Amazon, Galaxy S25 crolla di prezzo e sconti al 90%: le offerte di oggi

Anche il 2026 sarà caratterizzato da ottime offerte lampo di Amazon che ci faranno risparmiare centinaia di euro su tantissimi prodotti tech. E lo dimostrano le offerte di questi primi giorni del nuovo anno: troviamo smartphone, smartwatch, smart TV ed elettrodomestici al minimo storico e con sconti mai visti prima. Ne sono un esempio il Galaxy S25 Ultra e l’iPhone Air disponibili al minimo storico e con sconti che ti fanno risparmiare centinaia di euro. Ottima offerta anche per lo smart TV Fire TV Serie Omni QLED che trovi con il 50% di sconto e risparmi più 300 euro. Non mancano elettrodomestici al minimo storico e cuffie con sconti esagerati.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi e le abbiamo raccolte nella lista qui in basso. Per ogni dispositivo c’è sia una breve descrizione tecnica sia il link per accedere alla pagina prodotto. Non perdere questa occasione e approfittane subito.

Amazon, migliori offerte 2 gennaio

Smartphone

Galaxy S25 Ultra. Calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy S25 Ultra . Lo smartphone premium di Samsung è disponibile al minimo storico grazie allo sconto del 32% che ti fa risparmiare quasi 500 euro su quello di listino. Si tratta di uno dei migliori telefoni Android disponibili sul mercato e lo si intuisce dalla scheda tecnica: schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

e per il . Lo smartphone premium di Samsung è disponibile al grazie allo che ti fa su quello di listino. Si tratta di uno dei migliori disponibili sul mercato e lo si intuisce dalla scheda tecnica: con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. iPhone Air. A Samsung risponde Apple con l’ ottimo minimo storico per l’ iPhone Air , nuovo smartphone premium lanciato da pochi mesi dall’azienda di Cupertino. Uno smartphone super sottile (spessore di soli 5,6 millimetri), con un corpo realizzato in titanio e super resistente. Schermo da 6,5 pollici con tecnologia ProMotion per un refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni top e supporta Apple Intelligence, fotocamera Fusion con teleobiettivo 2x e fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo perfetti. Su Amazon è disponibile con uno sconto di quasi 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

per l’ , nuovo smartphone premium lanciato da pochi mesi dall’azienda di Cupertino. Uno (spessore di soli 5,6 millimetri), con un corpo realizzato in titanio e super resistente. Schermo da 6,5 pollici con per un fino a 120 Hz, che assicura prestazioni top e supporta Apple Intelligence, fotocamera Fusion con teleobiettivo 2x e fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo perfetti. Su Amazon è disponibile con uno sconto di quasi 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Google Pixel 9a. Continua l’ ottima offerta per il Google Pixel 9a. Da oggi lo smartphone dell’azienda di Mountain View è disponibile in promo con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Schermo Actua con risoluzione elevatissima, processore Tensor G4 che assicura ottime prestazioni e supporta gli strumenti AI sviluppati da Google, doppia fotocamera posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno. Un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

per il Da oggi lo smartphone dell’azienda di Mountain View è disponibile in promo con uno che fa scendere il prezzo al e su quello di listino. Schermo Actua con risoluzione elevatissima, che assicura ottime prestazioni e supporta gli strumenti AI sviluppati da Google, doppia fotocamera posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno. Un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Honor 400 Lite. Offerta speciale per l’ Honor 400 Lite . Da oggi lo smartphone medio di gamma di Honor è disponibile con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 120 euro su quello di listino. Schermo da 6,7 pollici immersivo e con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, fotocamera principale da 108 megapixel e una batteria da 5230 mAh che dura per tutto il giorno.

. Da oggi lo smartphone medio di gamma di Honor è disponibile con uno che fa il al e risparmi quasi 120 euro su quello di listino. Schermo da 6,7 pollici immersivo e con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, fotocamera principale da 108 megapixel e una che dura per tutto il giorno. moto g15. Se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo smartphone, ecco la promo che fa per te. Solo per oggi su Amazon trovi il moto g15 in promo con un super sconto del 43% e il prezzo dello smartphone scende al minimo storico e lo paghi solamente 130 euro. Ottimo prezzo per la versione con 8 gigabyte di RAM e ben 512 gigabyte di memoria interna, per installare tutte le applicazioni che vuoi. Schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD, processore ad alte prestazioni e fotocamera principale da 50 megapixel che assicura ottimi scatti. Batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie economiche. Ecco un’occasione lampo che non puoi farti sfuggire. Solo oggi su Amazon trovi questo paio di cuffie economiche in promo con uno sconto dell’88% che fa scendere il prezzo al minimo storico e le paghi meno di 25 euro , risparmiandone più di centosettanta. Auricolari Bluetooth economici, ma con ottime caratteristiche tecniche. Assicura una qualità audio elevata, sono dotati della cancellazione del rumore e di un’autonomia fino a 50 ore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

in con uno che fa scendere il al e le , risparmiandone più di centosettanta. Auricolari Bluetooth economici, ma con ottime caratteristiche tecniche. Assicura una qualità audio elevata, sono dotati della cancellazione del rumore e di un’autonomia fino a 50 ore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Power bank magnetico da 10.000 mAh. Doppio sconto e prezzo crollato per questo power bank magnetico Baseus che si collega con tutti gli ultimi modelli di iPhone. Da oggi è disponibile con uno sconto fisso del 33% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 20% . Permette di avere lo smartphone sempre carico e ha dimensioni piuttosto compatte. Solo oggi lo paghi praticamente la metà: non perdere questa occasione.

che si collega con tutti gli ultimi modelli di iPhone. Da oggi è disponibile con uno del a cui un che fa . Permette di avere lo smartphone sempre carico e ha dimensioni piuttosto compatte. Solo oggi lo paghi praticamente la metà: non perdere questa occasione. Termoventilatore verticale. Ecco un accessorio per la tua abitazione che non devi assolutamente farti sfuggire. Da oggi trovi questo termoventilatore verticale della Midea in promo con uno sconto del 54% e lo paghi solamente 20 euro. Un mini elettrodomestico per la tua abitazione di cui non puoi fare a meno in questo periodo dell’anno. Consuma poca energia, ma riscalda la stanza in pochissimi minuti. Non farti scappare questa promo natalizia.

Prodotti Amazon

Kindle Paperwhite. Il Kindle più veloce di sempre e con un nuovo schermo antiriflesso per leggerlo con maggiore facilità sotto la luce diretta del sole. Parliamo del Kindle Paperwhite, lettore e-book di Amazon che da oggi è disponibile con uno sconto IVA e risparmi decine di euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. La batteria ha una durata fino a due settimane e puoi leggere tutti i tuoi libri preferiti. Non perdere questa occasione.

Smartwatch

Huawei Watch GT 5. Calo di prezzo e minimo storico per il Huawei Watch GT 5. Da oggi lo smartwatch è disponibile con uno sconto del 27% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Orologio con un design ricercato e molto elegante, compatto e leggero da indossare. Smartwatch progettato per la vita di tutti i giorni e con tante modalità di allenamento, tra cui alcune specifiche per la corsa e il ciclismo. Monitoraggio avanzato della salute con frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue. La batteria può durare fino a un massimo di sette giorni.

