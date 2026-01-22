Amazon, iPhone 16 crolla di prezzo e sconti fino al 90%: le offerte di oggi

Da oggi su Amazon trovi l'iPhone 16 al minimo storico e tante altre offerte che ti fanno risparmiare centinaia di euro: approfittane subito.

Michael Derrer Fuchs

Amazon ci sorprende con nuove offerte speciali. Anche oggi 22 gennaio sul sito di e-commerce sono disponibili tante nuove promo su alcuni dei prodotti più amati e ricercati dagli utenti. Ad esempio, c’è l’iPhone 16 al prezzo più basso di sempre, mentre per chi vuole spendere pochissimo c’è il moto g56 al minimo storico. Tra gli elettrodomestici, invece, troviamo un‘ottima occasione per il robot aspirapolvere Lefant M3: lo sconto del 71% ti fa risparmiare ben 800 euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno. Per ognuna trovi sia il link per accedere alla pagina prodotto sia una breve descrizione tecnica. Non perdere queste occasioni.

Amazon, le migliori offerte del 22 gennaio

Smartphone

iPhone 16. Tra le migliori occasioni che trovi oggi su Amazon. Parliamo dell’ iPhone 16 disponibile in promo con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino e e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera con sensore Fusion e una batteria a lunghissima durata. Non perdere questo affare.

disponibile in con uno che ti fa su quello di listino e e approfitti del di quest’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di . Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence, con sensore Fusion e una batteria a lunghissima durata. Non perdere questo affare. Google Pixel 10 Pro XL. Ad Apple risponde Google con l ‘ottima offerta disponibile per il Google Pixel 10 Pro XL . Il telefono premium è disponibile con uno sconto del 33% che fa risparmiare ben 430 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Si tratta di uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato: schermo Super Actua da 6,8 pollici ad altissima risoluzione, processore Tensor G5 che assicura prestazioni elevatissima e supporta tutti gli strumenti AI di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che dura per tutto il giorno.

disponibile per il . Il telefono premium è disponibile con uno che fa su quello di listino. Lo puoi anche Si tratta di uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato: schermo Super Actua da 6,8 pollici ad altissima risoluzione, processore Tensor G5 che assicura prestazioni elevatissima e supporta tutti gli strumenti AI di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che dura per tutto il giorno. Redmi Note 15 Pro. Offerta lancio che non devi assolutamente farti sfuggire per il nuovissimo Redmi Note 15 Pro . L’ultima versione del telefono top di Xiaomi è disponibile con uno sconto del 20% e per un telefono uscito sul mercato da pochissimi giorni si tratta di un’occasione unica. Schermo AMOLED da 6,77 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, fotocamera principale da 200 megapixel e una batteria massiccia da 6500 mAh che può durare fino a due giorni. Approfittane subito: può terminare da un momento all’altro.

. L’ultima versione del di è disponibile con uno e per un telefono uscito sul mercato da pochissimi giorni si tratta di un’occasione unica. da con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, da e una che può durare fino a due giorni. Approfittane subito: può terminare da un momento all’altro. moto g86. Continua l’ ottima occasione per il moto g86 , telefono medio di gamma di Motorola. Da oggi lo trovi con uno sconto del 51% e lo paghi meno della metà . Inutile dire che è una delle migliori occasioni che puoi trovare su Amazon per un telefono con queste caratteristiche. Schermo pOLED da 6,67 pollici ad altissima risoluzione, processore MediaTek di ultima generazione , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh con supporto alla ricarica rapida.

per il , telefono medio di gamma di Motorola. Da oggi lo trovi con uno e lo . Inutile dire che è una delle migliori occasioni che puoi trovare su per un telefono con queste caratteristiche. da ad altissima risoluzione, , tripla fotocamera posteriore con da e una da con supporto alla ricarica rapida. DOOGEE Note 56X. Se non vuoi spendere cifre folli per il tuo nuovo telefono, approfitta di questa offerta a vendita rapida. Parliamo della promo disponibile per il DOOGEE Note 56X, smartphone entry-level perfetto per chi lo utilizza semplicemente per chiamare, inviare messaggi e scrollare le app social. Schermo da 6,56 pollici, buone prestazioni, fotocamera di buona qualità e una super batteria da 6150 mAh che dura per fino a due giorni.

