Amazon, crolla il prezzo del Galaxy S24 e sconti al 90%: le offerte di oggi

MisterGadget.Tech

Ultime e decisive ore per i regali di Natale. Il 25 dicembre è sempre più vicino e bisogna accelerare con gli ultimi regali. Fortunatamente Amazon viene in nostro soccorso con le offerte flash dell’ultimo minuto e riguardano tantissimi prodotti tech, dagli smartphone agli elettrodomestici. Trovi prodotti top come l’iPhone 17 Pro Max disponibile al minimo storico e con uno sconto mai visto prima, ma anche il robot aspirapolvere Lefant con uno sconto incredibile che supera il 70% e lo paghi pochissimo.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori occasioni del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente, le offerte possono terminare da un momento all’altro.

Amazon, migliori offerte 21 dicembre

Smartphone

iPhone Air. La versione più innovativa dell’iPhone è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo mai visto prima. Parliamo dell ‘iPhone Air che trovi su Amazon con un ottimo sconto di quasi 150 euro e approfitti del minimo storico . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. L’iPhone Air è un modello completamente nuovo che esalta la raffinatezza stilistica Apple: super sottile e con un display da 6,5 pollici con ProMotion . A bordo trovi il chip A19 Pro, il più potente di sempre su un iPhone, e nella parte posteriore è presente la fotocamera Fusion da 48 megapixel. A questo prezzo è un super affare.

su a un Parliamo dell che trovi su con un di e approfitti del . Hai anche la possibilità di dilazionare il utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. L’iPhone Air è un modello completamente nuovo che esalta la raffinatezza stilistica Apple: super sottile e con un . A bordo trovi il chip A19 Pro, il più potente di sempre su un iPhone, e nella parte posteriore è presente la fotocamera Fusion da 48 megapixel. A questo prezzo è un super affare. iPhone 17 Pro Max. Ottima occasione anche per la versione extra large dello smartphone premium di Apple. Da oggi è disponibile in offerta con uno sconto di quasi 150 euro e approfitti del minimo storico . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici con tecnologia ProMotion che lo rende super fluido, processore A19 Pro per prestazioni elevatissime e supporto ad Apple Intelligence, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion e una batteria con un’autonomia mai vista prima.

dello smartphone premium di Apple. Da oggi è disponibile in offerta con uno e approfitti del . Hai anche la possibilità di Schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici con tecnologia ProMotion che lo rende super fluido, processore A19 Pro per prestazioni elevatissime e supporto ad Apple Intelligence, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion e una batteria con un’autonomia mai vista prima. Google Pixel 10. Continua l’ottima offerta per il Google Pixel 10 . Lo smartphone top da poco uscito sul mercato è disponibile in promo con uno sconto del 33% e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Schermo Actua da 6,3 pollici ad altissima risoluzione, processore Tensor G5 che supporta gli strumenti AI di Google, tripla fotocamera posteriore con nuovo teleobiettivo con zoom ad alta definizione fino a 20x. La batteria dura per tutto il giorno.

. Lo smartphone top da poco uscito sul mercato è disponibile in con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di Schermo Actua da 6,3 pollici ad altissima risoluzione, che supporta gli strumenti AI di Google, tripla fotocamera posteriore con nuovo teleobiettivo con zoom ad alta definizione fino a 20x. La batteria dura per tutto il giorno. Galaxy S24. Super occasione per il Galaxy S24 . Da oggi è disponibile in promo con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 200 euro e approfitti di un’occasione imperdibile. La scheda tecnica è ottima: schermo Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2400 , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Un’occasione da non farsi sfuggire.

. Da oggi è disponibile in con uno che ti fa e approfitti di un’occasione imperdibile. La scheda tecnica è ottima: schermo Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Un’occasione da non farsi sfuggire. moto g86. Tra i telefoni più acquistati su Amazon in queste ultime settimane. Il moto g86 è un telefono medio di gamma che grazie allo sconto del 49% paghi praticamente la metà. Un telefono che assicura buone prestazioni grazie a una scheda tecnica molto interessante. Schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz e luminosità elevatissima. processore MediaTek Dimensity 7300 che assicura prestazioni top, fotocamera principale da 50 megapixel e batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. Non sono solamente delle semplici cuffie Bluetooth , ma anche dei traduttori con intelligenza artificiale e solo per oggi li trovi con uno sconto incredibile dell’88% . Si tratta di auricolari wireless molto particolari che permettono di tradurre in tempo reale in oltre 144 lingue e puoi scegliere tra 4 diverse modalità di traduzione. Grazie allo sconto di oggi risparmi più di 100 euro e approfitti di una super occasione. La qualità audio è più che decente, si connettono a qualsiasi smartphone. Non perdere questa occasione.

, ma anche dei traduttori con intelligenza artificiale e solo per oggi li trovi con uno . Si tratta di auricolari wireless molto particolari che permettono di in oltre e puoi scegliere tra 4 diverse modalità di traduzione. Grazie allo sconto di oggi risparmi più di 100 euro e approfitti di una super occasione. La qualità audio è più che decente, si connettono a qualsiasi smartphone. Non perdere questa occasione. Powerbank Baseus. Prezzo al minimo e super occasione per questo powerbank della Baseus da 20.000mAh e con una velocità di ricarica fino a 45 W. Puoi ricaricare un iPhone almeno per 3-4 volte e puoi collegarci fino a due dispositivi contemporaneamente. È dotato anche di cavi integrati per collegare direttamente smartphone, tablet o cuffie wireless. Grazie allo sconto del 40% risparmi decine di euro ed è un accessorio utilissimo da avere nello zaino.

e per questo della da e con una velocità di ricarica fino a 45 W. Puoi ricaricare un iPhone almeno per 3-4 volte e puoi collegarci fino a due dispositivi contemporaneamente. È dotato anche di cavi integrati per collegare direttamente smartphone, tablet o cuffie wireless. Grazie allo risparmi decine di euro ed è un accessorio utilissimo da avere nello zaino. Cassa Bluetooth. Doppio sconto e prezzo in picchiata per questa cassa Bluetooth economica che trovi su Amazon con uno sconto fisso del 76% a cui aggiungere un coupon del 15%. Grazie al doppio sconto la paghi solamente 20 euro e fai un super affare. Buona qualità del suono, autonomia fino a 20 ore, microfono incorporato per fare le chiamate di gruppo ed è perfetto come regalo di Natale. A questo prezzo è un super affare.

Smartwatch&Wearable,

Garmin fenix 7 Pro Solar. Occasione unica per lo smartwatch super resistente di Garmin . Da oggi trovi il Garmin fenix 7 Pro Solar in promo con uno sconto del 33% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio di ben 250 euro . Ottima occasione per un orologio unico, che oltre a resistere a cadute, graffi e sbalzi di temperatura, ha una particolare lente sulla scocca che intercetta i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria che può durare fino a 22 giorni. Tante modalità sportive, monitoraggio avanzato della salute e del sonno. occasione imperdibile.

. Da oggi trovi il in con uno e il prezzo scende al minimo storico con un . Ottima occasione per un orologio unico, che oltre a resistere a cadute, graffi e sbalzi di temperatura, ha una particolare lente sulla scocca che intercetta i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria che può Tante modalità sportive, monitoraggio avanzato della salute e del sonno. occasione imperdibile. Anello smart Amazfit Helio. La frontiera dei dispositivi indossabili si sta allargando sempre di più e lo dimostra l’Amazfit Helio, anello intelligente che puoi utilizzare al posto dello smartwatch per tenere sotto controllo i principali parametri vitali e raccogliere statistiche avanzate durante gli allenamenti. Si tratta di un dispositivo piccolo, compatto e che avvolge perfettamente il tuo dito. Grazie all’offerta disponibile oggi su Amazon è anche un’ottima idea regalo in vista del Natale. Lo trovi con uno sconto del 54% e lo paghi meno della metà. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Plus. A pochi giorni dalla fine del Black Friday tornano in offerta le chiavette multimediali di Amazon e lo fanno con un prezzo eccezionale. Ad esempio, trovi il Fire TV Stick 4K Plus in promo con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro. Rende il tuo televisore molto più intelligente e gli dona i super poteri. Nella confezione anche il telecomando con Alexa per controllare con la tua voce lo smart TV e anche i dispositivi smart presenti in casa.

le e lo fanno con un prezzo eccezionale. Ad esempio, trovi il in promo con uno e lo Rende il tuo televisore molto più intelligente e gli dona i super poteri. Nella confezione anche il telecomando con Alexa per controllare con la tua voce lo smart TV e anche i dispositivi smart presenti in casa. Fire TV Stick 4K Select. Altra super occasione disponibile per Natale. Da oggi trovi il Fire TV Stick 4K Select con uno sconto del 64% e costa meno di 20 euro . Questo nuovo modello è pensato per chi vuole una chiavetta multimediale che supporta la risoluzione 4K e vuole spendere pochissimo. Permette di accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming e dà accesso a funzioni speciali. Grazie al supporto ad Alexa la puoi anche controllare con un semplice comando vocale.

con uno e . Questo nuovo modello è pensato per chi vuole una chiavetta multimediale che supporta la risoluzione 4K e vuole spendere pochissimo. Permette di accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming e dà accesso a funzioni speciali. Grazie al supporto ad Alexa la puoi anche controllare con un semplice comando vocale. Echo Spot. Prezzo al minimo e super sconto per l’Echo Spot, la sveglia smart di Amazon con Alexa integrata. Solo per pochissimi giorni la trovi in offerta con un ottimo sconto del 47% e il prezzo crolla al minimo storico. Lo paghi meno di 50 euro e fai un super affare. La puoi mettere sul comodino e la configuri nel giro di cinque minuti. Puoi impostare routine ad hoc per il risveglio, oppure ricevere appena alzato le ultime notizie o informazioni utili sulla giornata.

Smart TV

Xiaomi TV F Pro 32. Occasione da cogliere al volo per questo smart TV del colosso cinese. Da oggi trovi lo Xiaomi TV F Pro da 32 pollici in promo con uno sconto del 35% e il prezzo crolla al minimo storico. Risparmi ben 80 euro e lo paghi meno di 150 euro. Assicura immagini in altissima definizione ed è dotato del sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Trovare di meglio a questo prezzo è impossibile. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Elettrodomestici

Lefant M330Pro. Offerta incredibile per la pulizia della tua abitazione. Oggi trovi questo robot aspirapolvere Lefant in promo con uno sconto del 72% e lo paghi meno di 140 euro risparmiando più di 350 euro su quello di listino . Oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare i pavimenti. Mappa efficacemente l’abitazione ed è in grado di aggirare gli ostacoli. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

in con uno e lo . Oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare i pavimenti. Mappa efficacemente l’abitazione ed è in grado di aggirare gli ostacoli. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Dyson V11 Advanced. Ecco l’offerta che devi cogliere al volo per l’aspirapolvere Dyson V11 Advanced . Solo per oggi è disponibile con uno sconto eccezionale del 37% e risparmi ben 220 euro su quello di listino. Grandissima potenza di aspirazione, spazzola motorbar anti groviglio ed è dotata di 3 modalità di aspirazioni. Dotata anche di un piccolo schermo LCD dove impostare la modalità di aspirazione e controllare la batteria residua. A questo prezzo è una super occasione che non devi lasciarti scappare.

. Solo per oggi è disponibile con uno e su quello di listino. Grandissima potenza di aspirazione, spazzola motorbar anti groviglio ed è dotata di 3 modalità di aspirazioni. Dotata anche di un piccolo schermo LCD dove impostare la modalità di aspirazione e controllare la batteria residua. A questo prezzo è una super occasione che non devi lasciarti scappare. Frigorifero monoporta Hisense. Dimensioni compatte, grandissimo sconto. Su Amazon trovi il frigorifero monoporta della Hisense da 94 litri in promo con uno sconto del 35% e lo paghi meno di 150 euro . Una soluzione perfetta per chi ha poco spazio in casa e vuole un frigorifero suddiviso alla perfezione. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

da 94 litri in con uno e lo . Una soluzione perfetta per chi ha poco spazio in casa e vuole un frigorifero suddiviso alla perfezione. Hai anche la possibilità di dilazionare il utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Forno G3 Ferrari Pizza Express. Siete degli amanti della pizza? Ecco l’offerta che fa per voi. Oggi trovi il forno elettrico G3 Ferrari Pizza Express Delizia in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 37%, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 7,05 euro. Il prezzo finale è di poco inferiore ai 65 euro e fai un super acquisto. Permette di cucinare una pizza fragrante in meno di cinque minuti e il termostato è regolabile fino a un massimo di 400 gradi. Nella confezione è incluso anche il ricettario.

Prodotti Dyson

Dyson Supersonic. L’asciugacapelli di Dyson è finalmente accessibile a un prezzo incredibile: oggi è in offerta con uno sconto del 30% e il prezzo è in picchiata . Progettato per un’asciugatura rapida e senza calore estremo, protegge la naturale brillantezza dei capelli grazie al controllo intelligente del calore. È leggero, bilanciato e include diversi accessori magnetici per ogni tipo di styling.

e il . Progettato per un’asciugatura rapida e senza calore estremo, protegge la naturale brillantezza dei capelli grazie al controllo intelligente del calore. È leggero, bilanciato e include diversi accessori magnetici per ogni tipo di styling. Dyson Airwrap. Se cerchi un dispositivo tutto-in-uno, non perdere il Dyson Airwrap Origin: oggi è disponibile con uno sconto del 33%. Solo acquistandolo oggi risparmi ben 150 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Questo multistyler sfrutta l’effetto Coanda per avvolgere, modellare e nascondere i capelli indisciplinati senza l’uso di calore estremo. Funge sia da asciugacapelli che da styler, permettendoti di creare onde, ricci o un liscio perfetto con un unico strumento professionale.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui