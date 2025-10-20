Amazon, tablet a prezzo stracciato e sconti all'80%: le offerte di oggi

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

FreshSplash/iStock

Inizia la settimana e Amazon ci “accoglie” con tante nuove offerte per i dispositivi tech più disparati. Oltre ai classici smartphone, da oggi 20 ottobre troviamo promo interessanti anche per elettrodomestici, smart TV e smartwatch. E proprio tra gli orologi troviamo una delle promo più interessanti: il nuovo Apple Watch SE 3 è disponibile al minimo storico e con uno sconto lampo da non farsi scappare (lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero). Ottime offerte anche tra gli elettrodomestici, con diversi prodotti a prezzi stracciati.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte disponibili oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Non perdere tempo e approfittane ora,

Amazon, le migliori offerte del 20 ottobre

Smartphone

iPhone 16. Occasione speciale per l’ iPhone 16 . Lo smartphone top di Apple è in offerta con un ottimo sconto e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Se sei alla ricerca di un nuovo telefono dell’azienda di Cupertino, a questo prezzo l’iPhone 16 è un’ottima scelta. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island, processore A18 che supporta Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale di Apple, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel. La batteria dura per tutto il giorno.

per l’ . Lo è in con un e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il Se sei alla ricerca di un nuovo telefono dell’azienda di Cupertino, a questo prezzo l’iPhone 16 è un’ottima scelta. da con Dynamic Island, processore A18 che supporta Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale di Apple, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel. La batteria dura per tutto il giorno. Honor 400 Lite. Prezzo in picchiata per l’ Honor 400 Lite . L’ottimo smartphone medio di gamma è disponibile con uno sconto del 30% e risparmi 100 euro su quello di listino. Smartphone con una scheda tecnica tutt’altro che da disprezzare: schermo AMOLED da 6,7 pollici che protegge i tuoi occhi dopo un utilizzo intenso, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e una batteria da 5230 mAh che può durare fino a due giorni.

per l’ . L’ottimo smartphone medio di gamma è disponibile con uno e su quello di listino. Smartphone con una scheda tecnica tutt’altro che da disprezzare: che protegge i tuoi occhi dopo un utilizzo intenso, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e una batteria da 5230 mAh che può durare fino a due giorni. Redmi Note 14. Offerta esclusiva di Amazon da non farsi assolutamente scappare. Solo per oggi trovi il Redmi Note 14 in promo con uno sconto del 25% e lo paghi meno di 150 euro. Puoi anche suddividere la spesa in 5 rate a tasso zero con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD, refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, una fotocamera da ben 108 megapixel con intelligenza artificiale e per chiudere una batteria da 5500 mAh che dura fino a due giorni.

di da non farsi assolutamente scappare. Solo per oggi trovi il in con uno e lo Puoi anche suddividere la con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD, refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, una con intelligenza artificiale e per chiudere una batteria da 5500 mAh che dura fino a due giorni. realme Note 70T. Se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo smartphone, ecco l’offerta che fa per te. Solo per oggi su Amazon trovi il realme Note 70T in promo con uno sconto fisso a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 10 euro e lo paghi meno di 80 euro. Un’occasione da cogliere al volo per un telefono affidabile e che svolge egregiamente il suo lavoro: schermo da 6,75 pollici, processore octa-core, fotocamera da 18 megapixel e una super batteria da 6000 mAh che ti dimenticherai di ricaricare.

Accessori lowcost

Proiettore portatile. Trasforma ogni parete in uno schermo cinematografico: questo proiettore portatile è in offerta con uno sconto del 68% e il prezzo crolla . Compatto e leggero, è l’ideale per le serate cinema, le presentazioni o per intrattenere i bambini, offrendo un’immagine luminosa e di buona qualità. A meno di 30 euro è difficile trovare di meglio.

è in con uno del e il . Compatto e leggero, è l’ideale per le serate cinema, le presentazioni o per intrattenere i bambini, offrendo un’immagine luminosa e di buona qualità. A meno di 30 euro è difficile trovare di meglio. Power bank MagSafe da 5000 mAh. Un accessorio indispensabile per gli utenti Apple: il powerbank MagSafe da 5000 mAh è in offerta con il 43% di sconto e raggiunge il suo minimo storico . Si aggancia magneticamente al tuo iPhone per una ricarica wireless rapida e comoda, ed è abbastanza sottile da non dare fastidio in tasca. Compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone.

