Amazon, crolla il prezzo della macchina De'Longhi: sconti fino all'85%

Amazon

Niente giorni di ferie per Amazon. Anche oggi 17 dicembre, a una settimana dal Natale, sul sito di e-commerce troviamo tante promo speciali per tantissimi prodotti tech, a partire dagli smartphone, fino ad arrivare agli elettrodomestici. Trovi, ad esempio, l’iPhone 17 al minimo storico e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Non mancano prodotti lowcost, come il powerbank da 10.000mAh che trovi con uno sconto dell’81% e lo paghi meno di 15 euro. Ottime occasione anche per gli smart TV e le AirPods 4, in promo con uno sconto del 34%. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle promo più interessanti disponibili oggi e le trovi raccolte qui in basso. Non perdere tempo e approfittane subito.

Ultimissimi giorni anche per approfittare della promo disponibile per Amazon Music Unlimited. Infatti, puoi abbonarti gratis per tre mesi al servizio premium di musica in streaming senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Hai accesso a tutta la musica della piattaforma, senza nessun limite e senza pubblicità.

Amazon, le migliori offerte del 17 dicembre

Smartphone

iPhone 17. Sconto imperdibile per l’ iPhone 17 . L’ultima versione dello smartphone top di gamma di Apple è disponibile in promo con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro e approfitti del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Acquistandolo oggi lo dovresti ricevere entro Natale. Le novità sono molto interessanti: nuovo schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion (refresh rate fino a 120 Hz), processore A19 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più semplici. La batteria dura per tutto il giorno.

. L’ultima versione dello smartphone top di gamma di Apple è disponibile in con uno che ti fa risparmiare decine di euro e approfitti del Hai anche la possibilità di . Acquistandolo oggi lo dovresti ricevere entro Natale. Le novità sono molto interessanti: nuovo da con tecnologia ProMotion (refresh rate fino a 120 Hz), che supporta Apple Intelligence, da e nuova fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più semplici. La batteria dura per tutto il giorno. moto g75. Ottimo rapporto qualità-prezzo per il moto g75. Lo smartphone medio di gamma del brand statunitense è disponibile con uno sconto del 34% che fa risparmiare quasi 100 euro su quello di listino. Smartphone con un ottimo schermo da 6,78 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6 Gen 3 che assicura ottime prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi.

Lo smartphone medio di gamma del brand statunitense è disponibile con uno che fa su quello di listino. Smartphone con un ottimo schermo da 6,78 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, che assicura ottime prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. DOOGEE Note 56. Se vuoi spendere poco per il tuo nuovo smartphone, ecco l’offerta che non devi farti scappare. Su Amazon trovi il DOOGEE Note 56 in promo con uno sconto del 70% e lo paghi meno di 80 euro . Smartphone pensato per chi vuole spendere poco e dotato di una buona scheda tecnica: schermo da 6,56 pollici ad alta risoluzione, buone prestazioni e una doppia fotocamera posteriore. Uno dei punti forti è la mega batteria da 6150 mAh con cui copri fino a due giorni di utilizzo.

trovi il in con uno e lo . Smartphone pensato per chi vuole spendere poco e dotato di una buona scheda tecnica: schermo da 6,56 pollici ad alta risoluzione, buone prestazioni e una doppia fotocamera posteriore. Uno dei punti forti è la con cui copri fino a due giorni di utilizzo. moto e15. Altro telefono per chi vuole spendere pochissimo. Su Amazon è disponibile il moto e15 con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo a soli 66 euro. Non è un refuso, lo smartphone di Motorola costa veramente così poco. La scheda tecnica è tutt’altro che da disprezzare: display da 6,67 pollici, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, fotocamera da 32 megapixel con sensore antisfarfallio e super batteria da 5200 mAh.

