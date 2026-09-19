Dyson Cyclone V10 Submarine Aspirapolvere Senza Filo, 150 Ai... 379,00 € -31% 549,00 € Risparmi 170,00 € Acquista su Amazon Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera... 699,00 € -32% 1.029,00 € Risparmi 330,00 € Acquista su Amazon REDMI Note 17 Pro Max 5G, Smartphone 8+512GB, Black, Batteri... 549,90 € -15% 649,90 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy Watch8 Classic (White, BT, 46mm), Smartwatch ... 299,99 € -43% 529,00 € Risparmi 229,01 € Acquista su Amazon LG OLED AI 48 Pollici, Serie B6E 2026 Smart TV 4K - OLED48B6... 899,00 € -31% 1.299,00 € Risparmi 400,00 € Acquista su Amazon Blackview Smartwatch Uomo Donna, Effettua e Rispondi alle Ch... 59,99 € -70% 199,99 € Risparmi 140,00 € Acquista su Amazon

Il weekend è iniziato e Amazon lo accoglie con nuove offerte da cogliere al volo. Noi di Libero Tecnologia abbiamo raccolto alcune delle migliori occasioni di questo weekend e le trovi raccolte qui in basso suddivise per categoria di prodotto. Tra le offerte che catturano l’attenzione c’è sicuramente l’iPhone 16 disponibile con uno sconto super del 32% e il risparmio è di poco superiore ai 300 euro. Sulla piattaforma di e-commerce fanno il loro debutto anche tante novità, come il Redmi Note 17 Pro Max che trovi con un’ottima promo lancio. Un’altra super offerta riguarda il Galaxy Watch8 Classic: lo sconto del 43% ti fa risparmiare centinaia di euro e costa quasi la metà.

Se stavi cercando un nuovo televisore, c’è l’offerta perfetta per te. Lo smart TV LG OLED da 48 pollici di ultima generazione è disponibile con uno sconto che ti fa risparmiare 400 euro. Per la pulizia della tua abitazione, invece, c’è il robot aspirapolvere roborock in promo con un ottimo sconto e al minimo storico. Ottima offerta anche per la lavapavimenti Dyson: con il 31% di sconto il prezzo sprofonda.

ISCRIVITI GRATIS AL NOSTRO CANALE TELEGRAM DEDICATO ALLE OFFERTE

Amazon, migliori offerte 19 settembre

Smartphone

iPhone 16 (32% di sconto e prezzo in picchiata)

Apple aumenta il prezzo dell’iPhone 16 , ma su Amazon lo troviamo ancora in sconto e con una super occasione. Da oggi il telefono top di Apple è disponibile con uno sconto del 32% e il risparmio netto è di poco superiore ai 300 euro . Lo puoi anche pagare con Cofidis a rate. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima risoluzione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel , processore A18 che supporta le funzioni AI avanzate e una batteria che dura per tutto il giorno.

Apple aumenta il , ma su Amazon lo troviamo ancora in sconto e con una super occasione. Da oggi il telefono top di Apple è disponibile con uno e il è di . Lo puoi anche pagare con Cofidis a rate. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima risoluzione, tripla fotocamera posteriore con , processore A18 che supporta le funzioni AI avanzate e una batteria che dura per tutto il giorno. Redmi Note 17 Pro Max (offerta lancio esclusiva Amazon)

Uscito sul mercato da pochissime ore e già disponibile su Amazon con un ottimo sconto. Parliamo del Redmi Note 17 Pro Max , nuovo telefono top di gamma di Xiaomi che si posiziona nella fascia alta del mercato. Grazie alla promo esclusiva Amazon lo trovi con uno sconto di 100 euro su quello di listino e ricevi anche un credito di 50 euro da utilizzare per acquisti futuri sulla piattaforma di e-commerce. La scheda tecnica è quella di un telefono di fascia elevata: schermo AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6 Gen 5 , doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 9210 mAh che può durare fino a tre giorni e che si ricarica in un lampo.

Uscito sul mercato da pochissime ore e già disponibile su Amazon con un ottimo sconto. Parliamo del , nuovo telefono top di gamma di Xiaomi che si posiziona nella fascia alta del mercato. Grazie alla lo trovi con uno su quello di listino e anche un da utilizzare per acquisti futuri sulla piattaforma di e-commerce. La scheda tecnica è quella di un telefono di fascia elevata: con refresh rate fino a 120 Hz, , doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una che può durare fino a tre giorni e che si ricarica in un lampo. Google Pixel 10 (doppio sconto e super affare)

Ottimo smartphone top da acquistare oggi. Il Google Pixel 10 è disponibile su Amazon con uno sconto fisso del 30% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 50 euro . Il risultato finale è un risparmio netto che supera i 300 euro e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero . Dotato di un display Actua da 6,3 pollici , processore Tensor G5 ad alte prestazioni che supporta tutte le funzioni AI sviluppate da Google, tripla fotocamera professionale e una batteria che assicura un’autonomia che supera le 24 ore.

Ottimo smartphone top da acquistare oggi. Il è disponibile su Amazon con uno a cui un che fa il di . Il risultato finale è un che e lo puoi anche . Dotato di un , processore ad alte prestazioni che supporta tutte le funzioni AI sviluppate da Google, tripla fotocamera professionale e una batteria che assicura un’autonomia che supera le 24 ore. moto g77 (offerta esclusiva Amazon)

Su Amazon trovi il moto g77 con uno sconto del 29% e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Telefono medio di gamma dotato di un’ottima scheda tecnica e dotato di caratteristiche tecniche molto interessanti. Schermo pOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTel che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera con sensore principale da 108 megapixel e una batteria a lunga durata.

Su Amazon trovi il con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di il . Telefono medio di gamma dotato di un’ottima scheda tecnica e dotato di caratteristiche tecniche molto interessanti. con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTel che assicura ottime prestazioni, con e una batteria a lunga durata. Redmi Note 17 (offerta lancio e super prezzo)

Appena uscito sul mercato e già disponibile su Amazon con un super prezzo. Il Redmi Note 17 è disponibile su Amazon con uno sconto di 90 euro su quello di listino e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Telefono dotato di un display AMOLED da 6,99 pollici ad altissima risoluzione e con protezione per gli occhi, processore Snapdragon 4 Gen 4, fotocamera principale da 50 megapixel e un’ottima batteria da 7700 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Smartwatch Blackview (doppio sconto)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartwatch, ecco l’offerta che devi cogliere al volo. Da oggi trovi questo modello Blackview con uno sconto del 70% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 20 euro . Lo sconto totale arriva all’80% e lo paghi meno di 40 euro . Schermo AMOLED da 1,43 pollici con luminosità elevata, monitoraggio avanzato della salute e supporta più di 110 modalità di allenamento. Il numero di coupon è limitato: non perdere questa opportunità.

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartwatch, ecco l’offerta che devi cogliere al volo. Da oggi trovi questo con uno a cui un che ti fa . Lo e lo . Schermo AMOLED da 1,43 pollici con luminosità elevata, monitoraggio avanzato della salute e supporta più di 110 modalità di allenamento. Il numero di coupon è limitato: non perdere questa opportunità. Power bank INIU (53% di sconto e costa meno di 14 euro)

Offerta lampo per un accessorio utilissimo. Da oggi su Amazon è disponibile il power bank mini INIU in promo con uno sconto del 53% e il prezzo scende a meno di 14 euro . Mini caricatore pieghevole che si collega direttamente alla porta USB-C dello smartphone. Capacità di 5500 mAh , permette di avere una carica completa in circa un’ora. Compatibile con la maggior parte degli smartphone sul mercato.

Offerta lampo per un accessorio utilissimo. Da oggi su Amazon è disponibile il in con uno e il . Mini caricatore pieghevole che si collega direttamente alla porta USB-C dello smartphone. , permette di avere una carica completa in circa un’ora. Compatibile con la maggior parte degli smartphone sul mercato. Caricatore da 140 W (59% di sconto e prezzo in picchiata)

Super affare per questo caricatore super veloce da 140 W. Dotato di tre porte USB, si adatta a qualsiasi dispositivo, dallo smartphone al PC portatile. Diete sotto controllo la temperatura dei degli apparecchi e ha dimensioni compatte. Lo sconto del 59% fa scendere il prezzo a meno della metà e fai un super affare.

Smartwatch

Galaxy Watch8 Classic (43% di sconto e prezzo in picchiata)

L’affare del weekend se sei alla ricerca di un nuovo smartwatch. Da oggi su Amazon è disponibile il Galaxy Watch8 Classic in promo con uno sconto del 43% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Resistente agli urti, ha un design che ricorda gli orologi analogici. La ghiera è girevole e assicura un monitoraggio avanzato dell’attività fisica e del sonno.

Smart TV

Smart TV LG OLED 48 pollici (risparmi 400 euro e 12 rate a tasso zero)

Vuoi uno smart TV OLED e stavi aspettando il momento giusto? Da oggi su Amazon trovi lo smart TV LG OLED da 48 pollici di ultima generazione in promo con uno sconto del 31% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio netto di 400 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero . Il pannello OLED con risoluzione 4K assicura neri intensi e colori brillanti, mentre il processore α8 Gen3 permette fluidità estrema in ogni azione e immagine. Il sistema operativo webOS con supporto dell’intelligenza artificiale è una garanzia.

Vuoi uno smart TV OLED e stavi aspettando il momento giusto? Da oggi su Amazon trovi lo di ultima generazione in promo con uno e il con un su quello di listino. Lo puoi anche . Il pannello OLED con risoluzione 4K assicura neri intensi e colori brillanti, mentre il permette fluidità estrema in ogni azione e immagine. Il sistema operativo webOS con supporto dell’intelligenza artificiale è una garanzia. Smart TV Hisense QLED da 43 pollici (27% di sconto e risparmi 150 euro)

Prezzo speciale per lo smart TV Hisense QLED da 43 pollici disponibile su Amazon con uno sconto del 27% e risparmi 150 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Dotato di una pannello con risoluzione 4K e refresh rate nativo fino a 144 Hz che assicura una maggiore fluidità ed è perfetto per i videogiochi. Il sistema operativo VIDAA OS supporta più di 1000 applicazioni.

Elettrodomestici

Dyson Cyclone V10 Submarine (31% di sconto e super affare)

Non perdere questo super affare per la pulizia di casa. Da oggi su Amazon trovi la lavapavimenti e aspirapolvere Dyson Cyclone V10 Submarine in promo con uno sconto del 31% e risparmi 170 euro su quello di listino. Adatta ai pavimenti duri, ha una spazzola anti-groviglio che raccoglie qualsiasi detriti. Lava anche alla perfezione il pavimento e l’autonomia arriva fino a 60 minuti.

Non perdere questo super affare per la pulizia di casa. Da oggi su Amazon trovi la e in con uno e su quello di listino. Adatta ai pavimenti duri, ha una spazzola anti-groviglio che raccoglie qualsiasi detriti. Lava anche alla perfezione il pavimento e l’autonomia arriva fino a 60 minuti. roborock Qrevo S Pro (37% di sconto e risparmi più di 200 euro)

Il roborock Qrevo S Pro scende del 37% su Amazon, con un risparmio di 200 euro sul prezzo di listino. Dotato di aspirazione HyperForce da 18.500 Pa , spazzola laterale anti-groviglio con design asimmetrico, stazione multifunzionale che lava i panni con acqua calda a 75°C e li asciuga ad aria calda, oltre alla tecnologia con luce strutturata per un rilevamento ostacoli preciso. Il serbatoio si svuota da solo per fino a 65 giorni senza interventi manuali. Un affare da cogliere al volo per automatizzare davvero le pulizie di casa.

Il su con un risparmio di 200 euro sul prezzo di listino. Dotato di , spazzola laterale anti-groviglio con design asimmetrico, stazione multifunzionale che lava i panni con acqua calda a e li asciuga ad aria calda, oltre alla tecnologia con luce strutturata per un rilevamento ostacoli preciso. Il serbatoio si svuota da solo per fino a senza interventi manuali. Un affare da cogliere al volo per automatizzare davvero le pulizie di casa. Friggitrice ad aria Ninja MAX (35% di sconto e prezzo in picchiata)

Super affare su Amazon per la friggitrice ad aria Ninja MAX Doppia Zona disponibile con il 35% di sconto . Il vero punto di forza è la tecnologia Dual-Zone : due cestelli indipendenti da 4,75 litri ciascuno (9,5 litri totali) permettono di cucinare due pietanze diverse, con tempi e temperature differenti, terminando entrambe le cotture nello stesso istante grazie alla funzione SYNC . Con la funzione MATCH puoi invece raddoppiare le porzioni usando le stesse impostazioni in entrambi gli scomparti. La potenza di 2470W garantisce una cottura fino al 75% più veloce rispetto a un forno tradizionale, con un risparmio energetico che arriva al 65%, mentre i 6 programmi di cottura coprono ogni esigenza in cucina.

Super affare su Amazon per la disponibile con il . Il vero punto di forza è la tecnologia : due cestelli indipendenti da 4,75 litri ciascuno (9,5 litri totali) permettono di cucinare due pietanze diverse, con tempi e temperature differenti, terminando entrambe le cotture nello stesso istante grazie alla funzione . Con la funzione puoi invece raddoppiare le porzioni usando le stesse impostazioni in entrambi gli scomparti. La potenza di garantisce una cottura fino al 75% più veloce rispetto a un forno tradizionale, con un risparmio energetico che arriva al 65%, mentre i coprono ogni esigenza in cucina. Robot piscina Beatbot Sora 10 (39% di sconto super promo)

Il Beatbot Sora 10, robot piscina senza fili entry-level della gamma Sora, scende del 39% su Amazon con un risparmio che sfiora i 300 euro. Offre una potenza di aspirazione di 25.700 LPH, con pulizia completa di fondo, pareti, linea d’acqua e piattaforme sommerse a partire da 20 cm di profondità. Il doppio rullo frontale garantisce un’ottima aderenza durante la pulizia delle pareti, mentre il cestello raccogli-detriti da 5 litri criduce la frequenza degli svuotamenti. La batteria garantisce fino a 300 minuti di pulizia continua, con recupero automatico in superficie a fine ciclo, senza tuffi né aste.

Igiene orale

Oral-B iO 2 (50% di sconto)

Per la tua igiene orale, su Amazon trovi in un’offerta a tempo limitato lo spazzolino Oral-B iO 2. Grazie allo sconto del 50% il prezzo scende a meno di 50 euro e fai un ottimo affare. Puoi anche pagarlo in 3 rate a tasso zero. Modello che utilizza la tecnologia magnetica Oral-B e che assicura ottimi risultati. Delicato sulle gengive e rimuove il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale.

Servizi Amazon

Con l’annuncio della Festa delle Offerte Prime (dal 6 al 7 ottobre) sono tornate le offerte sui servizi Amazon. E sono molto interessanti.

Per gli amanti della musica, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio per lo streaming musicale che ti dà accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e a tutti i podcast più popolari. Inoltre, puoi ascoltare una volta al mese anche uno dei 350.000 audiolibri disponibili. Non perdere questa occasione e clicca qui per abbonarti subito. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

AMAZON MUSIC UNLIMITED – QUATTRO MESI GRATIS

Torna disponibile anche l’abbonamento gratuito ad Audible. Lo puoi provare gratuitamente per 60 giorni se sei un utente iscritto a Prime. Hai accesso a migliaia tra audiolibri e serie podcast in esclusiva, il tutto senza pubblicità e con la possibilità di scaricare il contenuto per l’ascolto offline.

AUDIBLE – DUE MESI GRATIS

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Dyson