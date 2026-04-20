Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Apple Newsroom

Inizia una nuova settimana e su Amazon arrivano nuove promo che non puoi assolutamente farti scappare. Da oggi, infatti, trovi tanti prodotti tech al minimo storico e con sconti mai visti prima. Un esempio è l’Apple Watch 11: l’ultima versione dell’orologio Apple è disponibile con uno sconto del 26% e risparmi centinaia di euro (lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero). Restando in casa Apple, trovi anche l’iPhone 17 con uno sconto mai visto prima e fai un super affare. Tra gli elettrodomestici, invece, troviamo il robot aspirapolvere Lefant con un doppio sconto e risparmi più del 70%, e anche l’aspirapolvere Dyson a un prezzo mai visto prima. Non perdere tempo e approfitta delle migliori promo del giorno.

ISCRIVITI GRATIS AL NOSTRO CANALE TELEGRAM DEDICATO ALLE OFFERTE

Amazon, offerte 20 aprile

Smartphone

iPhone 17 (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Da oggi su Amazon ritroviamo in promo l’ iPhone 17 , ultima versione del telefono top di gamma di Apple. Grazie allo sconto di oggi risparmi quasi 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera Fusion da 48 megapixel presente nella parte posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno. Nuova anche la fotocamera frontale Center Stage.

Da oggi su ritroviamo in l’ , ultima versione del telefono top di gamma di Apple. Grazie allo sconto di oggi e hai anche la possibilità di dilazionare il . Schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera Fusion da 48 megapixel presente nella parte posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno. Nuova anche la fotocamera frontale Center Stage. Google Pixel 10 (39% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Una promo speciale per uno smartphone speciale. Da oggi è disponibile il Google Pixel 10 con uno sconto del 39% e risparmi ben 350 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Lo smartphone di punta dell’azienda di Mountain View è un concentrato di tecnologia: schermo Actua da 6,3 pollici con risoluzione elevata, processore Tensor G5 che supporta gli strumenti di intelligenza artificiale avanzati che ti semplificano la vita, tripla fotocamera posteriore che assicura scatti professionali e una batteria che dura per tutto il giorno.

Una promo speciale per uno smartphone speciale. Da oggi è disponibile il con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di . Lo smartphone di punta dell’azienda di Mountain View è un concentrato di tecnologia: con risoluzione elevata, che supporta gli strumenti di intelligenza artificiale avanzati che ti semplificano la vita, tripla fotocamera posteriore che assicura scatti professionali e una batteria che dura per tutto il giorno. Redmi Note 15 Pro Plus (37% di sconto e prezzo al minimo)

Super occasione per il Redmi Note 15 Pro+ , smartphone top di gamma del colosso cinese disponibile su Amazon con uno sconto del 37% che fa crollare il prezzo al minimo storico . Per un telefono uscito da poche settimane sul mercato si tratta di un’ottima occasione e risparmi quasi 200 euro . Schermo CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Processore Snapdragon 7 Gen4 , 8 gigabyte di RAM, 256 gigabyte di memoria interna e una doppia fotocamera con sensore principale da 200 megapixel. La batteria da 6500 mAh dura fino a due giorni e supporta la ricarica super rapida.

Super occasione per il , smartphone top di gamma del colosso cinese disponibile su Amazon con uno che fa al . Per un telefono uscito da poche settimane sul mercato si tratta di un’ottima occasione e . Schermo CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. , 8 gigabyte di RAM, 256 gigabyte di memoria interna e una doppia fotocamera con sensore principale da 200 megapixel. La dura fino a due giorni e supporta la ricarica super rapida. moto g06 (45% di sconto e costa meno di 100 euro)

Se non vuoi spendere grosse cifre per il tuo nuovo smartphone, da oggi trovi su Amazon il moto g06 con uno sconto del 45% e lo paghi meno di 95 euro. Un telefono ideale per chi lo utilizza semplicemente per chiamare, inviare messaggi e navigare sui social network. Schermo da 6,88 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che assicura buone prestazioni e una memoria interna da 256 gigabyte per installare tutte le app che vuoi. Fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che ti accompagna per tutta la giornata. A questo prezzo è un best-buy assoluto.

Prodotti lowcost

Smartwatch lowcost (72% di sconto e prezzo mini)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartwatch , questa è la promo che fa per te. Da oggi trovi questo modello lowcost con uno sconto del 72% e lo paghi pochissimo , meno di 30 euro . Schermo ampio dove poter tenere sotto controllo i principali parametri vitali, monitoraggio della salute e supporta tante modalità di allenamento. Non perdere questa occasione, le scorte sono limitate.

