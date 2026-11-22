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Una domenica all’insegna delle grandi offerte del Black Friday. Da oggi 22 novembre su Amazon trovi tantissime occasioni per fare grandi affari e per portarti avanti con i regali di Natale grazie al reso gratuito fino al 15 gennaio 2027. C’è veramente di tutto, a partire dagli smartphone top come l’iPhone Air disponibile con un super sconto del 33% che ti fa risparmiare più di 400 euro su quello di listino. Ottimo anche lo sconto per il Redmi Note 17, al momento il telefono più venduto su Amazon. Tra gli smartwatch non farti sfuggire l’occasione per il Garmin Venu 3 che trovi a un prezzo speciale.

Apple iPhone Air 256 GB - Bianco nuvola | display 6,5" con P... 899,00 € -33% 1.339,00 € Risparmi 440,00 € Acquista su Amazon REDMI Note 17 5G, Smartphone 6+128GB, Black, Batteria da 770... 249,90 € -29% 349,90 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon Motorola razr fold con 3 anni di garanzia (16/512GB, tripla ... 999,90 € -38% 1.599,90 € Risparmi 600,00 € Acquista su Amazon Garmin Venu 3, 45mm, Smartwatch GPS, Black | Smartwatch AMOL... 269,00 € -37% 429,99 € Risparmi 160,99 € Acquista su Amazon Amazon Fire TV Stick 4K (ultimo modello), streaming 4K sempl... 35,99 € -52% 74,99 € Risparmi 39,00 € Acquista su Amazon LG OLED evo AI 42 Pollici, Serie C6 2026 Smart TV 4K - OLED4... 799,00 € -43% 1.399,00 € Risparmi 600,00 € Acquista su Amazon ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti ... 299,00 € -50% 599,00 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon

Gli elettrodomestici non sono sono da meno e infatti sono tra i prodotti più acquistati del Black Friday. Come ad esempio il robot aspirapolvere roborock Saros 10R disponibile con il 67% di sconto, oppure la lavapavimenti Tineco che trovi a metà prezzo. Non perdere tempo e approfittane subito.

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Amazon, migliori offerte 22 novembre

Smartphone

Motorola razr fold (prezzo al minimo e risparmi 600 euro)

Il pieghevole che si apre come un libro da oggi costa 600 euro in meno: il Motorola razr fold è scontato del 38% e si può pagare in 12 rate a tasso zero. Dotato di un display esterno da 6,6" mentre quello interno è da 8,1 pollici con risoluzione 2K. Il processore Snapdragon 8 Gen 5 con 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria gestisce multitasking e app senza esitazioni. La tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel assicura foto professionale, e la batteria da 6.000 mAh porta l’autonomia a due giorni e supporta la ricarica TurboPower da 80 W . La cerniera in acciaio, il Gorilla Glass Ceramic 3 e la resistenza all’acqua completano il design, con Google Gemini , Moto AI e Perplexity integrati.

Il pieghevole che si apre come un libro da oggi costa 600 euro in meno: il e si può pagare in 12 rate a tasso zero. Dotato di un display esterno da mentre quello interno è da 8,1 pollici con risoluzione 2K. Il processore con e di memoria gestisce multitasking e app senza esitazioni. La assicura foto professionale, e la porta l’autonomia a due giorni e supporta la ricarica . La cerniera in acciaio, il e la resistenza all’acqua completano il design, con , e integrati. iPhone Air (offerta shock)

Lo smartphone più conveniente che puoi acquistare oggi. Grazie allo sconto del 33% presente in pagina, il prezzo dell’iPhone Air crolla e risparmi ben 430 euro su quello di listino. Parliamo di un telefono unico nel suo genere che si caratterizza per un design sottile e per caratteristiche premium. A bordo troviamo un display ProMotion da 6,5 pollici e refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che supporta anche Apple Intelligence, fotocamera Fusion da 48 megapixel e fotocamera Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici.

Lo smartphone più conveniente che puoi acquistare oggi. Grazie allo presente in pagina, il crolla e su quello di listino. Parliamo di un telefono unico nel suo genere che si caratterizza per un design sottile e per caratteristiche premium. A bordo troviamo un da 6,5 pollici e refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che supporta anche Apple Intelligence, fotocamera Fusion da 48 megapixel e fotocamera Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. Google Pixel 11 Pro (27%di sconto e affare per tutti)

Ottima occasione al Black Friday per il Google Pixel 11 Pro, ultima versione dello smartphone premium dell’azienda di Mountain View. Da oggi è disponibile con uno sconto del 27% e il risparmio netto è di poco superiore ai 400 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Dotato di un display Super Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G6 progettato appositamente per le funzioni AI di Google, tripla fotocamera Pro nella parte posteriore e una batteria con un’autonomia superiore alle 30 ore.