Smart TV&Soundbar

Fire TV Serie Omni QLED. Occasione imperdibile se sei alla ricerca di un nuovo smart TV e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi trovi il Fire TV Serie Omni QLED prodotto da Amazon con uno schermo da 43 pollici in promo con uno sconto del 50% e risparmi ben 300 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e tecnologie come il Dolby Vision IQ che migliorano ulteriormente la qualità dei contenuti video. A bordo trovi il sistema operativo Fire TV, una garanzia quando si tratta di televisori e supporta tutte le principali piattaforme smart. Trovi sempre in offerta anche il modello da 55 pollici.

prodotto da Amazon con uno da in con uno e . Lo puoi anche Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e tecnologie come il Dolby Vision IQ che migliorano ulteriormente la qualità dei contenuti video. A bordo trovi il sistema operativo Fire TV, una garanzia quando si tratta di televisori e supporta tutte le principali piattaforme smart. Trovi sempre in anche il modello da 55 pollici. Soundbar Samsung Serie B. Sconto eccezionale del 44% per la soundbar economica Samsung HW-B46CF, modello con un rapporto qualità-prezzo eccezionale e che trovi al minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento. Qualità audio elevatissima e si collega con qualsiasi smart TV. Non farti sfuggire questa occasione.

Elettrodomestici

Lefant M3 Max. Prezzo al minimo e sconto lampo per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 Max. Da oggi lo smartphone è disponibile in promo su Amazon con uno sconto del 72% che ti fa risparmiare quasi 1000 euro su quello di listino. Grande potenza di aspirazione, lava perfettamente tutti i pavimenti e grazie alla navigazione laser evita gli ostacoli e mappa alla perfezione l’abitazione. Dotato anche di una stazione per lo svuotamento automatico. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone.

al e per il e Da oggi lo smartphone è disponibile in su con uno che ti fa su quello di listino. Grande potenza di aspirazione, lava perfettamente tutti i pavimenti e grazie alla navigazione laser evita gli ostacoli e mappa alla perfezione l’abitazione. Dotato anche di una stazione per lo svuotamento automatico. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. Dyson V8 Cyclone. Prezzo al minimo storico per il Dyson V8 Cyclone , aspirapolvere top di gamma perfetto per la tua abitazione. Raccoglie tutto lo sporco che si annida sul pavimento e ha un’autonomia fino a 60 minuti . Spazzola Motorbar anti groviglio, ma nella confezione trovi altri utili accessori per raccogliere anche lo sporco presente negli angoli. Diverse modalità di utilizzo e di potenza, stazione di ricarica a muro.

, aspirapolvere top di gamma perfetto per la tua abitazione. Raccoglie tutto lo sporco che si annida sul pavimento e ha . Spazzola Motorbar anti groviglio, ma nella confezione trovi altri utili accessori per raccogliere anche lo sporco presente negli angoli. Diverse modalità di utilizzo e di potenza, stazione di ricarica a muro. Telecamera di sicurezza Tenda CP3 Pro. Vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione spendendo pochissimo? Ecco la promo che non devi farti scappare. Da oggi trovi in offerta la telecamera di sicurezza Tenda CP3 Pro con uno sconto del 33% e la paghi meno di 20 euro. Videocamera per l’interno, assicura immagini con risoluzione 2K e copre l’intera stanza grazie a una copertura a 360 gradi. Visione notturna, audio bidirezionale e la puoi utilizzare anche come baby monitor. A questo prezzo è un affare da non farsi sfuggire.

Cuffie

Beats Solo 4. Offerta shock per cominciare al meglio il 2026. Da oggi su Amazon trovi le cuffie Bluetooth Beats Solo 4 in promo con uno sconto del 57% che fa scendere il prezzo a meno di 100 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Assicura un’ottima qualità del suono, autonomia fino a 50 ore e si collegano con qualsiasi smartphone. Audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa.

Igiene orale

Oral-B iO 3. Prezzo stracciato per lo spazzolino elettrico Oral-B iO3. Da oggi lo trovi con uno sconto del 57% e lo paghi meno della metà, approfittando di una super occasione di Natale. Lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero. Gengive più sane dopo solo una settimana di utilizzo e rimuove il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino normale. Nella confezione, oltre allo spazzolino, è presente anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e il dentifricio Oral-B Pro Expert.

