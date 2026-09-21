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Una settimana all’insegna delle offerte speciali su Amazon. Promo da urlo che ti permettono di risparmiare anche migliaia di euro, come accade con il Lefant M5 Max che trovi su Amazon con un doppio sconto e risparmi più di 1100 euro. Tra le offerte best-seller di oggi trovi l’ottimo Google Pixel 10 disponibile con un doppio sconto che ti permette di fare un ottimo affare. Restando in tema smartphone, c’è il moto g77 con uno sconto di 100 euro e spendi poco. Disponibile anche l’iPhone 18 Pro con la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero.

Tra gli smartwatch c’è da segnalare il Garmin fenix E che trovi con uno sconto del 33% e risparmi ben 200 euro. Per la pulizia di casa c’è anche il robot aspirapolvere dreame L10s Pro Gen3 in promo con uno sconto del 40% e il prezzo sprofonda. Non perdere queste opportunità e approfittane subito.

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Amazon, migliori offerte della settimana

Prodotti bestseller

iPhone 18 Pro (12 rate a tasso zero)

Sono disponibili per essere spediti velocemente i nuovi iPhone 18 Pro . Su Amazon li puoi acquistare in tutte le colorazioni disponibili e hai anche la possibilità di dilazionare il prezzo in 12 rate a tasso zero . Telefono dotato di un display Super Retina XDR da 6,3 pollici con ProMotion e refresh rate fino a 120 Hz, processore A20 Pro che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore e autonomia che dura per tutto il giorno. Al momento è il telefono più venduto su Amazon.

Sono disponibili per essere i . Su Amazon li puoi acquistare in tutte le colorazioni disponibili e hai anche la possibilità di il . Telefono dotato di un display Super Retina XDR da 6,3 pollici con ProMotion e refresh rate fino a 120 Hz, che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore e autonomia che dura per tutto il giorno. Al momento è il telefono più venduto su Amazon. Tablet lowcost (63% di sconto e costa meno di 110 euro)

Super offerta per questo tablet lowcost di cui non potrai fare a meno. Dotato di un display da 10 pollici, assicura buone prestazioni e i 128 gigabyte di memoria interna ti permettono di salvare tutto quello che vuoi. La batteria da 8000 mAh è una garanzia. Lo sconto del 63% fa scendere il prezzo a meno di 110 euro e fai un super affare. Perfetto per lo studio, ma anche per vedere film e serie TV seduto sul divano.

Smartphone

Xiaomi 17 (offerta esclusiva Amazon)

Offerta esclusiva Amazon che non devi farti scappare. Se sei alla ricerca di un telefono premium, sulla piattaforma di e-commerce trovi lo Xiaomi 17 con uno sconto di 150 euro e fai un ottimo affare. Telefono che si posiziona nella fascia elevata del mercato e dotato di un display AMOLED da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD , tripla fotocamera posteriore di livello elevatissimo grazie alla collaborazione con Leica, processore Snapdragon 8 Gen5 che supporta qualsiasi applicazione. La batteria da 6330 mAh è uno dei punti forti.

che non devi farti scappare. Se sei alla ricerca di un telefono premium, sulla piattaforma di e-commerce trovi lo con uno e fai un ottimo affare. Telefono che si posiziona nella fascia elevata del mercato e dotato di un con , tripla fotocamera posteriore di livello elevatissimo grazie alla collaborazione con Leica, che supporta qualsiasi applicazione. La batteria da 6330 mAh è uno dei punti forti. Google Pixel 10 (doppio sconto e super affare)

Occasione irripetibile per il Google Pixel 10 . Lo smartphone top del colosso di Mountain View è disponibile su Amazon con uno sconto del 30% e puoi anche aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 50 euro. Per alleggerire l’esborso iniziale puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Scheda tecnica che si basa su un display Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G5 che supporta le funzioni AI di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria a lunga durata.

