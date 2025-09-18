Amazon, iPhone 16 crolla di prezzo e sconti al 90%: le offerte di oggi

Michael Derrer Fuchs

Anche oggi 18 settembre Amazon ci propone nuove offerte lampo per un’ampia gamma di prodotti tech, a partire, logicamente dagli smartphone. E tra le promo top c’è anche l’iPhone 16 che vede crollare il prezzo al minimo storico e risparmi centinaia di euro su quello di listino (hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero). Non è l’unica promo da cogliere al volo, puoi anche spendere pochissimi euro per acquistare gadget utilissimi come cuffie e power bank wireless.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo che trovi oggi su Amazon e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto è presente anche un link per accedere direttamente alla pagina prodotto e per completare l’acquisto. Oggi si conclude anche la prima giornata di Champions League. Se vuoi vedere le partite puoi sfruttare la promo disponibile per NowTV. Non perdere altro tempo e approfittarne subito.

Amazon, le migliori offerte del 18 settembre

Smartphone

iPhone 16. Con l’uscita dell’iPhone 17 il prezzo di listino dell’ iPhone 16 cala e grazie allo sconto Amazon di oggi approfitti del minimo storico. Lo trovi a un prezzo eccezionale e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Sullo smartphone c’è ben poco da dire: assicura prestazioni top grazie al display Super Retina da 6,1 pollici con Dynamic Island, processore A18 che supporta Apple Intelligence e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel e nuovo obiettivo ultragrandangolare.

di dell’ e grazie allo di oggi approfitti del minimo storico. Lo trovi a un e hai anche la possibilità di utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Sullo smartphone c’è ben poco da dire: assicura prestazioni top grazie al con Dynamic Island, processore A18 che supporta Apple Intelligence e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel e nuovo obiettivo ultragrandangolare. Motorola edge 50 neo. Nella fascia dei medio di gamma, lo smartphone da acquistare è il Motorola edge 50 neo , telefono che trovi su Amazon con uno sconto del 47% al prezzo più basso di sempre . Risparmi quasi 250 euro e fai un super affare. Smartphone dalla scheda tecnica molto interessante: schermo pOLED da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD, processore MediaTek che assicura prestazioni top e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. Batteria che dura per tutto il giorno.

, telefono che trovi su con uno al . e fai un super affare. Smartphone dalla scheda tecnica molto interessante: con risoluzione SuperHD, processore MediaTek che assicura prestazioni top e una con e teleobiettivo da 10 megapixel. Batteria che dura per tutto il giorno. Galaxy A55. Altra super offerta che non devi farti scappare. Il Galaxy A55 di Samsung è disponibile con uno sconto del 46% e il prezzo crolla al minimo storico. Prestazioni ottime grazie al display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz . Processore Exynos di ultima generazione e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. Batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

che non devi farti scappare. Il è disponibile con uno e il al Prestazioni ottime grazie al con risoluzione FHD e . Processore Exynos di ultima generazione e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. Batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. CMF Phone 1. Se vuoi spendere poco, questo è lo smartphone che devi acquistare oggi. Su Amazon trovi il CMF Phone 1 con uno sconto del 33% e approfitti del minimo storico. Un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo e dotato di una scheda tecnica da non sottovalutare. Schermo Super AMOLED da 6,67 pollici, processore MediaTek, 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Buona anche la fotocamera principale da 50 megapixel.

Gadget lowcost

Cuffie Bluetooth. Occasione speciale per questo paio di cuffie Bluetooth che da oggi trovi su Amazon con uno sconto del 77% e il prezzo crolla al minimo storico . Dotate di una buona qualità audio, sono compatibili con qualsiasi smartphone. Autonomia fino a 48 ore e la custodia è dotata anche di un comodo schermo touch.

che da oggi trovi su con uno e il . Dotate di una buona qualità audio, sono compatibili con qualsiasi smartphone. Autonomia fino a 48 ore e la custodia è dotata anche di un comodo schermo touch. Powerbank Magsafe. Ecco una delle migliori offerte di oggi. Questo power bank magnetico è disponibile con uno sconto dell’86% e lo paghi veramente poco. Capacità di 5000mAh che permette di ricaricare lo smartphone almeno un paio di volte. Compatibile con tantissimi smartphone, tra cui tutti gli ultimi modelli di iPhone. Non farti scappare questa super occasione.

Smartwatch

Google Pixel Watch 3. Crolla il prezzo dello smartwatch premium di Google . Da oggi trovi il Google Pixel Watch 3 in promo con uno sconto del 37% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Si tratta di uno dei migliori orologi smart disponibili sul mercato, con funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. A disposizione anche i sistemi di Google AI per fornirti in tempo reale suggerimenti sui tuoi allenamenti.

dello di . Da oggi trovi il in promo con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di . Si tratta di uno dei migliori orologi smart disponibili sul mercato, con funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. A disposizione anche i sistemi di Google AI per fornirti in tempo reale suggerimenti sui tuoi allenamenti. Huawei Watch GT 5 Pro. Ottima occasione per uno smartwatch top di gamma e che puoi utilizzare nella vita di tutti i giorni. Da oggi trovi il Huawei Watch GT5 Pro in promo con uno sconto superiore ai 100 euro e al prezzo più basso di sempre . Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero . Schermo ampio e luminoso, più di 100 modalità sportive e monitoraggio continuo e avanzato della salute. La batteria ha una durata fino a 14 giorni con un utilizzo normale.

per uno e che puoi utilizzare nella vita di tutti i giorni. Da oggi trovi il in con uno e al . Lo puoi . Schermo ampio e luminoso, più di 100 modalità sportive e monitoraggio continuo e avanzato della salute. La batteria ha una durata fino a 14 giorni con un utilizzo normale.

