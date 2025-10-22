Amazon, questo PC portatile è da comprare subito: sconti fino all'85%

visualspace/iStock

Occasioni imperdibili da oggi 22 ottobre su Amazon. Il sito di e-commerce ci riserva sempre grandi offerte e anche oggi puoi fare ottimi affari su tantissimi prodotti tech. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto trovi sia il link per accedere alla pagina su Amazon sia una breve descrizione con le caratteristiche tecniche più importanti.

Tra le offerte top c’è sicuramente il nuovo Xiaomi 15T: oltre al triplo sconto in pagina ricevi in regalo anche la stampante portatile Xiaomi Photo Printer Pro dal valore di quasi 130 euro. Ottima anche la promo disponibile per il Motorola edge 50 neo disponibile con uno sconto del 51% e costa meno della metà. Tra le migliori offerte del giorno, invece, c’è il notebook bvate B7 con uno sconto esagerato dell’86% e risparmi più di 1300 euro. Affrettati e non perdere queste offerte lampo.

Amazon, le migliori offerte del 22 ottobre

Smartphone

Xiaomi 15T. Continua l’ottima offerta per il nuovissimo smartphone top di gamma di Xiaomi. Oggi trovi lo Xiaomi 15T con un triplo sconto che ti fa risparmiare quasi 300 euro (oltre a quello fisso puoi aggiungere due coupon sconto presenti in pagina). L’offerta non finisce qui: ricevi in regalo la stampante portatile Xiaomi Photo Printer Pro dal valore di quasi 130 euro . Se sei iscritto a Prime Student hai diritto a uno sconto aggiuntivo di 50 euro. Disponibile anche una extra valutazione fino a 100 euro sul tuo usato assicurato direttamente da Xiaomi. Schermo AMOLED da 6,83 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra, sistema di fotocamere professionali realizzate da Leica e una batteria da 5500mAh che dura fino a due giorni.

con un che ti fa (oltre a quello fisso puoi aggiungere due coupon sconto presenti in pagina). L’offerta non finisce qui: ricevi in regalo la dal . Se sei iscritto a hai diritto a uno Disponibile anche una extra valutazione fino a 100 euro sul tuo usato assicurato direttamente da Xiaomi. Schermo AMOLED da 6,83 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra, sistema di fotocamere professionali realizzate da Leica e una batteria da 5500mAh che dura fino a due giorni. iPhone 15. Torna in offerta al minimo storico l’iPhone 15 . Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare 120 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Telefono con ottime caratteristiche: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island, processore A16 Bionic, fotocamera principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2x e una batteria che arriva fino a fine giornata.

. Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno che ti fa su quello di listino e hai anche la possibilità di . Telefono con ottime caratteristiche: con Dynamic Island, processore A16 Bionic, fotocamera principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2x e una batteria che arriva fino a fine giornata. Motorola edge 50 neo. Una delle migliori offerte del giorno se sei alla ricerca di un telefono top di gamma. Da oggi trovi il Motorola edge 50 neo con uno sconto del 51% e risparmi più di 250 euro su quello di listino. Scheda tecnica molto interessante: schermo pOLED da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD, superiore anche al FHD, processore MediaTek di ultima generazione e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo 3x. La batteria si ricarica in un lampo.

se sei alla ricerca di un telefono top di gamma. Da oggi trovi il con uno e su quello di listino. Scheda tecnica molto interessante: schermo pOLED da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD, superiore anche al FHD, e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo 3x. La batteria si ricarica in un lampo. realme Note 70T. L’offerta lampo per chi vuole spendere pochissimo. Da oggi su Amazon trovi il realme Note 70T in promo con un doppio sconto. Oltre a quello fisso del 19% puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 15 euro e lo paghi meno di 75 euro. Telefono per la vita di tutti i giorni: schermo da 6,75 pollici, buone prestazioni e una super batteria da 6000 mAh che assicura un’autonomia che può superare i due giorni. Ideale per chi utilizza poco lo smartphone o come muletto.

Accessori lowcost

Cuffie Bluetooth. Prezzo mini per queste utilissime cuffie Bluetooth che solo per oggi trovi su Amazon con uno sconto dell’81% e le paghi meno di 25 euro . Si tratta di auricolari Bluetooth lowcost che si collegano a qualsiasi smartphone e che assicurano un’ ottima qualità del suono . Sono dotati della cancellazione del rumore e hanno un’autonomia fino a 40 ore. Impermeabili, perfetti per chi fa attività fisica.

che solo per oggi trovi su con uno e le . Si tratta di che si collegano a qualsiasi smartphone e che assicurano un’ . Sono dotati della cancellazione del rumore e hanno un’autonomia fino a 40 ore. Impermeabili, perfetti per chi fa attività fisica. Caricatore wireless INIU. Offerta speciale per questo caricabatteria wireless INIU compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone e anche con le cuffie wireless. Su Amazon è disponibile con uno sconto fisso del 36% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 46% e fai un super affare. Lo paghi molto meno della metà e acquisti un accessorio utilissimo da avere sulla scrivania. Approfittane subito, potrebbe terminare da un momento all’altro.

compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone e anche con le cuffie wireless. Su Amazon è disponibile con uno a cui un che fa e fai un super affare. Lo paghi molto meno della metà e acquisti un accessorio utilissimo da avere sulla scrivania. Approfittane subito, potrebbe terminare da un momento all’altro. Stazione di ricarica. Un accessorio che non può mancare sulla tua scrivania. Sul sito di e-commerce trovi questo caricatore USB multiplo con ben 6 porte USB e una potenza massima di 200 W in promo con uno sconto del 43% e lo paghi veramente poco. Una stazione di ricarica utilissima da avere sempre con sé e che permette di ricaricare alla massima velocità smartphone, PC e tablet.

