Amazon, svuota tutto Apple: iPhone e Apple Watch a prezzo stracciato, sconti all'80%

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Un inizio di giugno all’insegna delle offerte shock. Anche in questa giornata di festa troviamo ottime occasioni su Amazon con tantissimi prodotti disponibili al minimo storico e con sconti che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Può sembrare un’esagerazione, ma non lo è e per capirlo basta vedere alcune delle offerte disponibili oggi. Ad esempio, troviamo l’iPhone 16 con uno sconto di ben 200 euro e al prezzo più basso di sempre, oppure il Galaxy A57 con uno sconto lampo del 25% e fai un super affare.

Occasioni fulminee anche per smartwatch e smart TV. Ad esempio, trovi l’Apple Watch Serie 11 con uno sconto del 26% al prezzo più basso, mentre lo smart TV Panasonic da 65 pollici costa la metà e risparmi poco meno di 400 euro. Non mancano le offerte per gli elettrodomestici, con il robot aspirapolvere roborock disponibile con uno sconto del 44% e risparmi poco più di 250 euro. Affrettati, le offerte durano pochissimo tempo.

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Amazon, migliori offerte 2 giugno

Smartphone

iPhone 17 Pro Max (offerta lampo e minimo storico)

Torna in offerta l’ iPhone 17 Pro Max . Lo smartphone premium di Apple è disponibile in promo con uno sconto di poco superiore ai 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Un prezzo ottimo per un telefono con pochi paragoni sul mercato. Per capirlo basta vedere la scheda tecnica: schermo ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, un sistema di fotocamere posteriori Fusion Pro , nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie più semplice e un’autonomia mai vista prima su un iPhone.

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Prezzo mai visto prima per l’ iPhone 16 . Da oggi lo smartphone top di Apple è disponibile con un ottimo sconto del 23% e risparmi 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici , processore A18 che supporta Apple Intelligence, la nuova piattaforma AI sviluppata per i dispositivi dell’azienda di Cupertino, doppia fotocamera Fusion posteriore e una batteria a lunghissima durata. Devi essere velocissimo, la promo dura poche ore.

Prezzo mai visto prima per l’ . Da oggi lo smartphone top di Apple è disponibile con un e su quello di listino. Hai anche la possibilità di il a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Dotato di un , processore A18 che supporta Apple Intelligence, la nuova piattaforma AI sviluppata per i dispositivi dell’azienda di Cupertino, posteriore e una batteria a lunghissima durata. Devi essere velocissimo, la promo dura poche ore. Galaxy A57 (sconto del 25% e 5 rate a tasso zero)

Prezzo al minimo e super sconto del 25% per il Galaxy A57 , ultima versione dello smartphone medio di gamma di Samsung. Uscito sul mercato da pochissimo tempo, solo per oggi lo trovi con uno sconto di 150 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici , processore Exynos che assicura ottime prestazioni e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5000 mAh dura per tutto il giorno e si ricarica anche abbastanza rapidamente.

Prezzo al minimo e per il , ultima versione dello smartphone medio di gamma di Samsung. Uscito sul mercato da pochissimo tempo, solo per oggi lo trovi con uno e puoi anche . Dotato di un , processore Exynos che assicura ottime prestazioni e una con La dura per tutto il giorno e si ricarica anche abbastanza rapidamente. nubia Air (40% di sconto e costa pochissimo)

L’offerta del giorno se vuoi spendere pochissimo per il tuo smartphone. Solo per poco tempo trovi su Amazon il nubia Air in promo con uno sconto del 40% e lo paghi 150 euro. Smartphone dotato di una scheda tecnica molto interessante: schermo AMOLED da 6,78 pollici ad altissima risoluzione, processore che assicura prestazioni superiori alla media, 8 gigabyte di RAM e 256 GB di memoria interna. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e per finire trovi una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

L’offerta del giorno se vuoi per il tuo smartphone. Solo per poco tempo trovi su il in promo con uno e lo Smartphone dotato di una scheda tecnica molto interessante: schermo AMOLED da 6,78 pollici ad altissima risoluzione, processore che assicura prestazioni superiori alla media, 8 gigabyte di RAM e 256 GB di memoria interna. Nella parte posteriore trova posto una con e per finire trovi una che dura per tutto il giorno. moto g06 (34% di sconto e costa pochissimo)

Ecco lo smartphone da comprare oggi se vuoi spendere pochissimo. Su Amazon è disponibile il moto g06 con uno sconto del 34% e lo paghi solamente 90 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 18,40 euro al mese. Praticamente lo paghi meno di un caffè al giorno. Il prezzo non deve trarre in inganno: le caratteristiche sono davvero ottime: schermo da 6,88 pollici con risoluzione elevata, processore che assicura buone prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel con supporto dell’intelligenza artificiale e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick HD (offerta lancio e prezzo al mini)

La novità del giorno porta il nome di Fire TV Stick HD. Amazon ha lanciato la nuova versione della sua chiavetta multimediale e solo per pochissimi giorni la trovi in promo lancio con uno sconto del 30%. Un’occasione imperdibile per rendere ancora più intelligente il tuo smart TV. Collegandolo alla porta HDMI accedi a un mondo di app e di servizi unico, a partire da tutte le principali piattaforme di video streaming. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrato per gestire facilmente tutti i dispositivi intelligenti presenti nella tua abitazione. Non perdere questa occasione.

Prodotti lowcost

Powerbank magnetico (78% di sconto e costa pochissimo)

Una delle migliori occasioni del giorno. Da oggi su Amazon trovi questo powerbank magnetico compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone in promo con un super sconto del 78% e il prezzo scende a soli 20 euro . Un accessorio fondamentale se sei sempre in viaggio e hai bisogno di una batteria esterna per non rimanere senza carica al tuto smartphone. Sulla scocca è presente anche LED che mostra il livello di carica residuo.

Una delle Da oggi su Amazon trovi questo compatibile con tutti gli in con un e il . Un accessorio fondamentale se sei sempre in viaggio e hai bisogno di una batteria esterna per non rimanere senza carica al tuto smartphone. Sulla scocca è presente anche LED che mostra il livello di carica residuo. Lampada antizanzare (doppio sconto e costa la metà)

Ecco un dispositivo utilissimo in questo periodo dell’anno. Da oggi trovi in promo su Amazon questa lampada anti-zanzare elettrica con uno sconto fisso del 40% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 5 euro . La paghi la metà e meno di 25 euro . Ti protegge dalle zanzare, ma anche dagli altri insetti. La puoi mettere in giardino, oppure portare con te in campeggio. Facile anche da pulire.

Ecco un dispositivo utilissimo in questo periodo dell’anno. Da oggi trovi in su questa con uno a cui un che fa . La . Ti protegge dalle zanzare, ma anche dagli altri insetti. La puoi mettere in giardino, oppure portare con te in campeggio. Facile anche da pulire. Macchina per il caffè americano Tristar (55% di sconto e costa pochissimo)

Altra super offerta lowcost che non puoi farti scappare. Solo per oggi è disponibile con uno sconto del 55% la macchina per il caffè americano della Tristar. Ha una capacità per 6 tazze ed è la soluzione ideale per l’ufficio o per la tua abitazione. Filtro permanente e sistema antigoccia per non sporcare quando versi il caffè. Ha anche la funzione per mantenere il caffè caldo più a lungo.

Smartwatch

Apple Watch Series 11 (26% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Torna in promo l’ Apple Watch Series 11 , ultima versione dello smartwatch top dell’azienda di Cupertino. Da oggi è disponibile con un super sconto del 26% e risparmi più di 120 euro su quello di listino. L’offerta non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Su questo orologio c’è ben poco da dire se non che si tratta di uno dei migliori disponibili sul mercato. La versione in offerta è quella più grande con cassa da 46 mm. Monitoraggio accurato della salute e nuove funzioni per controllare la qualità del riposo notturno. Aiuta a mantenerti in forma.

Torna in promo l’ , ultima versione dello smartwatch top dell’azienda di Cupertino. Da oggi è disponibile con un e su quello di listino. L’offerta non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il . Su questo orologio c’è ben poco da dire se non che si tratta di uno dei migliori disponibili sul mercato. La versione in offerta è quella più grande con cassa da 46 mm. Monitoraggio accurato della salute e nuove funzioni per controllare la qualità del riposo notturno. Aiuta a mantenerti in forma. Xiaomi Watch S5 (prezzo al minimo e 25% di sconto)

Offerta esclusiva di Amazon che non devi farti scappare. Da oggi trovi il nuovissimo Xiaomi Watch S5 con uno sconto del 25% al prezzo più basso di sempre. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Questa nuova versione dell’orologio di Xiaomi è dotata di un display AMOLED leggermente più grande e più luminoso, un monitoraggio avanzato e professionale della salute, compresa la qualità del sonno, più di 150 modalità di allenamento che ti permettono di migliorare le prestazioni giorno dopo giorno e una batteria che ha una durata fino a 21 giorni. A questo prezzo è un vero best-buy.

