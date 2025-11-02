Amazon, Galaxy S25 Ultra crolla di prezzo e sconti all'85%: le migliori offerte di oggi

MIsterGadget.Tech

Un inizio di novembre con i botti su Amazon. In questi primi giorni del mese sul sito di e-commerce sono disponibili tante nuove promo su alcuni dei dispositivi tech più amati dagli utenti. Ad esempio, troviamo in offerta il Galaxy S25 Ultra, uno degli smartphone Android più potenti sul mercato, con uno sconto che supera i 500 euro. Un’occasione da non farsi assolutamente scappare, come quella disponibile per il Redmi Note 14 5G disponibile con uno sconto del 40% e al prezzo più basso di sempre (lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero). Tra gli elettrodomestici impossibile non citare la lavapavimenti Dyson WashG1 che trovi a metà prezzo e fai un super affare.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di oggi e le trovi suddivise per categoria di prodotto. Per ogni dispositivo hai sia il link per accedere alla pagina su Amazon sia una breve descrizione tecnica. E per alcuni prodotti hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 2 novembre

Smartphone

Galaxy S25 Ultra. Torna in offerta uno dei migliori smartphone Android disponibili sul mercato. Solo per oggi trovi il Galaxy S25 Ultra in promo con uno sconto del 32% e risparmi più di 500 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La scheda tecnica è quella di un telefono premium: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite con 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna, quadrupla fotocamera posteriore con fotocamera principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. Integrata nello smartphone trovi anche la S Pen, il pennino che trasforma il telefono in un taccuino digitale.

Gadget tech

Cuffie per la traduzione. Occasione lampo per queste cuffie Bluetooth in grado di tradurre istantaneamente in ben 144 lingue . Questo traduttore istantaneo vocale combina traduzione, chiamate e musica in un unico dispositivo. Supportano la traduzione in tempo reale in 144 lingue , tra cui inglese, cinese, francese, tedesco e spagnolo. Con traduzioni precise e tempi di risposta rapidi, ti aiutano a gestire facilmente negoziati aziendali, apprendimento linguistico e comunicazione quotidiana. Solo per oggi le trovi in promo con uno sconto dell’84% e risparmi più di 130 euro . Non farti sfuggire questa occasione.

Smartwatch

Google Pixel Watch 3. Calo di prezzo e minimo storico per il Google Pixel Watch 3 . Lo smartwatch top di Google è disponibile con uno sconto del 30% al prezzo più basso di sempre e risparmi ben 120 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Orologio progettato per la vita di tutti i giorni e che monitora costantemente il tuo stato di salute. Inoltre, è dotato degli algoritmi avanzati di Google che migliorano la misurazione dei principali parametri vitali e dell’attività fisica. A bordo trovi anche le app di Google, tra cui le mappe e Google Wallet per i pagamenti digitali.

Tablet

iPad Pro 11″. Calo di prezzo e minimo storico per l’iPad Pro 11″ con processore M4. Da oggi è disponibile con uno sconto di quasi 300 euro e approfitti del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Definirlo un tablet, però, è riduttivo. Si tratta a tutti gli effetti di un tablet con le prestazioni di un PC. Oltre al potente processore M4, è dotato del display Ultra Retina XDR da 11 pollici, 256 gigabyte di memoria interna e fotocamera professionali. Collegando una tastiera wireless si trasforma in un mini PC.

Elettrodomestici

Lavapavimenti Dyson WashG1. Torna in offerta la lavapavimenti top di gamma di Dyson . Sul sito di e-commerce è disponibile in promo con uno sconto eccezionale del 50% che fa risparmiare ben 350 euro su quello di listino. La puoi anche p agare in 5 rate a tasso zero . Lavapavimenti come se ne trovano poche sul mercato: ben 26 punti di idratazione per una pulizia uniforme e un’acqua pulita dall’inizio alla fine. Separa lo sporco liquido con quello secco per uno smaltimento più semplice di tutto lo sporco accumulato.