è in offerta con il e raggiunge il suo . Si aggancia magneticamente al tuo iPhone per una ricarica wireless rapida e comoda, ed è abbastanza sottile da non dare fastidio in tasca. Compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone. Altoparlante Ultimate Ears WONDERBOOM PLAY. Un’offerta lampo per l’altoparlante Bluetooth portatile Ultimate Ears WONDERBOOM PLAY, in sconto del 38%. Puoi pagarlo in 3 rate a tasso zero. Questo speaker è dotato di un suono potente, di un design compatto ed è resistente all’acqua, rendendolo perfetto per feste in casa o all’aperto. La portata della connessione wireless è fino a 40 metri, mentre l’autonomia raggiunge le 10 ore.

Smartwatch

Apple Watch SE 3. Ecco un’occasione da cogliere al volo da non farsi assolutamente scappare. Da oggi su Amazon è disponibile l’Apple Watch SE 3, ultima versione dell’orologio economico dell’azienda di Cupertino, in promo con uno sconto IVA e risparmi decine di euro. Inutile dire che si tratta del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ottimo orologio per chi vuole spendere un po’ di meno: design iconico Apple, schermo luminoso e monitoraggio avanzato della salute a partire dalla frequenza cardiaca. Non manca il supporto a tante modalità di allenamento.

Smart TV

Smart TV Samsung Crystal. Offerta speciale per lo smart TV Samsung Crystal da 50 pollici di ultima generazione. Da oggi è disponibile con uno sconto del 34% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Smart TV con schermo 4K che assicura ottime immagini anche grazie alla presenza del processore Crystal 4K che migliora tutti i contenuti che vediamo. La presenza del sistema operativo Tizen è un altro dei punti forti: puoi utilizzare qualsiasi applicazione di streaming e vedere tutte le tue serie TV preferite.

Tablet

Tablet GOODTEL. Doppio sconto e prezzo crollato per questo tablet economico GOODTEL. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 73% a cui aggiungere un coupon del 10% e lo paghi meno di 80 euro. Lo sconto totale è dell’80% e fai un super affare. Tablet perfetto per l’intrattenimento: schermo da 11 pollici in alta risoluzione, 16 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD. Grazie alla fotocamera frontale integrata lo puoi utilizzare anche per videochiamate di lavoro. La batteria dura per tutto il giorno.

Elettrodomestici

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000. Sconto mai visto prima per la friggitrice ad aria Philips Serie 5000 con cestello da 4,1 litri. Solo per oggi la trovi con uno sconto del 53% e la paghi meno della metà . Dotata di ben 13 funzioni di cottura, puoi cuocere veramente di tutto, dalle classiche patatine fritte fino alla carne e alle verdure grigliate. Disponibile anche il pagamento in 3 rate a tasso zero.

per la con cestello da 4,1 litri. Solo per oggi la trovi con uno e la . Dotata di ben 13 funzioni di cottura, puoi cuocere veramente di tutto, dalle classiche patatine fritte fino alla carne e alle verdure grigliate. Disponibile anche il pagamento in 3 rate a tasso zero. Robot aspiralpovere Lefant M210. Offerta imperdibile per il robot aspirapolvere Lefant M210 . Questo modello economico è disponibile con uno sconto del 67% a cui poter aggiungere anche un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 10% . Costa meno di 90 euro e fai un ottimo affare. Buona potenza di aspirazione, perfetto per chi ha in casa un animale domestico. Lo puoi anche controllare da remoto con l’app dello smartphone.

. Questo modello economico è disponibile con uno a cui poter che fa . Costa meno di 90 euro e fai un ottimo affare. Buona potenza di aspirazione, perfetto per chi ha in casa un animale domestico. Lo puoi anche controllare da remoto con l’app dello smartphone. Tostapane Russell Hobbs. Aggiungi un tocco di stile alla tua cucina: il tostapane Russell Hobbs in stile retrò è in offerta con uno sconto del 53% e costa meno della metà . Puoi pagarlo in 3 rate a tasso zero . Questo tostapane combina un design unico con funzioni moderne, come fessure extra-larghe e il controllo della doratura. Oltre a tostare il pane, è dotato anche della funzione per scongelare e riscaldare. Non può mancare nella tua cucina.

è in offerta con uno sconto del e costa . Puoi pagarlo in . Questo tostapane combina un design unico con funzioni moderne, come fessure extra-larghe e il controllo della doratura. Oltre a tostare il pane, è dotato anche della funzione per scongelare e riscaldare. Non può mancare nella tua cucina. Ariete Crepes Maker. Un must-have per gli amanti dei dolci: l’Ariete Crêpes Maker è in offerta con il 40% di sconto e costa pochissimo. Puoi acquistarlo in 3 rate a tasso zero. Questo elettrodomestico ti permette di preparare crêpes, pancake e piadine perfette in modo facile e veloce, grazie alla sua piastra antiaderente e al termostato regolabile. Nella confezione trovi anche due spatole in legno.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui