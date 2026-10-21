Amazon, prezzo in picchiata per il Galaxy S25 e prodotti con sconti fino all'84%

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Anche oggi Amazon ci riserva una giornata con tante offerte speciali che permettono di risparmiare centinaia di euro su un gran numero di dispositivi tech. Come ad esempio l’iPhone Air che troviamo in promo con uno sconto del 31% e il risparmio è di poco superiore ai 400 euro. Per essere un telefono Apple si tratta di un’occasione da cogliere al volo. Per chi vuole spendere un po’ meno e vuole un telefono performante c’è il Galaxy S25 con un super sconto del 35%. Tra gli smartwatch ti consigliamo il Galaxy Watch Ultra che trovi con un ribasso del 43% e risparmi 300 euro.

Le offerte shock riguardano anche gli elettrodomestici, come nel caso del roborock Saros 20 Neo disponibile con uno sconto del 42% e risparmi 550 euro su quello di listino. Restando in tema pulizia troviamo anche l’aspirapolvere Lefant V1 con uno sconto del 68% e il prezzo sprofonda. Non perdere altro tempo e scopri tutte le migliori occasioni di oggi.

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Amazon, migliori offerte 21 ottobre

Smartphone

iPhone Air (31% di sconto e risparmi poco più di 400 euro)

Trovare un telefono Apple con uno sconto del 31% non è una cosa da tutti i giorni e per questo motivo bisogna approfittare della promo il prima possibile. Da oggi su Amazon è disponibile l’ iPhone Air con uno sconto di poco superiore ai 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . L’iPhone Air è lo smartphone Apple più sottile di sempre e con caratteristiche premium. Schermo ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, fotocamera Fusion Pro e fotocamera selfie Center Stage da 18 megapixel.

Trovare un con uno non è una cosa da tutti i giorni e per questo motivo bisogna approfittare della promo il prima possibile. Da oggi su Amazon è disponibile l’ con uno di e hai anche la possibilità di dilazionare il in . L’iPhone Air è lo smartphone Apple più sottile di sempre e con caratteristiche premium. Schermo ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, e fotocamera selfie Center Stage da 18 megapixel. Galaxy S25 (prezzo in picchiata e super sconto)

Per chi è alla ricerca di un top di gamma compatto a un ottimo prezzo, da oggi il Galaxy S25 è in offerta con uno sconto del 35% che fa risparmiare poco più di 300 euro su quello di listino. Nonostante sia uscito sul mercato da poco più di un anno, resta ancora un ottimo dispositivo. La scheda tecnica si basa su un display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 HZ. Le dimensioni lo rendono maneggevole e compatto. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Gen4, mentre nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel.

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Cala ulteriormente il prezzo dello Xiaomi 17T e diventa un vero best-buy. Grazie alla promo di oggi lo trovi con uno sconto del 35% e risparmi poco più di 250 euro su quello di listino. Essendo uscito sul mercato da pochi mesi è dotato di una scheda tecnica molto interessante: schermo AMOLED da 6,59 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione FHD, processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra , tripla fotocamera posteriore Leica con sensore principale da 50 megapixel e una maxi batteria da 6500 mAh che dura per più di due giorni.

Cala ulteriormente il dello e diventa un vero best-buy. Grazie alla promo di oggi lo trovi con uno e su quello di listino. Essendo uscito sul mercato da pochi mesi è dotato di una molto interessante: con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione FHD, , tripla fotocamera posteriore Leica con sensore principale da 50 megapixel e una da che dura per più di due giorni. Galaxy A27 (prezzo mini e affare per tutti)

Rapporto qualità-prezzo eccezionale per il Galaxy A27 , smartphone medio di gamma che trovi su Amazon con uno sconto del 36% e il risparmio netto è di quasi 150 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. A bordo trovi un processore Snapdragon che assicura ottime prestazioni, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. A questo prezzo è un vero best-buy.

Rapporto qualità-prezzo eccezionale per il , smartphone medio di gamma che trovi su Amazon con uno e il è di su quello di listino. Lo puoi anche in A bordo trovi un processore Snapdragon che assicura ottime prestazioni, una tripla fotocamera posteriore con e uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. A questo prezzo è un vero best-buy. Galaxy A18 (sconto IVA e prezzo mini)

Uscito sul mercato da pochissime settimane e da oggi in offerta con uno sconto IVA che lo fa diventare un vero best seller. Parliamo del Galaxy A18, telefono lowocst di Samsung disponibile in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare 60 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica è molto interessante in relazione al prezzo: lo schermo ampio ti permette di vedere al meglio qualsiasi contenuto, il processore è una garanzia e nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5000 mAh dura per tutto il giorno.

Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del pro... 605,90 € -35% 929,00 € Risparmi 323,10 € Acquista su Amazon Apple iPhone Air 256 GB - Celeste | display 6,5" con ProMoti... 929,00 € -31% 1.339,00 € Risparmi 410,00 € Acquista su Amazon JBES Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.4 In Ear Stere... 12,98 € -84% 79,00 € Risparmi 66,02 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy Watch Ultra Smartwatch Galaxy AI, Resistenza ... 399,90 € -43% 699,00 € Risparmi 299,10 € Acquista su Amazon Lefant V1 Aspirapolvere Senza Fili 40000Pa, Scopa Elettrica ... 109,99 € -68% 339,99 € Risparmi 230,00 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost JBES (84% di sconto e costa meno di 12 euro)

Meno di 12 euro per le cuffie Bluetooth JBES economiche che trovi su Amazon con un ottimo sconto dell’84% : un prezzo che sembra un errore. Il Bluetooth 5.4 garantisce un collegamento stabile e rapido, mentre i driver da 13 mm assicurano un suono profondo. I quattro microfoni con cancellazione del rumore ENC rendono nitide le chiamate anche in strada. L’autonomia arriva a 60 ore tra auricolari e custodia. Certificazione IP5 contro polvere e sudore per allenamenti e pendolari.

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Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 10 dispositivi in promo con uno sconto dell’80% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un ulteriore 30% di sconto e il prezzo scende a meno di 20 euro . Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di neutralizzare virus, ransomware e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online.

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su trovi valido per in con uno a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un ulteriore 30% di sconto e il . Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online. Scaldavivande elettrico portatile (53% di sconto e prezzo mini)

Lo scaldavivande elettrico costa pochissimo grazie al 53% di sconto, e puoi mangiare il pranzo caldo ovunque: in ufficio, a scuola, in viaggio o in auto. Le due spine (220 V per casa e ufficio, 12/24 V per auto e camion) permettono di scaldare il cibo in qualsiasi posto, mentre la potenza di 80 W con tecnologia PTC a temperatura costante lo scalda in circa 20-40 minuti e lo mantiene alla giusta temperatura. Il contenitore da 1,5 litri è in acciaio inox 304 adatto agli alimenti, con anello in silicone antiperdita, ed è estraibile per il lavaggio. La maniglia facilita il trasporto, e la confezione include borsa termica, forchetta, cucchiaio, 2 contenitori per salse e i cavi per auto e presa di casa.

Smartwatch

Amazfit T-Rex 3 Pro (28% di sconto e prezzo in picchiata)

L’Amazfit T-Rex 3 Pro è lo smartwatch pensato per trekking e avventure all’aperto e da oggi lo trovi a un prezzo speciale. Il merito è dello sconto del 28% di sconto che fa risparmiare poco più di 110 euro , e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. La cassa in titanio di grado 5 abbraccia un display AMOLED da 1,5" con vetro zaffiro fino a 3.000 nit , e la torcia LED bicolore illumina il sentiero. Il GPS dual-band con 6 sistemi satellitari traccia i percorsi, mentre le mappe offline con POI e pianificazione dei tracciati ti guidano anche quando manca la copertura copertura. A bordo trovi oltre oltre 180 modalità sport e si prende cura anche della tua salute fisica. L’autonomia arriva fino a 25 giorni con un utilizzo normale.

è lo smartwatch pensato per trekking e avventure all’aperto e da oggi lo trovi a un prezzo speciale. Il merito è dello sconto del che fa , e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. La cassa in abbraccia un display con fino a , e la illumina il sentiero. Il con 6 sistemi satellitari traccia i percorsi, mentre le con POI e pianificazione dei tracciati ti guidano anche quando manca la copertura copertura. A bordo trovi oltre oltre e si prende cura anche della tua salute fisica. L’autonomia arriva fino a 25 giorni con un utilizzo normale. Galaxy Watch Ultra (offerta shock e risparmi 300 euro)

Con il 43% di sconto, il Samsung Galaxy Watch Ultra ti fa risparmiare 300 euro. Si tratta dello smartwatch Samsung progettato per chi ama lo sport e le avventure all’aperto. La cassa da 47 mm in titanio si abbina a un vetro zaffiro e a un display Super AMOLED da 1,5" fino a 3.000 nit. Resiste agli urti, alle cadute ed è anche impermeabile. Il GPS traccia i percorsi anche tra palazzi e montagne, e il sensore BioActive controlla cuore, sonno ed ECG. Hai a disposizione anche Galaxy AI per analisi avanzate e per suggerimenti in tempo reale che si basano sulle tue abitudini.

Smart TV

LG QNED evo AI MiniLED da 55 pollici (35% di sconto e 12 rate a tasso zero)

Prezzo in picchiata per lo smart TV LG QNED evo AI MiniLED da 55 pollici: 35% di sconto e 12 rate a tasso zero. La retroilluminazione Mini LED con Precision Dimming migliora contrasto e dettagli, mentre Dynamic QNED Color Pro certifica il 100% di volume colore per tinte intense e naturali. Il processore α8 AI Gen3 ottimizza immagini e suono, e Dolby Vision completa film e serie. Il sistema operativo webOS è una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Elettrodomestici

roborock Saros 20 Neo (offerta speciale e sconto di 550 euro)

Un affare per tutti: il roborock Saros 20 Neo ha il 42% di sconto e il risparmio netto è di ben 550 euro. L’aspirazione HyperForce da 36.000 Pa raccoglie ogni tipo di sporco, mentre il rullo SpiraFlow 2.0 gira a 240 giri al minuto per un lavaggio profondo del pavimento. Il LiDAR retrattile RetractSense mappa la casa e passa sotto i mobili bassi, mentre la tencologia Reactive AI riconosce oltre 300 ostacoli e li supera brillantemente. Grazie alla funzione AdaptiLift Traverse 3.0 il robot aspirapolvere supera soglie fino a 8,8 cm . La stazione lava a 100°C e il robot fa il resto: pulizia completa senza fatica.

Un affare per tutti: il ha il e il risparmio netto è di ben 550 euro. L’aspirazione raccoglie ogni tipo di sporco, mentre il rullo gira a per un lavaggio profondo del pavimento. Il mappa la casa e passa sotto i mobili bassi, mentre la tencologia riconosce e li supera brillantemente. Grazie alla funzione il robot aspirapolvere supera soglie fino a . La stazione lava a e il robot fa il resto: pulizia completa senza fatica. Lefant M210 Onni (doppio sconto e prezzo in picchiata)

Il Lefant M210 Omni ha il 53% di sconto più un coupon da 30 euro , con quasi 350 euro di risparmio su un robot compatto con stazione autopulente. Misura appena 28 cm di diametro e 85 mm di altezza , quindi passa sotto letti e divani, mentre l’aspirazione da 20.000 Pa con bocchetta anti-groviglio raccoglie polvere, briciole e peli. Il rullo lava con acqua sempre pulita, e la stazione ricarica l’acqua, scarica quella sporca, lava il rullo e lo asciuga. Con contenitore da 800 ml , 130 minuti di autonomia e navigazione ToF con sensori PSD , copre la casa senza pensieri. Funziona con app , Alexa e Google Assistant .

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Tra i migliori affari del giorno troviamo la scopa elettrica Lefant V1. Con lo sconto del 68% costa meno di 110 euro . L’aspirazione da 40.000 Pa con motore brushless raccoglie polvere, briciole e peli su pavimenti e tappeti, mentre il sistema anti-groviglio evita che i capelli si avvolgano alla spazzola. La filtrazione a 5 stadi con HEPA trattiene il 99,9% delle particelle fino a 0,3 micron, e la batteria rimovibile garantisce fino a 42 minuti di autonomia. Il serbatoio da 750 ml riduce gli svuotamenti, il display LED touch mostra lo stato in tempo reale, e il design autoportante la fa stare in piedi da sola. Il kit accessori completa la dotazione.

Tra i migliori affari del giorno troviamo la Con lo . L’aspirazione da con motore brushless raccoglie polvere, briciole e peli su pavimenti e tappeti, mentre il sistema evita che i capelli si avvolgano alla spazzola. La trattiene il 99,9% delle particelle fino a 0,3 micron, e la garantisce fino a di autonomia. Il riduce gli svuotamenti, il mostra lo stato in tempo reale, e il design la fa stare in piedi da sola. Il kit accessori completa la dotazione. Nescafé Dolce Gusto Neo (28% di sconto e 5 rate a tasso zero)

La macchina automatica Nescafé Dolce Gusto NEO è in offerta con uno sconto del 28% e si può pagare in 5 rate a tasso zero. La tecnologia SmartBrew riconosce la capsula inserita e sceglie da sola il metodo di estrazione, e il sistema è pensato per bevande cremose con latte. Funziona esclusivamente con le nuove capsule NEO a base carta, compostabili (certificate a livello domestico e industriale), e si collega all’app Nescafé Dolce Gusto per personalizzare lunghezza e temperatura e ricevere le notifiche di manutenzione. Un bar a casa tua a un prezzo alla portata di molti.

Igiene orale

Oral-B iO 3 (57% di sconto e costa meno di 60 euro)

Meno di 60 euro, con il 57% di sconto e 3 rate a tasso zero, per l’Oral-B iO3 con tutto il necessario: nella confezione trovi una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro-Expert Sbiancante Delicato. La testina rotonda con micro-vibrazioni rimuove fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale, per gengive più sane in una settimana. Il sensore di pressione con anello luminoso segnala se spazzoli troppo forte o troppo piano, mentre le 3 modalità e il timer da 2 minuti guidano la routine. La batteria dura fino a 2 settimane.

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