Smart TV

Smart TV Panasonic serie W61 da 65 pollici (costa la metà e affare lampo)

Se cerchi un televisore di dimensioni superiori, questa è la promo che fa per te. Da oggi è disponibile lo smart TV Panasonic serie W61 da 65 pollici in promo con uno sconto del 49% e lo paghi praticamente la metà. Il risparmio netto sfiora i 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo con risoluzione 4K e che esalta i colori, sistema operativo che supporta tutte le principali piattaforme di streaming e ti consiglia cosa vedere in base ai tuoi gusti.

Se cerchi un televisore di dimensioni superiori, questa è la che fa per te. Da oggi è disponibile lo in con uno e lo praticamente la Il e hai anche la possibilità di il . Schermo con risoluzione 4K e che esalta i colori, sistema operativo che supporta tutte le principali piattaforme di streaming e ti consiglia cosa vedere in base ai tuoi gusti. Smart TV Hisense da 32 pollici (offerta lampo e prezzo in picchiata)

Ottima occasione per lo smart TV Hisense da 32 pollici. Solo per pochissimo tempo lo trovi in promo su Amazon con uno sconto del 32% e risparmi decine di euro su quello di listino. Lo paghi meno di 150 euro e puoi dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Compatto, immagini in alta definizione e sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ideale per la cucina o la camera da letto. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere roborock QV 35A (44% di sconto e risparmi più di 250 euro)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti r oborock QV 35A è il protagonista di un’ottima occasione su Amazon grazie a uno sconto del 44% che lo porta al suo prezzo al minimo , permettendoti di risparmiare oltre 250 euro sul listino. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma è dotato di un sistema di aspirazione antigroviglio di ultima generazione e una stazione premium con autolavaggio automatico dei moci. Se cerchi la massima affidabilità per avere una casa sempre splendente senza muovere un dito, questa è l’offerta che fa per te.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti è il protagonista di un’ottima occasione su Amazon grazie a uno , permettendoti di sul listino. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma è dotato di un sistema di aspirazione antigroviglio di ultima generazione e una stazione premium con autolavaggio automatico dei moci. Se cerchi la massima affidabilità per avere una casa sempre splendente senza muovere un dito, Aspirapolvere a traino Hoover HP1 (53% di sconto ed è la più venduta su Amazon)

L’aspirapolvere a traino senza sacco Hoover HP1 , attualmente il modello più venduto in assoluto su Amazon , è protagonista di un maxi sconto del 53% che taglia il prezzo di listino a meno della metà. Estremamente potente, leggero e dotato di un capiente contenitore facile da svuotare, è l’alleato perfetto per stanare la polvere da qualsiasi tipo di pavimento, tappeti compresi. Nella confezione trovi anche utili accessori che lo rendono l’aspirapolvere definitivo da acquistare oggi.

L’aspirapolvere a traino senza sacco , attualmente il , è protagonista di un maxi che taglia il prezzo di listino a meno della metà. Estremamente potente, leggero e dotato di un capiente contenitore facile da svuotare, è l’alleato perfetto per stanare la polvere da qualsiasi tipo di pavimento, tappeti compresi. Nella confezione trovi anche utili accessori che lo rendono l’aspirapolvere definitivo da acquistare oggi. Multicooker Instant Pot Pro (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Rivoluziona il tuo modo di stare in cucina con il multicooker definitivo. La Instant Pot Pro è in promo su Amazon con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 100 euro , con in più la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero . Questo elettrodomestico smart racchiude tantissime funzioni in un solo dispositivo: funge da pentola a pressione, slow cooker, cuociriso, vaporiera, yogurtiera e persino per la cottura sottovuoto. Perfetta per preparare piatti elaborati o cene veloci risparmiando tempo ed energia, oggi è disponibile a condizioni davvero imperdibili.

Rivoluziona il tuo modo di stare in cucina con il La è in promo su Amazon con uno , con in più la comodità del pagamento in . Questo elettrodomestico smart racchiude tantissime funzioni in un solo dispositivo: funge da pentola a pressione, slow cooker, cuociriso, vaporiera, yogurtiera e persino per la cottura sottovuoto. Perfetta per preparare piatti elaborati o cene veloci risparmiando tempo ed energia, oggi è disponibile a condizioni davvero imperdibili. Ventilatore a torre Bastilipo (costa la metà e lo paghi pochissimo)

Il ventilatore a torre Bastilipo crolla di prezzo su Amazon grazie a un forte sconto del 44% e oggi lo porti a casa spendendo solamente poco più di 30 euro. Dal design elegante, slanciato e ultra-compatto, si adatta perfettamente a qualsiasi stanza senza occupare spazio, offrendo un flusso d’aria potente, fresco e piacevolmente silenzioso. È la soluzione ideale ed economica per rinfrescare le tue giornate e le tue notti senza pesare sulla bolletta.

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