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Settimana all’insegna delle offerte del Black Friday. Per tutto questo fine novembre su Amazon troviamo tante promo speciali che permettono di risparmiare centinaia di euro e di fare grandissimi affari sul meglio che possa offrire la tecnologia. Lo dimostrano le offerte bestseller, a partire dal Redmi Note 17 Pro in promo con un super sconto del 37%, oppure la macchina per il caffè De’Longhi Magnifica Plus che trovi con il 37% di sconto e risparmi centinaia di euro. In tema smartphone, da non sottovalutare l’ottima occasione disponibile per il Motorola razr Fold: il telefono pieghevole è in promo con uno sconto di 600 euro.

De'Longhi Magnifica Plus ECAM322.70.SB Modello 2024 Macchina... 499,88 € -37% 799,00 € Risparmi 299,12 € Acquista su Amazon REDMI Note 17 Pro 5G, Smartphone 8+512GB, Purple, Batteria d... 379,00 € -37% 599,90 € Risparmi 220,90 € Acquista su Amazon Motorola razr fold con 3 anni di garanzia (16/512GB, tripla ... Prodotto non disponibile Prodotti simili Dell 15 Laptop - Intel Core i5-1334U, 8GB RAM, 512GB SSD | 1... 449,00 € -47% 849,00 € Risparmi 400,00 € Acquista su Amazon Amazon Fire TV Stick 4K Select - Trasmetti in streaming in 4... 27,99 € -60% 69,99 € Risparmi 42,00 € Acquista su Amazon Garmin Instinct E, 40mm, Smartwatch GPS, Black Bezel & Charc... 159,00 € -36% 249,99 € Risparmi 90,99 € Acquista su Amazon Lefant M210 Omni Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo... 189,99 € -68% 599,99 € Risparmi 410,00 € Acquista su Amazon roborock F25 Steam Aspirapolvere Lavapavimenti a Vapore Senz... 299,00 € -49% 589,00 € Risparmi 290,00 € Acquista su Amazon

A catturare l’attenzione anche le offerte per gli smart TV: il modello Hisense da 75 pollici è a metà prezzo e fai un vero affare. Per la pulizia della tua abitazione, invece, puoi scegliere tra il robot aspirapolvere Lefant M210 Omni con il 68% di sconto oppure il roborock Qrevo curv 2 Flow che trovi a metà prezzo.

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Amazon, migliori offerte della settimana

Prodotti bestseller

Redmi Note 17 Pro (prezzo al minimo e super affare)

Tra gli smartphone più venduti su Amazon in questi primi giorni di Black Friday c’è sicuramente il Redmi Note 17 Pro. Lo smartphone top di gamma del colosso cinese è disponibile con un ottimo sconto del 37% e risparmi 220 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Si tratta di uno dei telefoni più interessanti nella fascia media: dotato di un display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Il processore Snapdragon 6s Gen4 è una garanzia, mentre nella parte posteriore trova posto una fotocamera principale da 50 megapixel.

Scelto per te Redmi Note 17 Pro 379,00 € -37% 599,90 € Risparmi 220,90 € Acquista su Amazon

PC portatile Dell 15 (47% di sconto e prezzo in picchiata)

Un portatile completo quasi a metà prezzo: il Dell 15 con Intel Core i5-1334U , 8 GB di RAM e SSD da 512 GB è ideale per studio, smart working e uso quotidiano. Lo schermo da 15,6" Full HD IPS a 120 Hz è comodo per documenti, video e navigazione, mentre la tastiera a dimensione piena con tastierino numerico rende più facile scrivere. Si può pagare in 5 rate a tasso zero , con il 47% di sconto già applicato. Una delle migliori occasioni di questo Black Friday di Amazon.

Un portatile completo quasi a metà prezzo: il con , e è ideale per studio, smart working e uso quotidiano. Lo schermo da è comodo per documenti, video e navigazione, mentre la tastiera a dimensione piena con tastierino numerico rende più facile scrivere. Si può pagare in , con il 47% di sconto già applicato. Una delle migliori occasioni di questo Black Friday di Amazon. De’Longhi Magnifica Plus (37% di sconto e risparmi 300 euro)

Il caffè del bar, direttamente a casa tua e a un prezzo da Black Friday. La De’Longhi Magnifica Plus è in offerta con uno sconto del 37% che ti fa risparmiare 300 euro, e puoi pagarla in 5 rate a tasso zero. È una macchina automatica che macina i chicchi al momento, per un caffè dall’aroma ricco e pieno. Con un solo tocco scegli tra 18 bevande a base di caffè, calde e fredde, dal display a colori full-touch da 3,5 pollici con animazioni. Puoi personalizzare fino a 4 profili utente, così ognuno in famiglia ha il suo caffè preferito. Per cappuccini e latte macchiato c’è la tecnologia LatteCrema Hot, che crea una schiuma di latte ricca e delicata in 3 consistenze: densa, cremosa o leggera, anche con latte vegetale. Pulirla è facile grazie ai componenti rimovibili e lavabili in lavastoviglie.

Smartphone

Motorola razr fold (prezzo al minimo e risparmi 600 euro)

Il pieghevole che si apre come un libro da oggi costa 600 euro in meno: il Motorola razr fold è scontato del 38% e si può pagare in 12 rate a tasso zero. Dotato di un display esterno da 6,6" mentre quello interno è da 8,1 pollici con risoluzione 2K. Il processore Snapdragon 8 Gen 5 con 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria gestisce multitasking e app senza esitazioni. La tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel assicura foto professionale, e la batteria da 6.000 mAh porta l’autonomia a due giorni e supporta la ricarica TurboPower da 80 W . La cerniera in acciaio, il Gorilla Glass Ceramic 3 e la resistenza all’acqua completano il design, con Google Gemini , Moto AI e Perplexity integrati.

Il pieghevole che si apre come un libro da oggi costa 600 euro in meno: il e si può pagare in 12 rate a tasso zero. Dotato di un display esterno da mentre quello interno è da 8,1 pollici con risoluzione 2K. Il processore con e di memoria gestisce multitasking e app senza esitazioni. La assicura foto professionale, e la porta l’autonomia a due giorni e supporta la ricarica . La cerniera in acciaio, il e la resistenza all’acqua completano il design, con , e integrati. Google Pixel 11 (offerta top del Black Friday)

Tra gli smartphone top da acquistare al Black Friday di Amazon c’è sicuramente il Google Pixel 11 . L’ultima versione del telefono dell’azienda di Mountain View è disponibile con un ottimo sconto del 32% che fa crollare il prezzo e risparmi ben 320 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La scheda tecnica è molto interessante: schermo Actua da 6,3 pollici che lo rende anche molto compatto, processore Tensor G6 che supporta tutte le funzioni AI di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e per finire una batteria a lunga durata.

Tra gli smartphone top da acquistare al Black Friday di Amazon c’è sicuramente il . L’ultima versione del telefono dell’azienda di Mountain View è disponibile con un ottimo che fa e su quello di listino. Puoi anche dilazionare il utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La scheda tecnica è molto interessante: che lo rende anche molto compatto, che supporta tutte le funzioni AI di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e per finire una batteria a lunga durata. Galaxy A27 (super sconto e affare lampo)

Se sei alla ricerca di uno smartphone con ottime prestazioni a un prezzo alla portata di tutti, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile il Galaxy A27 con uno sconto del 35% e il prezzo scende di ben 180 euro su quello consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD, processore Snapdragon ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore da 50 megapixel e Samsung ha assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per almeno sei anni.

Se sei alla ricerca di uno smartphone con ottime prestazioni a un prezzo alla portata di tutti, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile il con uno e il su quello consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD, processore Snapdragon ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con e Samsung ha assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per almeno sei anni. POCO C81 Pro (offerta esclusiva Amazon e costa la metà)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo telefono, ecco la promo che fa per tee. Su Amazon è disponibile il POCO C81 Pro con un ottimo sconto del 48% e il prezzo scende a meno di 105 euro. E puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero (lo paghi meno di un caffè al giorno). Parliamo di un telefono lowcost perfetto per la vita di tutti i giorni. La scheda tecnica si basa su un display immersivo da 6,9 pollici ad alta risoluzione e su una batteria da 6000 mAh che può durare fino a due giorni. Le prestazioni sono più che soddisfacenti e la fotocamera posteriore con AI assicura buoni scatti.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select (60% di sconto e prezzo stracciato)

Meno di 28 euro per portare il 4K sul tuo televisore: la Fire TV Stick 4K Select costa il 60% in meno. Supporta immagini 4K con HDR10+, ha il telecomando vocale Alexa e si alimenta direttamente dalla USB del TV. Il nuovo sistema Vega OS, snello e veloce, mette in primo piano Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e le app principali. È la scelta giusta per chi vuole l’essenziale spendendo poco.

Scelto per te Fire TV Stick 4K Select 27,99 € -60% 69,99 € Risparmi 42,00 € Acquista su Amazon

Kindle Scribe (prezzo in picchiata)

Leggere, scrivere e organizzare le idee su un unico schermo da 11" : il Kindle Scribe da 32 GB oggi ha il 30% di sconto e 150 euro di risparmio. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Lo schermo antiriflesso con luce frontale a regolazione automatica si legge con qualsiasi luce, mentre la superficie testurizzata e la penna premium (senza ricarica) restituiscono la sensazione della carta. Il taccuino integrato con strumenti basati su IA riassume, cerca e converte le note in testo, e Active Canvas crea lo spazio per annotare libri e documenti.

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Metà prezzo per il nuovo Echo Show 8, e rendi smart la tua abitazione spendendo poco. La particolarità è la presenza di uno schermo da 8,7" che mostra ricette, foto e puoi anche fare levideochiamate, mentre l’audio con altoparlanti stereo e woofer diffonde un suono spaziale che riempie la stanza. La videocamera da 13 megapixelcon inquadratura automatica segue chi si muove, il processore AZ3 Pro gestisce Alexa+, e l’hub integrato (Zigbee, Thread, Matter) controlla la casa intelligente.

Smartwatch

Garmin Instinct E (36% di sconto e prezzo al minimo)

Con meno di 160 euro, l’ Instinct E è il modo più economico per avere un Garmin resistente sempre al tuo polso. Il merito è dello sconto del 36%che fa scendere il prezzo al minimo. La cassa da 45 mm in polimero rinforzato supera i test MIL-STD-810 per calore e urti, mentre la resistenza a 10 ATM lo rende adatto anche al nuoto. Il display MIP monocromatico si legge anche sotto il sole e permette un’autonomia fino a 16 giorni da smartwatch. Ha GPS multi-satellite , bussola e altimetro barometrico , monitora cuore, ossigeno nel sangue, sonno e stress. Hai a disposizione anche più di 70 app per lo sport.

Con meno di 160 euro, l’ è il modo più economico per avere un sempre al tuo polso. Il merito è dello sconto del 36%che fa scendere il prezzo al minimo. La cassa da in polimero rinforzato supera i test per calore e urti, mentre la resistenza a lo rende adatto anche al nuoto. Il display monocromatico si legge anche sotto il sole e permette un’autonomia fino a da smartwatch. Ha , e , monitora Hai a disposizione anche più di 70 app per lo sport. Huawei Watch FIT 4 (best-buy)

Il Huawei Watch Fit 4 è al prezzo minimo con il 41% di sconto, anche in 5 rate a tasso zero. Il display AMOLED da 1,82" è ampio e luminoso, mentre il corpo ultrasottile in alluminio ti permette di indossarlo tutto il giorno senza fastidi. Il GPS dual-band traccia con precisione le corse, la batteria dura fino a 10 giorni. Impermeabilità NFC e il monitoraggio di cuore, sonno e allenamenti completano la dotazione. Dotato di più di 100 modalità di allenamento.

Smart TV

Smart TV Samsung MiniLED da 43 pollici (42% di sconto e prezzo al minimo)

Prezzo in picchiata, e puoi pagarla anche in 5 rate a tasso zero: lo smart TV Samsung Mini LED da 43 pollic i ha i l 42% di sconto . Il pannello Mini LED 4K con Pure Spectrum Color punta su colori vivaci e contrasto, mentre HDR10+ e Vision AI ottimizzano immagini e suoni. Il Gaming Hub apre console e cloud gaming, il Dynamic Sound Pack rinforza l’audio, e il controllo vocale con AI risponde ai comandi.

Prezzo in picchiata, e puoi pagarla anche in 5 rate a tasso zero: lo smart TV i ha i . Il pannello con punta su colori vivaci e contrasto, mentre e ottimizzano immagini e suoni. Il apre console e cloud gaming, il rinforza l’audio, e il risponde ai comandi. Smart TV Hisense QLED da 75 pollici (metà prezzo e maxi risparmio)

Super affare: il televisore smartt Hisense QLED da 75 pollici costa la metà ed è pagabile in 12 rate a tasso zero. Lo schermo QLED 4K con Quantum Dot dà colori vividi, mentre il sistema VIDAA apre Netflix, Prime Video, Disney+ e migliaia di app. Il refresh rate fino a 144 Hz la rende adatta anche a chi ama giocare. È la TV giusta per film, sport e serie in salotto, a un prezzo che di solito non si vede su questa misura.

Scelto per te Smart TV Hisense da 75 pollici 649,00 € -50% 1.299,00 € Risparmi 650,00 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth zakotu (80% di sconto e prezzo stracciato)

Con l’80% di sconto , gli auricolari Zakotu costano pochissimo e non rinunciano ai dettagli. Il Bluetooth 5.4 con accoppiamento automatico si collega appena li estrai dalla custodia, mentre i driver da 13 mm e la riduzione rumore ENC a 4 microfoni migliorano musica e chiamate. Resistono a sudore e pioggia, e l’autonomia può arrivare fino a 60 ore. Compatibili con qualsiasi smartphone.

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Prezzo al minimo per il nuovo AirTag: chiavi, zaino e borsa non si perdono più. Grazie allo sconto del 29% il prezzo è di soli 25 euro e fai un super affare. Il chip Ultra Wideband di seconda generazione estende il raggio di Posizione Precisa fino a 1,5 volte, mentre l’altoparlante più forte lo rende più facile da ritrovare e il Bluetooth aggiornato migliora la portata. Ora si può cercare anche dall’Apple Watch.

Elettrodomestici

Lefant M210 Omni (68% di sconto e risparmi 400 euro)

Più di 400 euro in meno sul prezzo di listino: il Lefant M210 Omni oggi è in offerta con un super sconto del 68%. Il corpo ultracompatto si infila sotto letti e divani, mentre l’aspirazione da 20.000 Pa con sistema anti-groviglio raccoglie polvere e peli. Il rullo lavapavimenti è alimentato da acqua pulita e si lava alla stazione, il contenitore da 800 ml elimina i sacchetti usa e getta , e FreeMove gestisce gli ostacoli. Compatto, potente e lo puoi controllare direttamente con l’app dello smartphone.

Più di 400 euro in meno sul prezzo di listino: il oggi è in offerta con un super sconto del 68%. Il corpo si infila sotto letti e divani, mentre l’aspirazione da con sistema raccoglie polvere e peli. Il è alimentato da acqua pulita e si lava alla stazione, il contenitore da elimina i , e gestisce gli ostacoli. Compatto, potente e lo puoi controllare direttamente con l’app dello smartphone. roborock Qrevo Curv 2 Flow (metà prezzo e affare per tutti)

Prezzo in picchiata per il roborock Qrevo Curv 2 Flow. Il merito è dello sconto Black Friday del 50% e risparmi 350 euro. Il rullo extra-large da 270 mm con SpiraFlow si pulisce in tempo reale mentre lava e può uscire di lato per arrivare ai bordi, mentre l’aspirazione da 20.000 Pa con doppio sistema ZeroTangle (spazzola principale DuoDivide e spazzole laterali sollevabili) evita i grovigli. Reactive AI riconosce gli ostacoli, il rullo si solleva sui tappeti, e la stazione lava a 75°C. La batteria copre tutta la casa.

Scelto per te roborock Qrevo Curv 2 Flow 349,00 € -50% 699,00 € Risparmi 350,00 € Acquista su Amazon

roborock F25 Steam (49% di sconto e prezzo che costa la metà)

La Roborock F25 Steam è in offerta con uno sconto del 49% sul prezzo di listino. È una lavapavimenti cordless che punta su una caratteristica precisa: il vapore a 180°C integrato direttamente nella testina, senza bisogno di prodotti chimici. Con la tecnologia VaporFlow la temperatura massima si raggiunge in 60 secondi e il vapore ammorbidisce e scioglie lo sporco più ostinato, comprese cera e macchie d’olio. Sulla testina c’è una luce blu radente che rivela la polvere più fine e le particelle nascoste. In modalità ECO l’autonomia arriva fino a 80 minuti e copre fino a 660 metri quadrati con una sola ricarica.

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Una friggitrice per tutta la famiglia che non occupa il piano della cucina: la Philips Airfryer Serie 1000 da 7,1 litri costa il 38% in meno, e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il cestello Flexi si usa come un unico cestello XXL oppure si divide in due cestelli da 3,55 litri con il separatore, grazie alla doppia resistenza e ai due termostati separati per cuocere due piatti insieme. La tecnologia RapidAir garantisce cibi croccanti, mentre le 10 modalità di cottura (friggi, griglia, cuoci, arrostisci) coprono ogni ricetta. Il cestello si lava in lavastoviglie, con ricette nell’app HomeID.

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