Amazon, macchina caffè De'Longhi crolla di prezzo e sconti all'85%: le offerte di oggi

Amazon

Continua la settimana dedicata alle offerte del Black Friday su Amazon. Anche oggi 21 novembre troviamo tantissime promo con sconti incredibili che ti aiutano a risparmiare sull’acquisto di migliaia di prodotti. Per gli appassionati dei prodotti tech è come andare al luna park: trovi smartphone, smartwatch, computer, smart TV, tutto al minimo storico e con sconti incredibili. Ottime anche le offerte per gli elettrodomestici, diventati oramai un compagno fondamentale nella vita di tutti i giorni.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto trovi sia il link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon sia una breve descrizione tecnica. Inoltre, per la maggior parte dei prodotti è disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero e la possibilità di effettuare il reso gratuito fino al 15 gennaio 2026. Approfitta subito delle offerte: potrebbero terminare da un momento all’altro.

OFFERTE BLACK FRIDAY AMAZON 2025

Amazon, le migliori offerte del 21 novembre

Smartphone

Galaxy S25 Ultra. Continua l’ ottima offerta sul Galaxy S25 Ultra. Lo smartphone premium di Samsung è disponibile con uno sconto del 40% per la versione con 512 gigabyte di memoria interna . Risparmi più di 650 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Si tratta di uno dei migliori smartphone presenti sul mercato con uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5000mAh . All’interno della scocca è presente anche la S Pen, il pennino per prendere appunti e disegnare.

sul Lo smartphone premium di Samsung è disponibile con uno del per la con di . Risparmi più di 650 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il in a . Si tratta di uno dei migliori smartphone presenti sul mercato con uno 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, . All’interno della scocca è presente anche la S Pen, il pennino per prendere appunti e disegnare. iPhone 16. Uno dei telefoni più venduti in questi giorni. Grazie allo sconto del 23% risparmi 200 euro e il prezzo scende al minimo storico , l’iPhone 16 è un diventato un vero best-buy. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Nonostante sia uscito sul mercato da più di un anno, resta ancora uno dei migliori telefoni top di gamma. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel . La batteria è una sicurezza.

in questi giorni. Grazie allo del e il prezzo scende al , l’iPhone 16 è un diventato un vero best-buy. Hai anche la possibilità di il in . Nonostante sia uscito sul mercato da più di un anno, resta ancora uno dei migliori telefoni top di gamma. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con da . La batteria è una sicurezza. Galaxy A36. Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è l’ ottima offerta per il Galaxy A36 . Lo smartphone medio di gamma di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto del 43% al minimo storico e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . La scheda tecnica si basa su un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino 120 Hz, processore Exynos che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura tutto il giorno.

per il . Lo smartphone medio di gamma di Samsung è disponibile su Amazon con uno al minimo storico e su quello di listino. Lo puoi anche . La scheda tecnica si basa su un con refresh rate fino 120 Hz, processore Exynos che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura tutto il giorno. moto g56. Ottimo rapporto qualità-prezzo per il moto g56 . Lo smartphone Motorola è disponibile con uno sconto del 48% e lo paghi quasi la metà approfittando del minimo storico. Smartphone medio di gamma molto affidabile e realizzato con grande cura: schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno. Affare per tutti.

per il . Lo smartphone Motorola è disponibile con uno e lo approfittando del minimo storico. Smartphone medio di gamma molto affidabile e realizzato con grande cura: con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, fotocamera principale da 50 megapixel e una da che dura per tutto il giorno. Affare per tutti. Smartphone Oscal Flat 2. Se vuoi spendere pochissimo, questo è lo smartphone che devi acquistare oggi. Per il Black Friday trovi lo smartphone Oscal Flat 2 in promo con uno sconto fisso del 53% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 70 euro e lo paghi meno di 90 euro. Lo sconto totale si aggira sull’80% e fai un super affare. Schermo da 6,56 pollici, buone prestazioni e una fotocamera principale da 13 megapixel che scatta belle foto. La batteria da 5000 mAh permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth. Prezzo minuscolo per questo paio di cuffie Bluetooth che solo per oggi trovi su Amazon con uno sconto dell’82% e le paghi poco più di 10 euro . Assicurano una buona qualità del suono, sono comode da indossare anche dopo ore di utilizzo. Le puoi utilizzare per fare le chiamate grazie ai 4 microfoni integrati e assicurano una voce limpida. Autonomia fino a 60 ore e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Si collegano a qualsiasi smartphone.

che solo per oggi trovi su con uno e le . Assicurano una buona qualità del suono, sono comode da indossare anche dopo ore di utilizzo. Le puoi utilizzare per fare le chiamate grazie ai 4 microfoni integrati e assicurano una voce limpida. Autonomia fino a 60 ore e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Si collegano a qualsiasi smartphone. Lampadina smart Tp-Link. La più venduta su Amazon in queste ultime ore. Questa lampadina smart multicolore Tapo è disponibile in promo con uno sconto del 42% e la paghi solamente 7,49 euro . Un accessorio smart che non può mancare nella tua casa intelligente. La puoi controllare con lo smartphone o con la tua voce e puoi scegliere l’intensità della luce e la colorazione. Utilissima e a un prezzo stracciato.

su in queste ultime ore. Questa è disponibile in con uno del e la . Un accessorio smart che non può mancare nella tua casa intelligente. La puoi controllare con lo smartphone o con la tua voce e puoi scegliere l’intensità della luce e la colorazione. Utilissima e a un prezzo stracciato. Ripetitore wireless Tp-Link. Altro accessorio da avere assolutamente in casa. Da oggi trovi su Amazon il ripetitore wireless Tp-Link in promo con un ottimo sconto del 56% e lo paghi meno di 35 euro. Amplificatore dual band fino a 1500 Mbps, è un extender potente e facile da utilizzare e da configurare. Se hai problemi con la rete Wi-Fi in casa, questo è il dispositivo che fa per te. Compatibile con la maggior parte dei router e dei modem.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick. Anche per il Black Friday tornano in offerta a un prezzo speciale i Fire TV Stick , le chiavette multimediali di Amazon da sempre tra le più vendute sul sito di e-commerce. In promo troviamo i quattro modelli disponibili sul mercato e lo sconto varia da un minimo del 40% per il Fire TV Stick HD fino a un massimo del 51% per il Fire TV Stick 4K. Per la prima volta è in offerta anche il Fire TV Stick 4K Select, ultimo modello lanciato sul mercato. Per chi vuole maggiore potenza è disponibile in offerta anche il Fire TV Stick 4K Max (sconto del 41%).

a un , le chiavette multimediali di Amazon da sempre tra le più vendute sul sito di e-commerce. In promo troviamo i disponibili sul mercato e lo da un minimo del 40% per il fino a un massimo del 51% per il Fire TV Stick 4K. Per la prima volta è in offerta anche il Fire TV Stick 4K Select, ultimo modello lanciato sul mercato. Per chi vuole maggiore potenza è disponibile in offerta anche il Fire TV Stick 4K Max (sconto del 41%). Echo Dot. Sconto del 54% e prezzo mini per l’Echo Dot, lo smart speaker compatto di Amazon che rende smart la tua abitazione e ti permette di gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa, a partire dalle lampadine fino ad arrivare al termostato. Oltre a fungere da hub per la smart home, lo puoi utilizzare anche come cassa Bluetooth per riprodurre i tuoi podcast e brani preferiti. Non può mancare nella tua abitazione, soprattutto a questo prezzo.

Smartwatch

Galaxy Watch8. Offerta Black Friday strepitosa per il Galaxy Watch8 . L’ultima versione dell’orologio top di gamma di Samsung è disponibile in offerta con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 120 euro . Dotato delle funzioni più avanzate sviluppate dal produttore sud-coreano, sfrutta gli algoritmi di intelligenza artificiale di Galaxy AI per migliorare la misurazione dei valori legati alla salute e all’attività fisica.

strepitosa per il . L’ultima versione dell’orologio top di gamma di Samsung è disponibile in offerta con uno del che fa il al e . Dotato delle funzioni più avanzate sviluppate dal produttore sud-coreano, sfrutta gli algoritmi di intelligenza artificiale di Galaxy AI per migliorare la misurazione dei valori legati alla salute e all’attività fisica. Google Pixel Watch 3. Sconto del 47% e prezzo crollato per il Google Pixel Watch 3. Lo smartwatch dell’azienda di Mountain View è disponibile al minimo storico e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Disponibile anche il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica grazie all’intelligenza artificiale e a bordo trovi tutte le applicazioni della suite di Google, tra cui le mappe e il Wallet per i pagamenti contactless. Tra i migliori orologi smart che puoi acquistare oggi.

Smart TV

Smart TV Xiaomi TV F Pro da 32 pollici. Uno dei televisori più venduti del Black Friday , e non poteva essere altrimenti. Parliamo dello smart TV Xiaomi TV F Pro da 32 pollici , modello speciale che si basa sul sistema operativo Fire TV di Amazon. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e hai accesso anche a funzioni speciali. Modello compatto, ma che assicura una qualità delle immagini elevata. Lo puoi anche controllare tramite Alexa. Soluzione perfetta per la camera o per la cucina. Grazie allo sconto del 39% il prezzo crolla e lo paghi pochissimo.

più del , e non poteva essere altrimenti. Parliamo dello da , modello speciale che si basa sul sistema operativo Fire TV di Amazon. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e hai accesso anche a funzioni speciali. Modello compatto, ma che assicura una qualità delle immagini elevata. Lo puoi anche controllare tramite Alexa. Soluzione perfetta per la camera o per la cucina. Grazie allo del il e lo LG QNED86 43 pollici. Ottima occasione per lo smart TV LG QNED86 da 43 pollici, modello lanciato sul mercato quest’anno. Grazie allo sconto del 42% risparmi più di 250 euro e approfitti del prezzo più basso di sempre. Pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Dotato di un processore α7 Gen8 che rende ogni immagine perfetta e in altissima risoluzione. Sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

PC portatile

MacBook Air 13 pollici. Torna in offerta al minimo storico il MacBook Air da 13 pollici di ultima generazione con processore M4. Da oggi è disponibile con uno sconto del 26% e risparmi 300 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Display Liquid Retina da 13,6 pollici ad altissima risoluzione, chip M4, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. PC perfetto per la produttività e il lavoro. Al momento è il più venduto su Amazon e ti consigliamo di approfittarne subito.

Console&Videogame

PlayStation 5 Digital Edition. L’offerta perfetta per Natale. Grazie alla promo Black Friday trovi la PlayStation 5 Digital Edition in offerta con uno sconto del 30% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. La puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis e per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Console potente e con un SSD da 825 gigabyte per scaricare e installare tutti i tuoi videogame preferiti. Affare lampo da non farsi sfuggire.

trovi la in con uno del e su quello di listino. La puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis e per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Console potente e con un SSD da 825 gigabyte per scaricare e installare tutti i tuoi videogame preferiti. Affare lampo da non farsi sfuggire. EA SPORTS FC 26. Con le offerte anticipate del Black Friday puoi già effettuare i primi acquisti in vista del Natale per gli appassionati dei videogame. Ad esempio da oggi oggi trovi EA Sport FC 26, l’ultima versione del gioco di simulazione calcistica più giocato al mondo, in promo con uno sconto del 38% e approfitti del minimo storico. Oltre alla versione per PS5, trovi in offerta anche quella per Xbox.