Smartwatch

Apple Watch Ultra 2. Occasione lampo su Amazon per l’ Apple Watch Ultra 2 , la versione super resistente dello smartwatch dell’azienda di Cupertino. Solo per oggi è disponibile con un ottimo sconto di ben 100 euro e approfitti del prezzo più basso di sempre . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . L’Apple Watch Ultra 2 è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento: schermo ampio, cassa in titanio, tanta autonomia e monitoraggio super preciso della salute e dell’attività fisica. A questo prezzo è un’occasione da non farsi sfuggire.

su per l’ , la versione super resistente dello smartwatch dell’azienda di Cupertino. Solo per oggi è disponibile con un e approfitti del . Hai anche la possibilità di dilazionare il . L’Apple Watch Ultra 2 è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento: schermo ampio, cassa in titanio, tanta autonomia e monitoraggio super preciso della salute e dell’attività fisica. A questo prezzo è un’occasione da non farsi sfuggire. Xiaomi Smart Band 10. Prezzo speciale per la Xiaomi Smart Band 10, ultima versione dell’activity tracker del colosso cinese. Parliamo uno dei prodotti più venduti nella sua categoria e che trovi con un ottimo sconto del 27% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Schermo AMOLED da 1,72 pollici, autonomia fino a 21 giorni e un monitoraggio avanzato della salute e della frequenza cardiaca. Per gli amanti dello sport ci sono più di 100 modalità di allenamento. A questo prezzo è un vero best-buy.

Smart TV

Smart TV Fire TV Serie 4. Torna in offerta la gamma di smart TV Fire TV Serie 4. In promo troviamo il modello da 43 pollici con uno sconto del 48% e lo paghi praticamente la metà. Pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di un televisore realizzato da Amazon e con a bordo il sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick e che dà accesso a tutte le principali piattaforme di video streaming. Schermo con risoluzione 4K, immagini in altissima definizione e facilissima da configurare. Trovi in promo anche la versione da 50 e da 55 pollici.

PC portatile

bvate B7. Sconto esagerato per il PC portatile bvate B7. Da oggi trovi questo notebook economico con uno sconto di ben l’86% e risparmi quasi 1400 euro su quello di listino. PC dotato di uno schermo da 14 pollici ad alta risoluzione, un buon processore, 6 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte. A bordo trovi anche Windows 11 già pre-installato e i programmi per la produttività. Perfetto per la vita di tutti i giorni e lo studio. È anche molto leggero da portare con sé.

Elettrodomestici

roborock Qrevo Edge S5A. Ottima occasione per il robot aspirapolvere roborock Qrevo Edge S5A . Da oggi è disponibile con uno sconto di ben 300 euro e approfitti del minimo storico . Si tratta di un ottimo robot dotato di una grande potenza di aspirazione ed è anche in grado di lavare il pavimento. Spazzola principale che raccoglie tutto lo sporco depositato sul pavimento, mentre quelle laterali permettono di coprire anche gli angoli. La stazione per lo svuotamento permette di non dover svuotare il robot giorno per giorno.

. Da oggi è disponibile con uno e . Si tratta di un ottimo robot dotato di una ed è anche in grado di lavare il pavimento. Spazzola principale che raccoglie tutto lo sporco depositato sul pavimento, mentre quelle laterali permettono di coprire anche gli angoli. La stazione per lo svuotamento permette di non dover svuotare il robot giorno per giorno. Moulinex Easy Fry Essential. Se vuoi spendere pochissimo per la friggitrice ad aria , da oggi trovi in promo la Moulinex Easy Fry Essential con uno sconto del 50% e la paghi meno di 40 euro . Una friggitrice ad aria economica, ma molto affidabile. Cestello da 3,5 litri (perfetta per 2-3 persone) e 5 programmi per cucinare tutto quello che vuoi. Non farti scappare questa super occasione.

per la , da oggi trovi in promo la con uno e la . Una friggitrice ad aria economica, ma molto affidabile. Cestello da 3,5 litri (perfetta per 2-3 persone) e 5 programmi per cucinare tutto quello che vuoi. Non farti scappare questa super occasione. DREAME H12S. Prezzo mai visto prima per l’aspirapolvere e lavapavimenti senza fili Dreame H12S. Da oggi è disponibile con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico. È in grado di lavare qualsiasi superficie dura e di riconoscere lo sporco che si annida sui bordi. La spazzola per il lavaggio del pavimento si asciuga autonomamente. Puoi scegliere fra tre diverse modalità di pulizia. La soluzione ideale per la tua abitazione.

Come vedere la Champions League in streaming gratis

Altra grande serata di Champions League. Questa sera scendono in campo Atalanta e Juventus. I bergamaschi affrontano in casa lo Slavia Praga, mentre la Juventus è impegnata sul campo del Real Madrid. Il match dell’Atalanta è un’esclusiva Sky e NowTV, mentre Real Madrid – Juventus è disponibile solamente su Amazon Prime Video. Se non sei abbonato alla piattaforma di Amazon, puoi abbonarti gratis oggi grazie alla prova gratuita di 30 giorni. Non perdere questa opportunità e clicca sul link qui in basso.

ABBONATI A NOWTV CON LO SCONTO DEL 33%

COME VEDERE REAL MADRID -JUVE IN STREAMING GRATIS

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui