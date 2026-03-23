Amazon, crolla il prezzo del Galaxy A56 e sconti all'85%: le offerte di oggi
Dall'iPhone 17 fino al robot aspirapolvere Lefant disponibile con uno sconto del 70%: scopri le migliori promo disponibili oggi.
Questa settimana di fine marzo non poteva cominciare in modo migliore: da oggi 23 marzo troviamo nuove promo per tanti prodotti tech, tra cui alcuni dei più amati e desiderati dagli utenti. Ad esempio, troviamo nuovamente in offerta l’iPhone 17 a un prezzo mai visto prima, oppure il Galaxy A56 al minimo storico. Se vuoi fare un grande affare, lo smart TV Panasonic OLED da 48 pollici è disponibile con uno sconto del 46% e risparmi più di 600 euro. Non mancano le occasioni tra gli elettrodomestici, con il robot aspirapolvere Lefant disponibile con uno sconto del 70%. Non perdere queste occasioni e approfittane ora.
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Amazon, migliori offerte 23 marzo
Smartphone
- iPhone 17 (offerta lampo e minimo storico)
Su Amazon troviamo ancora in offerta l’iPhone 17, lo smartphone top di gamma di Apple. Grazie alla promo lampo disponibile oggi risparmi quasi 100 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni che solo il sito di e-commerce può assicurare. Schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 per prestazioni eccezionali con qualsiasi applicazione, doppia fotocamera Fusion posteriore e nuova fotocamera Center Stage per selfie di gruppo più semplici. La batteria dura per tutto il giorno.
- POCO X8 Pro Max (promo lancio e risparmi più di 100 euro)
Una promo lancio esclusiva di Amazon. Da oggi sul sito di e-commerce trovi il nuovo POCO X8 Pro Max in promo con uno sconto del 19% che ti fa risparmiare più di 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Telefono uscito da pochissimi giorni e con una scheda tecnica molto interessante. Salta immediatamente all’occhio la mega batteria da 8500 mAh che dura fino a tre giorni senza troppi problemi. Schermo AMOLED immersivo e super luminoso, processore MediaTek di ultima generazione e una fotocamera principale da 50 megapixel.
- Galaxy A56 (minimo storico e offerta speciale)
L’offerta per chi non vuole spendere cifre esagerate ma allo stesso tempo è alla ricerca di un telefono performante. Il Galaxy A56 è disponibile in promo con un ottimo sconto del 27% e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Il risparmio netto è di poco superiore ai 100 euro. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che può durare per tutto il giorno.
- Galaxy A17 (prezzo mini e 5 rate a tasso zero)
Samsung offre anche smartphone con prezzi alla portata di tutti. Ne è un esempio il Galaxy A17, smartphone da poco uscito sul mercato e dotato di ottime caratteristiche tecniche. Grazie alla promo disponibile oggi approfitti del minimo storico e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Exynos che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che può durare per tutto il giorno. Non perdere tempo, le scorte sono limitate.
Prodotti lowcost
- Cuffie Bluetooth (sconto dell’80% e costano 11 euro)
Ecco una delle migliori promo disponibili oggi su Amazon. Trovi questo paio di cuffie Bluetooth con uno sconto dell’85% e le paghi solamente poco più di 11 euro. Assicurano una qualità del suono elevata e un’autonomia fino a 60 ore. Comode da indossare, cancellazione del rumore e sono anche impermeabili. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.
- Cassa Bluetooth (67% di sconto + 20% di sconto)
Ecco una delle migliori promo che trovi oggi su Amazon. Questa cassa Bluetooth economica è disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Allo sconto fisso del 67% puoi aggiungere un coupon del 20% che fa scendere il prezzo al minimo storico e la paghi meno di 30 euro. Cassa wireless che assicura un’ottima qualità del suono e che si collega facilmente con qualsiasi dispositivo mobile. Diventa l’anima delle tue feste estive.
- Avviatore auto (50% di sconto e costa meno di 50 euro)
Un accessorio utilissimo da tenere sempre nel bagagliaio, oggi in sconto del 50% a un prezzo pazzesco sotto i 50 euro. Questo booster è in grado di avviare motori a benzina e diesel in pochi istanti, evitandoti di restare a piedi con la batteria scarica. Oltre alla funzione principale, funge da capiente power bank per ricaricare smartphone e tablet in viaggio e integra una torcia LED d’emergenza con diverse modalità di segnalazione.