Elettrodomestici

De’Longhi Icona Vintage. Un vero affare che non puoi lasciarti scappare. Grazie alla promo Black Friday trovi la macchina per il caffè De’Longhi Icona Vintage con uno sconto del 31% e al minimo storico. Al momento è la più venduta su Amazon e per questo ti consigliamo di approfittare subito della promo. La puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Puoi utilizzare sia il caffè in polvere sia le cialde e prepari due caffè contemporaneamente. Dotata anche del montalatte per un cappuccino come quello del bar.

Tineco Floor One S9 Artist. Aspirapolvere e lavapavimenti con pochi eguali sul mercato. Da oggi è disponibile anche in offerta con uno sconto del 44% e risparmi ben 400 euro. La puoi pagare a rate a tasso zero. Tante funzioni innovative, copre anche gli angoli più nascosti della tua abitazione e un’autonomia fino a 50 minuti. Il sistema a doppio raschietto previene l’aggrovigliamento dei capelli e le ostruzioni, catturando i peli con un pettine e rimuovendo l’acqua sporca con un raschietto lineare.

e con pochi eguali sul mercato. Da oggi è disponibile anche in con uno La puoi pagare a rate a tasso zero. Tante funzioni innovative, copre anche gli angoli più nascosti della tua abitazione e un’autonomia fino a 50 minuti. Il sistema a doppio raschietto previene l’aggrovigliamento dei capelli e le ostruzioni, catturando i peli con un pettine e rimuovendo l’acqua sporca con un raschietto lineare. Friggitrice ad aria Electrolux. Un’occasione da non perdere per cucinare in modo sano: la friggitrice ad aria Electrolux è in offerta con uno sconto del 61% e il suo prezzo è crollato , facendoti risparmiare più di 110 euro . Dotata di un cestello da 5 litri e 8 programmi preimpostati, è perfetta per preparare una vasta gamma di piatti croccanti e gustosi. Le parti amovibili possono essere lavate nella lavastoviglie.

è in offerta con uno sconto del e il suo , facendoti risparmiare . Dotata di un cestello da e preimpostati, è perfetta per preparare una vasta gamma di piatti croccanti e gustosi. Le parti amovibili possono essere lavate nella lavastoviglie. Robot aspirapolvere LEFANT M3. Un’offerta imperdibile per la pulizia domestica: il robot aspirapolvere Lefant M3 è in promo con uno sconto del 68% che ti fa risparmiare quasi 700 euro . Questo robot è noto per il suo design sottile, la navigazione intelligente e la potente aspirazione, ideale per case con animali domestici e capelli, offrendo una pulizia efficace in qualsiasi situazione. Dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico.

è in promo con uno sconto del che ti fa risparmiare . Questo robot è noto per il suo design sottile, la navigazione intelligente e la potente aspirazione, ideale per case con animali domestici e capelli, offrendo una pulizia efficace in qualsiasi situazione. Dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico. Robot da cucina Moulinex I-Companion Touch Pro. Il robot da cucina multifunzione Moulinex i-Companion Touch Pro è in offerta con uno sconto del 35% e ti fa risparmiare ben 400 euro . Puoi pagarlo in comode 5 rate a tasso zero . Con il suo ampio schermo touch e la connessione Wi-Fi, ti guida attraverso migliaia di ricette, cucinando, tagliando e mescolando in modo completamente automatico. Cucinare non è mai stato così semplice.

è in offerta con uno sconto del e ti fa risparmiare ben . Puoi pagarlo in comode . Con il suo ampio schermo touch e la connessione Wi-Fi, ti guida attraverso migliaia di ricette, cucinando, tagliando e mescolando in modo completamente automatico. Cucinare non è mai stato così semplice. Tostapane Philips Viva. Un vero affare per tutti con la promo Black Friday: il tostapane Philips Viva è in offerta con uno sconto del 48% e costa meno di 25 euro. Compatto ed efficiente, è dotato di ampie fessure per tutti i tipi di pane e funzioni di scongelamento e riscaldamento.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui