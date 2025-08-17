Amazon, ecco gli smartphone da comprare oggi: 80% di sconto

leungchopan/123RF.com

Sconti esagerati e prezzi al minimo storico su Amazon per alcuni prodotti tech molto desiderati dagli utenti. Anche oggi 17 agosto il sito di e-commerce ci accompagna con nuove offerte che ti permettono di risparmiare centinaia di euro su dispositivi anche abbastanza recenti, come ad esempio l’Honor 400 Pro disponibile con un super sconto del 30% (lo puoi anche pagare in 12 rate a tassi zero). Le promo non si fermano di certo agli smartphone, ma trovi anche orologi, televisori, elettrodomestici e gli immancabili accessori lowcost da portare con sé in vacanza.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte disponibili da oggi su Amazon e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per accedere alla pagina prodotto e completare l’acquisto ti basta cliccare sul link qui in basso. Approfittane subito: alcune offerte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 17 agosto

Smartphone

Honor 400 Pro. Ecco un’ offerta lampo che non devi farti scappare. Da oggi su Amazon trovi l’ Honor 400 Pro , smartphone top lanciato da poco sul mercato, in promo con uno sconto del 30% e risparmi quasi 250 euro . Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero . Schermo AMOLED da 6,7 pollici, processore Snapdragon 8 Gen 3 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e per finire una batteria da 5300 mAh con ricarica rapida da 100 W.

Gadget lowcost

Lampada antizanzara. Dimentica il fastidio degli insetti con questa lampada antizanzare , disponibile con uno sconto del 70% e costa pochissimo, meno di 20 euro . Questo dispositivo è la soluzione ideale per proteggere la tua casa e i tuoi spazi esterni dalle zanzare e dagli insetti ed è in grado di coprire uno spazio tra i 50 e gli 80 metri quadrati, Funziona senza l’uso di sostanze chimiche e utilizza una luce UV che attira gli insetti, i quali vengono poi eliminati dalla doppia griglia interna.

Smartwatch

Huawei Watch GT4. Of ferta lampo per il Huawei Watch GT4 : oggi lo trovi con uno sconto del 28% . Questo smartwatch unisce un design elegante e una serie di funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e del fitness. Con una batteria che dura fino a 2 settimane, traccia con precisione i tuoi passi, le calorie bruciate, la frequenza cardiaca e il sonno. Per gli amanti dell’attività fisica ci sono più di 100 modalità sportive sempre pronte a supportarti.

Smart TV

Medion 43 pollici. Se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo smart TV, questa è l’offerta che fa per te. Su Amazon è disponibile il TV Medion da 43 pollici in promo con un coupon sconto di 130 euro e lo paghi meno di 200 euro. Schermo da 43 pollici e ottima qualità delle immagini. A bordo è presente il sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming: puoi installare Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, YouTube e tantissime altre app. Trovi in offerta con lo stesso coupon sconto anche la versione da 55 pollici.

Action camera

GoPro MAX. La action cam GoPro MAX è disponibile con uno sconto del 41% e il suo prezzo è crollato. Puoi pagarla in 5 rate a tasso zero. Questa action cam professionale ti permette di registrare video immersivi a 360° e scattare foto in stile Hero, offrendo un’incredibile libertà creativa. Con la sua stabilizzazione HyperSmooth e lo schermo touch, è l’ideale per catturare ogni tua avventura in modo semplice e spettacolare. La puoi utilizzare anche per fare le dirette streaming sui social.

Elettrodomestici

Condizionatore portatile COMFEE’. Prezzo in calo e minimo storico per il climatizzatore portatile COMFEE’ con una potenza di 7000 BTU in grado di refrigerare una stanza di circa 20-25 metri quadrati. Da oggi è disponibile con uno sconto del 28% e risparmi quasi 100 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Facile da installare e da utilizzare, lo puoi spostare di stanza in stanza grazie alle ruote girevoli. Adatto sia alla tua abitazione, sia all’ufficio. Oltre a raffreddare la stanza, è anche in grado di ventilare o di deumidificare. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