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo , questa è la promo che fa per te. Da oggi trovi questo con uno e lo , . Schermo ampio dove poter tenere sotto controllo i principali parametri vitali, monitoraggio della salute e supporta tante modalità di allenamento. Non perdere questa occasione, le scorte sono limitate. 10 testine Oral-B Pro Cross Action (scorta famiglia, costano pochissimo)

Promo per tutta la famiglia che non devi assolutamente farti sfuggire. Per pochissimi giorni trovi su Amazon la confezione con 10 testine Oral-B Pro Cross Action in offerta con uno sconto del 55% e le paghi meno di 25 euro . Praticamente il costo è inferiore a 2,50 euro l’una . Compatibili con la maggior parte degli spazzolini Oral-B. Dotate di setole a X in grado di raggiungere zone difficili da raggiungere per gli altri prodotti, a garanzia di un’efficacia di igiene ottimale.

Promo per tutta la famiglia che non devi assolutamente farti sfuggire. Per pochissimi giorni trovi su Amazon la in con uno e le . Praticamente il . Compatibili con la maggior parte degli spazzolini Oral-B. Dotate di setole a X in grado di raggiungere zone difficili da raggiungere per gli altri prodotti, a garanzia di un’efficacia di igiene ottimale. 100 capsule Caffè Vergnano (43% di sconto e prezzo mini)

Non è esattamente una promo tech, ma si tratta di una delle migliori occasioni disponibili oggi. Parliamo della confezione con 100 capsule di caffè Vergnano gusto Napoli disponibili da oggi con uno sconto del 43%. Le paghi solamente 18 centesimi a capsula e fai un super affare. Compatibili con le macchine Nespresso. Le scorte sono limitate, ti conviene approfittarne subito.

Smartwatch

Apple Watch Series 11 (26% di sconto e minimo storico)

Tra le offerte più interessanti del weekend c’è sicuramente l’ Apple Watch Series 11 in promo al minimo storico grazie allo sconto del 26% che ti fa risparmiare ben 120 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. L’ Apple Watch Series 11 è l’ultima versione dell’orologio dell’azienda di Cupertino. Schermo più ampio rispetto al passato e con una maggiore luminosità. Assicura un monitoraggio professionale della salute e supporta tante modalità di allenamento. Non perdere questo affare.

Tra le offerte più interessanti del weekend c’è sicuramente l’ in al grazie allo che ti fa ben su quello di listino. Lo puoi anche con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. L’ è l’ultima versione dell’orologio dell’azienda di Cupertino. Schermo più ampio rispetto al passato e con una maggiore luminosità. Assicura un monitoraggio professionale della salute e supporta tante modalità di allenamento. Non perdere questo affare. Xiaomi Watch S4 (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Un’ottima alternativa all’Apple Watch, a un prezzo decisamente inferiore. Da oggi su Amazon trovi lo Xiaomi Watch S4 con uno sconto del 26% e risparmi decine di euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Orologio pensato per la vita di tutti i giorni con un design che ricorda gli orologi analogici. Schermo touch super luminoso, monitoraggio avanzato della salute con sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali, supporto a più di 150 modalità di allenamento e una batteria che dura fino a 15 giorni.

Smart TV

Smart TV TCL da 50 pollici (prezzo al minimo e rapporto qualità-prezzo elevato)

Un’occasione da non farsi assolutamente scappare. Solo per pochissimo tempo trovi lo smart TV TCL da 50 pollici in promo con uno sconto del 25% e il prezzo scende sotto i 300 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Offerta shock che non devi in nessun modo farti sfuggire. Ottima qualità delle immagini, risoluzione 4K e colori realistici. Essendo una Google TV supporta tutte le principali piattaforme di video streaming ed è compatibile con Google Assistente.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere Lefant N3 (doppio sconto e risparmi centinaia di euro)

Il robot aspirapolvere e lavapavimento Lefant N3 è il protagonista indiscusso di oggi. Grazie al doppio sconto presente in pagina risparmi centinaia di euro e approfitti di un prezzo mini . Oltre allo sconto del 70% fisso in pagina, puoi aggiungere un ulteriore coupon dell’8%. Lo paghi solamente poco più di 100 euro. Nonostante il costo irrisorio, questo robot offre una navigazione precisa e una potenza d’aspirazione elevata, rendendolo l’acquisto perfetto per chi vuole un pavimento sempre pulito senza spendere cifre folli.