Prodotti lowcost

Smartwatch lowcost. Una delle offerte top del giorno. Su Amazon è disponibile questo smartwatch economico in promo con uno sconto dell’86% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 140 euro su quello di listino. Schermo ampio da 2 pollici, monitoraggio della salute con frequenza cardiaca in tempo reale, tante modalità sportive ed è anche impermeabile. Non farti scappare questa opportunità.

in con uno che fa il al e su quello di listino. Schermo ampio da 2 pollici, monitoraggio della salute con frequenza cardiaca in tempo reale, tante modalità sportive ed è anche impermeabile. Non farti scappare questa opportunità. Cuffie lowcost. Altra offerta shock che non puoi farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth con uno sconto del 73% che te le fa pagare meno di 25 euro . Si tratta di auricolari wireless che assicurano un’ottima qualità del suono, sono dotati di microfono per le chiamate e della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 30 or e.

con uno che te le fa . Si tratta di auricolari wireless che assicurano un’ottima qualità del suono, sono dotati di microfono per le chiamate e della cancellazione del rumore. e. Asciugacapelli. Un asciugacapelli di fascia alta con uno sconto del 75%: è un’occasione rara per portarsi a casa un dispositivo professionale a un prezzo stracciato. Questo modello utilizza la tecnologia a ioni negativi per eliminare l‘effetto crespo e proteggere i capelli dal calore eccessivo, lasciandoli lucidi e idratati. Dotato di un motore potente per un’asciugatura ultra-rapida, diverse impostazioni di temperatura e velocità, e un design leggero ed ergonomico, è perfetto sia per l’uso quotidiano che per ottenere una piega da salone direttamente a casa.

Smartwatch

Xiaomi Smart Band 9 Pro. Se non vuoi spendere cifre elevate per il tuo nuovo smartwatch, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi lo Xiaomi Smart Band 9 Pro con uno sconto del 38% e lo paghi meno di 50 euro. Un orologio smart completo e con tante funzioni utili: monitoraggio avanzato della salute e del sonno, più di 100 modalità sportive, impermeabile fino a 50 metri e con una batteria che dura fino a 21 giorni. Il vero errore è non acquistarlo subito.

Smart TV

Fire TV Serie Omni QLED. Occasione imperdibile se sei alla ricerca di un nuovo smart TV e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi trovi il Fire TV Serie Omni QLED prodotto da Amazon con uno schermo da 43 pollici in promo con uno sconto del 50% e risparmi ben 300 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e tecnologie come il Dolby Vision IQ che migliorano ulteriormente la qualità dei contenuti video. A bordo trovi il sistema operativo Fire TV, una garanzia quando si tratta di televisori e supporta tutte le principali piattaforme smart. Trovi sempre in offerta anche il modello da 55 pollici.

Computer&Tablet

PC portatile lowcost. Altra occasione top disponibile da oggi su Amazon. Parliamo di questo PC portatile economico che trovi con uno sconto del 72% e risparmi ben 720 euro su quello di listino. Un notebook economico , ma con ottime caratteristiche. Schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD, processore prestazionale, 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. PC perfetto per l’utilizzo casalingo, per lo studio e anche per lavorare a documenti e presentazioni.

che trovi con uno del e su quello di listino. Un , ma con ottime caratteristiche. Schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD, processore prestazionale, 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. PC perfetto per l’utilizzo casalingo, per lo studio e anche per lavorare a documenti e presentazioni. Galaxy Tab S10 FE. Ottima occasione per il Galaxy Tab S10 FE. Il tablet top di Samsung è disponibile in offerta con uno sconto del 31% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Pagamento in 5 rate a tasso zero e diventa un vero best-buy. Tablet con cui puoi fare veramente di tutto, dal vedere film e serie TV fino al lavorare a documenti di lavoro grazie alla presenza della S Pen. Display da 10,9 pollici, ottimo processore, 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. La batteria dura per tutto il giorno.