Tablet

Lenovo Idea Tab. Occasione irrinunciabile per il Lenovo Idea Tab. Il tablet economico di Lenovo è disponibile con uno sconto del 30% e ha ricevuto il badge “Offerta popolare” riservato alle promo dedicate alle famiglie. Questo dispositivo è progettato per un utilizzo a 360 gradi: non solo intrattenimento, ma anche studio e lavoro. Il merito è del display da 11 pollici con risoluzione 2,5K, processore MediaTek e nella confezione è inclusa anche una penna.

Cassa Bluetooth

Marshall Emberton II. Un’occasione da non perdere per la cassa Bluetooth Marshall Emberton II, ora disponibile con uno sconto del 50% e un prezzo in picchiata. Questo altoparlante portatile unisce il design iconico di Marshall con una qualità audio superiore. Con un’autonomia della batteria fino a 30 ore, un suono potente e la resistenza all’acqua (certificazione IP67), è l’ideale per ascoltare la tua musica preferita ovunque tu sia, in casa o all’aperto.

Elettrodomestici

Friggitrice ad aria Cosori Clear Blaze. Offerta mai vista prima per la friggitrice ad aria Cosori Clear Blaze. Da oggi è disponibile con un super sconto del 40% e approfitti del minimo storico . Cestello con finestra da 6.2 litri che permette di cucinare cibo per un’intera famiglia. Puoi preparare veramente di tutto, dalle classiche patatine fino alle verdure grigliate. Perfetta per la tua cucina e facilissima da utilizzare. Dotata di 11 diverse funzioni. Ricevi anche un ricettario cartaceo e hai accesso a oltre 50 ricette online.

Da oggi è disponibile con un e . Cestello con finestra da 6.2 litri che permette di cucinare cibo per un’intera famiglia. Puoi preparare veramente di tutto, dalle classiche patatine fino alle verdure grigliate. Perfetta per la tua cucina e facilissima da utilizzare. Dotata di 11 diverse funzioni. Ricevi anche un ricettario cartaceo e hai accesso a oltre 50 ricette online. De’Longhi Magnifica. Vuoi un caffè come quello del bar? Ecco l’ offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi la macchina per il caffè professionale De’Longhi Magnifica in promo con uno sconto del 25% e risparmi quasi 140 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Macchina per il caffè come se ne trovano poche sul mercato: puoi preparare velocemente fino a 5 bevande differenti, tra cui il cappuccino grazie al montalatte integrato.

che fa per te. Da oggi su trovi la in promo con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Macchina per il caffè come se ne trovano poche sul mercato: puoi preparare velocemente fino a 5 bevande differenti, tra cui il cappuccino grazie al montalatte integrato. OKP K5B. Occasione lampo per questo utilissimo robot aspirapolvere lowcost . Su Amazon è disponibile con uno sconto del 62% a cui aggiungere un coupon del 10% che che fa scendere il prezzo a meno di 100 euro. Grande potenza di aspirazione, lo puoi controllare comodamente tramite l’app dello smartphone ed è ideale per i peli degli animali, i tappeti e i pavimenti duri.

per questo . Su Amazon è disponibile con uno a cui che che fa scendere il prezzo a meno di 100 euro. Grande potenza di aspirazione, lo puoi controllare comodamente tramite l’app dello smartphone ed è ideale per i peli degli animali, i tappeti e i pavimenti duri. Dyson Big Ball Parquet 2. L’aspirapolvere a traino Dyson Big Ball Parquet 2 è in offerta con un calo di prezzo che lo porta al minimo storico grazie allo sconto del 25%. Questo aspirapolvere si distingue per la sua tecnologia ciclonica e la sua potenza, che garantiscono un’elevata efficienza di pulizia su ogni tipo di pavimento, specialmente sul parquet, grazie alla spazzola specifica inclusa. Il suo sistema di svuotamento igienico del contenitore e il design che si raddrizza da solo lo rendono un alleato prezioso per la pulizia di tutta la casa.

Champions League in TV e streaming gratis

Ultima serata per la prima giornata di Champions League. Questa sera scende in campo il Napoli nel big match della serata: affronta il Manchester City e il campo ci dirà subito fino a dove potrà arrivare la squadra allenata da Antonio Conte. La partita è un’esclusiva NowTV.

Se ancora non sei abbonato, puoi approfittare della promo per il PassSport di NowTV: solo per oggi è scontato del 33% e risparmi centinaia di euro a fine anno. L’abbonamento a Prime Video, invece, è gratuito per 30 giorni se sei un nuovo utente. La partita scelta dalla piattaforma di streaming di Amazon è Ajax-Inter, calcio di inizio mercoledì alle ore 21:00. Approfitta delle due promo cliccando sui link qui in basso.

