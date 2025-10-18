Amazon, Galaxy S25 prezzo in picchiata e sconti all'80%: le migliori offerte di oggi

MIsterGadget.Tech

Weekend all’insegna delle offerte strepitose su Amazon. Da oggi, infatti, trovi tante promo molto interessanti sul sito di e-commerce che ti permettono di risparmiare anche centinaia di euro su alcuni dei dispositivi tech più ricercati e amati. Come capita, ad esempio, al Galaxy S25: lo smartphone premium di Samsung è disponibile con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 250 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ottima anche l’offerta per il Motorola edge 60: il telefono medio di gamma è in promo con uno sconto del 41%. Trovi offerte interessanti anche tra gli elettrodomestici, come ad esempio il robot aspirapolvere roborock Qrevo Edge disponibile con uno sconto di ben il 53% e risparmi 800 euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ognuna puoi cliccare sul link e accedere direttamente alla pagina prodotto. Non perdere queste occasioni e approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 18 ottobre

Smartphone

Galaxy S25. Calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy S25, smartphone top di gamma di Samsung. Oggi lo trovi con un ottimo sconto di quasi 250 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Sulle caratteristiche tecniche dello smartphone c’è ben poco da dire, è una dei migliori tra quelli disponibili sul mercato. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici , refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite che assicura prestazioni uniche, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo. Puoi anche utilizzare tutti gli strumenti di Galaxy AI, la piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata appositamente da Samsung per gli smartphone.

e per il smartphone top di gamma di Samsung. Oggi lo trovi con un e lo puoi anche . Sulle caratteristiche tecniche dello smartphone c’è ben poco da dire, è una dei migliori tra quelli disponibili sul mercato. da , refresh rate fino a 120 Hz, che assicura prestazioni uniche, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo. Puoi anche utilizzare tutti gli strumenti di Galaxy AI, la piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata appositamente da Samsung per gli smartphone. Google Pixel 9a. Ottima occasione per il Google Pixel 9a , smartphone del colosso di Mountain View che da oggi è disponibile al minimo storico e risparmi quasi 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Display Actua super definito e con un’ottima risoluzione, processore Tensor G4 che supporta le funzioni AI di Google, doppia fotocamera posteriore e una batteria che dura tutto il giorno. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

, smartphone del colosso di Mountain View che da oggi è disponibile al e su quello di listino. Hai anche la possibilità di . Display Actua super definito e con un’ottima risoluzione, processore Tensor G4 che supporta le funzioni AI di Google, doppia fotocamera posteriore e una batteria che dura tutto il giorno. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Motorola edge 60. Offerta straordinaria per il Motorola edge 60 , uno dei migliori telefoni medio di gamma che puoi trovare oggi in offerta su Amazon con un ottimo sconto del 41% e risparmi ben 150 euro su quello d listino. Schermo pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto più scorrevole nella vita di tutti i giorni. A bordo è presente un ottimo processore MediaTek supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. Batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno.

, uno dei migliori telefoni medio di gamma che puoi trovare oggi in su con un e su quello d listino. con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto più scorrevole nella vita di tutti i giorni. A bordo è presente un ottimo processore MediaTek supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. Batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno. Redmi Note 14. Per chi vuole spendere poco, da oggi c’è in offerta il Redmi Note 14. Il telefono economico di Xiaomi è disponibile con uno sconto del 25% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ottima scheda tecnica: schermo AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek, 8 gigabyte di RAM e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel. La batteria da 5500 mAh che può durare fino a due giorni è la classica ciliegina sulla torta.

Gadget lowcost

Caricatore Auto Lisen. Da oggi su Amazon trovi questo caricatore per auto con cavo incluso nella confezione, con un doppio sconto che fa crollare il prezzo . Oltre allo sconto fisso del 44% , puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo del 30% . Il prezzo finale è inferiore ai 6 euro. Nella confezione trovi anche un cavo per la ricarica rapida. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche iPhone. Comprandone duo o più unità ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 20%.

con cavo incluso nella confezione, con un . Oltre allo , puoi aggiungere un che fa . Il Nella confezione trovi anche un cavo per la ricarica rapida. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche iPhone. Comprandone duo o più unità ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 20%. Cuffie lowcost. Sconto del 75% e prezzo stracciato per questo paio di cuffie lowcost che trovi da oggi su Amazon. Acquistandole oggi le paghi meno di 20 euro e fai un ottimo acquisto. Assicurano un’ottima qualità del suono e si collegano a qualsiasi smartphone. Sono dotate anche della cancellazione del rumore sono impermeabili. Perfette per la vita di tutti i giorni e per chi fa allenamento all’aperto, essendo impermeabili.

Smartwatch

Huawei Band 9. Offerta mai vista prima per la Huawei Band 9 , activity tracker del colosso cinese disponibile da oggi su Amazon con uno sconto esagerato del 54% e lo paghi meno della metà . Ottima alternativa a uno smartwatch, è dotata di un ampio display che ti mostra tutte le informazioni più importanti, tra cui l’orario, la frequenza cardiaca e i passi effettuati. Assicura un monitoraggio avanzato della salute e del sonno. Supporta più di 100 modalità di allenamento . La batteria può durare fino a 14 giorni con un utilizzo normale.

per la , activity tracker del colosso cinese disponibile da oggi su Amazon con uno e lo . Ottima alternativa a uno smartwatch, è dotata di un ampio display che ti mostra tutte le informazioni più importanti, tra cui l’orario, la frequenza cardiaca e i passi effettuati. Assicura un monitoraggio avanzato della salute e del sonno. . La batteria può durare fino a 14 giorni con un utilizzo normale. Smartwatch OUKITEL. Occasione speciale per questo smartwatch economico di OUKITEL. Da oggi è disponibile con un triplo sconto che fa crollare il prezzo. Oltre allo sconto fisso del 73% presente in pagina, puoi aggiungere un primo coupon che fa scendere il prezzo di 4 euro e poi un secondo buono sconto che fa risparmiare un altro 10%. Il prezzo finale è di soli 30 euro. Dotato di uno schermo AMOLED da 1,43 pollici ad alta luminosità, cardiofrequenzimetro e più di 100 modalità di allenamento. Se vuoi spendere poco è l’orologio da acquistare.

Smart TV

Sony Bravia 3. Sei alla ricerca di un televisore top di gamma a un prezzo interessante? Da oggi su Amazon è disponibile il Sony Bravia 3 con uno sconto del 31% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Televisore con schermo da 43 pollici con risoluzione 4K e supporta le tecnologie più moderne per assicurare anche un’ottima qualità del suono. Grazie a Google TV hai a disposizione tutte le principali piattaforme di video streaming per vedere i tuoi film e serie TV preferiti.

PC Portatile

Notebook lowcost. Ecco una delle migliori offerte del giorno su Amazon. Da oggi è disponibile questo PC portatile lowcost con uno sconto dell’85% e risparmi ben 1100 euro su quello di listino. Non si tratta di un errore di battitura, il risparmio è realmente di 1100 euro. Si tratta di un notebook perfetto per lavorare e per studiare: schermo da 14 pollici, buon processore, 6 gigabyte di RAM e SSD da 128 gigabyte con la possibilità di estendere la memoria fino a 1 terabyte. Dotata di tutte le porte per la connettività e la batteria dura per tutto il giorno.

Elettrodomestici

roborock Qrevo Edge. Offerta imperdibile da non farsi assolutamente sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il robot aspirapolvere e lavapavimenti roborock Qrevo Edge con uno sconto del 53% e risparmi 800 euro su quello di listino. Si tratta di un robot top di gamma con grande potenza di aspirazione e stazione per lo svuotamento automatico. Mappa accuratamente tutta l’abitazione ed è in grado di raccogliere anche la polvere presente nei bordi. Una delle migliori promo disponibili oggi. Il meglio che c’è sul mercato a questo prezzo.

da non farsi assolutamente sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il robot con uno e su quello di listino. Si tratta di un robot top di gamma con grande potenza di aspirazione e stazione per lo svuotamento automatico. Mappa accuratamente tutta l’abitazione ed è in grado di raccogliere anche la polvere presente nei bordi. Una delle migliori promo disponibili oggi. Il meglio che c’è sul mercato a questo prezzo. Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence. Prepara i tuoi piatti preferiti in modo sano e silenzioso con la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence . È in offerta con un doppio sconto che ti fa risparmiare quasi il 40% . Puoi anche pagarla in 5 rate a tasso zero . Si distingue per la sua tecnologia silenziosa e il cestello da 5 litri, ideale per pasti familiari senza il rumore tipico delle friggitrici tradizionali. Puoi scegliere tra 10 programmi di cottura per cucinare tutto quello che vuoi.

. È in offerta con un che ti fa risparmiare quasi il . Puoi anche pagarla in . Si distingue per la sua tecnologia silenziosa e il cestello da 5 litri, ideale per pasti familiari senza il rumore tipico delle friggitrici tradizionali. Puoi scegliere tra 10 programmi di cottura per cucinare tutto quello che vuoi. Lavasciuga Candy Rapidò. Non perdere l’occasione sulla lavasciuga Candy Rapidò , in sconto del 32% che ti permette di risparmiare quasi 200 euro . Puoi usufruire del pagamento a rate a tasso zero con Cofidis . Offre un cestello da 8 chilogrammi in lavaggio e da 5 chilogrammi in asciugatura , ed è dotata di programmi Rapidò che ottimizzano i tempi, perfetti per la vita frenetica. In totale puoi scegliere tra 16 diversi programmi di lavaggio o asciugatura.

, in sconto del che ti permette di risparmiare quasi . Puoi usufruire del . Offre un cestello da e da , ed è dotata di programmi Rapidò che ottimizzano i tempi, perfetti per la vita frenetica. In totale puoi scegliere tra 16 diversi programmi di lavaggio o asciugatura. Asciugacapelli Dyson Supersonic Origin. Un’offerta eccezionale per il phon top di gamma Dyson Supersonic Origin, disponibile con lo sconto IVA e la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Questo asciugacapelli è rinomato per la sua velocità estrema e il controllo intelligente del calore, che protegge i capelli dai danni termici, garantendo un’asciugatura rapida e uno styling preciso.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui