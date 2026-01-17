Amazon, crolla il prezzo dello smartphone Google: sconti fino all'80%

MisterGadget.Tech

Weekend all’insegna delle grandi offerte su Amazon. Se stavi aspettando il momento giusto per il tuo nuovo smartphone, da oggi trovi tante promo interessanti sul sito di e-commerce. Ad esempio, è disponibile il Google Pixel 10 Pro XL con uno sconto di ben 400 euro, oppure l‘iPhone 16 al prezzo più basso di sempre e con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Le promo non finiscono di certo qui: super prezzo anche per lo smartwatch indistruttibile di Garmin e per la soundbar di Samsung che trovi a metà prezzo.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ognuna c’è sia il link per accedere alla pagina prodotto sia una breve descrizione tecnica. Non perdere questa opportunità.

Amazon, migliori offerte 17 gennaio

Google Pixel 10 Pro XL. Super offerta e ottimo sconto per il Google Pixel 10 Pro XL . Lo smartphone premium è disponibile con uno sconto di 400 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio di Amazon. Le caratteristiche sono quelle di uno smartphone premium: schermo Super Actua da 6,8 pollici , processore Tensor G5 progettato per l’AI, tripla fotocamera posteriore professionale per scatti perfetti in ogni situazione e una batteria che dura per tutto il giorno. Un’occasione da non farsi sfuggire.

Google Pixel 10. Se vuoi spendere un po' di meno, da oggi trovi in promo anche il "fratellino minore", il Google Pixel 10. Lo smartphone è disponibile con uno sconto del 33% e risparmi quasi 300 euro. Smartphone che assicura ottime prestazioni e con una scheda tecnica molto interessante: schermo Actua da 6,3 pollici che lo rende compatto, processore Tensor G5, tripla fotocamera posteriore con supporto dall'AI per foto perfette e un'autonomia che dura per tutto il giorno. Un telefono con ottime prestazioni e con un rapporto qualità-prezzo mai visto prima.

iPhone 16. Torna al minimo storico l'iPhone 16. Lo smartphone top di Apple è disponibile oggi con uno sconto del 20% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale che ti semplifica la vita di tutti i giorni, doppia fotocamera posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno.

Galaxy A56. Il re degli smartphone medio di gamma. Da oggi torna in offerta il Galaxy A56, telefono di Samsung molto amato dagli utenti e tra i best seller degli ultimi mesi. La versione con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna è disponibile in promo su Amazon con uno sconto del 33% e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Schermo da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, prestazioni top grazie al processore Exynos di ultima generazione e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel.

il , telefono di Samsung molto amato dagli utenti e tra i degli ultimi mesi. La versione con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna è disponibile in su con uno e su quello di listino. Schermo da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, prestazioni top grazie al processore Exynos di ultima generazione e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Redmi Note 15. Appena uscito sul mercato e da oggi già in offerta con uno sconto speciale. Su Amazon è disponibile il nuovissimo Redmi Note 15, smartphone medio di gamma con componenti di ultimissima generazione. Grazie alla promo lampo del sito di e-commerce risparmi ben 50 euro e approfitti del minimo storico e del miglior prezzo web. Schermo AMOLED da 6.77 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, 12 gigabyte di RAM e ben 512 gigabyte di memoria interna. Nella parte posteriore è presente una fotocamera principale da 108 megapixel e conclude la scheda tecnica una batteria da 5520 mAh che ti permette di coprire fino a due giorni.

Prodotti lowcost

Smartwatch lowcost. Ecco una delle migliori occasioni disponibili oggi su Amazon. Trovi questo smartwatch lowcost in promo con uno sconto del 73% e il prezzo crolla al minimo storico, risparmiando più di 100 euro. Orologio dal design moderno, leggero da indossare. Schermo da 1,95 pollici , monitoraggio avanzato della salute e del sonno, supporta più di 140 modalità sportive. Un compagno da avere sempre al polso e che solo per oggi paghi pochissimo.

Stufetta elettrica da tavolo Midea. Per combattere il freddo di gennaio mentre lavori o studi, la stufetta compatta di Midea è in offerta con uno sconto del 30%. Costa pochissimo ed è la soluzione ideale per chi cerca un calore immediato in piccoli spazi o sulla scrivania. È dotata di una tecnologia di riscaldamento rapida, è estremamente silenziosa e integra tutti i sistemi di sicurezza necessari, come la protezione contro il surriscaldamento e l'autospegnimento in caso di ribaltamento accidentale.

è in con uno . Costa pochissimo ed è la soluzione ideale per chi cerca un calore immediato in piccoli spazi o sulla scrivania. È dotata di una tecnologia di riscaldamento rapida, è estremamente silenziosa e integra tutti i sistemi di sicurezza necessari, come la protezione contro il surriscaldamento e l’autospegnimento in caso di ribaltamento accidentale. Fujifilm instax Pal. Se cerchi un regalo originale o un gadget divertente per i tuoi viaggi, questa è l’offerta del giorno: la minuscola fotocamera digitale di Fujifilm è disponibile con uno sconto incredibile del 61%. Il prezzo è letteralmente stracciato per un dispositivo che sta nel palmo di una mano. La Fujifilm Instax Pal permette di scattare foto digitali con un obiettivo grandangolare, salvarle nella memoria interna o inviarle direttamente allo smartphone tramite app per stamparle con le stampanti della serie Instax Link. Un oggetto unico nel suo genere, da comprare subito prima che le scorte finiscano.

