Amazon, smartphone Samsung a prezzo stracciato: sconti fino all'80%

Febbraio inizia con offerte bollenti. Nonostante le temperature piuttosto rigide, su Amazon c’è il modo per riscaldarsi grazie a tante promo sui alcuni dei prodotti tech più iconici. Non stiamo esagerando: da oggi troviamo in offerta l’iPhone 17 Pro Max, telefono premium disponibile al minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non è l’unico smartphone con un’offerta interessante: trovi anche il Motorola edge 60 con uno sconto di ben il 44% e lo paghi praticamente la metà. Non mancano le occasioni per fare ottimi affari con gli elettrodomestici: dall’aspirapolvere Rowenta alla lavasciuga Electrolux (sconto di quasi 500 euro) c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi e sono raccolte qui in basso: per ognuna hai sia il link per accedere alla pagina prodotto sia una breve descrizione tecnica. Non perdere tempo e approfittane ora.

Amazon, migliori offerte 2 febbraio

Smartphone

iPhone 17 Pro Max. Torna in promo al minimo storico l’iPhone 17 Pro Ma x, la versione extra large del telefono premium di Apple. Solo per poco tempo approfitti di uno sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Sul telefono c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori modelli sul mercato. Schermo ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni top, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion che assicura scatti professionali e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno.

è disponibile con uno del e su quello di listino. Telefono realizzato con grande cura e con ottime componenti: schermo pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel, batteria da 5200 mAh che supporta la ricarica rapida da 68 W. Oppo A5 Pro. Prezzo in picchiata per l’ Oppo A5 Pro . Lo smartphone lowcost è disponibile con uno sconto del 41% e risparmi più di 110 euro su quello di listino. Lo paghi veramente poco e fai un super affare. Il telefono è la soluzione perfetta per la vita di tutti i giorni. Schermo da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel con intelligenza artificiale e una batteria da 5800 mAh che può durare fino a due giorni. Non perdere questa occasione.

Prodotti lowcost

Testine Oral-B Precision Clean. Se hai già uno spazzolino Oral-B, questo è il momento di fare scorta: la confezione con 10 testine Precision Clean sono in offerta con uno sconto del 55% e costano pochissimo . Il design a forma circolare circonda ogni singolo dente per rimuovere più placca rispetto a uno spazzolino manuale. Le setole sono dotate di un indicatore che sbiadisce per segnalarti quando è il momento di sostituirle.

Smartwatch

Huawei Watch GT 5. Minimo storico da non farsi sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il Huawei Watch GT5 in promo con uno sconto del 36% e risparmi ben 90 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Orologio progettato per la vita di tutti i giorni e che assicura un monitoraggio continuo dei principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Più di 100 modalità di allenamento e una batteria che può durare fino a quattordici giorni.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select. Tra i Fire TV Stick di Amazon è il più recente e anche uno dei più economici. Da oggi trovi il Fire TV Stick 4K Select in promo a un prezzo di soli 29,99 euro con uno sconto del 45% su quello di listino. Si tratta di una promo speciale che non devi farti scappare. Modello base che supporta la risoluzione 4K e che permette di vedere tutti i tuoi contenuti preferiti, dai film alle serie TV fino ai documentari e allo sport. Facile da configurare e da utilizzare. Nella confezione anche il telecomando con Alexa.

Smart TV

Smart TV Hisense da 55 pollici. Ottima occasione per lo smart TV Hisense da 55 pollici QLED. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 30% che ti fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Televisore con schermo 4K e un refresh rate che arriva fino a 144 Hz impostando la modalità gaming. Sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

Elettrodomestici

LEFANT M330 Pro. Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo robot aspirapolvere , questa è la promo che devi cogliere al volo e non devi assolutamente farti sfuggire. Da oggi è disponibile il LEFANT M330 Pro con uno sconto del 72% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi più di 350 euro su quello di listino. Lo paghi meno di 140 euro e fai un super affare. Oltre a raccogliere la polvere, lava anche il pavimento e mappa accuratamente tutta l’abitazione. Ha un sistema avanzato evitare gli ostacoli e rileva i tappeti. Puoi personalizzare la pulizia quotidiana tramite l’app dello smartphone.