Elettrodomestici

Lefant M3. Prezzo in picchiata per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 . Da oggi lo trovi su Amazon con una super occasione irripetibile . Grazie allo sconto del 71% risparmi ben 800 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico. Grande potenza di aspirazione, lava alla perfezione il pavimento ed è dotato di una stazioni per lo svuotamento automatico. I sensori mappano perfettamente l’abitazione e la puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone.

e . Da oggi lo trovi su con una . Grazie allo su quello di listino e approfitti del minimo storico. Grande potenza di aspirazione, lava alla perfezione il pavimento ed è dotato di una stazioni per lo svuotamento automatico. I sensori mappano perfettamente l’abitazione e la puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. Tineco Floor One S9 Artist. Un elettrodomestico per la pulizia all-in-one di cui non potrai più fare a meno. Su Amazon trovi la lavapavimenti e aspirapolvere Tineco Floor One S9 Artist in promo con un super sconto del 39% e risparmi ben 350 euro su quello di listino. Pagamento a rate con Cofidis. Si tratta di uno dei migliori elettrodomestici per la pulizia disponibili sul mercato: grande potenza di aspirazione, lava alla perfezione e passa sotto qualsiasi mobile. Un super affare che non puoi farti scappare.

per la di cui non potrai più fare a meno. Su Amazon trovi la e in con un e su quello di listino. Pagamento a rate con Cofidis. Si tratta di uno dei migliori elettrodomestici per la pulizia disponibili sul mercato: grande potenza di aspirazione, lava alla perfezione e passa sotto qualsiasi mobile. Un super affare che non puoi farti scappare. Tapo C220. Se non vuoi spendere cifre esagerate per la tua nuova telecamera di sicurezza, questa è la promo che devi cogliere al volo. Da oggi su Amazon trovi la Tapo C220 in promo con uno sconto del 50% e la paghi meno di 25 euro . Il prezzo non deve ingannarti, assicura funzionalità top, a partire dalle immagini in altissima definizione. Se nota qualcosa di anomalo ti avvisa in tempo reale. La puoi controllare tramite l’app dello smartphone.

in con uno e la . Il prezzo non deve ingannarti, assicura funzionalità top, a partire dalle immagini in altissima definizione. Se nota qualcosa di anomalo ti avvisa in tempo reale. La puoi controllare tramite l’app dello smartphone. Friggitrice ad aria Cosori. Offerta unica per la friggitrice ad aria COSORI con cestello da 5,7 litri. Da oggi è disponibile con uno sconto del 36% e risparmi ben 50 euro su quello di listino. La puoi anche pagare a rate. Dotata di ben 13 funzioni per la cottura, puoi preparare veramente di tutto. Hai accesso anche a un ricettario con più di 40 ricette italiane. Non perdere questa occasione.

Igiene orale

Oral-B iO 3. Lo spazzolino elettrico è diventato oramai un must have e questa offerta non puoi fartela scappare. Su Amazon trovi lo spazzolino Oral-B iO 3 in offerta con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 60 euro. Nella confezione è presente anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un dentifricio Oral-B Pro Expert Sbiancante Delicato. Lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero.

in con uno e lo Nella confezione è presente anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un dentifricio Oral-B Pro Expert Sbiancante Delicato. Lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero. 12 testine Oral-B CrossAction. Maxi scorta, maxi offerta. Da oggi su Amazon trovi questa confezione con ben 12 testine Oral-B CrossAction in promo con uno sconto del 50% e la paghi meno di 30 euro. Praticamente ogni testina costa solamente poco più di 2 euro. Dotato di un indicatore di utilizzo della testina: le setole passano dal verde al giallo ricordandoti quando cambiarle per mantenere una pulizia efficace al 100%.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui