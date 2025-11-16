Black Friday Amazon, offerte anticipate e sconti all'80%: le migliori offerte di oggi

MisterGadget.Tech

Le offerte anticipate per il Black Friday catturano l’attenzione in questi giorni. Su Amazon troviamo tantissimi prodotti al minimo storico e si ha la possibilità di risparmiare centinaia di euro su alcuni dei dispositivi tech più amati. Un esempio è il Galaxy S25 Ultra disponibile al minimo storico e con uno sconto del 43% che fa risparmiare quasi 650 euro (lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero). Ottima anche l’occasione per Garmin fenix 7 Pro Solar: solo per oggi lo trovi con uno sconto del 27% e approfitti del minimo storico. Non mancano le promo anche per gli smart TV, le console (con la PS5 Digital Edition al minimo storico) e gli elettrodomestici.

Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. per ogni dispositivo trovi il link per accedere alla pagina prodotto su Amazon e completare l’acquisto. Non perdere tempo: alcune offerte possono scadere da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 16 novembre

Smartphone

Galaxy S25 Ultra. Cala ancora di più il prezzo del Galaxy S25 Ultra . Lo smartphone super top di Samsung è disponibile con un’ offerta shock che fa scendere il prezzo al minimo storico grazie allo sconto del 43% . Il risparmio netto sfiora i 650 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Sul telefono c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori sul mercato. Schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite , 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Nella parte posteriore trovi una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. Batteria da 5000 mAh e c’è anche la S Pen integrata.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. Offerta speciale per questo paio di cuffie Bluetooth che da oggi trovi con uno sconto dell’82% e le paghi meno di 25 euro . Assicurano una buona qualità del suono e sono dotate anche della cancellazione del rumore . Si collegano a qualsiasi smartphone, sono impermeabili e con un’autonomia fino a 40 ore. A questo prezzo sono un affare per tutti.

Prodotti Amazon – Offerta anticipate Black Friday

Echo Spot. Ecco le prime offerte anticipate per il Black Friday sui prodotti Amazon. Tra i protagonisti di oggi c’è l’ Echo Spot , la sveglia smart di Amazon con Alexa integrata, che trovi con una promo unica . Inserendo nel carrello due Echo Sport e aggiungendo il codice “ECHOSPOT” li paghi solamente 98,98 euro invece di 189,89 euro . Praticamente lo sconto è del 50% e puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero . Con l’Echo Spot puoi ascoltare la musica, impostare una routine con Alexa per svegliarti dolcemente con la musica e le luci soffuse, e fare tantissime altre cose.

Smartwatch

Garmin fenix 7 Pro Solar. Offerta incredibile per lo smartwatch super resistente di Garmin. Da oggi lo trovi con uno sconto del 27% e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Oltre ad approfittare del minimo storico, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Orologio unico nel suo genere: resistete alla cadute, agli sbalzi di temperatura e monitora costantemente il tuo stato di salute. Integra anche più di 30 modalità sportive e fornisce statistiche avanzate che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno. Grazie a una particolare lente presente sulla scocca, cattura i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria.

Smart TV

Smart TV Samsung Neo QLED da 65 pollici. Calo di prezzo e minimo storico per lo smart TV Samsung Neo QLED da 65 pollici di nuova generazione. Da oggi è disponibile con uno sconto di ben 400 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Schermo con risoluzione 4K, processore che supporta l’intelligenza artificiale e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Acquistandolo oggi puoi richiedere anche un voucher dedicato all’intrattenimento del valore di 423,96 euro. Una promo che trovi solo su Amazon.

Computer

Mac mini. Per chi è alla ricerca di un computer top di gamma, oggi è la giornata delle promo sui PC Apple. Su Amazon trovi il Mac mini di ultima generazione con processore M4 in promo con uno sconto del 25% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Lo puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero. PC dalle dimensioni compatte, ma che assicura ottime prestazioni. Oltre al processore M4, trovi 16 gigabyte di RAM unificata e un SSD da 256 GB. Perfetto per il lavoro e lo studio.

Console

PlayStation 5 Edizione Digitale. Si avvicina il Natale e su Amazon arrivano le prime offerte per le console. Sul sito di e-commerce trovi la PS5 Edizione Digitale in promo con uno sconto del 25% e risparmi più di 120 euro su quello di listino. Per la console Sony si tratta del minimo storico e di un’ottima occasione da non farsi sfuggire. Hai anche la possibilità di effettuare il reso fino al 15 gennaio 2026. Dotata di un disco SSD da 825 gigabyte, ha dimensioni più compatte rispetto al modello tradizionale. Nella confezione è presente anche il controller DualSense.

Cassa Bluetooth

Marshall Emberton II. Offerta da cogliere al volo. La cassa Bluetooth Marshall Emberton II è disponibile in promo con uno sconto speciale del 55% e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Oltre ad approfittare del minimo storico, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Qualità audio elevata, suono a 360 gradi ed è anche impermeabile. Autonomia fino a 20 ore. Perfetta per le feste con gli amici.

Elettrodomestici

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000. Occasione speciale per la friggitrice ad aria extra large di Philips . Solo per oggi la trovi con uno sconto del 35% e r isparmi quasi 100 euro su quello di listino. Dotata di ben 16 funzioni di cottura , ha un cestello da 7,2 litri con cui poter cucinare veramente di tutto e per una massimo di 6-8 persone . Facile da pulire e la puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Hai accesso anche a un ricettario online.

