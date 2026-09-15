Amazon, macchina caffè Philips crolla di prezzo e offerte con sconti fino all'85%

Philips

Anche oggi Amazon ci riserva tante offerte speciali con sconti che ci permettono di fare ottimi affari su tanti dispositivi tech ed elettrodomestici. Una delle offerte che cattura subito l’attenzione riguarda la macchina per il caffè Philips 2300: con lo sconto del 29% approfitti del minimo storico. Ottima anche l’offerta per il Motorola Signature: lo smartphone top è disponibile con un mega sconto del 42% e risparmi 550 euro. Per chi vuole spendere poco è disponibile l’Honor 600 Smart con uno sconto che ti permette di fare un ottimo affare.

Le offerte riguardano anche gli elettrodomestici per la casa: il robot aspirapolvere Lefant M3 lo trovi con un doppio sconto e risparmi più di 800 euro. Restando in tema di pulizia domestica, la lavapavimenti della dreame è al minimo storico con uno sconto del 40% e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Non perdere tempo e approfitta immediatamente di queste promo.

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Amazon, migliori offerte 15 settembre

Smartphone

Motorola Signature (42% di sconto e risparmi 550 euro)

Uno dei migliori telefoni che puoi acquistare oggi su Amazon. Il Motorola Signature è disponibile con un ottimo sconto del 42% e lo paghi quasi la metà, con un risparmio netto di 550 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Lo smartphone top di Motorola si distingue per un design super sottile e per caratteristiche premium. Dotato di un display Extreme AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate fino a 165 Hz e risoluzione SuperHD, processore Snapdragon 8 Gen5 , tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel, tra cui un teleobiettivo con zoom 3x e una batteria che dura per tutto il giorno e che si ricarica rapidamente.

Uno dei migliori telefoni che puoi acquistare oggi su Amazon. Il è disponibile con un e lo con un su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Lo smartphone top di Motorola si distingue per un design super sottile e per caratteristiche premium. Dotato di un con refresh rate fino a 165 Hz e risoluzione SuperHD, , tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel, tra cui un e una batteria che dura per tutto il giorno e che si ricarica rapidamente. Galaxy S26 (offerta lampo e minimo storico)

Ottima occasione per il Galaxy S26 . Lo smartphone top di Samsung è disponibile da oggi con uno sconto del 27% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Samsung ha fatto un ottimo lavoro dotando lo smartphone di alcune tra le migliori componenti del momento, a partire dall’ ottimo display Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici ad altissima risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2600 , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

Ottima occasione per il . Lo smartphone top di Samsung è disponibile da oggi con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di il . Samsung ha fatto un ottimo lavoro dotando lo smartphone di alcune tra le migliori componenti del momento, a partire dall’ da 6,3 pollici ad altissima risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Galaxy A27 (super sconto e 5 rate a tasso zero)

Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per il Galaxy A27 . Lo smartphone di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto del 25% e il risparmio netto è di quasi 100 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . Si tratta di un telefono che si posiziona nella fascia media del mercato e che si distingue per affidabilità e buone caratteristiche. Tutto si basa su un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon compatibile con qualsiasi applicazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

elevatissimo per il . Lo smartphone di Samsung è disponibile su Amazon con uno e il su quello di listino. Puoi anche in . Si tratta di un telefono che si posiziona nella fascia media del mercato e che si distingue per affidabilità e buone caratteristiche. Tutto si basa su un con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon compatibile con qualsiasi applicazione, tripla fotocamera posteriore con e una che dura per tutto il giorno. Honor 600 Smart (batteria infinita e prezzo al minimo)

Uno degli smartphone più interessanti tra quelli disponibili sul mercato in questo momento. L’ Honor 600 Smart è disponibile su Amazon con uno sconto del 27% e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Il telefono si posiziona nella fascia media, ma ha alcune caratteristiche molto interessanti, come la mega batteria da 7700 mAh che porta l’autonomia fino a tre giorni e l’ottimo display extra large con refresh rate fino a 120 Hz. Non manca un processore Snapdragon che supporta tutte le principali applicazioni e una fotocamera principale da 50 megapixel con intelligenza artificiale.

Uno degli smartphone più interessanti tra quelli disponibili sul mercato in questo momento. L’ è disponibile su con uno e di quest’ultimo periodo. Il telefono si posiziona nella fascia media, ma ha alcune caratteristiche molto interessanti, come la che porta l’autonomia fino a tre giorni e l’ottimo display extra large con refresh rate fino a 120 Hz. Non manca un processore Snapdragon che supporta tutte le principali applicazioni e una con intelligenza artificiale. moto g06 (costa pochissimo)

L’offerta del giorno per chi vuole spendere pochissimo per il suo nuovo smartphone. Da oggi su Amazon trovi il moto g06 con uno sconto del 24% e risparmi 40 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. La scheda tecnica si basa su un display da 6,88 pollici ad alta risoluzione con cui puoi vedere tutti i tuoi contenuti preferiti anche mentre sei in viaggio, il processore MediaTek è affidabile e supporta tutte le applicazioni più importanti, mentre la fotocamera posteriore da 50 megapixel assicura buoni scatti. La batteria da 5200 mAh è una garanzia.

Novità Apple

iPhone 18 Pro (prezzo minimo garantito e 12 rate a tasso zero)

I nuovi iPhone 18 Pro sono finalmente arrivati su Amazon e li puoi già pre-ordinare sulla piattaforma di e-commerce. Su Amazon li trovi al " prezzo minimo garantito " e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Acquistandoli oggi li ricevi direttamente a casa. Disponibili in tutte le colorazioni disponibili. Le caratteristiche sono uniche: schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con ProMotion per refresh rate fino a 120 Hz, nuovo processore A20 Pro per prestazioni ancora più elevate, tripla fotocamera posteriore con sensore Fusion principale ad apertura variabile e tanta autonomia in più rispetto al passato.