Occasione irripetibile per il . Lo smartphone top del colosso di Mountain View è disponibile su Amazon con uno e puoi anche un che fa il Per alleggerire l’esborso iniziale puoi anche dilazionare il . Scheda tecnica che si basa su un display Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G5 che supporta le funzioni AI di Google, posteriore di livello e una batteria a lunga durata. Redmi Note 17 Pro (offerta lancio e risparmi quasi 100 euro)

Novità Xiaomi che ha fatto già il suo debutto su Amazon e con una promo che non devi farti scappare. Parliamo del Redmi Note 17 Pro che trovi con uno sconto del 20% e il risparmio è di ben 120 euro . Per un telefono uscito sul mercato questa settimana si tratta di un’occasione da non farsi scappare. Inoltre, acquistandolo oggi ricevi anche un credito Amazon del valore di 50 euro. Telefono dotato di un display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K , processore Snapdragon 6s Gen4, fotocamera posteriore da 50 megapixel e una batteria da 8340 mAh con cui completi tre giorni senza troppi patemi.

Novità che ha fatto già il suo su e con una promo che non devi farti scappare. Parliamo del che trovi con uno e il è di . Per un telefono uscito sul mercato questa settimana si tratta di un’occasione da non farsi scappare. Inoltre, acquistandolo oggi ricevi anche un Telefono dotato di un con , processore Snapdragon 6s Gen4, fotocamera posteriore da 50 megapixel e una batteria da 8340 mAh con cui completi tre giorni senza troppi patemi. moto g77 (risparmi 100 euro e pagamento a rate a tasso zero)

Ottima occasione in casa Motorola. Da oggi il moto g77 è disponibile con uno sconto del 29% e risparmi 100 euro su quello di listino. Puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e alleggerire ulteriormente l’esborso iniziale. Telefono medio di gamma che assicura ottime prestazioni: schermo pOLED da 6,78 pollici , processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e batteria da 5100 mAh che dura per tutto il giorno.

Ottima occasione in casa Motorola. Da oggi il è disponibile con uno e su quello di listino. Puoi il e alleggerire ulteriormente l’esborso iniziale. Telefono medio di gamma che assicura ottime prestazioni: , processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e che dura per tutto il giorno. Galaxy A27 (28% di sconto e risparmi 100 euro)

Prezzo speciale per il Galaxy A27. Lo smartphone medio di gamma di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto del 28% e risparmi 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Telefono dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon che assicura ottime prestazioni, mentre nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. La batteria ti accompagna per tutto il giorno.

iPhone 18 Pro 256 GB: – Borgogna 1.489,00 € Acquista su Amazon Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, t... 799,00 € -11% 899,00 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon Garmin fēnix E, 47mm GPS smartwatch, Stainless Steel & Blac... 399,00 € -33% 599,99 € Risparmi 200,99 € Acquista su Amazon 2026 Tablet da 10 pollici Android 15 con 30 GB RAM+128 GB RO... 109,99 € -63% 299,99 € Risparmi 190,00 € Acquista su Amazon Hisense Smart TV MiniLED 144Hz 55" 4K 55E8S 569,00 € -33% 849,00 € Risparmi 280,00 € Acquista su Amazon NOTODD PC Portatile Computer Portatile Notebook 14 Pollici N... 289,99 € -64% 799,00 € Risparmi 509,01 € Acquista su Amazon

Smartwatch

Garmin fenix E (sconto di 200 euro e affare per tutti)

Se sei alla ricerca di uno smartwatch che combini grande resistenza con tante funzioni dedicate allo sport, il Garmin fenix E è il modello che fa per. Grazie allo sconto del 33% il risparmio netto è di ben 200 euro e approfitti di uno dei prezzi più bassi dell’ultimo periodo. L’orologio è dotato di un display AMOLED da 1,3 pollici che mostra tutte le info più importanti, supporta più di 90 app dedicate allo sport e assicura un monitoraggio avanzato della salute e dello sport. L’autonomia raggiungere i 16 giorni.

Smart TV

Smart TV Hisense MiniLED da 55 pollici (33% di sconto e 12 rate a tasso zero)

Qualità elevata delle immagini a un prezzo decisamente concorrenziale. Parliamo dello smart TV Hisense MiniLED da 55 pollici disponibile da oggi su Amazon con uno sconto del 33% e il prezzo scende di quasi 300 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Il refresh rate fino a 144 Hz lo rende anche molto fluido con i videogame, mentre il sistema operativo VIDAA OS è una garanzia e supporta più di 1000 app.

Qualità elevata delle immagini a un prezzo decisamente concorrenziale. Parliamo dello da disponibile da oggi su Amazon con uno e il Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in . Il refresh rate fino a 144 Hz lo rende anche molto fluido con i videogame, mentre il sistema operativo VIDAA OS è una garanzia e supporta più di 1000 app. Smart TV Ember serie 4 (tre modelli e sconti fino al 43%)

Tornano in offerta gli smart TV Ember serie 4 di Amazon. Parliamo al plurale perché le versioni disponibili sono tre: da 43, da 50 e da 55 pollici. Gli sconti variano in base alla grandezza: si va dal 38% per il modello da 43 pollici fino al 43% per la versione da 55 pollici. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Le tre versioni sono dotate di un pannello con risoluzione 4K che assicura immagini realistiche, mentre nella confezione è presente il telecomando con Alexa integrata. Il sistema operativo Fire TV supporta tutte le principali applicazioni di streaming.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost D60 Pro (72% di sconto e costa meno di 25 euro)

Offerta speciale per questo paio di cuffie lowcost . Solo per pochissimo tempo le trovi su Amazon con uno sconto del 72% e il prezzo scende a meno di 25 euro . Assicurano una buona qualità del suono e sono compatibili con qualsiasi smartphone. L’autonomia fino a 50 ore è un plus e sono anche impermeabili. A questo prezzo sono delle vere best-buy.

Offerta speciale per questo . Solo per pochissimo tempo le trovi su Amazon con uno e il . Assicurano una buona qualità del suono e sono compatibili con qualsiasi smartphone. L’autonomia fino a 50 ore è un plus e sono anche impermeabili. A questo prezzo sono delle vere best-buy. Antivirus McAfee Total Protection (80% di sconto e prezzo stracciato)

Per migliorare la sicurezza dei tuoi dispositivi, ecco l’offerta che fa per te. Solo per oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 5 dispositivi in promo con uno sconto dell’80% e il prezzo scende a meno di 20 euro . Ti protegge dai pericoli della rete e dall’attacco di ransomware e virus. Offre anche una VPN per navigare in modo sicuro in tutto il mondo e un gestore della password.

Per migliorare la sicurezza dei tuoi dispositivi, ecco l’offerta che fa per te. Solo per oggi su Amazon trovi valido per con uno e il . Ti protegge dai pericoli della rete e dall’attacco di ransomware e virus. Offre anche una VPN per navigare in modo sicuro in tutto il mondo e un gestore della password. Smartwatch Blackview (prezzo crollato e prezzo al minimo)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartwatch, ecco l’offerta che devi cogliere al volo. Solo per oggi trovi su Amazon questo modello della Blackview in promo con uno sconto del 74% e il prezzo scende a 25,99 euro. Dotato di un ampio display da 1,85 pollici che mostra tutte le info più importanti, mentre i sensori tengono sotto controllo i principali parametri vitali. Non perdere questa occasione.

PC portatile

PC portatile NOTODD (64% di sconto e affare lampo)

Il notebook da comprare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Su Amazon trovi il NOTODD con schermo da 14 pollici, processore che assicura buone prestazioni, 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte in promo con uno sconto del 64% e il prezzo scende a meno di 290 euro. L’offerta non finisce qui: lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Perfetto per lo studio e l’intrattenimento.

Elettrodomestici

Lefant M5 Max (doppio sconto e risparmi più di 1100 euro)

Doppio sconto su Amazon per il Lefant M5 Max: a quello fisso del 69% puoi aggiungere un coupon del 10% e risparmi più di 1.100 euro. Il robot è dotato di un rullo lavapavimenti ad alta efficienza e una potenza di aspirazione da 23.000 Pa capace di rimuovere senza sforzo polvere, detriti e peli di animali. Il sistema Zero-Groviglio , con spazzola a V e doppio pettine, riduce al minimo la manutenzione, mentre la base multifunzione lava il rullo con acqua calda a 75°C e lo asciuga ad aria fredda. Il contenitore raccogli-polvere arriva fino a 120 giorni senza svuotamento, e la navigazione laser garantisce mappature precise e movimenti fluidi anche in ambienti complessi.

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Il robot dreame L10s Pro Gen 3 scende del 40% su Amazon, un affare da cogliere al volo con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La potenza di aspirazione è sufficiente a catturare polvere, briciole e peli di animali senza sforzo, mentre la spazzola principale interamente in gomma previene qualsiasi groviglio, anche con capelli lunghi. La tecnologia RoboSwing permette al robot di ruotare e avvicinarsi a pareti e angoli per una pulizia dei bordi superiore, mentre il sistema di lavaggio DuoScrub con doppio panno rotante rimuove macchie ostinate e sporco incrostato.

Il robot su un affare da cogliere al volo con la possibilità di il La potenza di aspirazione è sufficiente a catturare polvere, briciole e peli di animali senza sforzo, mentre la spazzola principale interamente in gomma previene qualsiasi groviglio, anche con capelli lunghi. La tecnologia permette al robot di ruotare e avvicinarsi a pareti e angoli per una pulizia dei bordi superiore, mentre il sistema di lavaggio con doppio panno rotante rimuove macchie ostinate e sporco incrostato. Lavatrice Electrolux con cestello da 8 chilogrammi (45% di sconto e le scorte stanno per terminare)

La lavatrice Electrolux Serie 500 TimeCare con cestello da 8 kg crolla del 45% su Amazon, costando quasi la metà del prezzo di listino. Il cesto GentleCare riduce la deformazione dei tessuti durante lavaggio e centrifuga, permettendo anche di lavare i capi in lana in tutta sicurezza grazie al ciclo certificato Woolmark Blue . Il programma Hygiene , rimuove oltre il 99,99% di batteri e virus mantenendo la temperatura sopra i 60°C, per un bucato igienicamente più pulito e con meno allergeni. La funzione AutoSense regola automaticamente tempo di lavaggio, consumo energetico e idrico in base al volume del carico, mentre la partenza ritardata fino a 20 ore permette di programmare i lavaggi con la massima flessibilità.

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Prezzo in picchiata su Amazon per il multi-cooker Panasonic NF-GM400 che trovi con il 60% di sconto. Il cuore dell’elettrodomestico sono le quattro piastre intercambiabili, che permettono di grigliare, friggere ad aria, cuocere a fuoco lento e preparare barbecue direttamente a tavola. Puoi scegliere tra 9 programmi automatici che semplificano ogni preparazione, dalla carne alle verdure fino ai piatti asiatici. L’estrattore di fumo integrato filtra l’aria attraverso un serbatoio d’acqua, riducendo fumo e odori anche cucinando in casa, mentre le piastre antiaderenti sono lavabili in lavastoviglie.

Servizi Amazon

Con l’annuncio della Festa delle Offerte Prime (dal 6 al 7 ottobre) sono tornate le offerte sui servizi Amazon. E sono molto interessanti.

Per gli amanti della musica, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio per lo streaming musicale che ti dà accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e a tutti i podcast più popolari. Inoltre, puoi ascoltare una volta al mese anche uno dei 350.000 audiolibri disponibili. Non perdere questa occasione e clicca qui per abbonarti subito. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

AMAZON MUSIC UNLIMITED – QUATTRO MESI GRATIS

Torna disponibile anche l’abbonamento gratuito ad Audible. Lo puoi provare gratuitamente per 60 giorni se sei un utente iscritto a Prime. Hai accesso a migliaia tra audiolibri e serie podcast in esclusiva, il tutto senza pubblicità e con la possibilità di scaricare il contenuto per l’ascolto offline.

AUDIBLE – DUE MESI GRATIS

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