Amazon svuota tutto: offerte da Prime Day e sconti incredibili

Amazon

Febbraio non poteva cominciare in maniera migliore. Amazon ha inaugurato il nuovo mese con una serie di offerte su tutti i prodotti tech (e non solo) che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di questa settimana e le trovi raccolte qui in basso. Trovi veramente di tutto, dagli smartphone agli elettrodomestici per la casa e ai prodotti per il fai da te al minimo storico.

Ad esempio, torna l’iPhone 17 Pro Max con uno sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro. Sempre in tema smartwatch è disponibile anche il Google Pixel 10 con uno sconto che ti fa risparmiare più di 300 euro e approfitti del minimo storico. Tra gli elettrodomestici per la casa non bisogna farsi sfuggire le promo sui prodotti Dyson: l’aspirapolvere e la lavapavimenti sono disponibili con sconti che sfiorano il 50%. Non perdere tempo e approfittane subito: possono terminare da un momento all’altro.

Amazon, migliori offerte della settimana

iPhone 17 Pro Max

Torna in offerta uno dei migliori telefoni disponibili in questo momento sul mercato. Su Amazon trovi l’iPhone 17 Pro Max di Apple con uno sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro e fai un super affare. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Parliamo di un telefono con caratteristiche uniche: schermo ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee con qualsiasi applicazione, tripla fotocamera Pro Fusion nella parte posteriore e nuova fotocamera Center Stage nella parte frontale. La batteria ti accompagna per tutto il giorno.

iPhone 17 Pro Max

Google Pixel 10

Prezzo speciale per il Google Pixel 10. Grazie allo sconto del 36% disponibile questa settimana su Amazon approfitti del minimo storico e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Smartphone top di gamma che assicura prestazioni uniche: schermo Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate elevato, processore Tensor G5 che supporta le funzioni AI avanzate di Google, tripla fotocamera posteriore con sensori professionali e una batteria che dura per tutto il giorno. Se sei alla ricerca di un telefono top e non vuoi spendere cifre esagerate, questo è il modello da acquistare oggi.

Google Pixel 10

Galaxy A36

Scende al minimo il prezzo dello smartphone top di Samsung e diventa un vero best-buy. Per questa settimana su Amazon trovi il Galaxy A36 con uno sconto del 31% e risparmi più di 120 euro su quello di listino. Un’occasione speciale per uno dei telefoni più venduti in questa fascia di prezzo e il motivo è l’ottima scheda tecnica. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Galaxy A36

realme 14T

Un’offerta lampo che non devi assolutamente farti scappare. Su Amazon torna in offerta l’ottimo realme 14T, telefono medio di gamma che per pochissimi giorni paghi quanto un entry-level. La bontà del dispositivo la si intuisce immediatamente dalla scheda tecnica: schermo AMOLED eSport con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità elevata, processore MediaTek che assicura prestazioni più che decenti, supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Nella parte posteriore trovi una fotocamera principale da 50 megapixel supportata dall’intelligenza artificiale. La batteria da 5130 mAh ti accompagna per tutto il giorno.

realme 14T

DOOGEE Note 56

Lo smartphone da acquistare questa settimana se vuoi spendere pochissimo. Parliamo del DOOGEE Note 56 disponibile su Amazon con uno sconto del 50% e lo paghi pochissimo, meno di 80 euro. Telefono ideale per chi lo utilizza semplicemente per telefonare, inviare messaggi e navigare sulle app social. Schermo da 6,56 pollici ad alta risoluzione, buone prestazioni con RAM fino a 24 gigabyte e memoria interna fino a 2 terabyte con la scheda microSD, doppia fotocamera posteriore e una super batteria da 6150 mAh che può durare fino a due giorni. Affrettati, le scorte stanno per terminare.

DOOGEE Note 56

Cuffie Bluetooth

Una promo che devi cogliere al volo. Se vuoi spendere poco per le tue nuove cuffie Bluetooth, oggi trovi su Amazon questo modello economico con uno sconto dell’82% che fa scendere il prezzo a meno di 25 euro. Assicurano un’ottima qualità del suono e si collegano con qualsiasi smartphone. Dotate della cancellazione del rumore e di microfoni per chiamate nitide in qualsiasi momento. L’autonomia è di 40 ore utilizzando la custodia di ricarica e sono anche impermeabili.

Cuffie Bluetooth

Powerbank da 20.000mAh

Altra super occasione lowcost che non devi farti sfuggire. Su Amazon trovi questo powerbank da 20.000 mAh con uno sconto del 51% e lo paghi solamente 18 euro. Una batteria portatile di cui non puoi fare a meno e che ti permette di ricaricare il tuo smartphone almeno un paio di volte. Dotato di tre porte per ricaricare contemporaneamente fino a tre dispositivi, è compatibile con qualsiasi telefono. Una soluzione economica, ma molto affidabile.

Powerbank da 20.000 mAh

Ripetitore Wi-Fi MERCUSYS ME30

Se la tua camera da letto o lo studio sono diventati delle "zone morte" per il Wi-Fi, questo accessorio è la soluzione più rapida ed economica. Grazie allo sconto del 43%, il prezzo scende del ripetitore Wi-Fi MERCUSYS ME30 a un livello veramente mini, rendendolo un acquisto utilissimo. Lavora su doppia banda: la 5GHz è perfetta per lo streaming e il gaming senza lag, mentre la 2.4GHz assicura una copertura ampia e stabile per tutti gli altri dispositivi. È dotato di indicatori LED intelligenti che ti aiutano a trovare il punto esatto dove posizionarlo per ottenere la migliore estensione del segnale. Si configura in un attimo premendo semplicemente il tasto WPS sul tuo router.

Ripetitore Wi-Fi MERCUSYS ME30

PC portatile RUZAVA RK60

Se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo PC portatile, questa è la promo che non devi assolutamente farti sfuggire. Questa settimana su Amazon trovi il notebook RUZAVA RK60 con uno sconto esagerato del 72% e risparmi più di 700 euro su quello di listino. Ottima scheda tecnica: schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD, 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte, espandibile fino a 1 terabyte. Leggero, lo puoi portare sempre con te nello zaino. Perfetto per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento casalingo.

PC portatile RUZAVA RK60

Google Pixel Watch 3

Tra i migliori orologi smart che puoi acquistare questa settimana. Su Amazon trovi il Google Pixel Watch 3 con uno sconto imperdibile del 54% e il prezzo scende al minimo storico, risparmiando più di 240 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Parliamo di uno dei migliori orologi nella sua categoria e che puoi indossare in ogni momento della giornata. Funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica grazie al supporto dell’intelligenza artificiale. Design elegante e resistente. Non perdere questa opportunità.

Google Pixel Watch 3

Smart TV Samsung Crystal da 43 pollici

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il nuovo televisore, questa è la promo che non devi farti scappare. Su Amazon è disponibile il televisore Samsung Crystal con schermo da 43 pollici con risoluzione 4K in promo con uno sconto del 33% e risparmi quasi 150 euro su quello consigliato. Una soluzione economica ma di ottima qualità: le immagini sono super definite e con colori realistici grazie al processore Crystal 4K. Il sistema operativo Tizen supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. La soluzione economica perfetta per il tuo salotto.

Smart TV Samsung Crystal da 43 pollici

Lefant M3

Tra le migliori promo disponibili su Amazon questa settimana e per questo motivo devi approfittarne subito. Sul sito di e-commerce trovi il robot aspirapolvere Lefant M3 in offerta con un doppio sconto che fa crollare il prezzo e fai un super affare. Oltre a quello fisso del 70%, puoi aggiungere un coupon che ti permette di risparmiare un ulteriore 7%. Il risparmio finale si aggira sugli 800 euro. Il Lefant M3 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con una grande potenza di aspirazione e che mappa accuratamente tutta l’abitazione. Dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico che semplifica la manutenzione quotidiana. Lo puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone.

Lefant M3

Dyson V11 Advanced

Prezzo speciale per uno degli aspirapolveri più venduti su Amazon in queste ultime settimane. Parliamo della Dyson V11 Advanced disponibile con uno sconto del 33% e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Un’occasione lampo che non puoi farti sfuggire. Assicura una pulizia perfetta e si adatta a qualsiasi tipologia di pavimento. Grazie alla spazzola Motorbar ha un sistema anti-groviglio che permette di raccogliere anche i peli degli animali e i capelli. Autonomia fino a 60 ore.

Dyson V11 Advanced

Dyson WashG1

È l’offerta che non ti aspetti: la lavapavimenti Dyson WashG1 è oggi scontata del 46%, permettendoti di risparmiare più di 300 euro. A differenza dei modelli tradizionali, la Dyson WashG1 non aspira la polvere ma utilizza due rulli motorizzati controrotanti costantemente bagnati da acqua pulita per rimuovere lo sporco secco e umido in una sola passata. È dotata di un sistema di separazione automatica dei detriti solidi dall’acqua sporca, rendendo la manutenzione del dispositivo igienica e veloce.

Dyson WashG1

Lavasciuga Electrolux DualCare Serie 700

Se lo spazio in casa è prezioso, la soluzione arriva da Electrolux con questa lavasciuga top di gamma che oggi vede il proprio prezzo crollare grazie allo sconto del 44%. Per rendere l’acquisto ancora più leggero, Amazon offre il pagamento in 5 rate a tasso zero. La tecnologia DualCare è il cuore di questa lavasciuga: regola automaticamente la temperatura e il movimento del cesto in base al tipo di tessuto, permettendoti di lavare e asciugare anche i capi più delicati, come la lana, con la certezza che non si restringano. Grazie al programma "Non-Stop 60 Minuti", potrai avere i tuoi vestiti pronti da indossare in un’ora netta.

Lavasciuga Electrolux DualCare Serie 700

Forno per la pizza Ariete 909

Uno dei prodotti più desiderati dagli amanti della pizza è oggi disponibile con uno sconto del 36%, toccando il suo minimo storico. Parliamo del forno elettrico Ariete 909 dotato di una piastra in pietra refrattaria di alta qualità che permette di raggiungere una temperatura di 400°C, l’ideale per cuocere una pizza napoletana in soli 4 minuti. Grazie ai 5 livelli di cottura, è perfetto anche per scaldare cornetti o cuocere torte salate senza accendere il forno tradizionale, risparmiando tempo ed energia.

Forno per la pizza Ariete 909

Oral-B iO 2

Torna in offerta uno dei prodotti più acquistati su Amazon per la propria igiene orale. Parliamo dello spazzolino Oral-B iO 2 disponibile su Amazon con uno sconto del 62% e lo paghi meno di 50 euro. Nella confezione trovi anche la custodia da viaggio, una testina di ricambio e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro Expert. Lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero. Spazzolino dotato di tre modalità di spazzolamento e di un sensore di pressione che ti avvisa se stai applicando troppa forza. Efficace sulla placca e delicato sulle gengive.

Oral-B iO 2

Testine spazzolino Oral-B Precision Clean

Offerta scorta che non puoi farti scappare. Questa settimana su Amazon trovi la confezione con 10 testine per lo spazzolino Oral-B Precision Clean in promo con uno sconto del 55% e le paghi meno di 2,50 euro l’una. Sono dotate di setole a X in grado di raggiungere le zone più difficili e assicurano un’igiene dentale ottimo. Indicatore di utilizzo della testina: le setole passano dal verde al giallo ricordandoti quando cambiarle per mantenere una pulizia efficace al 100%.

Testine spazzolino Oral-B Precision Clean

Kit per il fai date Bosch da 46 pezzi

Se cercate il risparmio assoluto, questa è una delle miglior offerte della settimana: il kit per il fai da Bosch da 46 pezzi è scontato del 67% e costa pochissimo, solamente 12 euro. Si tratta di un set versatile che include un cacciavite a cricchetto manuale, chiavi a bussola e una vastissima selezione di bit per ogni tipo di vite. Tutto è racchiuso in una custodia rigida ultra-compatta, perfetta da tenere nel cassetto della cucina per le piccole riparazioni domestiche o da regalare.

Kit per il fai date Bosch da 46 pezzi