Smartwatch

Garmin fenix 7 Pro Solar. Torna in offerta uno dei migliori smartwatch disponibili sul mercato. Parliamo del Garmin fenix 7 Pro Solar , orologio super resistente progettato per gli amanti delle avventure all’aperto. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 32% e risparmi ben 240 euro su quello di listino. Le caratteristiche tecniche sono uniche: schermo da 1,3 pollici con luminosità elevatissima, lente Power Glass che cattura i raggi solari per aumentare l’autonomia, che in questo modo arriva fino a 22 giorni, più di 30 modalità sportive e un monitoraggio avanzato della salute, compreso il monitoraggio del sonno.

Galaxy Watch8 Classic. Ottima occasione per l'ultima versione top di gamma dello smartwatch di Samsung. Su Amazon è disponibile il Galaxy Watch8 Classic in promo con uno sconto di quasi 150 euro e lo puoi anche pagare a rate. Smartwatch con funzioni avanzate per il monitoraggio della salute grazie all'integrazione di Galaxy AI e degli algoritmi di intelligenza artificiale. Monitoraggio continuo dell'attività fisica e del sonno, con suggerimenti su come migliorare il riposo notturno. Orologio resistente agli urti e con un design classico: lo puoi indossare anche durante le cene eleganti.

Smart TV&Soundbar

Fire TV Serie Omni QLED. Occasione imperdibile se sei alla ricerca di un nuovo smart TV e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi trovi il Fire TV Serie Omni QLED prodotto da Amazon con uno schermo da 43 pollici in promo con uno sconto del 50% e risparmi ben 300 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e tecnologie come il Dolby Vision IQ che migliorano ulteriormente la qualità dei contenuti video. A bordo trovi il sistema operativo Fire TV, una garanzia quando si tratta di televisori e supporta tutte le principali piattaforme smart. Trovi sempre in offerta anche il modello da 55 pollici.

Soundbar Samsung Serie Q. Se vuoi un audio da cinema in casa, ecco la promo che devi cogliere al volo. Solo per oggi trovi la soundbar Samsung Serie Q con uno sconto del 50% e risparmi ben 250 euro. Si tratta di un modello top di gamma dotata di 9 speaker, di un subwoofer wireless e di un audio a 3.1.2 canali. Tecnologie avanzate per adattare le impostazioni del suono a quelle del contenuto che stai vedendo. Si collega facilmente a qualsiasi smart TV. Pagamento in 5 rate a tasso zero.

Tablet&PC

Tablet economico. Ecco un’occasione che non puoi farti sfuggire. Solo per oggi trovi il tablet economico fezawio F10 in promo con uno sconto del 71% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi solamente 85 euro . Un tablet perfetto per chi è alla ricerca di un dispositivo da utilizzare nella quotidianità, ma non vuole spendere cifre elevate. Schermo da 10 pollici, fino a 22 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. La batteria dura per tutto il giorno. Nella confezione trovi anche una tastiera e il mouse, per trasformarlo all’occorrenza in un mini-PC.

Notebook economico. Altra offerta che puoi trovare solamente su Amazon. Da oggi è disponibile il PC portatile CHIFUYOU in promo con uno sconto incredibile dell'81% e risparmi ben 1300 euro su quello di listino. Un'occasione shock che non devi farti sfuggire. Schermo da 15,6 pollici, buone prestazioni, 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. A bordo è già presente Windows 11 e tutti i programmi per la produttività. Ottimo PC per casa e per l'ufficio.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere OKP L1. Se stai cercando un modo economico per automatizzare la pulizia di casa, questa è l’ offerta che fa per te: il prezzo del robot aspirapolvere OKP L1 è in picchiata con uno sconto del 71% . Questo robot è progettato con un design compatto per scivolare facilmente sotto divani e letti. Grazie alla tecnologia di aspirazione potente e senza spazzole centrali, è particolarmente efficace per chi ha animali domestici, poiché evita che i peli si aggroviglino nel meccanismo. Un vero affare per chi vuole massima resa con una spesa minima.

Aspirapolvere senza fili. Doppio sconto e prezzo in picchiata. Se sei alla ricerca di un aspirapolvere economico per la tua abitazione, solo per oggi trovi questo modello lowcost in offerta con un doppio sconto. Oltre a quello fisso del 55%, puoi aggiungere un coupon del 10% che te lo fa pagare solamente 80 euro. Dotato di una spazzola con luce LED per illuminare al meglio lo sporco e di una grande potenza di aspirazione. La puoi utilizzare anche per aspirare lo sporco dei tappeti e i peli degli animali. Si adatta a qualsiasi pavimento.

Friggitrice ad aria Princess Dual Heat. La cucina sana diventa accessibile a tutti con la friggitrice Princess, oggi in offerta con un 35% di sconto e un prezzo mini. È lo strumento perfetto per preparare piatti croccanti con l'80% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale. Grazie alla sua facilità d'uso e al riscaldamento rapido, permette di risparmiare tempo ed energia elettrica, rendendola un "mai più senza" per ogni cucina moderna.

. È lo strumento perfetto per preparare piatti croccanti con l’80% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale. Grazie alla sua facilità d’uso e al riscaldamento rapido, permette di risparmiare tempo ed energia elettrica, rendendola un “mai più senza” per ogni cucina moderna. Sbattitore Moulinex Quick Mix. Un’occasione imperdibile per gli amanti della pasticceria: questo sbattitore Moulinex è disponibile con un doppio sconto. Oltre al ribasso del 38%, è disponibile un coupon aggiuntivo di 5 euro da barrare sulla pagina del prodotto. Il risultato? Lo porti a casa a meno di 20 euro. Dotato di 5 velocità e funzione Turbo, viene fornito con fruste a filo e ganci impastatori in acciaio inox, garantendo versatilità e potenza per ogni tipo di composto.

