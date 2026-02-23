Amazon, crolla il prezzo dell'Apple Watch e sconti all'85%: le offerte di oggi
Offerte speciali su Amazon per tanti prodotti tech, a partire dagli smartwatch come l'Apple Watch 11 al minimo storico. Scopri tutte le promo.
Inizia una nuova settimana e Amazon l’accoglie con nuove offerte speciali che fanno scendere il prezzo di alcuni dei dispositivi tech più amati al minimo storico. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Alcune offerte possono durare pochissimo tempo, quindi ti consigliamo di approfittarne immediatamente.
Tra le promo top trovi ad esempio l’iPhone 17 Pro al prezzo più basso degli ultimi mesi, oppure il POCO C85 con uno sconto del 27% e lo paghi pochissimo. Tra gli smartwatch impossibile non citare l’Apple Watch Series 11: grazie allo sconto di oggi diventa un vero best buy. Offerta shock anche tra gli elettrodomestici, con la lavasciuga Electrolux disponibile con un super sconto del 47% e risparmi ben 500 euro.
Amazon, migliori offerte 23 febbraio
Smartphone
- iPhone 17 Pro. Torna in promo al minimo storico l’iPhone 17 Pro. Lo smartphone premium di Apple è disponibile con uno sconto di quasi 100 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee con qualsiasi applicazione, anche le più esigenti, tripla fotocamera Fusion posteriore e nuova fotocamera Center Stage frontale. Batteria senza precedenti e ti accompagna per tutto il giorno.
- Google Pixel 10 Pro. Ad Apple risponde Google con l’ottima promo per il Google Pixel 10 Pro, altro telefono premium progettato per chi è alla ricerca delle prestazioni fulminee. Da oggi è disponibile con uno sconto del 27% che ti fa risparmiare più di 300 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Actua da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G5 ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore professionale e supportata dall’intelligenza artificiale, autonomia di oltre 24 ore.
- Google Pixel 9a. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per il Google Pixel 9a. Lo smartphone top è disponibile con uno sconto del 33% e risparmi poco più di 180 euro su quello di listino. Pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Schermo Actua con refresh rate elevato, processore Tensor progettato e realizzato da Google e ottimizzato appositamente per questo dispositivo, doppia fotocamera posteriore professionale e tante funzioni AI avanzate che ti semplificano la vita di tutti i giorni.
- POCO C85. Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, questa è la promo che devi cogliere al volo. Su Amazon è disponibile il POCO C85 con uno sconto che fa crollare il prezzo a meno di 110 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. POCO è un brand della galassia Xiaomi e questo assicura una grande cura nei dettagli. Dotato di uno schermo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel con intelligenza artificiale, batteria da 6000 mAh che può durare per tutto il giorno e una garanzia di due anni. Affidabile, economico e tra le offerte top del giorno.
Prodotti lowcost
- Cuffie Bluetooth lowcost. Ecco una delle migliori promo che trovi oggi su Amazon. Parliamo di questo paio di cuffie Bluetooth disponibili con uno sconto dell’85% che fa crollare il prezzo e le paghi meno di 24 euro. Auricolari che calzano alla perfezione e che puoi utilizzare anche per diverse ore senza creare fastidi all’orecchio. Dotate di un’ottima qualità del suono e della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 48 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smarphone.
- Ripetitore Wi-Fi TP-Link RE330. Offerta speciale per il range extender di TP-Link che tocca oggi il suo prezzo minimo storico grazie allo sconto del 30%. La soluzione perfetta per potenziare il segnale internet in tutta la casa ed eliminare le zone morte: tecnologia Dual-Band (2.4GHz e 5GHz) per una velocità combinata fino a 1200 Mbps e porta Ethernet integrata per collegare console o smart TV via cavo. È compatibile con la tecnologia OneMesh per creare una rete fluida e senza interruzioni, ed è facilissimo da configurare tramite l’app dello smartphone.
- Booster avviamento auto. Prezzo in picchiata per l’avviatore d’emergenza portatile più acquistato su Amazon, oggi disponibile con uno sconto del 62% e costa pochissimo. Un accessorio “salvavita” indispensabile da tenere in auto: permette di far ripartire il motore in pochi secondi in caso di batteria scarica, senza bisogno di chiedere soccorso. Grazie alla batteria integrata ad alta capacità, funge anche da potente power bank per ricaricare i tuoi dispositivi mobile e include una torcia LED d’emergenza con diverse modalità di segnalazione.
Smartwatch
- Apple Watch Series 11. Offerta lampo e minimo storico per l’Apple Watch Series 11 con cassa da 42 mm. Da oggi è disponibile con uno sconto del 24% e risparmi ben 110 euro su quello di listino. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta dell’ultima versione dello smartwatch Apple e rispetto ai modelli precedenti è dotato di un display ancora più luminoso e di funzioni più avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Occasione imperdibile.
Smart TV
- Smart TV Hisense da 65 pollici. Occasione che non devi assolutamente farti scappare. Solo per oggi su Amazon trovi lo smart TV Hisense QLED da 65 pollici in promo con un ottimo sconto del 34% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Televisore con schermo 4K e refresh rate fino a 144 Hz che fa la differenza soprattutto con i videogame. A bordo è presente il sistema operativo VIDAA che si rivela una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Lo puoi controllare anche con l’assistente vocale grazie al supporto ad Alexa.
Computer portatile
- Laptop Thinkpad. Ecco una delle migliori promo del giorno. Per la sua unicità è da cogliere al volo: potrebbe terminare da un momento all’altro. Parliamo del PC portatile Lenovo Thinkpad disponibile con uno sconto fisso dell’86% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 50 euro e lo paghi meno di 250 euro. Uno sconto totale che sfiora i 2000 euro. Si tratta di un notebook con schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD, processore Intel i5, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. A bordo è presente anche il sistema operativo Windows 11 Pro. Al momento è il più venduto su Amazon. Si tratta di un dispositivo ricondizionato con condizioni eccellenti.
Elettrodomestici
- Ecovacs Deebot T30C Omni Gen2. Super offerta per il robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione firmato Ecovacs. Lo trovi con uno sconto del 42% che ti permette di risparmiare ben 250 euro sul prezzo di listino, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Questo modello è un vero top di gamma: la stazione OMNI automatizza tutto, dallo svuotamento della polvere al lavaggio e asciugatura dei panni con acqua calda. Dotato di tecnologia TruEdge per una pulizia profonda lungo bordi e angoli e una potenza di aspirazione estrema che non lascia scampo a polvere e detriti.
- Dyson Cyclone V10 Absolute. Occasione imperdibile per l’aspirapolvere senza filo Dyson Cyclone V10 Absolute. Disponibile oggi con uno sconto del 30% che ti permette di risparmiare 150 euro sul prezzo di listino. Il re della pulizia domestica è dotato del motore digitale Dyson V10, 14 cicloni concentrici per catturare anche le particelle microscopiche e un sistema di filtrazione totalmente sigillato che espelle aria più pulita. Autonomia fino a 60 minuti senza cali di prestazioni e kit completo di accessori incluso, con spazzole specifiche per tappeti e pavimenti duri.
- Lavasciuga Electrolux DualCare 700. Tra le migliori top di oggi. La lavasciuga Electrolux DualCare 700 èdisponibile con un super sconto del 47% che ti permette di risparmiare quasi 500 euro sul prezzo di listino. Hai inoltre la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un elettrodomestico top di gamma che lava e asciuga i tuoi capi in un unico ciclo: il sistema DualCare regola la temperatura e i movimenti del cestello in base ai tessuti, mentre la tecnologia SteamCare rinfresca i vestiti con il vapore, riducendo le pieghe e facilitando la stiratura. Grazie ai sensori SensiCare, i consumi vengono ottimizzati automaticamente in base al carico, garantendo massima efficienza e cura per ogni capo.
- Moulinex Easy Fry Silence. Per chi cerca la perfezione in cucina senza il fastidioso rumore degli elettrodomestici, questo modello della Moulinex è oggi al suo minimo storico con lo sconto del 43%. La tecnologia Silence la rende una delle più silenziose sul mercato, pur mantenendo una potenza capace di cuocere piatti croccanti con l’85% di grassi in meno. Amazon rende l’acquisto ancora più accessibile grazie alla possibilità di pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, ideale per chi vuole un prodotto premium senza esborsi immediati. Cestello da 5 litri e puoi scegliere tra 10 programmi di cottura differenti che ti permettono di cucinare tutto quello che vuoi.