Scelto per te Google Pixel 11 Pro 879,00 € -27% 1.199,00 € Risparmi 320,00 € Acquista su Amazon

Redmi Note 17 (il telefono più venduto su Amazon)

Il telefono più venduto in questi primi giorni di Black Friday su Amazon è il Redmi Note 17 . Il telefono economico di Xiaomi è disponibile con un super sconto del 29% e il risparmio netto è di 100 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . La scheda tecnica si basa su un display AMOLED immersivo da 6,99 pollici con risoluzione FHD, processore Snapdragon 4 Gen4, fotocamera posteriore da 50 megapixel e per finire una maxi batteria da 7700 mAh che può durare fino a tre giorni.

Il in questi primi giorni di su Amazon è il . Il telefono economico di Xiaomi è disponibile con un e il risparmio netto è di 100 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il . La scheda tecnica si basa su un con risoluzione FHD, processore Snapdragon 4 Gen4, fotocamera posteriore da 50 megapixel e per finire una maxi batteria da 7700 mAh che può durare fino a tre giorni. realme P4 Lite (costa pochissimo)

Se vuoi spendere ancora meno, da oggi trovi su Amazon il realme P4 Lite con uno sconto del 38% e il prezzo scende a meno di 160 euro. Anche in questo caso hai la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Telefono perfetto per chi non lo utilizza in modo massivo e preferisce un telefono semplice e immediato. Dotato di un display da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, batteria da 6600 mAh e per finire una fotocamera che utilizza al meglio l’intelligenza artificiale.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K (52% di sconto e prezzo mini)

Con il 52% in meno, la Fire TV Stick 4K è al prezzo minimo ed è uno dei prodotti più acquistati in questo Black Friday di Amazon. Le immagini 4K con HDR10+ sono nitide e ricche di colore, e il Wi-Fi 6 mantiene fluido lo streaming. Il nuovo telecomando Fire TV ha tasti di accensione e volume, anello di navigazione e pulsanti dedicati per TV in diretta, mentre Alexa+ consiglia cosa guardare e gestisce la smart TV. Si alimenta dalla TV, senza alimentatore, e riunisce Prime Video, Netflix, RaiPlay, Disney+ e altre app.

Scelto per te Fire TV Stick 4K 35,99 € -52% 74,99 € Risparmi 39,00 € Acquista su Amazon

Bundle sicurezza blink (82% di sconto e prezzo in picchiata)

Meno di 25 euro per proteggere porta e giardino: il bundle Blink con videocamera blink Outdoor 4 e videocitofono blink a pile è in promo con uno sconto incredibile dell’82%. Entrambi i dispositivi funzionano a pile AA al litio (incluse) fino a 2 anni , con installazione senza fili in pochi minuti. La Live View in HD 1080p , la visione notturna a infrarossi e l’ audio bidirezionale permettono di vedere e parlare ovunque, mentre il sensore di movimento a doppia zona invia gli avvisi sull’app.

per proteggere porta e giardino: il con videocamera e è in promo con uno sconto incredibile dell’82%. Entrambi i dispositivi funzionano a (incluse) fino a , con installazione in pochi minuti. La , la e l’ permettono di vedere e parlare ovunque, mentre il sensore invia gli avvisi sull’app. Echo Doto (rendi la tua casa smart spendendo pochissimo)

Un affare lampo, anche in 5 rate a tasso zero: l’Echo Dot di 5ª generazione costa il 56% in meno. L’altoparlante offre voci più nitide e bassi profondi, mentre il sensore di temperatura permette di creare routine (per esempio accendere il ventilatore quando fa caldo). I controlli e l’integrazione con Alexa semplificano musica, timer e casa intelligente. Piccolo, economico e pronto in pochi minuti.

Smartwatch

Garmin Venu 3 (37% di sconto e offerta shock)

Con 160 euro in meno sul listino, lo smartwatch Garmin Venu 3 diventa un vero best-buy. Il display AMOLED da 1,4" è luminoso e fluido, mentre microfono e altoparlante permettono di rispondere alle chiamate dal polso. La batteria arriva a 14 giorni con un utilizzo norale, e il monitoraggio include Body Battery , qualità del sonno , pisolino , stress e battito cardiaco in tempo reale. Per gli amanti dello sport ci sono più di 30 app disponibili. Presente anche Garmin Pay per i pagamenti contanctless.

Con 160 euro in meno sul listino, lo smartwatch diventa un vero best-buy. Il è luminoso e fluido, mentre permettono di rispondere alle chiamate dal polso. La batteria arriva a con un utilizzo norale, e il monitoraggio include , , , stress e battito cardiaco in tempo reale. Per gli amanti dello sport ci sono più di 30 app disponibili. Presente anche Garmin Pay per i pagamenti contanctless. Google Fitbit Charge 6 (44% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Prezzo mai così basso per il Fitbit Charge 6, e puoi pagarlo anche in 5 rate a tasso zero: il tracker per chi vuole dati precisi su sport e salute costa il 44% in meno. Il GPS integrato traccia gli spostamenti senza dover utilizzare lo smartphone, il display AMOLED si legge bene e la batteria dura fino a 7 giorni. Misura cuore e ossigeno nel sangue, con sensori compatibili con l’app ECG, e supporta Google Maps e Google Wallet (NFC). Per gli sportivi ci sono più di 40 app che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno.

Smart TV

Smart TV Samsung MiniLED da 43 pollici (offerta lampo e minimo storico)

Mai così in basso: lo smart TV Samsung Mini LED da 43 pollici è in offerta con un super sconto del 42% e diventa un vero affare. Il pannello Mini LED 4K con Pure Spectrum Color punta su colori vivaci e contrasto, mentre HDR10+ e Vision AI ottimizzano immagini e suono. Per i gamer ci sono il Gaming Hub e la modalità Motion Xcelerator , il Dynamic Sound Pack dà più corpo all’audio, e il Voice Control con AI si usa con la voce. Il sistema operativo Tizen è una garanzia e supporta tutte le principali app di streaming.

Mai così in basso: lo smart TV è in offerta con un super sconto del 42% e diventa un vero affare. Il pannello con punta su colori vivaci e contrasto, mentre e ottimizzano immagini e suono. Per i gamer ci sono il e la modalità , il dà più corpo all’audio, e il si usa con la voce. Il sistema operativo Tizen è una garanzia e supporta tutte le principali app di streaming. Smart TV LG OLED evo Ai da 42 pollici (43% di sconto e risparmi 600 euro)

Se cerchi un OLED compatto, ecco l’occasione: il televisore LG OLED evo AI C6 da 42 pollici ha il 43% di sconto, con 600 euro di risparmio e puoi dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. I pixel autoilluminanti danno neri perfetti, mentre il processore α11 AI 4K Gen3 e il Brightness Booster migliorano luminosità e dettaglio. Per il gaming c’è il 4K a 165 Hz (120 Hz nativi) con VRR, G-Sync e FreeSync Premium, e Dolby Vision e Dolby Atmos completano il cinema. Multi AI Search (Gemini e Copilot) e AI Concierge suggeriscono cosa guardare.

Scelto per te Smart TV LG OLED 42 pollici 799,00 € -43% 1.399,00 € Risparmi 600,00 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Cuffie JBES (84% di sconto e prezzo mini)

Dodici euro per gli auricolari più venduti su Amazon : i JBES sono scontati dell’84%. I driver da 13 mm danno un suono ampio e con bassi pieni, mentre il Bluetooth 5.4 con latenza di 60 ms li rende adatti anche a video e giochi. I 4 microfoni con cancellazione del rumore rendono chiare le chiamate, il display LED mostra la carica residua, e la custodia porta l’autonomia fino a 60 ore

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Doppio sconto per questa cassa Bluetooth portatile: a quello fisso del 69% puoi aggiungere un coupon del 20%, che porta il prezzo a poco più di 30 euro. L’uscita da 25 W con due driver da 55 mm riempie la stanza con bassi profondi, mentre il suono stereo a 360° e la connessione TWS permettono di associare due casse per un effetto più ampio. La batteria dura oltre 25 ore, il Bluetooth permette di collegare smartphone e computer, mentre le luci RGB seguono il ritmo della musica. Resiste agli spruzzi con IPX7 e la puoi utilizzare nelle feste in piscina o al mare.

Elettrodomestici

roborock Saros 10R (67% di sconto e risparmi 1000 euro)

Black Friday in anticipo e tra le migliori offerte del giorno: il roborock Saros 10R costa il 67% in meno , con 1.000 euro di risparmio . Il profilo da appena 7,98 cm passa sotto i mobili più bassi, mentre il sistema StarSight 2.0 con sensori 3D ToF e telecamera RGB riconosce fino a 108 ostacoli . I due panni rotanti si staccano da soli e il telaio AdaptiLift si solleva sui tappeti, con la spazzola DuoDivide anti-groviglio per peli e capelli. La stazione multifunzione 4.0 gestisce svuotamento, lavaggio e asciugatura dei panni. Lo puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone.

Black Friday in anticipo e tra le migliori offerte del giorno: il il , con . Il profilo da appena passa sotto i mobili più bassi, mentre il sistema con sensori e telecamera RGB riconosce fino a . I si staccano da soli e il telaio si solleva sui tappeti, con la spazzola anti-groviglio per peli e capelli. La stazione gestisce svuotamento, lavaggio e asciugatura dei panni. Lo puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone. Ecovacs T50 Pro Omni Gen3 (metà prezzo e costa poco)

Tra i robot più acquistati di questo Black Friday, l’ Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3 oggi costa la metà con il 50% di sconto. Il corpo da soli 81 mm passa sotto mobili bassi, mentre l’aspirazione da 25.000 Pa con ZeroTangle 3.0 raccoglie polvere e peli senza formare grovigli. La tecnologia AIVI 3D 3.0 OMNI-Approach segue i bordi degli ostacoli, la telecamera AI rileva le macchie e rilava dove serve, e i mop si sollevano di 9 mm sui tappeti. La stazione Omni gestisce la manutenzione quasi da sola, per una pulizia senza pensieri.

Tra i robot più acquistati di questo Black Friday, l’ oggi costa la metà con il 50% di sconto. Il corpo da soli passa sotto mobili bassi, mentre l’aspirazione da con raccoglie polvere e peli senza formare grovigli. La tecnologia segue i bordi degli ostacoli, la rileva le macchie e rilava dove serve, e i mop si sui tappeti. La gestisce la manutenzione quasi da sola, per una pulizia senza pensieri. Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra (prezzo in picchiata e super affare)

Prezzo in picchiata per la lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch Ultra. Da oggi la trovi con il 50% di sconto e diventa un vero best buy. Il corpo si piega fino a 180° per passare sotto letti e divani, mentre il sistema FlashDry lava il rullo e lo asciuga con aria a 85°C, così non resta umidità né cattivi odori. Aspira e lava insieme fino a 50 minuti, con serbatoi da 1 litro (acqua pulita) e 0,72 litri (acqua sporca). Una pulizia profonda con manutenzione ridotta al minimo.

Scelto per te Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra 249,99 € -50% 499,00 € Risparmi 249,01 € Acquista su Amazon

Dyson V8 Origin (offerta speciale e prezzo al minimo)

Centocinquanta euro di risparmio sul Dyson V8 Origin , la scopa senza filo leggera per le pulizie di tutti i giorni. Il motore digitale V8 a 110.000 giri sviluppa 115 Air Watt , la tecnologia Radial Root Cyclone con 15 cicloni tiene alta l’aspirazione, e la spazzola Motorbar districa peli e capelli. La batteria ha un’autonomia fino a 40 minuti (con 2 modalità di potenza), pesa 2,5 kg e si trasforma in aspirapolvere portatile per scale, auto e divani.

Centocinquanta euro di risparmio sul , la scopa senza filo leggera per le pulizie di tutti i giorni. Il motore digitale sviluppa , la tecnologia con tiene alta l’aspirazione, e la spazzola districa peli e capelli. La batteria ha un’autonomia fino a (con 2 modalità di potenza), pesa e si trasforma in aspirapolvere portatile per scale, auto e divani. Friggitrice Philips Airfryer 1000 (prezzo in picchiata e 5 rate a tasso zero)

Una friggitrice per tutta la famiglia che non occupa il piano della cucina: la Philips Airfryer Serie 1000 da 7,1 litri costa il 38% in meno, e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il cestello Flexi si usa come un unico cestello XXL oppure si divide in due cestelli da 3,55 litri con il separatore, grazie alla doppia resistenza e ai due termostati separati per cuocere due piatti insieme. La tecnologia RapidAir garantisce cibi croccanti, mentre le 10 modalità di cottura (friggi, griglia, cuoci, arrostisci) coprono ogni ricetta. Il cestello si lava in lavastoviglie, con ricette nell’app HomeID.

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