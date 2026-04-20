Amazon, offerte da Black Friday con sconti all'85%
Smartphone, smartwatch, smart TV ed elettrodomestici: scopri tutte le migliori promo della settimana disponibili su Amazon e risparmi centinaia di euro.
Una settimana caratterizzata da ottime offerte e tante promo al minimo storico. Anche in questa settimana centrale di aprile Amazon ci riserva promo speciali che non bisogna farsi sfuggire per nessun motivo. Si va dagli smartphone come il Galaxy S26 Ultra fino agli elettrodomestici per la pulizia casalinga come il robot aspirapolvere Lefant M3 Ultra.
Lo smartphone top di Samsung è disponibile con una super promo: oltre allo sconto di 300 euro puoi richiedere in omaggio anche il Galaxy Watch8 LTE, orologio dal valore superiore ai 400 euro. Tra gli smartphone, ottima anche la promo per il Google Pixel 10, disponibile al minimo storico con lo sconto del 39%. Da non farsi sfuggire l’offerta per l’Apple Watch 11: lo sconto del 26% lo fa diventare un vero best-buy. Per la pulizia domestica, invece, troviamo il Lefant M3 Ultra con uno sconto superiore ai 1000 euro e la scopa elettrica Rowenta a un prezzo mini.
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Amazon, migliori offerte della settimana
Smartphone
- Galaxy S26 Ultra (risparmi 300 euro e ti regalano un orologio)
Prezzo speciale per il Galaxy S26 Ultra. Lo smartphone premium di Samsung uscito sul mercato da poche settimane, è disponibile in promo con un ottimo sconto di 300 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. La promo non finisce qui: registrando l’acquisto sul sito del produttore, puoi richiedere in regalo il Galaxy Watch8 LTE, smartwatch dal valore di mercato superiore ai 450 euro. Sullo smartphone non c’è nulla da dire: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 5, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria che dura per tutto il giorno. Occasione che dura per pochissimi giorni: approfittane subito.
- iPhone 16e (offerta lampo e minimo storico)
Sconto speciale per l’iPhone 16e. Lo smartphone “lowcost” di Apple è disponibile in promo con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi 120 euro su quello di listino. Un’occasione da non farsi sfuggire per il telefono dell’azienda di Cupertino. La scheda tecnica è quella di un telefono top: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione, processore A18 che supporta anche Apple Intelligence, fotocamera Fusion da 48 megapixel e una batteria con un’autonomia mai vista prima.
- Google Pixel 10 (39% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Una promo speciale per uno smartphone speciale. Da oggi è disponibile il Google Pixel 10 con uno sconto del 39% e risparmi ben 350 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone di punta dell’azienda di Mountain View è un concentrato di tecnologia: schermo Actua da 6,3 pollici con risoluzione elevata, processore Tensor G5 che supporta gli strumenti di intelligenza artificiale avanzati che ti semplificano la vita, tripla fotocamera posteriore che assicura scatti professionali e una batteria che dura per tutto il giorno.
- Galaxy S25 FE (prezzo al minimo e affare lampo)
Occasione che non devi farti scappare. Su Amazon è disponibile il Galaxy S25 FE in promo con uno sconto del 28% che fa risparmiare più di 200 euro su quello di listino e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di una scheda tecnica molto interessante: schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore ad altissime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria a lunga durata.
- Oppo A5 Pro (prezzo al minimo e affare immediato per tutti)
Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo prossimo smartphone, ecco la promo che fa per te. Su Amazon trovi l’Oppo A5 Pro con uno sconto del 43% e risparmi ben 120 euro su quello di listino. Smartphone dotato di una scheda tecnica molto interessante: schermo da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, 256 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 1 terabyte), fotocamera principale da 50 megapixel con funzioni AI avanzate e una batteria da 5800 mAh che può durare fino a due giorni.
Prodotti lowcost
- Cuffie Bluetooth (85% di sconto e costano solo 11 euro)
Ecco l’offerta del giorno che non devi farti scappare. Su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’85% che fa scendere il prezzo a soli 11 euro. Economiche, ma con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Assicurano un suono con bassi profondi e sono dotate della cancellazione del rumore. L’autonomia arriva fino a 60 ore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.
- Asciugacapelli BaByliss (55% di sconto e 3 rate a tasso zero)
L’asciugacapelli BaByliss è protagonista di uno sconto del 55%, arrivando a costare pochissimo. Nonostante il prezzo mini, offre prestazioni elevate, un flusso d’aria potente per un’asciugatura rapida e la massima delicatezza sulla chioma. Per rendere l’acquisto ancora più leggero, è possibile approfittare del pagamento in 3 rate a tasso zero. È la scelta ideale per chi cerca un prodotto affidabile, leggero e performante senza spendere cifre elevate.
- Cassa Bluetooth (doppio sconto e prezzo in picchiata)
Altra offerta shock disponibile questa settimana su Amazon. Questa cassa Bluetooth è disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 74%, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un ulteriore 20%. Lo paghi meno di 30 euro e ne risparmi più di cento. Assicura una qualità del suono elevata con bassi profondi e ha un’autonomia fino a 24 ore. Si collega facilmente con qualsiasi smartphone ed è il dispositivo ideale per le feste con gli amici.
Smartwatch
- Apple Watch Series 11 (26% di sconto e minimo storico)
Tra le offerte più interessanti del weekend c’è sicuramente l’Apple Watch Series 11 in promo al minimo storico grazie allo sconto del 26% che ti fa risparmiare ben 120 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. L’Apple Watch Series 11 è l’ultima versione dell’orologio dell’azienda di Cupertino. Schermo più ampio rispetto al passato e con una maggiore luminosità. Assicura un monitoraggio professionale della salute e supporta tante modalità di allenamento. Non perdere questo affare.
- Google Pixel Watch 3 (56% di sconto e prezzo in picchiata)
Una delle migliori offerte disponibili oggi. Su Amazon trovi il Google Pixel Watch 3 in promo con uno sconto di ben il 56% che fa crollare il prezzo a meno della metà e risparmi ben 250 euro. Uno smartwatch progettato per la vita di tutti i giorni e che tiene sotto controllo i principali parametri vitali e supporta tantissime modalità di allenamento. Dotato anche di algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per fornirti consigli personalizzati in base ai tuoi obiettivi. Schermo Actua super luminoso e che mostra tutte le info di cui hai bisogno.
- SUUNTO Race (25% di sconto e prezzo al minimo)
Per gli atleti che non scendono a compromessi, lo sportwatch Suunto Race è oggi disponibile con uno sconto del 25%, raggiungendo il suo prezzo minimo. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Caratterizzato da un display AMOLED e mappe offline gratuite, questo orologio è progettato per chi vive di adrenalina e sport outdoor. Monitoraggio avanzato del recupero, autonomia fino a 26 giorni con un utilizzo normale e una precisione GPS millimetrica lo rendono uno degli strumenti più desiderati dai runner e dagli sportivi. Supporta più di 90 modalità sportive.
Smart TV
- Fire TV Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).
Offerta shock per i nuovi smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43″, 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.
PC portatile
- PC portatile Hp ProBook (70% di sconto e risparmi più di 650 euro)
Una promo speciale che non devi farti sfuggire. Se sei alla ricerca di un notebook con buone caratteristiche a un prezzo mini, questo PC portatile HP fa al caso tuo. Su Amazon lo trovi con uno sconto del 70% e risparmi più di 650 euro. Si tratta di un modello ricondizionato di livello eccellente. Display da 14 pollici, processore Intel i5, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. A bordo trovi già installato Windows 11 Pro. Un notebook perfetto per il lavoro e per lo studio. A questo prezzo è un best-buy.
Elettrodomestici
- Lefant M3 Ultra (73% di sconto e risparmi 1000 euro)
Se hai sempre desiderato un robot che faccia tutto al posto tuo senza dover investire una fortuna, l’offerta sul Lefant M3 Ultra è imperdibile. Con un incredibile sconto del 73%, questa settimana risparmi ben 1000 euro sul prezzo di listino. Non si tratta di un semplice aspirapolvere: il Lefant M3 Ultra è un sistema completo che aspira e lava i pavimenti con una precisione millimetrica, tornando poi alla sua stazione per lo svuotamento automatico della polvere. Questa funzione ti permette di dimenticare la manutenzione del robot per settimane, rendendolo l’alleato ideale per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a una casa sempre impeccabile.
- Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence (36% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Cucinare piatti sani e croccanti non è mai stato così silenzioso e conveniente: la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence è disponibile oggi al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 43%. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Grazie alla sua tecnologia touchscreen intuitiva e al design studiato per ridurre al minimo il rumore, permette di friggere, arrostire e cuocere con pochissimo olio in totale tranquillità. Il cestello da 5 litri permette di cucinare velocemente i tuoi cibi preferiti fino a un massimo di 4-5 persone.
- Rowenta X-Pert 6.60 Allergy (offerta lampo e prezzo mini)
La soluzione perfetta per chi cerca una scopa elettrica senza filo a un prezzo alla portata di tutti. Da oggi trovi la Rowenta X-Pert 6.60 Allergy in sconto del 35%, con la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Progettata specificamente per chi soffre di allergie, è dotata di un sistema di filtraggio ad alta efficienza che cattura il 99% delle polveri sottili. La spazzola motorizzata con luci LED integrate permette di scovare lo sporco anche negli angoli più bui o sotto i mobili, rendendo la pulizia quotidiana rapida e senza fatica.
- De’Longhi Stilosa (36% di sconto ed è la più venduta su Amazon)
La De’Longhi Stilosa è macchina da caffè più venduta su Amazon e il merito è dello sconto del 36% che fa scendere il prezzo a meno di 70 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Grazie alla sua pompa da 15 bar e al montalattemanuale, potrai preparare espressi cremosi e cappuccini dalla schiuma perfetta in pochi istanti. Supporta sia il caffè in polvere sia le cialde E.S.E.
Igiene orale
- Spazzolino elettrico Oral-B iO 2 (50% di sconto e 3 rate a tasso zero)
Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 diventa oggi accessibile a tutti grazie allo sconto del 50%. Nella confezione non trovi solo lo spazzolino con testina, ma anche la custodia da viaggio e il dentifricio specifico Oral-B Advanced Rigenera Smalto. Grazie al sistema magnetico, la pulizia è profonda ma estremamente silenziosa e delicata sulle gengive. Puoi portarti a casa questo kit completo approfittando anche del pagamento in 3 rate a tasso zero. Denti più puliti già dopo due settimane di utilizzo.
- 10 testine Oral-B Pro Cross Action (scorta famiglia, costano pochissimo)
Promo per tutta la famiglia che non devi assolutamente farti sfuggire. Per pochissimi giorni trovi su Amazon la confezione con 10 testine Oral-B Pro Cross Action in offerta con uno sconto del 55% e le paghi meno di 25 euro. Praticamente il costo è inferiore a 2,50 euro l’una. Compatibili con la maggior parte degli spazzolini Oral-B. Dotate di setole a X in grado di raggiungere zone difficili da raggiungere per gli altri prodotti, a garanzia di un’efficacia di igiene ottimale.
Prodotti per il giardino
- Robot tosaerba ECOVACS Goat O600 (prezzo al minimo ed è il più venduto su Amazon)
Il robot tosaerba Ecovacs GOAT G1-600 è attualmente il più venduto su Amazon, e non è difficile capire perché. Con uno sconto del 29%, questo dispositivo elimina lo stress dei cavi perimetrali grazie alla sua navigazione intelligente basata su fari a radiofrequenza. È in grado di gestire giardini fino a 600 metri quadrati con una precisione chirurgica, evitando ostacoli in tempo reale e garantendo un taglio uniforme in ogni stagione. Se sogni un prato perfetto gestibile direttamente dallo smartphone, questa è l’offerta che stavi aspettando.
- Soffiatore a batteria (54% di sconto e prezzo mini)
Pulire vialetti e giardini dalle foglie non è mai stato così rapido. Grazie a questa offerta lampo con sconto del 54%, questo soffiatore a batteria crolla di prezzo e lo paghi meno di 60 euro. La comodità di lavorare senza l’intralcio di cavi elettrici o il rumore dei motori a scoppio lo rende un accessorio indispensabile per ogni proprietario di casa. Leggero, bilanciato e sorprendentemente potente, ti permetterà di tenere in ordine i tuoi spazi esterni con la massima agilità e una spesa minima.
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