Prodotti lowcost

Powerbank da 10.000mAh. Super occasione per questo powerbank da 10.000 mAh che da oggi trovi su Amazon con uno sconto eccezionale dell’81% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 15 euro . Ottima idea regalo lowcost per Natale e soprattutto un accessorio tech utile da avere sempre con sé. Compatibile con qualsiasi smartphone, permette di ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente. Lo schermo LED mostra il livello di carica residuo.

da che da oggi su con uno che fa scendere il al e lo . Ottima idea regalo lowcost per Natale e soprattutto un accessorio tech utile da avere sempre con sé. Compatibile con qualsiasi smartphone, permette di ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente. Lo schermo LED mostra il livello di carica residuo. Smartwatch lowcost. Doppio sconto e prezzo mini per questo smartwatch lowcost . Oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 73% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 5,40 euro . In questo modo lo sconto totale sfiora l’80% e lo paghi solamente 21 euro. Schermo grande, monitoraggio avanzato della salute e supporta più di 110 modalità sportive. Un dispositivo funzionale e che oggi paghi pochissimo.

e per questo . Oggi lo trovi su con uno a cui un che ti fa . In questo modo lo e lo Schermo grande, monitoraggio avanzato della salute e supporta più di 110 modalità sportive. Un dispositivo funzionale e che oggi paghi pochissimo. Set Bosch da 27 pezzi. Hai la passione per il fai da te o stai cercando un regalo di Natale originale? Ecco la promo perfetta per te. Da oggi su Amazon trovi questo set Bosch da 27 pezzi in promo con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 15 euro. Nella confezione trovi 19 bit di avvitamento, 5 giradadi Ø 6/7/8/10/13 mm, 1 cricchetto (destrorso/sinistrorso), 1 portabit universale a cambio rapido e 1 raccordo per giradadi. Approfittane subito e fai un super acquisto.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Plus. A pochi giorni dalla fine del Black Friday tornano in offerta le chiavette multimediali di Amazon e lo fanno con un prezzo eccezionale. Ad esempio, trovi il Fire TV Stick 4K Plus in promo con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro. Rende il tuo televisore molto più intelligente e gli dona i super poteri. Nella confezione anche il telecomando con Alexa per controllare con la tua voce lo smart TV e anche i dispositivi smart presenti in casa.

le e lo fanno con un prezzo eccezionale. Ad esempio, trovi il in promo con uno e lo Rende il tuo televisore molto più intelligente e gli dona i super poteri. Nella confezione anche il telecomando con Alexa per controllare con la tua voce lo smart TV e anche i dispositivi smart presenti in casa. Fire TV Stick 4K Select. Altra super occasione disponibile per Natale. Da oggi trovi il Fire TV Stick 4K Select con uno sconto del 64% e costa meno di 20 euro . Questo nuovo modello è pensato per chi vuole una chiavetta multimediale che supporta la risoluzione 4K e vuole spendere pochissimo. Permette di accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming e dà accesso a funzioni speciali. Grazie al supporto ad Alexa la puoi anche controllare con un semplice comando vocale.

con uno e . Questo nuovo modello è pensato per chi vuole una chiavetta multimediale che supporta la risoluzione 4K e vuole spendere pochissimo. Permette di accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming e dà accesso a funzioni speciali. Grazie al supporto ad Alexa la puoi anche controllare con un semplice comando vocale. Ring Intercom Audio. Una promo speciale da cogliere al volo. Solo per pochissimi giorni trovi il Ring Intercom Audio, dispositivo che rende smart il tuo vecchio citofono, in promo con un doppio sconto. Oltre all’ottimo sconto del 54% presente in pagina puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 10 euro. Lo paghi meno di 25 euro. Grazie all’integrazione con Alexa lo puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone o tramite il un comando vocale. Facile da installare e compatibile con la maggior parte dei citofoni installati nei condomini e negli appartamenti.

Smartwatch

Huawei Watch GT 5. Torna in offerta al minimo storico lo smartwatch di Huawei. Modello top di gamma progettato per essere utilizzato nella vita di tutti i giorni e ventiquattro ore su ventiquattro. Da oggi è disponibile con uno sconto del 36% e risparmi ben 90 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED con luminosità elevata, supporta più di 100 modalità di allenamento tra cui due nuove modalità legate alla corsa e al ciclismo. Non manca un monitoraggio avanzato della salute con dati in tempo reale per la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. La batteria può durare fino a quattordici giorni.

Smart TV

Amazon Fire TV Serie Omni QLED. Torna l’ottima offerta per il Fire TV Serie Omni QLED da 43 pollici. Da oggi è disponibile con un super sconto del 52%% e lo paghi praticamente la metà risparmiando quasi 300 euro su quello di listino. Schermo con tecnologia QLED e risoluzione 4K che assicura ottime immagini, sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali app per lo streaming. A bordo è presente anche l’assistente vocale Alexa con il quale puoi gestire i dispositivi smart presenti in casa. Non perdere questa ottima occasione. In offerta trovi anche la versione da 50 pollici e da 55 pollici: entrambe sono disponibili con uno sconto del 50% e risparmi centinaia di euro. Puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Cuffie Bluetooth

AirPods 4.Continua a calare il prezzo delle AirPods 4, ultima versione delle cuffie top di gamma do Apple. Da oggi sono disponibili in promo con uno sconto del 34% e risparmi 50 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Cuffie che assicurano una qualità audio elevatissima anche grazie all’audio spaziale personalizzato e alla resistenza al sudore e all’acqua. Si collegano con qualsiasi smartphone, ma danno il meglio di loro con gli smartphone Apple.

Videogame

EA SPORTS FC 26. Ecco la promo che non puoi farti scappare in vista del Natale per gli amanti dei videogame. Da oggi trovi EA Sport FC 26, l’ultima versione del gioco di simulazione calcistica più giocato al mondo, in promo con uno sconto del 50% e approfitti del minimo storico. Oltre alla versione per PS5, trovi in offerta anche quella per Xbox. Devi essere velocissimo, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Elettrodomestici

Macchina caffè De’Longhi. Prezzo più basso di sempre per la macchina per il caffè De’Longhi EC260.BK . Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 32% e la paghi meno di 95 euro . La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero con il sistema Amazon presente nella pagina prodotto. Compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E. Dotata anche di un sistema latte manuale per preparare un cappuccino cremoso come quello del bar. Facile da utilizzare e con un design moderno.

di per la per il . Da oggi è disponibile su con uno del e la . La puoi anche in a con il sistema Amazon presente nella pagina prodotto. Compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E. Dotata anche di un sistema latte manuale per preparare un cappuccino cremoso come quello del bar. Facile da utilizzare e con un design moderno. Robot aspirapolvere OKP L1. Vuoi un nuovo robot aspirapolvere e vuoi spendere pochissimo ? Ecco l’offerta che fa per te. Solamente per oggi trovi in promo il robot aspirapolvere OKP L1 con uno s conto del 71% e lo paghi meno di 100 euro . Il risparmio netto è di ben 240 euro e fai un super affare. Grande potenza di aspirazione e utilizza i sensori per evitare gli ostacoli che incontra lungo la strada. Autonomia fino a 200 minuti e lo puoi anche controllare da remoto tramite l’app dello smartphone.

e ? Ecco l’offerta che fa per te. Solamente per oggi trovi in promo il con uno s e lo . Il risparmio netto è di ben 240 euro e fai un super affare. Grande potenza di aspirazione e utilizza i sensori per evitare gli ostacoli che incontra lungo la strada. Autonomia fino a 200 minuti e lo puoi anche controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. Aspirapolvere e lavapavimenti roborock F25 Combo. Offerta lampo e prezzo crollato per la lavapavimenti e aspirapolvere senza filo roborock F25 Combo . Elettrodomestico per la pulizia versatile, lo puoi utilizzare per pulire al meglio il pavimento ed eliminare qualsiasi granello di polvere. Grazie allo sconto del 42% presente in pagina risparmi quasi 300 euro e approfitti del minimo storico. Nella confezione trovi anche diversi accessori e all’occorrenza può diventare anche una mini spazzola turbo.

e per la e senza filo . Elettrodomestico per la pulizia versatile, lo puoi utilizzare per pulire al meglio il pavimento ed eliminare qualsiasi granello di polvere. Grazie allo presente in pagina e approfitti del minimo storico. Nella confezione trovi anche diversi accessori e all’occorrenza può diventare anche una mini spazzola turbo. Forno da incasso Bosch. Rinnova la tua cucina con un elettrodomestico di alta gamma: il Forno Bosch da incasso è in offerta con un mega sconto del 50% che ti permette di risparmiare ben 300 euro. Questo modello, efficiente e multifunzione, è dotato di tecnologie avanzate per cucinare in modo più sano, e il sistema di Pulizia Eco Clean Direct, che semplifica la manutenzione. Facile da montare.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui