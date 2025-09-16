Amazon, smartphone Xiaomi a prezzo stracciato e sconti incredibili

Xiaomi

La prima metà di settembre è stata archiviata, ma le offerte di Amazon non vanno in soffitta. Anzi. Per questa seconda metà del mese ci aspettano grandi promo e già da oggi troviamo tanti prodotti tech di ultima generazione in promo con uno sconto mai visto prima. Come ad esempio l’iPhone 16: lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto di ben 250 euro. Chi è alla ricerca di un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo, invece, può optare per il Motorola edge 60. Uscito sul mercato da pochi mesi, è già disponibile con uno sconto del 36%. E la scheda tecnica è pronto a stupirti. Ottime offerte anche per quanto riguarda gli elettrodomestici, come la friggitrice ad aria Philips disponibile al minimo storico.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di oggi 16 settembre e le trovi raccolte qui in basso. Le promo non riguardano solo i prodotti tech, ma anche il grande calcio. Oggi ricomincia la Champions League e vede subito la Juventus protagonista. Puoi approfittare delle ottime offerte per NowTV e per Prime Video per vederla comodamente sul tuo divano. Non perdere altro tempo e approfitta delle promo di oggi.

Amazon, le migliori offerte del 16 settembre

Smartphone

iPhone 16. Super occasione per lo smartphone Apple. L’ iPhone 16 è disponibile in promo con uno sconto di 250 euro che fa scendere il prezzo al minimo di questo ultimo periodo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Un’occasione da non farsi certamente sfuggire. L’iPhone 16 è dotato del processore A18 che supporta Apple Intelligence, la nuova piattaforma AI dell’azienda di Cupertino, di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island, doppia fotocamera posteriore con sensore Fusion e nuovo obiettivo ultragrandangolare.

è disponibile in promo con uno che fa di questo ultimo periodo. Hai anche la possibilità di . Un’occasione da non farsi certamente sfuggire. L’iPhone 16 è dotato del che supporta Apple Intelligence, la nuova piattaforma AI dell’azienda di Cupertino, di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island, doppia fotocamera posteriore con sensore Fusion e nuovo obiettivo ultragrandangolare. Poco X7. Offerta lampo per lo smartphone top di POCO, brand che fa parte della grande famiglia Xiaomi. Su Amazon è disponibile il POCO X7 in promo con uno sconto del 30% che ti fa risparmiare più di 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED CrystalRes con risoluzione 1,5K, risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Ottimo processore MediaTek Dimensity 7300-Ultra con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Fotocamera principale da 50 megapixel che assicura scatti top.

per lo brand che fa parte della grande famiglia Xiaomi. Su Amazon è disponibile il in promo con uno che ti fa e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED CrystalRes con risoluzione 1,5K, risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Ottimo processore MediaTek Dimensity 7300-Ultra con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Fotocamera principale da 50 megapixel che assicura scatti top. Motorola edge 60. Altra ottima offerta per uno smartphone medio di gamma. Sempre da oggi è disponibile il Motorola edge 60 con uno sconto del 36% e risparmi ben 140 euro su quello di listino. Telefono da poco uscito sul mercato e con una scheda tecnica molto interessante. Schermo pOLED da 6,67 pollici, processore MediaTek e soprattutto una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, teleobiettivo 10x e fotocamera ultragrandangolare da 50 megapixel. La fotocamera per i selfie è sempre da 50 megapixel . La batteria da 5200 mAh è la classica ciliegina sulla torta.

per uno Sempre da oggi è disponibile il con uno e su quello di listino. Telefono da poco uscito sul mercato e con una scheda tecnica molto interessante. Schermo pOLED da 6,67 pollici, processore MediaTek e soprattutto una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, teleobiettivo 10x e fotocamera ultragrandangolare da 50 megapixel. La . La batteria da 5200 mAh è la classica ciliegina sulla torta. CMF Phone 1. Se vuoi spendere poco, ma sei alla ricerca di un telefono affidabile, ecco l’offerta che fa per te. Il CMF Phone 1 è disponibile in promo con uno sconto del 33% e al prezzo più basso di sempre. Lo paghi solamente 160 euro e fai un ottimo acquisto. Per capirlo basta vedere la scheda tecnica: display Super AMOLED da 6,67 pollici, processore MediaTek e fotocamera principale da 50 megapixel. Integra nativamente ChatGPT.

Gadget lowcost

Ventilatore portatile. Saldi di fine stagione da non farsi scappare. Da oggi su Amazon trovi questa “ offerta popolare ” per un ventilatore portatile compatto, ma dalla grande potenza. Grazie allo sconto del 50% è in promo a soli 12 euro e costa pochissimo . Utilissimo da avere sempre con sé per affrontare l’ultimo caldo di queste settimane. E acquistandolo sarai già pronto per l’estate 2026.

trovi questa “ ” per un ventilatore portatile compatto, ma dalla grande potenza. Grazie allo è in e . Utilissimo da avere sempre con sé per affrontare l’ultimo caldo di queste settimane. E acquistandolo sarai già pronto per l’estate 2026. Anker power bank MagSafe. Offerta lampo per questo utilissimo power bank MagSafe magnetico che si “attacca” direttamente alla parte posteriore dell’iPhone. Compatibile con tutti gli ultimi modelli dello smartphone Apple, è dotato anche di una porta USB-C per ricaricare lo smartphone direttamente con il cavo. Grazie allo sconto del 49% fai un ottimo affare e lo paghi veramente poco.

per questo utilissimo power bank MagSafe magnetico che si “attacca” direttamente alla parte posteriore dell’iPhone. Compatibile con tutti gli ultimi modelli dello smartphone Apple, è dotato anche di una per direttamente con il cavo. Grazie allo fai un ottimo affare e lo paghi veramente poco. Mini compressore d’aria. Non è propriamente un’offerta tech, ma è sicuramente uno dei prodotti più venduti su Amazon in questi ultimi giorni. Parliamo di questo mini compressore d’aria portatile utile per gonfiare gli pneumatici di auto, scooter, biciclette, gommoni e anche palloncini. Su Amazon è disponibile con un doppio sconto: oltre a quello fisso, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 50%. Non perdere questa occasione.

Smartwatch

Huawei Watch GT 4. Prezzo in picchiata per il Huawei Watch GT 4 . L’orologio smart del colosso cinese è disponibile in promo con uno sconto del 40% e al prezzo più basso di sempre . Risparmi 100 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero . Smartwatch progettato per la vita di tutti i giorni e in grado di monitorare i principali parametri vitali e supporta più di 100 modalità sportive. Lo puoi utilizzare mentre ti alleni, ma anche per sapere in tempo reale il tuo stato di salute. La batteria ha una durata di sette giorni.

. L’orologio smart del colosso cinese è disponibile in con uno e al . e lo puoi anche . Smartwatch progettato per la vita di tutti i giorni e in grado di monitorare i principali parametri vitali e supporta più di 100 modalità sportive. Lo puoi utilizzare mentre ti alleni, ma anche per sapere in tempo reale il tuo stato di salute. La batteria ha una durata di sette giorni. Google Pixel Watch 3. Torna al minimo storico il Google Pixel Watch 3. L’orologio top di gamma dell’azienda di Mountain View è disponibile su Amazon con uno sconto del 28% e risparmi ben 110 euro su quello di listino. Prezzo speciale e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Oltre ad avere sensori di ultima generazione che monitorano costantemente il tuo stato di salute, l’orologio ti supporta in ogni fase della giornata grazie ai sistemi di intelligenza artificiale che rende ogni misurazione più precisa e veritiera. A bordo hai anche tutte le app della suite di Google, a partire da Google Maps.

PC portatile

MacBook Air 13 pollici. Ultimi giorni per approfittare del super minimo storico disponibile per il MacBook Air con processore M4, ultima versione lanciata sul mercato. Oggi è disponibile con uno sconto del 28% e risparmi ben 350 euro su quello di listino. Inoltre, se hai un abbonamento a Prime Student hai diritto a uno sconto ulteriore di ben 60 euro. Una delle migliori promo che puoi trovare oggi, anche grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo Liquid Retina da 13,6 pollici, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte.

Elettrodomestici

roborock QV 35S. Offerta lampo per l’ ottimo robot aspirapolvere e l avapavimenti roborock QV 35S . Su Amazon lo trovi con uno sconto lampo del 31% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Dotato di sensori di ultima generazione che mappano efficacemente la tua abitazione, lo puoi controllare comodamente tramite l’app dello smartphone ed evita gli ostacoli. Grande potenza di aspirazione e grazie alla stazione per lo svuotamento automatico ti dimenticherai di doverlo pulire dopo ogni utilizzo. Si adatta a qualsiasi pavimento.

per l’ e l . Su Amazon lo trovi con uno e su quello di listino. Dotato di sensori di ultima generazione che mappano efficacemente la tua abitazione, lo puoi controllare comodamente tramite l’app dello smartphone ed evita gli ostacoli. Grande potenza di aspirazione e grazie alla stazione per lo svuotamento automatico ti dimenticherai di doverlo pulire dopo ogni utilizzo. Si adatta a qualsiasi pavimento. Dyson V8 Origin. Calo di prezzo e minimo storico . L’offerta è una di quelle da cogliere al volo. Da oggi su Amazon è disponibile l’ aspirapolvere Dyson V8 Origin con uno sconto del 34% e risparmi quasi 150 euro su quello di listino. Acquisti una scopa elettrica senza fili dotata di una grandissima potenza di aspirazione e della spazzola Motorbar anti groviglio. Nella confezione sono presenti anche utili accessori che la rendono universale.

. L’offerta è una di quelle da cogliere al volo. Da oggi su Amazon è disponibile l’ con uno e su quello di listino. Acquisti una scopa elettrica senza fili dotata di una grandissima potenza di aspirazione e della spazzola Motorbar anti groviglio. Nella confezione sono presenti anche utili accessori che la rendono universale. Friggitrice ad aria Philips Serie 2000. Il dispositivo per la cucina che non puoi non avere. Da oggi su Amazon trovi la friggitrice ad aria Philips Serie 2000 con cestello da 4.2 litri in promo con uno sconto del 30% . Rientra tra le “offerte popolari” di Amazon e non te la puoi far scappare, anche grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotata di 9 funzioni preimpostate per cucinare veramente di tutto, dalle patatine fritte alle verdure grigliate. Perfetta per una famiglia di 3-4 persone.

con cestello da 4.2 litri in promo con uno . Rientra tra le “offerte popolari” di Amazon e non te la puoi far scappare, anche grazie alla possibilità di dilazionare il Dotata di 9 funzioni preimpostate per cucinare veramente di tutto, dalle patatine fritte alle verdure grigliate. Perfetta per una famiglia di 3-4 persone. Telecamera lowcost. Ecco un’offerta incredibile che non devi assolutamente farti scappare. Su Amazon trovi questa coppia di telecamere lowcost in promo con uno sconto del 55% e le paghi meno di 18 euro. Praticamente è come se ti costassero meno di 9 euro l’una. Facili da installare, assicurano una buona qualità delle immagini e ti avvisano se notano qualche movimento anomalo. Visione notturna e audio bidirezionale. Le puoi controllare anche da remoto tramite l’app dello smartphone.

Champions League in TV e streaming gratis

Questa sera comincia la nuova stagione della Champions League 2025-2026. Per l’Italia ci saranno Napoli, Inter, Atalanta e Juventus. E saranno proprio i bianconeri a scendere in campo per primi affrontando il Borussia Dortmund questa sera alle ore 21:00. Per vedere tutta la Champions League in TV e in streaming bisogna essere abbonati a Sky o NowTV che trasmetteranno la gran parte dei match in esclusiva e a Prime Video che manderà in onda la miglior partita delle italiane del mercoledì sera.

Se ancora non sei abbonati, puoi approfittare della promo per il PassSport di NowTV: solo per oggi è scontato del 33% e risparmi centinaia di euro a fine anno. L’abbonamento a Prime Video, invece, è gratuito per 30 giorni se sei un nuovo utente. La partita scelta dalla piattaforma di streaming di Amazon è Ajax-Inter, calcio di inizio mercoledì alle ore 21:00. Approfitta delle due promo cliccando sui link qui in basso.

ABBONATI A NOWTV CON LO SCONTO DEL 33%

COME VEDERE AJAX-INTER IN STREAMING GRATIS

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui