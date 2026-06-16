Amazon, iPhone 16 al minimo storico e sconti fino all'80%

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In maniera del tutto inaspettata e con una settimana di anticipo sull’inizio ufficiale, su Amazon è già iniziato il Prime Day con le prime offerte anticipate. Tante promo su una platea piuttosto vasta di prodotti. Dagli smartphone agli elettrodomestici, trovi veramente di tutto. Tra i prodotti che catturano immediatamente l’attenzione c’è l’iPhone 16 disponibile al minimo storico e con uno sconto di ben 200 euro. Ottima anche l’offerta disponibile per il Google Pixel 10: lo sconto del 39% fa crollare il prezzo. Le offerte anticipate del Prime Day riguardano anche gli smart TV, con il televisore Samsung Neo QLED da 55 pollici disponibile con uno sconto del 47% e risparmi ben 450 euro. Anche gli elettrodomestici riservano grandi sorprese: il robot aspirapolvere iRobot Roomba Plus 405 è disponibile con un super sconto del 57% e lo paghi meno della metà. Occasione lampo anche la lavapavimenti Dreame: solo per pochissimo tempo la trovi con uno sconto del 47%.

Le offerte anticipate del Prime Day sono disponibili solamente per gli utenti iscritti a Prime. Se non sei ancora abbonato, puoi farlo adesso e utilizzare la prova gratuita di 30 giorni. Ti basta cliccare qui. Oltre ad accedere alle offerte esclusive del Prime Day, puoi utilizzare tantissimi altri servizi di Amazon, a partire da Prime Video e da Amazon Prime Music.

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Amazon, migliori offerte 16 giugno

Smartphone

iPhone 16 (prezzo al minimo e super sconto)

Offerta speciale per l’ iPhone 16 . Lo smartphone top di Apple è disponibile in offerta con uno sconto IVA che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone è un vero top di gamma: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione, processore A18 che supporta la piattaforma Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion e una batteria che dura per tutto il giorno.

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Ecco la prima offerta Prime Day anticipata che non devi assolutamente farti sfuggire. Il protagonista è il Google Pixel 10 che trovi per pochissimo tempo in promo con uno sconto del 39% e risparmi ben 350 euro su quello di listino. Per questo modello si tratta del minimo storico e di un’ offerta esclusiva Amazon che non devi assolutamente farti scappare. Dotato di un display Actua da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G5 che assicura ottime prestazioni e supporta le funzioni AI di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è un vero best-buy.

Ecco la che non devi assolutamente farti sfuggire. Il protagonista è il Google Pixel 10 che trovi per pochissimo tempo in promo con uno e su quello di listino. Per questo modello si tratta del e di un’ che non devi assolutamente farti scappare. Dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G5 che assicura ottime prestazioni e supporta le funzioni AI di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è un vero best-buy. Motorola edge 70 e moto buds loop (offerta bundle e prezzo in picchiata)

Altra occasione Prime Day irripetibile . Da oggi sul sito di e-commerce trovi il Motorola edge 70 in bundle con le cuffie Bluetooth moto buds loop a un prezzo mai visto prima grazie allo sconto lampo del 33% . Risparmi 200 euro e approfitti del minimo storico. Il Motorola edge 70 è un vero top di gamma dotato di un display Extreme AMOLED da 6,67 pollici, processore Snapdragon 7 Gen4, doppia fotocamera posteriore da 50 megapixel e sensore per i selfie sempre da 50 megapixel. Super sottile e una batteria da 4900 mAh che dura per tutto il giorno. Nella confezione trovi anche le cuffie Bluetooth moto buds loop che assicurano bassi profondi e sono comodissime da indossare. Sono anche personalizzate con crystal by Swarovski.

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Torna con una super promo il Redmi Note 15 Pro 5G . Uno dei telefoni più venduti su Amazon in queste ultime settimane è protagonista di una super occasione. Grazie allo sconto del 27% il risparmio netto è di poco superiore ai 120 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. La scheda tecnica si basa su un display CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7400-Ultra con 512 gigabyte di memoria interna. Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da 200 megapixel. La batteria massiva da 6580 mAh è la classica ciliegina sulla torta e può durare fino a due giorni.

Torna con una super promo il . Uno dei telefoni più venduti su Amazon in queste ultime settimane è protagonista di una super occasione. Grazie allo il risparmio netto è di e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. La scheda tecnica si basa su un display CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz. Le prestazioni sono assicurate dal con 512 gigabyte di memoria interna. Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da 200 megapixel. La è la classica ciliegina sulla torta e può durare fino a due giorni. Honor X5c Plus (offerta lampo e costa pochissimo)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, ecco l’offerta che non devi farti scappare. Su Amazon è disponibile l’Honor X5c Plus in promo con uno sconto del 25% e il prezzo scende sotto i 90 euro. Telefono economico ma perfetto per la vita di tutti i giorni. Schermo da 6,74 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e sensore frontale da 8 megapixel. La batteria da 5130 mAh ti fa arrivare a fine giornata senza troppi problemi. A questo prezzo è un super affare.

Prodotti Amazon

Bundle sicurezza Blink (78% di sconto e costa pochissimo)

Migliorare la sicurezza della tua abitazione non è mai stato così economico. Da oggi su Amazon trovi il bundle composto dalla videocamera Blink Outdoor 4 e dal videocitofono Blink in promo con un super sconto del 78% e costa meno di 25 euro . Non è un errore di prezzo, lo sconto è realmente così elevato e il prezzo è stracciato. Puoi montare entrambi fuori dalla tua abitazione e avere il completo controllo di chi si avvicina alla porta o al giardino di casa tua. Ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo e puoi controllarle in ogni momento tramite l’app dello smartphone.

Migliorare la sicurezza della tua abitazione non è mai stato così economico. Da oggi su Amazon trovi il e dal con un e . Non è un errore di prezzo, lo sconto è realmente così elevato e il prezzo è stracciato. Puoi montare entrambi fuori dalla tua abitazione e avere il completo controllo di chi si avvicina alla porta o al giardino di casa tua. Ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo e puoi controllarle in ogni momento tramite l’app dello smartphone. Fire TV Stick 4K Select (offerta lampo e minimo storico)

Offerta speciale per uno dei prodotti più amati dagli utenti. Il Fire TV Stick 4K Select è in offerta con uno sconto del 55% e costa meno di 25 euro . Si tratta dell’ultima versione del Fire TV Stick e permette di vedere in streaming tutti i tuoi contenuti preferiti, a partire dai film e dalle serie TV. Si collega facilmente alla porta HDMI del televisore e accedi velocemente a tantissime funzioni e tantissimi strumenti. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrata che ti permette di gestire anche i dispositivi smart presenti in casa. Trasforma lo smart TV in una console grazie alla presenza del Game Pass Ultimate.

Offerta speciale per uno dei prodotti più amati dagli utenti. Il è in con uno e . Si tratta dell’ultima versione del Fire TV Stick e permette di vedere in tutti i tuoi contenuti preferiti, a partire dai film e dalle serie TV. Si collega facilmente alla porta HDMI del televisore e accedi velocemente a tantissime funzioni e tantissimi strumenti. Nella confezione è presente anche il che ti permette di gestire anche i dispositivi smart presenti in casa. Trasforma lo smart TV in una console grazie alla presenza del Game Pass Ultimate. Videocitofono Ring Plus a batteria (60% di sconto e Prime Day in anticipo)

Altra offerta anticipata del Prime Day che non devi farti scappare. Il videocitofono Ring Plus a batteria è in offerta con uno sconto top del 60% e il prezzo crolla al minimo storico. Facile da installare, è la soluzione ideale per migliorare la sicurezza della tua abitazione e controllare chi ti sta suonando al campanello anche quando non sei in casa. Controlla le consegne dei pacchi alla porta d’ingresso grazie alla visuale più ampia a figura intera. Quando qualcuno suona, ti arriva una notifica direttamente sullo smartphone e puoi decidere se aprire. Dotato anche della visione notturna.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (75% di sconto e costa meno di 20 euro)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per le tue nuove cuffie Bluetooth, questa è l’offerta che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon trovi questo paio di auricolari in promo con un super sconto del 75% e il prezzo scende sotto i 20 euro . Un prezzo alla portata di tutti per delle cuffie che assicurano una suono di ottima qualità con bassi immersivi. Autonomia che arriva fino a 40 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

Se non vuoi spendere cifre esagerate per le tue nuove cuffie Bluetooth, questa è l’offerta che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su trovi questo paio di auricolari in con un e il . Un prezzo alla portata di tutti per delle cuffie che assicurano una suono di ottima qualità con Autonomia che arriva fino a 40 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Norton 360 Deluxe (5 dispositivi e prezzo in picchiata)

Difendi i tuoi dispositivi dall’attacco di virus e malware. Su Amazon trovi l’ antivirus Norton 360 Deluxe in promo con uno sconto del 67% e costa meno di 20 euro . Questa versione è pensata per 5 dispositivi e la puoi installare su notebook, tablet e smartphone. Oltre a proteggerti dalla truffe e dai malware, hai anche l’accesso a Secure VPN , la piattaforma per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo.

Difendi i tuoi dispositivi dall’attacco di virus e malware. Su Amazon trovi l’ in con uno e . Questa versione è pensata per e la puoi installare su notebook, tablet e smartphone. Oltre a proteggerti dalla truffe e dai malware, hai anche , la piattaforma per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo. Oral-B iO 2 (65% di sconto e Prime Day in anticipo)

Per la salute delle tue gengive trovi in offerta su Amazon lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 con uno sconto speciale del 65% e il prezzo scende sotto i 45 euro. Si tratta del minimo storico e di una promo anticipata del Prime Day. Nella confezione, oltre allo spazzolino, ricevi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Advanced Prevenzione Tartaro. Denti più puliti dopo una sola settimana di utilizzo ed è delicato sulle gengive. Puoi scegliere tra tre diversi livelli di intensità.

Smartwatch

Huawei Watch GT 6 Pro (32% di sconto e prezzo crollato)

Un orologio professionale per chi vuole sia tenere sotto controllo i propri parametri vitali sia avere al polso un compagno sempre pronto a supportarti durante gli allenamenti. Il Huawei Watch GT 6 Pro è disponibile in offerta con uno sconto del 32% e risparmi poco più di 120 euro su quello di listino. Dotato di uno schermo AMOLED da 1,47 pollici molto luminoso, più di 100 modalità sportive tra cui alcune di livello professionale (ciclismo e corsa), autonomia fino a 21 giorni e sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali. Effettua anche l’analisi ECG.

Smart TV

Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici (47% di sconto e risparmi 450 euro)

Una delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon per uno smart TV. Grazie alla promo Prime Day trovi il televisore Samsung Neo QLED da 55 pollici con pannello Mini LED in promo con uno sconto del 47% e risparmi ben 450 euro su quello di listino. Per questo modello si tratta del minimo storico ed è una promo esclusiva Amazon. Processore con intelligenza artificiale che migliora in tempo reale qualsiasi contenuto e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Lo smart TV da comprare oggi se sei alla ricerca di un modello top.

Una delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon per uno smart TV. Grazie alla trovi il da 55 pollici con in con uno e su quello di listino. Per questo modello si tratta del minimo storico ed è una promo esclusiva Amazon. Processore con intelligenza artificiale che migliora in tempo reale qualsiasi contenuto e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Lo da comprare oggi se sei alla ricerca di un modello top. Smart TV LG Nano da 43 pollici (33% di sconto e super occasione)

Se hai poco spazio in casa e sei alla ricerca di un televisore con un rapporto qualità-prezzo elevato, il LG NANO della serie NU8E da 43 pollici è il modello da acquistare oggi. Grazie allo sconto del 35% risparmi 160 euro e lo paghi meno di 300 euro. Televisore uscito sul mercato da poche settimane e dotato di un pannello con risoluzione 4K, processore con Nano Detail Enhancer e AI Chatbot che ti supporta nella scelta dei tuoi contenuti preferiti. Massima compatibilità con tutte le principali piattaforme di video streaming.

Elettrodomestici

iRobot Roomba Plus 405 + Stazione Autowash (57% di sconto e risparmi 400 euro)

Il re della pulizia intelligente crolla a meno di metà prezzo. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti iRobot Roomba Combo Plus 405 , venduto insieme alla avanzata stazione AutoWash , è il protagonista assoluto del giorno su Amazon grazie a uno sconto del 57% che ti permette di risparmiare ben 400 euro sul prezzo di listino. Questo modello premium mappa la casa con una precisione millimetrica, evita gli ostacoli in tempo reale e gestisce in totale autonomia lo svuotamento della polvere e il lavaggio del panno. Grazie ai sensori LiDAR mappa accuratamente tutta l’abitazione e lo puoi gestire da remoto tramite l’app dello smartphone.

Il re della pulizia intelligente crolla a meno di metà prezzo. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti , venduto insieme alla avanzata , è il protagonista assoluto del giorno su Amazon grazie a uno sul prezzo di listino. Questo modello premium mappa la casa con una precisione millimetrica, evita gli ostacoli in tempo reale e gestisce in totale autonomia lo svuotamento della polvere e il lavaggio del panno. Grazie ai sensori LiDAR mappa accuratamente tutta l’abitazione e lo puoi gestire da remoto tramite l’app dello smartphone. Haier Multi Beverage I-Master 5 (73% di sconto e prezzo in picchiata)

Il dispositivo definitivo per gli amanti delle colazioni e delle pause relax a prezzo stracciato. La caffettiera (ma non solo) Haier I-Master Multi Bevande crolla di prezzo con un incredibile sconto del 73% , offrendo anche l’opzione in 3 rate a tasso zero . Questo elettrodomestico è un vero e proprio genio multifunzione: prepara cioccolate calde perfette, monta il latte a caldo o a freddo per cappuccini cremosi e infonde tè e tisane alla temperatura ideale. Il dispositivo ideale sia in inverno sia in estate.

Il dispositivo definitivo per gli amanti delle colazioni e delle pause relax a prezzo stracciato. La caffettiera (ma non solo) crolla di prezzo con un incredibile , offrendo anche l’opzione in . Questo elettrodomestico è un vero e proprio genio multifunzione: prepara cioccolate calde perfette, monta il latte a caldo o a freddo per cappuccini cremosi e infonde tè e tisane alla temperatura ideale. Il dispositivo ideale sia in inverno sia in estate. DREAME H12 Pro Ultra (47% di sconto e minimo storico)

La lavapavimenti top di gamma scende a un prezzo stracciato. La Dreame H12 Pro Ultra è disponibile su Amazon con un eccezionale sconto del 47% che la fa costare quasi la metà . Questo dispositivo senza fili aspira i solidi e lava via i liquidi e le macchie più ostinate in un’unica passata. Il suo vero punto di forza? Una volta riposta sulla base, attiva il sistema di auto-pulizia e asciugatura rapida con aria calda del rullo, eliminando cattivi odori e batteri al posto tuo.

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La qualità di Philips in formato gigante a prezzo di saldo. Tra le offerte anticipate del Prime Day troviamo la friggitrice ad aria Philips Serie 1000 con uno sconto del 33% al prezzo più basso di sempre. Dotata di un cestello da ben 7,1 litri, è la scelta ideale per preparare pranzi e cene per tutta la famiglia o per gli ospiti in pochissimi minuti. Grazie alla tecnologia di circolazione dell’aria brevettata, garantisce una cottura uniforme, con cibi croccanti fuori e teneri dentro utilizzando fino al 90% di grassi in meno. Puoi scegliere tra 10 programmi di cottura differenti per cucinare tutto quello che vuoi, dai classici fritti fino ai dolci.

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