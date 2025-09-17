Amazon, ecco gli smartphone da comprare oggi: sconti fino al 75%

leungchopan/123RF.com

Nuova giornata di offerte speciali su Amazon. Sul sito di e-commerce troviamo disponibili nuove promo per tantissimi prodotti, tra cui dispositivi gli amatissimi dispositivi tech. E alcune offerte catturano subito l’attenzione, come ad esempio lo Xiaomi 15 in promo al minimo storico, oppure la Huawei Band in offerta a meno di metà prezzo e che costa pochissimo. Le offerte riguardano anche gli elettrodomestici e hai l’occasione di acquistare la lavapavimenti Dyson al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto di 250 euro.

Tra le promo di oggi trovi anche alcuni dei servizi Amazon più amati: li puoi utilizzare gratis per un periodo abbastanza lungo. Quattro mesi Amazon Music Unlimited, tre mesi ad Audible e tre mesi Amazon Music Unlimited.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi 17 settembre e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Le offerte sono suddivise in base alla categoria e per ogni prodotto hai anche il link per accedere direttamente alla pagina prodotto di Amazon. Oggi torna in campo anche la Champions League e puoi sfruttare le offerte per NowTV e Prime Video per vedere i match della tua squadra del cuore gratis. Scopri come.

Amazon, le migliori offerte del 17 settembre

Smartphone

Xiaomi 15. Promo esclusiva Amazon che non devi farti scappare. Lo Xiaomi 15 è disponibile su Amazon al minimo storico grazie allo sconto del 25% che ti fa risparmiare poco più di 250 euro . Puoi anche pagarlo a rate. La scheda tecnica colpisce il segno: schermo CrystalRes AMOLED da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Processore Snapdragon 8 Elite, quanto di meglio c’è sul mercato in questo momento, e tripla fotocamera professionale da 50 megapixel realizzata da Leica. Batteria da 5240 mAh che dura anche fino a due giorni.

che non devi farti scappare. Lo è disponibile su al grazie allo che ti fa . Puoi anche pagarlo a rate. La scheda tecnica colpisce il segno: schermo CrystalRes AMOLED da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Processore Snapdragon 8 Elite, quanto di meglio c’è sul mercato in questo momento, e tripla fotocamera professionale da 50 megapixel realizzata da Leica. che dura anche fino a due giorni. Google Pixel 10. Promo lancio per il Google Pixel 10 . Il telefono top di gamma dell’azienda di Moutain View è disponibile con coupon sconto di 100 euro a cui aggiungere una super valutazione sul tuo usato fino a 250 euro assicurata da Google. Le prestazioni sono ottime grazie al processore Tensor G5 di ultima generazione. Schermo Actua da 6,3 pollici e tripla fotocamera posteriore avanzata supportata dall’intelligenza artificiale. AI di Google che permea tutto il dispositivo e che lo rende il miglior compagno nella vita di tutti i giorni. Pagamento a rate a tasso zero con Cofidis.

per il . Il telefono top di gamma dell’azienda di Moutain View è disponibile con a cui aggiungere una assicurata da Google. Le prestazioni sono ottime grazie al di ultima generazione. e tripla fotocamera posteriore avanzata supportata dall’intelligenza artificiale. AI di Google che permea tutto il dispositivo e che lo rende il miglior compagno nella vita di tutti i giorni. Pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Redmi Note 14. Torna in offerta il Redmi Note 14 , smartphone economico realizzato da Xiaomi. La versione 5G dello smartphone è disponibile con uno sconto del 25% e al prezzo più basso di sempre . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo ampio da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel supportato dall’intelligenza artificiale. Per chiudere una batteria da 5110mAh.

, smartphone economico realizzato da Xiaomi. La versione 5G dello smartphone è disponibile con uno e al . Hai anche la possibilità di dilazionare il . Schermo ampio da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel supportato dall’intelligenza artificiale. Per chiudere una batteria da 5110mAh. Smartphone Oscal. Ecco lo smartphone lowcost che devi acquistare oggi. Su Amazon è disponibile il telefono Oscal con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Al primo coupon del 50%, puoi aggiungere un secondo coupon che fa scendere il prezzo di un altro 25%. Il prezzo finale è inferiore ai 90 euro e fai un super affare. Schermo da 6,56 pollici, buone prestazioni e una fotocamera che permette di scattare buone foto. Per chiudere il cerchio una batteria da 5000mAh.

Gadget lowcost

Power bank da 10.000mAh. Preparati a non restare mai senza carica con questo powerbank da 10.000mAh , in offerta con uno sconto esagerato dell’ 85% e costa pochissimo . Questa batteria portatile è l’accessorio indispensabile per le tue giornate fuori casa, in grado di ricaricare il tuo smartphone più volte. Compatibile con qualsiasi telefono, è dotato anche di un piccolo display LED che mostra la carica residua. Utilissimo da avere sempre con sé nello zaino.

, in offerta con uno dell’ e . Questa batteria portatile è l’accessorio indispensabile per le tue giornate fuori casa, in grado di ricaricare il tuo smartphone più volte. Compatibile con qualsiasi telefono, è dotato anche di un piccolo display LED che mostra la carica residua. Utilissimo da avere sempre con sé nello zaino. Stazione di ricarica 365 W. Un’offerta lampo per questa stazione di ricarica da 365W, disponibile su Amazon con uno sconto del 50%. Questo accessorio versatile ti permette di caricare più dispositivi contemporaneamente (come smartphone, tablet, laptop e cuffie Bluetooth), eliminando l’ingombro dei cavi. Con un design elegante e compatto, è la soluzione ideale per tenere in ordine la tua scrivania o il comodino e avere tutti i tuoi gadget sempre carichi. Dotata anche di uno schermo che mostra la potenza di carica delle diverse porte USB.

Smartwatch

Huawei Band 9. Super occasione per la Huawei Band 9 . La smart band del brand cinese è disponibile su Amazon con uno sconto del 51% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi veramente poco, meno di 30 euro . Un’occasione speciale per acquistare questo ottimo wearable in grado di tracciare alla perfezione i principali parametri vitali e anche il monitoraggio della salute. Supporta 100 modalità sportive e ha un’autonomia fino a 14 giorni.

. La smart band del brand cinese è disponibile su con uno che fa e lo paghi veramente poco, . Un’occasione speciale per acquistare questo ottimo wearable in grado di tracciare alla perfezione i principali parametri vitali e anche il monitoraggio della salute. Supporta 100 modalità sportive e ha un’autonomia fino a 14 giorni. Smartwatch lowcost. Non perdere questo smartwatch low cost, in offerta con uno sconto straordinario dell’88% e un prezzo che crolla. Questo smartwatch compatto offre un monitoraggio completo della salute e del fitness. Con un ampio display, puoi controllare in tempo reale la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per gli amanti dello sport trovi più di 110 modalità sportive. Con una batteria che dura a lungo, è il compagno ideale per tenere traccia della tua attività fisica senza spendere una fortuna.

Smart TV&Soundbar

Smart TV LG NanoCell AI NANO80. Lo smart TV da acquistare oggi. Su Amazon trovi il televisore LG NanoCell AI NANO80 in promo con un ottimo sconto del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Televisore con tecnologia NanoCell che migliora la qualità delle immagini e che rende i colori più realistici, anche grazie al processore α7 Gen8 che sfrutta l’intelligenza artificiale. A bordo trovi anche il sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di streaming.

trovi il in promo con un che fa il e su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Televisore con tecnologia NanoCell che migliora la qualità delle immagini e che rende i colori più realistici, anche grazie al che sfrutta l’intelligenza artificiale. A bordo trovi anche il sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Soundbar Fire TV. Non solo smart TV e chiavette multimediali. Amazon ha portato in Italia anche le soundbar compatibili con qualsiasi televisore presente sul mercato. Da oggi trovi la Fire TV Soundbar in promo con uno sconto del 29% al prezzo più basso dell’ultimo periodo. Ottimo accessorio che potenzia l’audio del televisore con un doppio altoparlante per un suono ancora più ricco e dialoghi più nitidi.

Elettrodomestici

Lavapavimenti Dyson WashG1. Torna in offerta la lavapavimenti top di gamma di Dyson . Sul sito di e-commerce è disponibile in promo con uno sconto eccezionale del 36% che fa risparmiare ben 250 euro su quello di listino. Lavapavimenti come se ne trovano poche sul mercato: ben 26 punti di idratazione per una pulizia uniforme e un’acqua pulita dall’inizio alla fine. Separa lo sporco liquido con quello secco per uno smaltimento più semplice di tutto lo sporco accumulato.

la . Sul sito di e-commerce è disponibile in promo con uno che fa su quello di listino. Lavapavimenti come se ne trovano poche sul mercato: ben 26 punti di idratazione per una pulizia uniforme e un’acqua pulita dall’inizio alla fine. Separa lo sporco liquido con quello secco per uno smaltimento più semplice di tutto lo sporco accumulato. Forno Electrolux a incasso. Un’ottima occasione per il forno elettrico Electrolux , che trovi con uno sconto del 53% e al prezzo più basso di sempre. Risparmi 300 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Questo forno permette una cottura uniforme e precisa grazie a diverse funzioni e programmi. Con una capacità elevata e un design elegante, si integra perfettamente nella tua cucina. Il suo sistema di pulizia e l’interfaccia intuitiva lo rendono facile da usare e da mantenere.

, che trovi con uno sconto del e al prezzo più basso di sempre. e lo puoi anche pagare a con il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Questo forno permette una cottura uniforme e precisa grazie a diverse funzioni e programmi. Con una capacità elevata e un design elegante, si integra perfettamente nella tua cucina. Il suo sistema di pulizia e l’interfaccia intuitiva lo rendono facile da usare e da mantenere. Friggitrice ad aria Philips Serie 3000 con doppio cestello. Offerta esclusiva Amazon che non devi assolutamente farti scappare. Oggi sul sito di e-commerce è disponibile la friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 3000 con doppio cestello in promo con uno sconto del 39% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Permette di cucinare due pietanze differenti contemporaneamente e nella confezione hai anche il kit per preparare la colazione. Versatile, permette veramente di preparare tutto quello che vuoi e utilizzando pochissimo olio.

che non devi assolutamente farti scappare. Oggi sul sito di e-commerce è disponibile la con in con e su quello di listino. Permette di cucinare due pietanze differenti contemporaneamente e nella confezione hai anche il kit per preparare la colazione. Versatile, permette veramente di preparare tutto quello che vuoi e utilizzando pochissimo olio. Robot aspirapolvere OKP L7. Occasione imperdibile per il robot aspirapolvere OKP L7. Da oggi è disponibile in offerta con uno sconto del 61% e al prezzo più basso di sempre. Risparmi più di 200 euro e approfitti di una super promo. Robot aspirapolvere con una potenza di aspirazione elevata, mappatura intelligente di tutta l’abitazione e lo puoi anche controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. Adatto ai peli degli animali e per pavimenti duri.

Champions League in TV e streaming gratis

Seconda serata per la prima giornata di Champions League. Questa sera scendono in campo Inter e Atalanta. I neroazzurri sono impegnati sul difficile campo dell’Ajax, mentre l’Atalanta ha la partita più difficile della serata contro i campioni in carica del PSG. il match dell’Inter è un’esclusiva Amazon Prime Video e la puoi vedere in TV e in streaming gratis, mentre la partita dell’Atalanta è disponibile su NowTV.

Se ancora non sei abbonato, puoi approfittare della promo per il PassSport di NowTV: solo per oggi è scontato del 33% e risparmi centinaia di euro a fine anno. L’abbonamento a Prime Video, invece, è gratuito per 30 giorni se sei un nuovo utente. La partita scelta dalla piattaforma di streaming di Amazon è Ajax-Inter, calcio di inizio mercoledì alle ore 21:00. Approfitta delle due promo cliccando sui link qui in basso.

ABBONATI A NOWTV CON LO SCONTO DEL 33%

COME VEDERE AJAX-INTER IN STREAMING GRATIS

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui