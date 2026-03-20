Amazon, crolla il prezzo dell'iPhone 16 e sconti all'80%: le offerte di oggi

Michael Derrer Fuchs

Dagli smartphone top di gamma fino agli elettrodomestici per la cucina e la pulizia, su Amazon si trovano offerte su un numero elevatissimo di prodotti. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcuni dei migliori prodotti disponibili in promo oggi su Amazon. Ad esempio, trovi l’iPhone 16 al prezzo più basso dell’ultimo periodo e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Tra gli smartphone è ancora attivo il bundle di lancio dello Xiaomi 17: acquistandolo oggi ricevi lo smart TV Xiaomi da 50 pollici dal valore di 400 euro pagando un solo euro in più rispetto al prezzo dello smartphone. Tra gli elettrodomestici non devi farti scappare l’offerta dedicata al robot aspirapolvere Lefant: grazie allo sconto del 70% lo paghi meno di 90 euro. Non perdere altro tempo e approfittane subito.

Amazon, migliori offerte 20 marzo

Smartphone

iPhone 16. Offerta speciale per lo smartphone top di Apple. Da oggi troviamo l’iPhone 16 in promo con uno sconto di quasi 200 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Parliamo di un telefono top che assicura ottime prestazioni nonostante sia uscito sul mercato da più di un anno. Schermo Super Retina da 6,1 pollici ad altissima risoluzione, processore A18 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion e una batteria che copre tutto il giorno. Un affare che non devi fari scappare.

di Da oggi troviamo l’iPhone 16 in promo con uno sconto di quasi e puoi anche il in . Parliamo di un telefono top che assicura ottime prestazioni nonostante sia uscito sul mercato da più di un anno. da ad processore A18 che supporta Apple Intelligence, con sensore principale Fusion e una batteria che copre tutto il giorno. Un affare che non devi fari scappare. Bundle Xiaomi 17. Offerta lancio incredibile su Amazon per lo Xiaomi 17 . Il nuovissimo smartphone top di gamma del colosso cinese è disponibile in promo con un bundle che non devi farti scappare: acquistandolo oggi, oltre al telefono, ricevi anche lo smart TV top di gamma Xiaomi TV A Pro QLED 50 pollici . Lo sconto sul bundle è di ben il 23% e il risparmio totale sfiora i 400 euro . Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Inoltre, è disponibile il servizio Trade-in di Xiaomi con una supervalutazione sul tuo telefono usato di ben 100 euro. Il telefono è quanto di meglio può offrire il mercato in questo momento: schermo CrystalRes da 6,3 pollici con risoluzione 1,5K, processore Snapdragon 8 Gen 5, tripla fotocamera posteriore con tre sensori Leica da 50 megapixel e fotocamera selfie sempre da 50 megapixel. Batteria da 6330 mAh che può durare fino a due giorni e con supporto alla ricarica rapida da 100 W. Lo smart TV è dotato di un pannello QLED da 50 pollici con risoluzione 4K ed essendo un Google TV supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

incredibile su per lo . Il nuovissimo smartphone top di gamma del colosso cinese è disponibile in con un che non devi farti scappare: acquistandolo oggi, oltre al telefono, ricevi anche lo . Lo sconto sul è di e il . Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Inoltre, è disponibile il servizio Trade-in di Xiaomi con una supervalutazione sul tuo telefono usato di ben 100 euro. Il telefono è quanto di meglio può offrire il mercato in questo momento: schermo CrystalRes da 6,3 pollici con risoluzione 1,5K, processore Snapdragon 8 Gen 5, con tre sensori Leica da 50 megapixel e fotocamera selfie sempre da 50 megapixel. Batteria da 6330 mAh che può durare fino a due giorni e con supporto alla ricarica rapida da 100 W. Lo è dotato di un da con risoluzione 4K ed essendo un Google TV supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. POCO X8 Pro. Altra offerta lancio molto interessante disponibile da oggi su Amazon. Parliamo del POCO X8 Pro , telefono medio di gamma con alcune caratteristiche uniche, come la batteria da 6500 mAh che può durare fino a due giorni. Ampio schermo AMOLED con risoluzione 1,5 K (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra e fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine. Grazie alla promo lancio risparmi ben 110 euro su quello di listino.

molto interessante disponibile da oggi su Amazon. Parliamo del , telefono medio di gamma con alcune caratteristiche uniche, come la da che può durare fino a due giorni. Ampio schermo AMOLED con (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz, e fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine. Grazie alla promo lancio risparmi ben 110 euro su quello di listino. Honor 400 Lite. Rapporto qualità-prezzo elevato per l’Honor 400 Lite. Lo smartphone economico è disponibile su Amazon con uno sconto del 38% e risparmi più di 110 euro su quello di listino. Lo paghi poco, ma fai un grande acquisto. Smartphone dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione, un processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e una batteria da 5230 mAh che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è uno dei best-buy della fascia economica.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. Ecco una delle migliori offerte disponibili oggi su Amazon. Questo paio di cuffie economiche sono in offerta con un ottimo sconto dell’80% e le paghi meno di 20 euro. Si tratta di auricolari wireless molto comodi da indossare e che assicurano anche una buona qualità del suono. Dotate della cancellazione del rumore e di un’autonomia che arriva fino a un massimo di 40 ore utilizzando la custodia. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Inoltre, acquistandone due paia ottieni anche uno sconto extra del 5% .

disponibili oggi su Amazon. Questo paio di sono in con un e le Si tratta di molto comodi da indossare e che assicurano anche una buona qualità del suono. Dotate della del e di un’autonomia che arriva fino a un massimo di 40 ore utilizzando la custodia. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Inoltre, acquistandone due paia ottieni anche uno . Smartwatch lowcost. Altra occasione che non puoi farti scappare. Da oggi su Amazon è disponibile questo orologio economico in promo con uno sconto del 73% e lo paghi solamente 26 euro . Un prezzo accessibile per un orologio smart utilissimo da utilizzare nella vita di tutti i giorni: sull’ampio schermo puoi monitorare i principali parametri vitali (a partire dalla frequenza cardiaca) e i passi effettuati ogni giorni. Dotato anche di più di 110 modalità di allenamento . L’autonomia della batteria può durare fino a 20 giorni.

è disponibile questo in con uno e lo . Un prezzo accessibile per un orologio smart utilissimo da utilizzare nella vita di tutti i giorni: sull’ampio schermo puoi i (a partire dalla frequenza cardiaca) e i passi effettuati ogni giorni. Dotato anche di di di . L’autonomia della batteria può durare fino a 20 giorni. Blink Mini. Se non vuoi spendere cifre esagerate per migliorare la sicurezza della tua abitazione, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile la telecamera Blink Mini in promo con uno sconto del 42% e la paghi meno di 15 euro. Si tratta di una videocamera per l’interno che puoi posizionare dove vuoi e che assicura immagini in alta risoluzione. Il sensore di movimento ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo. Facile da configurare e la puoi gestire tramite Alexa.

Smartwatch

Garmin fenix 7S Pro Solar. Occasione unica per l’orologio super resistente di Garmin . Da oggi è disponibile con uno sconto del 28% , risparmi più di 200 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartwatch con pochi eguali sul mercato: oltre a un display compatto e luminoso, è dotato anche di una particolare lente che cattura i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria (autonomia fino a 14 giorni). Monitoraggio avanzato del sonno e dei principali parametri vitali, più di 30 app dedicate allo sport.

. Da oggi è disponibile con uno , su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartwatch con pochi eguali sul mercato: oltre a un display compatto e luminoso, è dotato anche di una particolare che i e li trasforma in energia extra per la batteria (autonomia fino a 14 giorni). Monitoraggio avanzato del sonno e dei principali parametri vitali, più di 30 app dedicate allo sport. Xiaomi Smart Band 9 Pro. Torna l’offerta per lo Xiaomi Smart Band 9 Pro, smartwatch leggero e completo che trovi su Amazon con uno sconto del 38% e lo paghi meno di 50 euro. Orologio che oltre ad avere uno schermo ampio, è dotato di una serie di sensori che monitorano in tempo reale i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno del sangue. Supporta più di 120 modalità di allenamento e ha una batteria con un’autonomia superiore ai 20 giorni.

Smart TV

Smart TV Haier 50 pollici. Un’offerta che non si vedeva da tempo e che la fa diventare un vero best-buy. Lo smart TV Haier da 50 pollici è disponibile con una doppia promo. Oltre allo sconto del 29% che ti fa risparmiare 100 euro sul prezzo di listino, ricevi in regalo un abbonamento di 6 mesi a DAZN Full dal valore di 269,94 euro. Dotata di un pannello Quantum Dot (QLED) per colori brillanti, supporto a Dolby Vision e un sistema operativo fluido con tutte le app di streaming integrate. La puoi anche controllare tramite Google Assistant.

PC portatile

Notebook FUNYET. Ottima occasione se sei alla ricerca di un nuovo notebook e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi trovi il PC portatile FUNYET in promo con uno sconto del 66% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 600 euro su quello di listino. Schermo da 15,6 pollici in alta risoluzione, processore che assicura buone prestazioni ed è supportato anche da 16 gigabyte di RAM e da un SSD da 256 gigabyte. Presente anche il supporto per le schede TF e ha una batteria che dura per tutto il giorno. Perfetto per lo studio e anche per l’intrattenimento.

Elettrodomestici

LEFANT M210P. Se cerchi un robot aspirapolvere che faccia il suo dovere senza fronzoli e a un prezzo stracciato, questa è la promo da cogliere al volo: il Lefant M210P è disponibile con un 70% di sconto e un prezzo finale sotto i 90 euro . Tecnologia FreeMove 2.0 per evitare di incastrarsi, potenza di aspirazione regolabile e un design ultra-compatto di soli 28 cm di diametro che gli permette di infilarsi ovunque. Ideale per chi ha animali in casa grazie alla bocchetta di aspirazione anti-groviglio che evita i blocchi causati dai peli- Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

che faccia il suo dovere senza fronzoli e a un prezzo stracciato, questa è la promo da cogliere al volo: il è disponibile con un e un . Tecnologia FreeMove 2.0 per evitare di incastrarsi, potenza di aspirazione regolabile e un design ultra-compatto di soli 28 cm di diametro che gli permette di infilarsi ovunque. Ideale per chi ha animali in casa grazie alla bocchetta di aspirazione anti-groviglio che evita i blocchi causati dai peli- Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Rowenta X-Clean 5. La lavapavimenti top di gamma di Rowenta oggi costa la metà grazie a uno sconto del 49% e alla comodità delle 5 rate a tasso zero . Aspira liquidi e solidi in una sola passata e, una volta riposta sulla base, attiva la tecnologia di autopulizia con asciugatura del rullo . Leggera e maneggevole, è progettata per rimuovere anche le macchie più ostinate dai pavimenti duri, lasciandoli puliti e subito pronti per essere calpestati.

top di gamma di oggi . Aspira liquidi e solidi in una sola passata e, una volta riposta sulla base, attiva la . Leggera e maneggevole, è progettata per rimuovere anche le macchie più ostinate dai pavimenti duri, lasciandoli puliti e subito pronti per essere calpestati. De’Longhi Dedica Duo. Per i veri puristi del caffè, la macchina manuale De’Longhi Dedica Duo scende al minimo storico con uno sconto del 33% . La scheda tecnica della “Duo” è un inno all’espresso italiano: pressione a 15 bar , tecnologia Thermoblock per un riscaldamento rapidissimo in soli 40 secondi e il pratico montalatte per creare cappuccini dalla schiuma vellutata. Il design compatto la rende perfetta anche per le cucine con poco spazio, garantendo però prestazioni da bar professionale.

scende al . La scheda tecnica della “Duo” è un inno all’espresso italiano: pressione a , tecnologia Thermoblock per un riscaldamento rapidissimo in soli 40 secondi e il pratico montalatte per creare cappuccini dalla schiuma vellutata. Il design compatto la rende perfetta anche per le cucine con poco spazio, garantendo però prestazioni da bar professionale. Lavasciuga Haier. La soluzione perfetta per chi vuole ottimizzare lo spazio senza rinunciare alle prestazioni. Oggi trovi su Amazon la lavasciuga Haier in sconto del 25% con un risparmio superiore ai 150 euro. Grazie al generoso cestello da 8kg per il lavaggio e 5kg per l’asciugatura è l’ideale per la gestione del bucato familiare. Grazie al motore Direct Motion super silenzioso e garantito a vita, assicura vibrazioni ridotte al minimo e una classe energetica ottimizzata per contenere i consumi in bolletta

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