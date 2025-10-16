Amazon, macchina caffè De'Longhi crolla di prezzo e sconti all'85%: le offerte di oggi

Amazon

Giornata con sconti speciali su Amazon. Da oggi 16 ottobre trovi tanti prodotti tech in promo a un prezzo mai visto prima e che ti fanno risparmiare centinaia di euro. Per alcuni prodotti hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Tra le offerte top disponibili oggi trovi il Google Pixel 10 Pro XL, ultima versione dello smartphone premium dell’azienda di Mountain View. Grazie al doppio sconto presente in pagina risparmi centinaia di euro e fai un super affare. Tra gli elettrodomestici c’è in offerta l’ottima macchina per il caffè De’Longhi disponibile con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi. Le abbiamo suddivise per categoria di prodotto e per ogni dispositivo c’è il link per accedere alla pagina su Amazon. Non perdere tempo: le promo potrebbero terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 16 ottobre

Smartphone

Google Pixel 10 Pro XL. Un’ offerta lampo da non farsi assolutamente scappare. Da oggi su Amazon trovi il Google Pixel 10 Pro XL , telefono premium da poco uscito sul mercato, in promo con un doppio sconto incredibile. Oltre a quello fisso del 24% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 100 euro . Il risparmio netto supera i 450 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Si tratta di uno dei migliori telefoni sul mercato : schermo Actua da 6,8 pollici ad altissima risoluzione, nuovo processore Tensor G5, 512 gigabyte di RAm e tripla fotocamera posteriore professionale e con gli strumenti AI di Google più avanzati di sempre. Non perdere questa occasione.

da non farsi assolutamente scappare. Da oggi su trovi il , telefono premium da poco uscito sul mercato, in con un Oltre a quello puoi un che ti fa . Il e lo puoi anche . Si tratta di uno dei : schermo Actua da 6,8 pollici ad altissima risoluzione, nuovo processore Tensor G5, 512 gigabyte di RAm e tripla fotocamera posteriore professionale e con gli strumenti AI di Google più avanzati di sempre. Non perdere questa occasione. Google Pixel 10 Pro. In promo con un’offerta lampo c’è anche il Google Pixel 10 Pro. Il “fratello minore” del modello XL è dotato di una scheda tecnica da smartphone premium . Le uniche differenze rispetto al modello XL sono la grandezza dello schermo (Super Actua da 6,3 pollici) e una batteria con una capienza leggermente minore. A supporto hai tutti gli strumenti AI avanzati di Google che ti semplificano la vita di tutti i giorni. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 19% a cui aggiungere il coupon di 100 euro . Risparmi centinaia di euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

Il “fratello minore” del è dotato di una da . Le uniche rispetto al modello XL sono la grandezza dello schermo (Super Actua da 6,3 pollici) e una batteria con una capienza leggermente minore. A supporto hai tutti gli che ti semplificano la vita di tutti i giorni. Su Amazon è disponibile con uno a cui il . Risparmi centinaia di euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Motorola razr 60. 50% di sconto e prezzo mai visto prima per il Motorola razr 60 , smartphone pieghevole top di gamma del brand statunitense. Solamente acquistandolo oggi risparmi ben 500 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zer o. Scheda tecnica unica: doppio schermo (esterno da 3,63 pollici, interno da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz), processore MediaTek di ultima generazione, fotocamera principale da 50 megapixel e batteria che dura per tutto il giorno. Design iconico a conchiglia che lo rende bellissimo da vedere.

e per il , smartphone pieghevole top di gamma del brand statunitense. Solamente acquistandolo oggi e lo puoi anche o. Scheda tecnica unica: (esterno da 3,63 pollici, interno da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz), processore MediaTek di ultima generazione, fotocamera principale da 50 megapixel e batteria che dura per tutto il giorno. Design iconico a conchiglia che lo rende bellissimo da vedere. Galaxy A16. Lo smartphone più venduto in questo momento su Amazon. Parliamo del Galaxy A16 disponibile con uno sconto del 45% e lo paghi meno di 115 euro. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, perfetto per vedere film e serie TV, processore Exynos di ultima generazione e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 50 megapixel. La batteria da 5000mAh che può durare fino a due giorni è la classica ciliegina sulla torta.

Gadget lowcost

Cuffie lowcost. Ecco una delle migliori offerte che puoi trovare oggi. Questo paio di cuffie super economiche sono disponibili con uno sconto dell’86% che te le fa pagare solamente 10 euro . Sono auricolari perfetti per la vita di tutti i giorni e che assicurano una qualità del suono elevata. Sono compatibili con qualsiasi smartphone e sono dotati anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e sono impermeabili.

che puoi trovare oggi. Questo paio di cuffie super economiche sono disponibili con uno che te le fa . Sono auricolari perfetti per la vita di tutti i giorni e che assicurano una qualità del suono elevata. Sono compatibili con qualsiasi smartphone e sono dotati anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e sono impermeabili. Apple AirTag. Prezzo mini e super affare. L’ Apple AirTag ti aiuta a ritrovare facilmente i tuoi oggetti smarriti. Basta agganciarlo a chiavi, borse o qualsiasi cosa tu voglia tenere d’occhio, e potrai localizzarlo tramite l’ app Dov’è sul tuo iPhone, iPad o Mac. Utilizza la rete Dov’è, composta da centinaia di milioni di dispositivi Apple in tutto il mondo, per un tracciamento preciso e sicuro. Da oggi lo trovi al minimo storico e lo paghi veramente poco. Un’occasione da non farsi sfuggire.

ti aiuta a ritrovare facilmente i tuoi oggetti smarriti. Basta agganciarlo a chiavi, borse o qualsiasi cosa tu voglia tenere d’occhio, e potrai localizzarlo tramite l’ sul tuo iPhone, iPad o Mac. Utilizza la rete Dov’è, composta da centinaia di milioni di dispositivi Apple in tutto il mondo, per un tracciamento preciso e sicuro. Da oggi lo trovi al minimo storico e lo paghi veramente poco. Un’occasione da non farsi sfuggire. Caricatore per l’auto Lisen. Il caricatore auto Lisen è in offerta con il 50% di sconto e lo paghi meno di 20 euro. Questo caricatore si distingue per il suo design intelligente con cavi retrattili integrati (USB-C e Lightning), permettendoti di caricare contemporaneamente due dispositivi senza l’ingombro dei cavi sparsi nell’abitacolo. Non a caso è il più venduto nella sua categoria.

Smartwatch

Redmi Watch 5. Uno smartwatch con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Da oggi è disponibile il Redmi Watch 5 con uno sconto del 32% e lo paghi meno di 75 euro. Un orologio completo sotto tutti i punti di vista: schermo ampio e luminoso che puoi personalizzare cambiando watch faces, monitoraggio avanzato del sonno con frequenza cardiaca in tempo reale e tante modalità di allenamento per migliorare giorno dopo giorno. Dotato di chip GPS e di una batteria che può durare fino a 24 giorni.

Smart TV

Smart TV Samsung 32 pollici. Se sei alla ricerca di un televisore dalle dimensioni compatte, da oggi è disponibile questo modello Samsung da 32 pollici in promo con uno sconto del 29% e al minimo storico. Schermo che assicura un’ottima qualità delle immagini grazie al processore Hyper Real. A bordo è presente il sistema operativo Tizen, una garanzia quando si tratta di televisori: puoi installare tutte le piattaforme di streaming che vuoi e ottenere suggerimenti mirati in base alle tue preferenze.

Computer portatile

PC portatile gaming. Prezzo in picchiata per questo portatile da gaming lowcost. Solo per oggi è disponibile con uno sconto del 76% e risparmi quasi 1900 euro su quello di listino. Ottimo rapporto qualità-prezzo: schermo da 16 pollici con risoluzione FHD, processore che assicura ottime prestazioni, 32 gigabyte di RAM e SSD da 1 terabyte. Una soluzione economica, ma molto affidabile.

Elettrodomestici

De’Longhi Macchina espresso manuale. Occasione imperdibile per la macchina per il caffè espresso manuale De’Longhi . Da oggi è disponibile con uno sconto speciale del 29% e al prezzo più basso di sempre . La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Puoi utilizzare sia il caffè in polvere sia le cialde. Dotata anche del sistema Cappuccino System per un cappuccino come quello del bar.

per la . Da oggi è disponibile con uno e al . La puoi anche utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Puoi utilizzare sia il caffè in polvere sia le cialde. Dotata anche del sistema Cappuccino System per un cappuccino come quello del bar. Tineco Floor One Switch S7. Offerta incredibile per la lavapavimenti Tineco Floor One Switch S7. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 51% che ti fa risparmiare più di 450 euro su quello di listino e lo paghi meno della metà. Si tratta di un elettrodomestico premium in grado di svolgere 5 funzioni contemporaneamente. Oltre a pulire il pavimento, raccoglie anche la polvere ed elimina le macchie oleose secche. Si adatta a qualsiasi pavimento. Non puoi lasciartelo scappare: approfittane subito.

per la Da oggi è disponibile su con uno che ti fa su quello di listino e lo paghi meno della metà. Si tratta di un elettrodomestico premium in grado di svolgere 5 funzioni contemporaneamente. Oltre a pulire il pavimento, raccoglie anche la polvere ed elimina le macchie oleose secche. Si adatta a qualsiasi pavimento. Non puoi lasciartelo scappare: approfittane subito. Robot aspirapolvere OKP K5 Pro. Doppio sconto e prezzo crollato per il robot aspirapolvere OKP K5 Pro . Da oggi lo trovi in offerta con un doppio sconto incredibile : oltre a quello fisso del 60% puoi aggiungere un coupon che fa risparmiare un altro 25% e lo paghi molto meno di 100 euro. Economico, ma con un’ottima potenza, ideale per chi ha animali domestici. I sensori di ultima generazione mappano alla perfezione la tua abitazione e lo puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone. Adatto anche per i pavimenti duri.

e . Da oggi lo trovi in con un : oltre a quello puoi un che fa e lo Economico, ma con un’ottima potenza, ideale per chi ha animali domestici. I sensori di ultima generazione mappano alla perfezione la tua abitazione e lo puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone. Adatto anche per i pavimenti duri. Stufa elettrica Imetec Eco Rapid. Con il freddo che sta arrivando, questa stufa elettrica è la soluzione perfetta. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 30% e al prezzo più basso di sempre. Riscalda rapidamente tutta la stanza e puoi impostare fino a 4 diversi livelli di temperatura. Basso consumo di energia.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui