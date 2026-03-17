Amazon, macchina caffè Nespresso a prezzo stracciato: le offerte di oggi

Amazon

La Festa delle Offerte di Primavera è terminata, ma le promo su Amazon continuano a stupire. Anche oggi 17 marzo il sito di e-commerce ci offre tante nuove promo che non bisogna assolutamente farsi scappare. E non stiamo esagerando. Tra smartphone, smartwatch ed elettrodomestici, il difficile è scegliere. Ad esempio, è disponibile il nuovissimo Galaxy S26 Ultra al minimo storico e risparmi centinaia di euro rispetto a quello di listino. Per un telefono appena uscito si tratta di un’occasione che non devi lasciarti scappare. Ottime anche le offerte tra gli elettrodomestici, con la macchina per il caffè De’Longhi Nespresso disponibile a un prezzo mini.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di oggi: le trovi tutte raccolte qui in basso. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

Amazon, migliori offerte 17 marzo

Smartphone

iPhone 16. Continua ancora per pochissimo tempo l’ ottima promo per l’ iPhone 16 . Da oggi lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Uno dei prodotti best-buy di questi ultimi giorni.

per l’ . Da oggi lo smartphone top di Apple è disponibile con uno che ti fa e lo puoi anche . Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Uno dei prodotti best-buy di questi ultimi giorni. Motorola edge 70. Prezzo speciale per lo smartphone top di Motorola. Da oggi è disponibile il Motorola edge 70 con uno sconto del 44% e risparmi più di 340 euro su quello di listino. Per un telefono uscito da pochi mesi sul mercato si tratta di un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Dotato di un display OLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7 Gen 4 , doppia fotocamera posteriore da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Uno smartphone con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo.

per lo di Da oggi è disponibile il con uno e su quello di listino. Per un telefono uscito da pochi mesi sul mercato si tratta di un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Dotato di un da con refresh rate fino a 120 Hz, , doppia fotocamera posteriore da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Uno smartphone con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo. moto g56. L’offerta lampo che non devi farti scappare se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo telefono. Da oggi su Amazon trovi il moto g56 con uno sconto del 46% e lo paghi praticamente la metà . Spendi meno di 150 euro e acquisti uno dei migliori smartphone disponibili oggi in questa fascia di prezzo. Schermo da 6,72 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che assicura buone prestazioni e una fotocamera principale da 50 megapixel con sensore anti-sfarfallio. La batteria da 5200 mAh è la ciliegina sulla torta: dura per tutto il giorno e si ricarica rapidamente.

per il tuo nuovo telefono. Da oggi su trovi il con uno e lo . di e acquisti uno dei migliori smartphone disponibili oggi in questa fascia di prezzo. Schermo da 6,72 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che assicura buone prestazioni e una da con sensore anti-sfarfallio. La batteria da 5200 mAh è la ciliegina sulla torta: dura per tutto il giorno e si ricarica rapidamente. Redmi 15C. Una promo esclusiva Amazon che non devi farti scappare. Soprattutto se sei alla ricerca di uno smartphone lowcost. Da oggi trovi il Redmi 15C in promo con uno sconto del 35% e lo paghi solamente 130 euro. Telefono molto affidabile e realizzato dalle sapienti mani di Xiaomi. Schermo immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek, doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria massiva da 6000 mAh che può durare fino a due giorni. Un telefono economico che ti assiste nella vita di tutti i giorni.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth. Ecco una delle migliori promo disponibili oggi su Amazon. Trovi questo paio di cuffie Bluetooth con uno sconto dell’86% e le paghi solamente poco più di 10 euro . Assicurano una qualità del suono elevata e un’autonomia fino a 60 ore. Comode da indossare, cancellazione del rumore e sono anche impermeabili. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

con uno e le . Assicurano una qualità del suono elevata e un’autonomia fino a 60 ore. Comode da indossare, cancellazione del rumore e sono anche impermeabili. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. A questo prezzo è difficile trovare di meglio. Antivirus McAfee 2026. Offerta lampo speciale che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection 2026 valido per 3 dispositivi in promo con uno sconto dell’81% e lo paghi meno di 17 euro. Oltre a proteggere PC e smartphone dai virus, ricevi anche un gestore delle password e l’accesso a una VPN.

Smartwatch

Apple Watch Series 11. Offerta speciale per l’Apple Watch Series 11. L’orologio top dell’azienda di Cupertino è disponibile su Amazon al minimo storico grazie allo sconto del 24% e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo Retina ad altissima risoluzione, nuove funzionalità per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Un orologio completo che puoi sempre portare al polso e che diventa un compagno per le tue avventure all’aperto.

Smart TV

Smart TV Hisense da 32 pollici. Ecco un’ offerta a vendita rapida che non bisogna farsi scappare. Lo smart TV Hisense da 32 pollici è disponibile con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi decine di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo da 32 pollici ad alta risoluzione, dimensioni compatte che la rende perfetta per la camera o per la cucina e sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Non perdere questa opportunità: può terminare da un momento all’altro.

che non bisogna farsi scappare. Lo da è disponibile con uno che fa al e Disponibile anche il . Schermo da 32 pollici ad alta risoluzione, dimensioni compatte che la rende perfetta per la camera o per la cucina e sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Non perdere questa opportunità: può terminare da un momento all’altro. Smart TV Samsung Crystal 43 pollici. Rapporto qualità-prezzo speciale per lo smart TV Samsung Crystal da 43 pollici. Solo per oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 30% e risparmi 130 euro su quello di listino. Pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo da 43 pollici con risoluzione 4K, processore Crystal 4K e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Elettrodomestici

De’Longhi Nespresso Vertuo Pop. Se non vuoi spendere cifre esagerate per la tua nuova macchina per il caffè, da oggi trovi la De’Longhi Nespresso Vertuo Pop in promo con uno sconto del 43% e la paghi solamente 56 euro. Ricevi anche il kit di benvenuto con ben 12 capsule Nespresso. Compatta, facilissima da utilizzare e con tecnologia Centrifusion. Perfetta per la tua abitazione e per l’ufficio.

De’Longhi Perfetto Magnifica S. Per chi non vuole rinunciare al piacere di un caffè appena macinato, la De’Longhi Magnifica S è oggi in sconto del 44%, con un risparmio superiore ai 200 euro e la comodità delle 5 rate a tasso zero . La macchina per il caffè è dotato del sistema Bean-to-Cup per macinare i chicchi al momento, pannello di controllo intuitivo per regolare intensità e lunghezza dell’espresso e il classico cappuccinatore manuale per creare una schiuma densa e professionale.

la è oggi in e la comodità delle . La macchina per il caffè è dotato del sistema Bean-to-Cup per macinare i chicchi al momento, pannello di controllo intuitivo per regolare intensità e lunghezza dell’espresso e il classico cappuccinatore manuale per creare una schiuma densa e professionale. Frullatore Haier I-Master Serie 5. Design professionale e potenza da vendere: questo frullatore della Haier è disponibile oggi con uno sconto del 58% e lo paghi meno della metà . Dotato del sistema di lame Laser-Cut in acciaio inox ultra-resistente e una caraffa in vetro che permette di lavorare sia ingredienti ghiacciati che caldi senza rischi. Con i suoi programmi automatici per smoothie e vellutate, è lo strumento ideale per chi cerca risultati da chef con la semplicità di un tasto.

da questo della è disponibile oggi con uno . Dotato del sistema di lame in acciaio inox ultra-resistente e una caraffa in vetro che permette di lavorare sia ingredienti ghiacciati che caldi senza rischi. Con i suoi programmi automatici per smoothie e vellutate, è lo strumento ideale per chi cerca risultati da chef con la semplicità di un tasto. Moulinex Easy Fry Silence. Se ami la cucina sana ma odi il rumore degli elettrodomestici, questa friggitrice ad aria è la soluzione definitiva. Da oggi la trovi al minimo storico con uno sconto del 36% . La Moulinex Easy Fry Silence è dotata di una particolare tecnologia che permette di cucinare in modo rapido e croccante con una rumorosità ridotta ai minimi termini. Dispone di un ampio display touchscreen, diversi programmi preimpostati e componenti lavabili in lavastoviglie per una pulizia rapida e senza fatica. Cestello da 5 litri che permette di cucinare cibo per 3-5 persone in un’unica volta.

. La è dotata di una particolare tecnologia che permette di cucinare in modo rapido e croccante con una rumorosità ridotta ai minimi termini. Dispone di un ampio display touchscreen, diversi programmi preimpostati e componenti lavabili in lavastoviglie per una pulizia rapida e senza fatica. che permette di cucinare cibo per 3-5 persone in un’unica volta. Spremiagrumi elettrico Girmi. L’offerta lampo perfetta per completare la cucina con una spesa irrisoria: lo spremiagrumi Girmi è oggi tuo a soli 11 euro. Motore a rotazione alternata per estrarre ogni goccia di succo, doppia pigna per agrumi di diverse dimensioni e una caraffa graduata da 0,7 litri. È compatto, facile da smontare e lavare, ideale per la spremuta fresca ogni mattina. Non può mancare nella tua cucina.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui