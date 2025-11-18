Amazon, iPhone 16 crolla di prezzo e sconti fino all'80%: le offerte di oggi

Michael Derrer Fuchs

È oramai cominciato il countdown verso il Black Friday di Amazon. L’inizio ufficiale è fissato per giovedì 20 novembre, ma già da oggi trovi tante promo che anticipano l’evento di Amazon. E tra le promo speciali che troviamo oggi 18 novembre c’è anche l’iPhone 16. Lo smartphone Apple è disponibile con un ottimo sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro e approfitti del minimo storico. Non è l’unica promo che trovi oggi: ci sono ottime opportunità anche per quanto riguarda gli smartwatch, le cuffie Bluetooth (trovi le Beats a prezzi stracciati) e anche gli elettrodomestici. Non perdere questa occasione e approfittane subito.

Su Amazon sono tornate anche le promo sui alcuni dei servizi del sito di e-commerce. Puoi abbonarti gratis per tre mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio premium per ascoltare musica e podcast senza pubblicità. Invece, puoi abbonarti ad Audible spendendo solamente 0,99 euro al mese per tre mesi e la stessa promo è disponibile anche per Kindle Unlimited. Audible è il servizio dedicato ai podcast, mentre Kindle Unlimited permette di accedere a una libreria praticamente infinita di e-book.

Amazon, le migliori offerte del 18 novembre

Smartphone

iPhone 16. Continua a calare il prezzo dell’ iPhone 16 . Da oggi trovi lo smartphone top di Apple in promo con uno sconto che ti fa risparmiare più di 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il p agamento in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici che lo rende anche uno dei telefoni più compatti sul mercato, processore A18 e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel che assicura scatti perfetti in qualsiasi situazione. La batteria è una garanzia e dura per tutto il giorno.

Prodotti economici

Powerbank da 26800mAh. Ecco un’occasione che non devi assolutamente farti scappare. Parliamo di questo powerbank da ben 26800 mAh che ti permette di ricaricare il tuo smartphone almeno per 4-5 volte. Dotato di due porte USB e anche di due cavi per ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Solo per pochissimi giorni lo trovi in promo con uno sconto del 79% e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche gli iPhone di ultima generazione.

Smartwatch

Apple Watch SE 3. Primo calo di prezzo per l’Apple Watch SE 3, ultima versione dello smartwatch economico dell’azienda di Cupertino. Grazie allo sconto di Amazon risparmi decine di euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026 (puoi acquistarlo già oggi in vista del Natale). L’orologio è dotato di un display Retina luminoso e offre tutte le funzioni tipiche di un orologio smart Apple. Non perdere questa occasione, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Smart TV

Smart TV Samsung da 43 pollici. Promo eccezionale per questo smart TV Samsung da 43 pollici con schermo 4K. Da oggi lo trovi con il 50% in un’offerta lampo che ti fa risparmiare ben 250 euro. Immagini in altissima definizione, colori realistici e profondi. Il sistema operativo Tizen è la classica ciliegina sulla torta che ti permette di accedere a tutte le piattaforme di streaming. A questo prezzo difficilmente troverai qualcosa di meglio.

Cuffie Bluetooth

Videogame

Elettrodomestici

