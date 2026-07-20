Amazon, il Black Friday è tornato in anticipo e sconta tutto: offerte fino all'80%
Settimana piena di grandissime offerte su Amazon con tantissimi prodotti al minimo storico. Dall'iPhone 17 Pro Max al robot aspirapolvere Lefant.
Le super offerte da Black Friday non vanno mai in vacanza e in questa settimana su Amazon trovi tantissimi prodotti al minimo storico con sconti che arrivano fino all’80% che ti permettono di risparmiare fino a 1000 euro. Le offerte riguardano tutti i principali prodotti tech, a partire dagli amati smartphone fino ad arrivare agli elettrodomestici. Noi di Libero Tecnologia abbiamo inserito all’interno della sezione “Prodotti best-seller” tre delle migliori promo disponibili oggi. Trovi l’iPhone 17 Pro Max al minimo storico, lo smart TV Samsung OLED con uno sconto di quasi 700 euro e lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 con uno sconto del 50% e costa meno di 50 euro.
Offerte speciali anche per altri smartphone, con il Google Pixel 10a disponibile con uno sconto di 150 euro e diventa un vero best-buy. Per tenerti in forma puoi acquistare l’Amazfit Balance 2 che trovi con uno sconto top di 100 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Tra gli elettrodomestici, non farti sfuggire l’offerta disponibile per la macchina per il caffè De’Longhi che trovi con uno sconto del 37%.
ISCRIVITI GRATIS AL NOSTRO CANALE TELEGRAM DEDICATO ALLE OFFERTE
Amazon, migliori offerte della settimana
Prodotti best seller
- iPhone 17 Pro Max (risparmi 200 euro e 5 rate a tasso zero)
Tra le offerte da Black Friday troviamo anche l’iPhone 17 Pro Max. La versione premium dell’ultimo smartphone Apple è disponibile in promo con uno sconto di quasi 200 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un telefono tra i migliori sul mercato e dotato di un display ProMotion da 6,9 pollici e refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera Fusion Pro con teleobiettivo con zoom ottico 8x, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più semplici e una mega batteria che dura tutto il giorno.
- Smart TV Samsung OLED da 55 pollici (700 euro di sconto e prezzo crollato)
Offerta esclusiva Amazon per lo smart TV Samsung OLED da 55 pollici, che scende del 42% con un risparmio che supera i 650 euro sul prezzo di listino. I pixel autoilluminanti garantiscono neri assoluti e un contrasto impossibile da ottenere con i pannelli LED tradizionali, mentre il processore neurale con AI upscaling migliora automaticamente la qualità di immagine e audio di qualsiasi contenuto. Il refresh rate elevato assicura fluidità perfetta per sport e gaming, con audio Dolby Atmos e tecnologia Object Tracking Sound che segue il movimento sullo schermo. Uscito sul mercato da pochi mesi, a questo prezzo è un affare incredibile.
- Oral-B iO 2 (50% di sconto e prezzo stracciato)
Uno dei prodotti più apprezzati di questa settimana è sicuramente lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 che trovi su Amazon con uno sconto del 50% e il prezzo scende sotto i 50 euro. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Nella confezione trovi anche una testina di ricambio e la custodia da viaggio. Delicato sulle gengive, rimuove il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale. Tre modalità di spazzolamento e un sensore che ti avvisa se stia facendo troppa pressione sui denti e sulle gengive.
Smartphone
- Galaxy S26 Ultra (risparmi 400 euro e 5 rate a tasso zero)
All’offerta sull’iPhone 17 Pro Max risponde Samsung con una super occasione per il Galaxy S26 Ultra. Da oggi lo smartphone premium di Samsung è disponibile con un ottimo sconto del 27% e il risparmio netto è di 400 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon che trovi in pagina. Il telefono è quanto di meglio trovi sul mercato, a partire da un processore Snapdragon 8 Gen 5 con 256 gigabyte di memoria interna, schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici e refresh rate fino a 120 Hz, modalità Privacy dello schermo per proteggere i dati personali dagli occhi dei curiosi, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. Non manca la S Pen, il pennino che trasforma il telefono in un taccuino digitale.
- Google Pixel 10a (minimo storico e affare per tutti)
Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo telefono e sei alla ricerca di un modello affidabile, ecco l’offerta che fa per te. Su Amazon è disponibile il Google Pixel 10a con uno sconto del 27% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone è un perfetto medio di gamma: schermo Actua da 6,2 pollici, processore Tensor G4 sviluppato direttamente da Google per le funzioni AI, doppia fotocamera professionale nella parte posteriore e a supporto Gemini Live con tanti utili strumenti.
- Galaxy A37 (promo esclusiva Amazon)
Ottima promo disponibile solo su Amazon per il Galaxy A37. Lo smartphone si posiziona nella fascia dei medio di gamma e grazie allo sconto del 25% non solo approfitti del minimo storico, ma risparmi anche 130 euro. Per alleggerire la spesa, puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.
- ZTE Blade A36 (costa pochissimo)
Non manca l’occasione per spendere pochissimo per il tuo nuovo smartphone. Sulla piattaforma di e-commerce trova posto lo ZTE Blade A36 a un prezzo inferiore ai 90 euro e fai un super affare. Smartphone dotato di un display ampio da 6,75 pollici che lo rende perfetto anche per vedere contenuti video mentre si è in viaggio, processore octa-core che assicura buone prestazione, fotocamera posteriore con AI e per finire una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.
Smartwatch
- Amazfit Balance 2 (33% di sconto e risparmi 100 euro)
Super prezzo per l’Amazfit Balance 2, smartwatch progettato per aiutarti nel mantenere sempre il giusto equilibrio psico-fisico. Da oggi lo trovi con un super sconto del 33% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio netto di 100 euro su quello di listino. Schermo AMOLED da 1,5 pollici che mostra tutte le info di cui hai bisogno, GPS super preciso che ti geolocalizza in pochi secondi, sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali, più di 170 modalità di allenamento con programmi ad hoc per HYROX, golf ed esercizi per sviluppare la forza. Chiudiamo con la batteria che può durare fino a 21 giorni.
- Huawei Watch GT 6 (41% di sconto e prezzo crollato)
Offerta imperdibile per il Huawei Watch GT 6. L’orologio top del brand statunitense è disponibile con uno sconto del 41% e il prezzo scende al minimo storico con uno sconto superiore ai 100 euro. Puoi alleggerire la spesa con il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED molto ampio da 1,47 pollici e puoi personalizzare il quadrante con uno dei tanti messi a disposizione da Huawei, più di 100 modalità di allenamento tra cui alcune specifiche per il ciclismo e la corsa, sensori che monitorano costantemente la tua salute e una batteria che dura ben 21 giorni.
Smart TV
- Smart TV Hisense MiniLED da 65 pollici (52% di sconto e prezzo in picchiata)
Ecco una delle migliori promo che trovi questa settimana. Lo smart TV Hisense da 65 pollici con pannello MiniLED è disponibile in promo con uno sconto del 52% e risparmi più di 600 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Refresh rate nativo fino a 144 Hz per una fluidità incredibile con i contenuti che ami di più, colori realistici e sistema operativo VIDAA che supporta più di 100 app. Supporta anche l’assistente Alexa per controllarlo con un comando vocale.
- Smart TV Samsung Crystal da 65 pollici (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)
Ottima occasione per lo smart TV Samsung Crystal da 65 pollici. Con la promo lampo di Amazon di questa settimana il prezzo scende al minimo storico grazie allo sconto del 36%. Il risparmio netto è di circa 250 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Processore Crystal 4K per vedere qualsiasi contenuto con la miglior risoluzione possibile, audio da cinema e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di streaming.
Prodotti lowcost
- Antivirus McAfee Total Protection (80% di sconto e costa pochissimo)
La soluzione definitiva per proteggere i tuo i dispositivi dai pericoli dalla rete, dai virus e dai ransomware. Su Amazon è disponibile l’antivirus McAfee Total Protection versione 2026 valido per tre dispositivi in promo con uno sconto dell’80% e il prezzo scende a meno di 18 euro. Protegge le tue password, ti protegge dalle truffe e ti avvisa se stai visitando un sito pericoloso. A questo prezzo è da comprare immediatamente.
- Telecamera Tapo C110 (costa pochissimo)
Per proteggere la tua abitazione senza spendere cifre elevate, da oggi trovi su Amazon la telecamera Tapo C110 in promo con uno sconto del 33% e il prezzo scende a meno di 20 euro. Telecamera per l’interno che assicura immagini in alta definizione, audio bidirezionale per parlare da remoto con chi è in casa e anche la visione notturna. I sensori di movimento ti avvisa se notano qualcosa di anomalo e puoi controllare in ogni momento tramite l’app cosa sta accadendo in casa.
- 32 inserti Bosch (50% di sconto e costano meno di 10 euro)
Il set di 32 inserti per avvitatore Bosch scende del 50% su Amazon, diventando un acquisto quasi scontato a meno di 10 euro. Il kit universale include 31 bit da 25 mm per ogni tipo di vite — Phillips, Pozidriv, Torx, esagonali e a taglio — con codice colore che permette di individuare al volo l’inserto giusto. In dotazione trovi anche il supporto universale magnetico con bloccaggio rapido, che garantisce una presa sicura durante l’avvitamento, mentre la pratica clip da cintura rende il set comodo da portare sempre con sé nei lavoretti di casa. Un piccolo acquisto che si ripaga da solo alla prima riparazione fai-da-te.
PC portatile
- Notebook Ruzava RK 70 (doppio sconto e risparmi 750 euro)
Può sembrare un errore di prezzo, ma in realtà è una delle migliori promo di questa settimana. Se sei alla ricerca di un nuovo notebook, su Amazon trovi il Ruzava RK 70 in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 750 euro. Allo sconto fisso del 73%, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un ulteriore 5% e il prezzo finale è di soli 250 euro. Dotato di un display da 14 pollici con risoluzione FHD, buon processore, 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 GB, con la possibilità di espanderlo fino a 1 terabyte. Perfetto per un utilizzo casalingo e per lo studio.
Elettrodomestici
- Robot aspirapolvere Lefant M3 Max (doppio sconto e risparmi 1000 euro)
Doppio sconto su Amazon per il Lefant M3 Max: a quello fisso del 71% puoi aggiungere un ulteriore 5%, per un risparmio di quasi 1000 euro su quello di listino. Il robot vanta una potenza di aspirazione elevata, navigazione laser dToF a 360° con mappatura multi-livello e doppio mop rotante a 200 giri/min con sollevamento automatico sui tappeti. La stazione All-in-One gestisce da sola autosvuotamento, lavaggio dei panni con acqua calda a 45°C e asciugatura, mentre la batteria garantisce fino a 210 minuti di autonomia, per coprire superfici fino a 220 metri quadrati.
- roborock QV 35A (49% di sconto e costa la metà)
Il roborock QV 35A scende del 49% su Amazon, con un risparmio di 300 euro sul prezzo di listino. Dotato di aspirazione HyperForce, doppio sistema antigroviglio con spazzola in gomma, panni rotanti sollevabili che si adattano automaticamente ai tappeti e stazione All-in-One con svuotamento, lavaggio e asciugatura dei mop. La navigazione LiDAR a 360° garantisce mappature precise fino a 4 piani e lo puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone.
- LG CordZero A9K (60% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Prezzo stracciato su Amazon per l’aspirapolvere senza fili LG CordZero A9K Lite1C, che crolla del 60%. Dotato del sistema Kompressor da 220 W che comprime polvere e sporco per ridurre la frequenza degli svuotamenti, integra il Motore Smart Inverter garantito 10 anni e la tecnologia Axial Turbo Cyclone per una potenza di aspirazione costante nel tempo. L’autonomia arriva fino a 60 minuti, il tubo telescopico si regola su 4 altezze diverse e i filtri sono removibili e lavabili. Grazie alla connettività Wi-Fi con app ThinQ puoi monitorare batteria e stato dei filtri direttamente dallo smartphone.
- Macchina per il caffè De’Longhi Dedica Style (37% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Prezzo al minimo su Amazon per la De’Longhi Dedica Style, la macchina da caffè manuale sottile e compatta. Con il 37% di sconto risparmi sul prezzo di listino, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Macchina dotata di pressione a 15 bar e tecnologia Thermoblock per un riscaldamento rapido e preciso, cappuccino system regolabile per passare dal latte montato alla schiuma cremosa, e un design compatto di appena 15 cm di larghezza che si adatta a qualsiasi cucina. Compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E.
- Frullatore a immersione Bosch (offerta lampo e costa pochissimo)
Il frullatore a immersione Bosch crolla del 59% su Amazon, scendendo a 32,90 euro con la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Dotato di un motore da 600 Watt in grado di lavorare anche gli ingredienti più duri, integra una lama a 4 ali in acciaio inox con design anti-schizzi, 12 velocità variabili più funzione turbo e un tritatutto incluso per erbe, noci e formaggio. Tutte le parti a contatto con il cibo sono removibili e lavabili in lavastoviglie, per una pulizia rapida dopo ogni utilizzo.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Canale offerte tecnologia -> Clicca qui
- OfferteDcasa -> Clicca qui
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.