Il e è il protagonista indiscusso di oggi. Grazie al doppio sconto presente in pagina risparmi centinaia di euro e approfitti di un . Oltre allo fisso in pagina, puoi aggiungere un ulteriore Lo paghi solamente poco più di 100 euro. Nonostante il costo irrisorio, questo robot offre una navigazione precisa e una potenza d’aspirazione elevata, rendendolo l’acquisto perfetto per chi vuole un pavimento sempre pulito senza spendere cifre folli. Dyson V11 Advanced (200 euro di sconto e minimo storico)

Il re degli aspirapolvere a un prezzo mai visto prima. Oggi puoi approfittare di uno sconto del 33% per la scopa elettrica Dyson V11 Advanced che ti permette di risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino. Dotato di tecnologia anti-groviglio e di un’autonomia per pulire tutta la casa in una sola passata, l’aspirapolvere di Dyson regola la potenza in base alla superficie, garantendo un’aspirazione profonda su tappeti e pavimenti duri. Un investimento sulla qualità che oggi diventa decisamente più leggero.

Il re degli a un Oggi puoi approfittare di uno per la che ti permette di sul prezzo di listino. Dotato di tecnologia anti-groviglio e di un’autonomia per pulire tutta la casa in una sola passata, l’aspirapolvere di Dyson regola la potenza in base alla superficie, garantendo un’aspirazione profonda su tappeti e pavimenti duri. Un investimento sulla qualità che oggi diventa decisamente più leggero. Tineco Floor One S9 Artist (offerta lampo e affare per tutti)

Per chi cerca la perfezione nel lavaggio dei pavimenti, la Tineco Floor One S9 Artist è la soluzione definitiva, oggi disponibile al suo prezzo minimo storico . Con un risparmio superiore ai 200 euro e la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis , questa lavapavimenti intelligente aspira e lava contemporaneamente, lasciando le superfici asciutte e senza aloni in pochi istanti. La versione “Artist” combina prestazioni elevate con un design curato, ideale per chi non vuole scendere a compromessi tra estetica e funzionalità.

Per chi cerca la perfezione nel lavaggio dei pavimenti, la è la soluzione definitiva, oggi disponibile al suo . Con un e la possibilità di pagare in , questa lavapavimenti intelligente aspira e lava contemporaneamente, lasciando le superfici asciutte e senza aloni in pochi istanti. La versione “Artist” combina prestazioni elevate con un design curato, ideale per chi non vuole scendere a compromessi tra estetica e funzionalità. Asciugatrice Whirpool (32% di sconto e risparmi centinaia di euro)

Dì addio agli stendini ingombranti con l’asciugatrice Whirlpool con cestello da 9 chilogrammi , un vero gigante dell’efficienza domestica. Grazie allo sconto del 32% , puoi risparmiare più di 200 euro su un elettrodomestico fondamentale in ogni periodo dell’anno, anche in primavera e in estate. Dotata di tecnologia SenseInverter e di un cestello extra-large, questa asciugatrice tratta i tuoi capi con estrema delicatezza, riducendo le pieghe e ottimizzando i consumi energetici. È la scelta ideale per le famiglie numerose che necessitano di gestire grandi carichi di bucato in tempi brevi.

Dì addio agli stendini ingombranti con l’asciugatrice , un vero gigante dell’efficienza domestica. Grazie allo , puoi su un elettrodomestico fondamentale in ogni periodo dell’anno, anche in primavera e in estate. Dotata di tecnologia SenseInverter e di un cestello extra-large, questa asciugatrice tratta i tuoi capi con estrema delicatezza, riducendo le pieghe e ottimizzando i consumi energetici. È la scelta ideale per le famiglie numerose che necessitano di gestire grandi carichi di bucato in tempi brevi. Ferro da stiro verticale Rowenta Pure Pop (costa pochissimo)

Il ferro da stiro verticale Rowenta Pure Pop è il compagno di viaggio e di vita quotidiana perfetto per chi è sempre di corsa. Con uno sconto del 36%, questo piccolo ma potente elettrodomestico costa pochissimo ed è acquistabile anche in 3 rate a tasso zero. In pochi secondi è pronto all’uso per rimuovere le pieghe dai tuoi capi appesi, igienizzare i tessuti e rinfrescare l’outfit prima di uscire. Leggero, colorato e incredibilmente pratico, è l’accessorio che trasforma la stiratura in un gesto veloce e senza stress.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui