smart 4. Per la tua igiene orale, oggi trovi lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 in promo con uno sconto del 60% e a un prezzo stracciato. Nella confezione, oltre allo spazzolino trovi anche una testina, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro Expert. Risultati migliori dopo appena due settimane di utilizzo rispetto a uno spazzolino tradizionale.

