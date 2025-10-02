Amazon, offerte anticipate Prime Day e sconti all'85%: le offerte di oggi

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Prime Day torna anche questo autunno. Anche quest’anno Amazon raddoppia il suo evento dedicato agli sconti e dalla mezzanotte del 7 ottobre fino alle 23:59 dell’8 ottobre puoi approfittare di sconti e offerte mai visti prima. Ma come capita spesso in questi casi, Amazon anticipa alcune offerte del Prime Day e le troviamo disponibili già da oggi. Ad esempio, trovi i Fire TV Stick al minimo storico con uno sconto che sfiora il 50% e li paghi pochissimo, oltre a fare un grande affare. Ma non è l’unica promo incredibile: le telecamere di sicurezza Blink sono disponibili con sconti che sfiorano il 70%.

Tra le promo di oggi trovi anche alcuni dei servizi Amazon più amati: li puoi utilizzare gratis per un periodo abbastanza lungo. Quattro mesi Amazon Music Unlimited, tre mesi ad Audible e tre mesi Amazon Music Unlimited.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte che trovi oggi su Amazon. Sono raccolte qui in basso e suddivise per categoria di prodotto. Per alcuni prodotti hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Non perdere altro tempo e approfittane subito: per alcuni prodotti le scorte sono limitate.

Amazon, le migliori offerte del 2 ottobre

Fire TV Stick

Fire TV Stick HD. Partiamo dal modello più economico. Da oggi su Amazon il Fire TV Stick HD è disponibile a un prezzo di 23,99 euro grazie allo sconto del 47%. Questa chiavetta multimediale è adatta a tutti coloro che hanno un vecchio televisore e lo vogliono rendere smart spendendo pochissimo. La puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero.

Fire TV Stick 4K. L'ultima versione del Fire TV Stick 4K è uno dei dispositivi più acquistasti su Amazon. Il dispositivo è ideale per chi uno smart TV già ce l'ha, ma vuole donargli i super poteri. La chiavetta multimediale permette di installare tutte le applicazioni che vuoi e dà accesso anche a funzioni speciali, come la possibilità di gestire i dispositivi smart presenti in casa con un semplice comando vocale. Su Amazon è in offerta con uno sconto del 49% e la paghi solamente 35,99

Fire TV Stick 4K Max. Per chi vuole tempi di caricamento della app fulminei. Il Fire Tv Stick 4K Max è disponibile con uno sconto esagerato del 40% e lo paghi solamente 47,99 euro. La chiavetta multimediale assicura prestazioni superiori: apertura lampo delle applicazioni e grazie al supporto al Wi-Fi 6E non avrai problemi con lo streaming delle tue serie TV preferite. Alexa integrata e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

Smartphone

iPhone 16. L’etichetta “Il più venduto” testimonia la bontà della promo ancora disponibile per l’ iPhone 16 . Lo smartphone Apple è disponibile in offerta con uno sconto del 20% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Ottime prestazioni grazie al processore A18 che supporta Apple Intelligence, schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici e doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel. Tanta autonomia per arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

iPhone 16. L'etichetta "Il più venduto" testimonia la bontà della promo ancora disponibile per l' iPhone 16 . Lo smartphone Apple è disponibile in offerta con uno sconto del 20% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Ottime prestazioni grazie al processore A18 che supporta Apple Intelligence, schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici e doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel. Tanta autonomia per arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

Galaxy A56. L'offerta disponibile oggi su Amazon rende il Galaxy A56 uno dei telefoni più interessanti della sua fascia di prezzo. Lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 130 euro su quello di listino. Schermo Super AMOLED da 6,7 con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione e fotocamera principale da 50 megapixel che assicura scatti professionali.

uno dei telefoni più interessanti della sua fascia di prezzo. Lo smartphone top di è disponibile con uno che fa e su quello di listino. Schermo Super AMOLED da 6,7 con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione e fotocamera principale da 50 megapixel che assicura scatti professionali. moto g05. Se vuoi spendere poco, questo è lo smartphone da comprare oggi. Il moto g05 è disponibile con uno sconto del 45% e lo paghi meno di 110 euro. Smartphone pensato per essere utilizzato per tutto il giorno e per utilizzare tutte le app più famose, come ad esempio i social e quelle di messaggistica. Schermo da 6,72 pollici ad alta definizione, processore MediaTek, fotocamera da 50 megapixel per foto professionali e batteria da 5100mAh con può durare fino a due giorni.

Gadget lowcost

Power bank da 10.000 mAh. Tra le migliori offerte disponibili oggi su Amazon trovi questo powerbank lowcost da 10.000mAh in promo con uno sconto eccezionale dell’85% che fa scendere il prezzo a meno di 20 euro. Batteria portatile compatibile con qualsiasi smartphone e che ti permette di ricaricarlo almeno per un paio di volte. Dotato anche di un piccolo schermo LED che mostra la carica residua. Utilissimo da avere sempre con sé nello zaino o nella borsa.

Smart TV

Fire TV Series 4. Tra le offerte anticipate del Prime Day troviamo anche lo smart TV Fire TV Series 4. Questa televisore prodotto da Amazon è disponibile con uno sconto che varia tra il 48% e il 53% in base alla dimensioni e praticamente lo paghi la metà. Una delle migliori promo del giorno e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Assicura immagini in altissima definizione e grazie al telecomando con Alexa integrato, puoi gestire anche i dispositivi smart presenti in casa. Puoi vedere tutte le tue serie TV grazie alle app per lo streaming già presenti sul TV. Oltre al modello da 43 pollici, è disponibile anche nella versione da 50 pollici e da 55 pollici. Tutte a metà prezzo.

Prodotti per la sicurezza Blink

Blink Outdoor 4. Non mancano i prodotti per la sicurezza Blink tra le promo disponibili oggi. E troviamo anche la nuovissima Blink Outdoor 4 , videocamere impermeabile progettata per l’esterno dell’abitazione. Autonomia fino a due anni, è facilissima da installare e assicura immagini in altissima definizione. Solo per pochi giorni la trovi con un super sconto del 55% e costa meno della metà. Le promo non finiscono qui. La Blink Outdoor 4 è disponibile in offerta anche in bundle con altri prodotti per la sicurezza. Ad esempio la trovi in coppia con la Blink Mini 2 (telecamera per l’interno) con uno sconto esagerato del 69% e le paghi pochissimo. In alternativa, la puoi acquistare insieme al campanello smart Blink Video Doorbell e approfitti dello sconto incredibile del 73%. Non perdere queste occasioni.

Blink Outdoor 4. Non mancano i prodotti per la sicurezza Blink tra le promo disponibili oggi. E troviamo anche la nuovissima Blink Outdoor 4 , videocamere impermeabile progettata per l'esterno dell'abitazione. Autonomia fino a due anni, è facilissima da installare e assicura immagini in altissima definizione. Solo per pochi giorni la trovi con un super sconto del 55% e costa meno della metà. Le promo non finiscono qui. La Blink Outdoor 4 è disponibile in offerta anche in bundle con altri prodotti per la sicurezza. Ad esempio la trovi in coppia con la Blink Mini 2 (telecamera per l'interno) con uno sconto esagerato del 69% e le paghi pochissimo. In alternativa, la puoi acquistare insieme al campanello smart Blink Video Doorbell e approfitti dello sconto incredibile del 73%. Non perdere queste occasioni.

Blink mini 2. Vuoi proteggere l'interno della tua abitazione spendendo pochissimo? Ecco l'offerta che fa per te. Da oggi è disponibile la Blink mini 2 con uno sconto del 51% e costa meno di 17 euro. Videocamera dalle dimensioni compatte e con visione notturna a colori. Ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo e la puoi controllare da remoto tramite l'app dello smartphone o con Alexa.

Elettrodomestici

Ecovacs Deebot X8 Pro Omni. Prezzo crollato per il robot aspirapolvere top di gamma di Ecovacs. Solamente acquistandolo oggi risparmi più di 650 euro grazie allo sconto del 51% presente in pagina. Approfitti del minimo storico e hai anche la possibilità di pagarlo a rate in 5 rate a tasso zero. Grande potenza di aspirazione, lava alla perfezione il pavimento ed è dotato di una stazione per lo svuotamento automatico. I sensori mappano accuratamente tutte le stanze e puoi controllarlo facilmente tramite l’app dello smartphone.

Ecovacs Deebot X8 Pro Omni. Prezzo crollato per il robot aspirapolvere top di gamma di Ecovacs. Solamente acquistandolo oggi risparmi più di 650 euro grazie allo sconto del 51% presente in pagina. Approfitti del minimo storico e hai anche la possibilità di pagarlo a rate in 5 rate a tasso zero. Grande potenza di aspirazione, lava alla perfezione il pavimento ed è dotato di una stazione per lo svuotamento automatico. I sensori mappano accuratamente tutte le stanze e puoi controllarlo facilmente tramite l'app dello smartphone.

Hoover H-FREE 100. Offerta speciale per l'aspirapolvere Hoover che solo per oggi trovi con uno sconto top del 51% e la paghi meno della metà . Scopa elettrica senza fili e senza sacco con tecnologia ciclonica che assicura una grande potenza di aspirazione. Nella confezione trovi anche due utili accessori: una spazzola a pennello e una bocchetta per le fessure. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

per che solo per oggi trovi con uno e la . Scopa elettrica senza fili e senza sacco con tecnologia ciclonica che assicura una grande potenza di aspirazione. Nella confezione trovi anche due utili accessori: una spazzola a pennello e una bocchetta per le fessure. La puoi anche De’Longhi Magnifica Evo. Prezzo speciale per la macchina per il caffè professionale De’Longhi Magnifica Evo. Su Amazon è disponibile con uno sconto di quasi 200 euro e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Macchina per il caffè veramente unica che utilizza chicchi di caffè macinati al momento ed è dotata di una caraffa MontaLatte automatica per fare il cappuccino. Puoi preparare fino a 7 bevande differenti.

Nuovi prodotti Amazon

Chiudiamo la guida all’acquisto dedicata alle migliori offerte di oggi, con delle novità molto interessanti da parte di Amazon. L’azienda di Seattle ha presentato dei nuovi prodotti e sono già disponibili in pre-ordine e li puoi ricevere a casa direttamente il giorno del lancio. Prodotti in cui l’intelligenza artificiale la fa da padrona, con tante nuove funzioni in più che ti aiutano nella vita di tutti i giorni. Trovate i prodotti più interessanti direttamente qui in basso.

Fire TV Stick 4K Select. Nuovo modello per le chiavette multimediali di Amazon . Questo modello 4K offre tutte le funzioni essenziali per lo streaming in altissima definizione e si collega facilmente al tuo televisore. Nella confezione anche il telecomando con Alexa integrata per gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa.

Fire TV Stick 4K Select. Nuovo modello per le chiavette multimediali di Amazon . Questo modello 4K offre tutte le funzioni essenziali per lo streaming in altissima definizione e si collega facilmente al tuo televisore. Nella confezione anche il telecomando con Alexa integrata per gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa.

Blink Mini 2K+. Proteggi la tua abitazione con la nuova telecamera di sicurezza di Blink che assicura immagini in altissima definizione. Dotata anche di un zoom 4x e della visione notturna a colori. Utilissima e disponibile a un prezzo accessibile a tutti.

che assicura immagini in altissima definizione. Dotata anche di un zoom 4x e della visione notturna a colori. Utilissima e disponibile a un prezzo accessibile a tutti. Amazon Echo Dot Max. Nuova versione dello smart speaker di Amazon . Progettato per assicurare una maggiore qualità del suono, ma soprattutto con una nuova versione di Alexa ancora più intelligente. Il fulcro della tua casa intelligente.

Amazon Echo Studio. Non un semplice smart speaker, ma una vera cassa Bluetooth con audio professionale. Tra le novità più interessanti: audio spaziale avvolgente , controllo semplificato della smart home.

con audio professionale. Tra le novità più interessanti: , controllo semplificato della smart home. Amazon Echo Show 11. Novità anche per quanto riguarda gli smart speaker dotati di schermo touch. Il nuovissimo Amazon Echo Show 11 è un tablet sotto forma di smart speaker per la tua abitazione. Diventa il fulcro della smart home e puoi ascoltare i tuoi brani preferiti grazie all’audio spaziale. Puoi anche effettuare videochiamate utilizzando la fotocamera integrata che assicura immagini e suono nitidi.

