Amazon, le offerte Prime Day sono già arrivate: sconti fino all'80%

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Continuano su Amazon le offerte anticipate per il Prime Day e sono da cogliere al volo. Tantissime promo su smartphone, smartwatch, smart TV, elettrodomestici e tantissimo altro. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte disponibili oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Tra le offerte più interessanti c’è sicuramente l’iPhone 17 che trovi al minimo storico a un prezzo molto interessante. Disponibili anche diversi dispositivi a marchio Amazon, a partire dal Fire TV Stick 4K Select disponibile con uno sconto del 55%. Ottime occasioni anche tra gli elettrodomestici, con il robot aspirapolvere roborock QV 35A in offerta con il 50% di sconto, oppure la lavapavimenti Tineco in offerta al minimo storico. Non perdere tempo e approfittane oggi.

Le offerte anticipate del Prime Day sono disponibili solamente per gli utenti iscritti a Prime. Se non sei ancora abbonato, puoi farlo adesso e utilizzare la prova gratuita di 30 giorni. Ti basta cliccare qui. Oltre ad accedere alle offerte esclusive del Prime Day, puoi utilizzare tantissimi altri servizi di Amazon, a partire da Prime Video e da Amazon Prime Music.

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Amazon, migliori offerte 17 giugno

Smartphone

iPhone 17 (prezzo al minimo e il più venduto su Amazon)

Lo smartphone più venduto su Amazon e il merito è della promo disponibile adesso su Amazon. Parliamo dell’ iPhone 17 disponibile su Amazon con uno sconto di poco superiore ai 100 euro e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore Fusion con due sensori da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. La batteria dura per tutto il giorno.

Lo smartphone più venduto su Amazon e il merito è della promo disponibile adesso su Amazon. Parliamo dell’ disponibile su Amazon con uno di e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. da con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore Fusion con e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. La batteria dura per tutto il giorno. motorola razr 70 (sconto IVA e prezzo al minimo)

Offerta Prime Day anticipata che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon trovi il nuovo motorola razr 70 in offerta con uno sconto IVA che ti fa risparmiare più di 200 euro . Offerta esclusiva del sito di e-commerce che non devi farti sfuggire. Il motorola razr 70 è un telefono pieghevole con design a conchiglia dotato di un doppio display : interno da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz ed esterno da 3,62 pollici che ti permette di accedere velocemente alle funzioni che utilizzi maggiormente. Ottime prestazioni, doppia fotocamera esterna da 50 megapixel e sensore interno per i selfie da 32 megapixel. Uno dei telefoni più interessanti disponibili sul mercato.

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Prezzo in netto calo per il Galaxy S25 FE . Il telefono top di Samsung è disponibile in promo con uno sconto del 36% e risparmi 300 euro su quello di listino. Offerta speciale per uno smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento elevata, processore Exynos 2400 ottimizzato appositamente per questo dispositivo e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo 3x. La batteria da 4900 mAh dura per tutto il giorno.

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Ottimo rapporto qualità-prezzo per il Redmi Note 15 Pro. Lo smartphone di Xiaomi è disponibile in offerta con uno sconto del 27% e risparmi 120 euro su quello di listino. Un telefono che vale molto più di quanto lo paghi: schermo CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto più fluido nella vita di tutti i giorni. Processore Snapdragon 7 Gen4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria massiva da 6500 mAh che può durare fino a due settimane. A questo prezzo è un vero best-buy.

Prodotti Amazon

Bundle sicurezza Blink (78% di sconto e costa pochissimo)

Migliorare la sicurezza della tua abitazione non è mai stato così economico. Da oggi su Amazon trovi il bundle composto dalla videocamera Blink Outdoor 4 e dal videocitofono Blink in promo con un super sconto del 78% e costa meno di 25 euro . Non è un errore di prezzo, lo sconto è realmente così elevato e il prezzo è stracciato. Puoi montare entrambi fuori dalla tua abitazione e avere il completo controllo di chi si avvicina alla porta o al giardino di casa tua. Ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo e puoi controllarle in ogni momento tramite l’app dello smartphone.

Migliorare la sicurezza della tua abitazione non è mai stato così economico. Da oggi su Amazon trovi il e dal con un e . Non è un errore di prezzo, lo sconto è realmente così elevato e il prezzo è stracciato. Puoi montare entrambi fuori dalla tua abitazione e avere il completo controllo di chi si avvicina alla porta o al giardino di casa tua. Ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo e puoi controllarle in ogni momento tramite l’app dello smartphone. Fire TV Stick 4K Select (offerta lampo e minimo storico)

Offerta speciale per uno dei prodotti più venduti in questi ultimi giorni su Amazon. Il Fire TV Stick 4K Select è in offerta con uno sconto del 55% e costa meno di 25 euro . Si tratta dell’ultima versione del Fire TV Stick e permette di vedere in streaming con la miglior risoluzione possibile, tutti i tuoi contenuti preferiti, a partire dai film e dalle serie TV. Si collega facilmente alla porta HDMI del televisore e accedi velocemente alle tue app di streaming preferite. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrata che ti permette di gestire anche i dispositivi smart presenti in casa. Puoi anche trasformare lo smart TV in una console grazie alla presenza del Game Pass Ultimate per giocare in streaming ai migliori titoli del momento.

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Il dispositivo che tende più intelligente il tuo citofono. Il Ring Intercom è un apparecchio che si collega al citofono già presente e ti permette di controllarlo da remoto. Praticamente lo rende smart e puoi gestire l’apertura o vedere chi ha suonato anche tramite l’app dello smartphone. Facile da montare e compatibile con la maggior parte dei citofoni esistenti. A questo prezzo è un vero best-buy.

Prodotto lowcost

Cuffie Bluetooth (doppio sconto e costano pochissimo)

La promo del giorno che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto del 77% a cui aggiungere un ulteriore coupon sconto del valore di 2 euro . Le paghi pochissimo e assicurano una qualità audio elevata e anche la cancellazione del rumore. L’autonomia arriva fino a 48 ore si collegano facilmente a qualsiasi smartphone. Il numero di recensioni positive elevato testimonia l’affidabilità di queste cuffie wireless.

La promo del giorno che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon trovi questo in con un a cui del . Le paghi pochissimo e assicurano una qualità audio elevata e anche la cancellazione del rumore. L’autonomia arriva fino a 48 ore si collegano facilmente a qualsiasi smartphone. Il numero di recensioni positive elevato testimonia l’affidabilità di queste cuffie wireless. Cassa wireless (doppio sconto e prezzo al minimo)

Altra offerta con doppio sconto che non puoi assolutamente farti scappare. Su Amazon trovi questa cassa Bluetooth economica in promo con uno sconto del 63% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 15% . La paghi poco più di 25 euro e fai un ottimo affare. Qualità del suono elevata grazie ai driver audio top di gamma ed è anche impermeabile. Diventa il centro delle tue feste estive, anche al mare o in piscina. Si collega facilmente con lo smartphone o il PC portatile.

Altra con che non puoi assolutamente farti scappare. Su Amazon trovi questa in con uno a cui che fa il . La paghi poco più di 25 euro e fai un ottimo affare. Qualità del suono elevata grazie ai driver audio top di gamma ed è anche impermeabile. Diventa il centro delle tue feste estive, anche al mare o in piscina. Si collega facilmente con lo smartphone o il PC portatile. Tostapane Russell Hobbs (53% di sconto e prezzo mai visto prima)

Il tostapane vintage firmato Russell Hobbs crolla su Amazon con uno sconto del 53% e costa meno di 40 euro. Realizzato in robusto acciaio inox con elegantissimi dettagli in stile retrò, questo modello a 2 fette si distingue per l’innovativa Tecnologia Fast Toasting, capace di garantire una cottura fino al 65% più veloce rispetto ai modelli precedenti. Perfetto per chi va sempre di fretta la mattina ma non vuole rinunciare a una doratura impeccabile. Dotato anche della funzione per riscaldare e scongelare.

Smartwatch

Garmin fenix E (35% di sconto e risparmi più di 200 euro)

Super offerta per il Garmin fenix E. Lo smartwatch super resistente è disponibile in offerta con una promo lampo che ti fa risparmiare più di 200 euro sul prezzo consigliato (35% di sconto) e approfitti del minimo storico. Display AMOLED da 1,3 pollici con luminosità elevata, pulsanti fisici per interagire velocemente con le funzioni dello smartwatch, più di 90 app dedicate allo sport e un’autonomia fino a 16 giorni. Realizzato con materiali super resistenti, è il dispositivo ideale per chi ama le avventure all’aperto.

Smart TV

Smart TV Samsung Neo QLED da 50 pollici (48% di sconto e risparmi più di 400 euro)

Offerta Prime Day anticipata che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon trovi il televisore Samsung Neo QLED da 50 pollici con pannello con tecnologia Mini LED in promo con uno sconto del 48% e il prezzo crolla al minimo storico. Lo paghi praticamente la metà con un risparmio netto sul prezzo di listino superiore ai 400 euro. Il TV perfetto da acquistare per la tua abitazione: dimensioni compatte, ottima qualità delle immagini grazie al processore NQ4 AI Gen2 che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale e sistema operativo Tizen che supporta le principali piattaforme di video streaming.

Elettrodomestici

Lefant M3 Max (73% di sconto e risparmi più di 850 euro)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 Max crolla di prezzo grazie alla promo lampo disponibile su Amazon. Grazie allo sconto immediato del 73% risparmi più di 800 euro su quello originale! Dotato di una stazione di auto-svuotamento e gestione avanzata dello sporco, questo modello offre una mappatura laser millimetrica per pulire a fondo ogni angolo della casa in totale autonomia.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti crolla di prezzo grazie alla promo lampo disponibile su Amazon. Grazie allo su quello originale! Dotato di una stazione di auto-svuotamento e gestione avanzata dello sporco, questo modello offre una mappatura laser millimetrica per pulire a fondo ogni angolo della casa in totale autonomia. roborock QV 35A (50% di sconto ed è il più venduto su Amazon)

Il re assoluto della pulizia intelligente a metà prezzo. In occasione delle offerte anticipate del Prime Day, il robot aspirapolvere e lavapavimenti r oborock QV 35A crolla su Amazon con uno sconto netto del 50% che ti regala un risparmio immediato di 300 euro . Attualmente si attesta come il modello più venduto in assoluto sulla piattaforma e le scorte possono terminare da un momento all’altro. Dotato di una elevata potenza di aspirazione, una tecnologia anti-groviglio all’avanguardia e una stazione all-in-one per la manutenzione ordinaria, è uno dei migliori elettrodomestici per la pulizia dell’abitazione che puoi trovare oggi.

In occasione delle offerte anticipate del Prime Day, il robot aspirapolvere e lavapavimenti crolla su Amazon con uno che ti un . Attualmente si attesta come e le scorte possono terminare da un momento all’altro. Dotato di una elevata potenza di aspirazione, una tecnologia anti-groviglio all’avanguardia e una stazione all-in-one per la manutenzione ordinaria, è uno dei migliori elettrodomestici per la pulizia dell’abitazione che puoi trovare oggi. Tineco FLOOR ONE S5 STEAM (offerta Prime Day e sconto del 40%)

La lavapavimenti e aspirapolvere wireless Tineco Floor One S5 Steam è una delle protagoniste del giorno su Amazon con uno sconto del 40% che ti fa risparmiare ben 140 euro . Questo elettrodomestico premium non solo aspira i solidi e lava via i liquidi in un’unica passata, ma sfrutta la potenza del vapore ad alta temperatura per eliminare il 99,9% di batteri e macchie ostinate senza l’uso di detergenti chimici.

La lavapavimenti e aspirapolvere wireless è una delle protagoniste del giorno su Amazon con uno . Questo elettrodomestico premium non solo aspira i solidi e lava via i liquidi in un’unica passata, ma sfrutta la potenza del vapore ad alta temperatura per eliminare il 99,9% di batteri e macchie ostinate senza l’uso di detergenti chimici. Friggitrice ad aria Russell Hobbs (50% di sconto e costa pochissimo)

La capiente friggitrice ad aria Russell Hobbs, dotata di un generoso cestello da 5,5 litri e di ben 9 funzioni di cottura preimpostate, è oggi disponibile su Amazon a metà prezzo grazie a uno sconto del 50% che fa crollare il prezzo sotto i 50 euro. Caratterizzata da componenti antiaderenti lavabili comodamente in lavastoviglie, ti permette di preparare piatti croccanti in pochissimo tempo. L’elettrodomestico ideale per tutta la famiglia.

Servizi Amazon



Su Amazon non trovi solo prodotti tech in offerta, ma in vista del Prime Day tornano in promo anche alcuni dei servizi più amati realizzati dal sito di e-commerce. Parliamo, ad esempio, di Amazon Prime Music Unlimited, servizio per la musica in streaming. Solo per pochissimi giorni puoi abbonarti gratis per ben quattro mesi e ascoltare senza pubblicità e senza limiti tutti i tuoi artisti preferiti.

Per gli amanti degli audiolibri e dei podcast in esclusiva, è possibile abbonarsi ad Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Anche in questo caso hai accesso a tutta la libreria di contenuti e li puoi anche scaricare gratuitamente per l’ascolto offline.

Per gli appassionati di libri, invece, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per tre mesi ad Amazon Kindle Unlimited, la piattaforma dedicata agli e-book. Con l’abbonamento Unlimited hai accesso a tutti i libri, le riviste e i contenuti presenti sull’applicazione.

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