Smartwatch
- Garmin fenix E (minimo storico e risparmi 150 euro)
Prezzo mai visto prima per il Garmin fenix E. L’orologio per gli sportivi e super resistente di Garmin è disponibile con uno sconto del 25% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi poco più di 150 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED super luminoso, sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i principali parametri vitali (frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue), monitoraggio del sonno e più di 90 app per lo sport. L’autonomia raggiunge i 16 giorni con un utilizzo normale.
Smart TV
- Smart TV Panasonic OLED 48 pollici (46% di sconto e risparmi 600 euro).
Una delle migliori offerte che puoi trovare oggi per uno smart TV. Questo modello Panasonic è disponibile con uno sconto del 46% su Amazon, con un risparmio reale di ben 600 euro rispetto al prezzo di listino. La scheda tecnica è da riferimento per i cinefili e i gamer: il pannello OLED 4K garantisce un contrasto infinito, supportato dal potente Processore HCX che ottimizza ogni scena per una fedeltà cromatica cinematografica. Ottimo anche il comparto audio e il sistema operativo supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.
- Fire TV Serie 2 (2 modelli in offerta e costano poco).
Se sei alla ricerca di un TV compatto e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questa è la promo che fa per te. Su Amazon tornano in promo i televisori Fire TV Serie 2. Parliamo al plurale perché i modelli disponibili sono due: da 32″ e da 40 pollici. Le offerte sono molto allettanti: la versione da 32 pollici è disponibile con uno sconto del 32%, mentre il modello da 40 pollici lo trovi con uno sconto del 31%. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Ottima qualità delle immagini e sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.
Elettrodomestici
- Lefant M210P (70% di sconto e costa meno di 90 euro)
Oggi il robot aspirapolvere Lefant M210P crolla di prezzo grazie allo sconto del 70%, arrivando a costare meno di 90 euro. Questo piccolo concentrato di tecnologia è l’alleato perfetto per chi ha poco spazio sotto i mobili grazie al suo design ultra-sottile. Non farti ingannare dal prezzo: la tecnologia FreeMove 2.0 gli permette di muoversi agilmente evitando di incastrarsi, mentre la bocchetta di aspirazione è progettata per non far aggrovigliare i peli degli animali, garantendo un’efficienza costante nel tempo.
- Aspirapolvere Dyson V8 Cylone (30% di sconto e minimo storico)
Se hai sempre sognato la potenza di un Dyson, oggi è il momento di approfittarne: il modello V8 Cyclone è in sconto del 30%, con un risparmio netto di 120 euro. Leggera, bilanciata e dotata della tecnologia ciclonica, assicura un’aspirazione potente e costante per 40 minuti senza cali di prestazione. La spazzola Motorbar è una garanzia contro i grovigli di capelli e peli, rendendola perfetta per una pulizia profonda su ogni tipo di superficie, dai pavimenti duri ai tappeti.
- Friggitrice ad aria Braun MultiFry 3(48% di sconto e costa la metà)
La cucina sana diventa accessibile a tutti grazie alla friggitrice ad aria Braun MultiFry 3 disponibile in promo con uno sconto del 48% che dimezza il prezzo di listino, con in più la comodità delle 5 rate a tasso zero. La Braun MultiFry 3 non è una semplice friggitrice ad aria: grazie alla sua tecnologia a doppia resistenza, garantisce cotture uniformi, croccanti fuori e tenere dentro. Dispone di diversi programmi preimpostati e di un termostato regolabile, permettendoti di preparare dalle classiche patatine a piatti più elaborati in tempi record e con l’80% di grassi in meno.
- Nespresso Inissia (28% di sconto e prezzo al minimo)
Il caffè perfetto come al bar arriva in cucina con un’offerta lampo a prezzo mini. La Nespresso Inissia è l’icona della semplicità e dell’efficienza: compatta, leggera e pronta all’uso in soli 25 secondi grazie al sistema di riscaldamento rapido Thermoblock. Con una pressione di 19 bar, garantisce un espresso corposo e aromatico ogni singola volta. Il design colorato e le dimensioni ridotte la rendono ideale per la tua abitazione e anche per l’ufficio.
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