I nuovi sono finalmente arrivati su Amazon e li puoi già sulla piattaforma di e-commerce. Su Amazon li trovi al " " e hai anche la possibilità di il in Acquistandoli oggi li ricevi direttamente a casa. Disponibili in tutte le colorazioni disponibili. Le caratteristiche sono uniche: con per refresh rate fino a 120 Hz, nuovo per prestazioni ancora più elevate, con sensore Fusion principale ad apertura variabile e tanta autonomia in più rispetto al passato. iPhone 18 Pro Max (prezzo minimo garantito e 12 rate a tasso zero)

Fa il suo debutto anche l’iPhone 18 Pro Max, la versione extra large del nuovo telefono Apple. Su Amazon lo trovi già disponibile con la garanzia della prenotazione al prezzo minimo garantito e la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. La scheda tecnica è molto simile al fratello "minore": display Super Retina XDR da 6,9 pollici con tecnologia ProMotion per refresh rate fino a 120 Hz, processore A20 Pro progettato appositamente per l’AI, tripla fotocamera posteriore Fusion e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno.

PHILIPS 2300 Macchina Caffè Automatica, 4 bevande, Caraffa ... 369,87 € -29% 519,99 € Risparmi 150,12 € Acquista su Amazon Motorola Signature (16/512GB, Tripla camera 50MP, selfie 50M... 749,99 € -42% 1.299,00 € Risparmi 549,01 € Acquista su Amazon HONOR 600 SMART 5G SILVER 4+128GB 203,95 € -27% 279,90 € Risparmi 75,95 € Acquista su Amazon iPhone 18 Pro 256 GB: – Nero 1.489,00 € Acquista su Amazon LG QNED evo AI MiniLED 43 Pollici, Serie QNED86B 2026 Smart ... 499,00 € -38% 799,00 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon McAfee Total Protection - 5 Dispositiv 2026 | Antivirus, VPN... 19,99 € -82% 109,95 € Risparmi 89,96 € Acquista su Amazon Electrolux Frigorifero da Incasso Serie 600 285 L – Monopo... 714,78 € -45% 1.299,99 € Risparmi 585,21 € Acquista su Amazon dreame H12 Pro Ultra Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazion... 179,00 € -40% 299,00 € Risparmi 120,00 € Acquista su Amazon

Smartwatch

Amazfit Balance 2 (33% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Lo smartwatch che si prende cura del tuo benessere psico-fisico. Parliamo dell’ Amazfit Balance 2 disponibile su Amazon con uno sconto del 33% e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Per alleggerire la spesa puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo AMOLED ampio, sensori di ultima generazione che monitorano in tempo reale i principali parametri vitali e ti avvisano se notano qualcosa di anomalo. Supporta più di 160 modalità di allenamento , tra cui attività speciale come HYROX e golf. Design elegante e leggero da portare al polso.

Lo smartwatch che si prende cura del tuo benessere psico-fisico. Parliamo dell’ disponibile su con uno e su quello di listino. Per alleggerire la spesa puoi anche il in . Schermo AMOLED ampio, sensori di ultima generazione che monitorano in tempo reale i principali parametri vitali e ti avvisano se notano qualcosa di anomalo. , tra cui attività speciale come HYROX e golf. Design elegante e leggero da portare al polso. Galaxy Fit3 (prezzo in picchiata e costa pochissimo)

La soluzione lowcost perfetta se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartwatch. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy Fit3, una smartband leggerissima e comodissima da portare sempre al polso. Con lo sconto del 39% il prezzo scende a meno di 40 euro e diventa un vero best buy. Dotato di un display verticale che mostra tutte le info più importanti (orario, passi effettuati, frequenza cardiaca), sensori che monitorano il tuo stato di salute e la qualità del sonno e supporta più di 100 applicazioni. A questo prezzo è un super affare.

Smart TV

Smart TV LG QNED evo AI MiniLED 43 pollici (risparmi 300 euro e 5 rate a tasso zero)

Una promo speciale per un ottimo smart TV uscito sul mercato da pochissimo tempo. Il televisore LG QNED evo AI MiniLED da 43 pollici è in offerta con uno sconto del 38% e risparmi 300 euro su quello di listino. Anche per questo dispositivo hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Pannello 4K che assicura colori realistici e brillanti, a bordo trovi il sistema operativo webOS, uno dei migliori quando si tratta di smart TV che supporta qualsiasi applicazione di streaming. Dotato anche dell’intelligenza artificiale con Copilot e Gemini che ti aiutano nella scelta del contenuto da vedere.

Prodotti lowcost

McAfee Total Protection (doppio sconto e prezzo stracciato)

Offerta del giorno che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection in promo con uno sconto dell’82% a cui poter aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un ulteriore 30% e il prezzo sprofonda a soli 15 euro . Antivirus che protegge i tuoi dispositivi dai pericoli della rete (virus, ransomware) e lo puoi installare su un massimo di 5 device, tra smartphone e computer. Hai anche accesso a una VPN per una navigazione sicura e a un password manager.

che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon trovi in con uno a cui poter un che ti fa e il . Antivirus che protegge i tuoi dispositivi dai pericoli della rete (virus, ransomware) e lo puoi installare su un massimo di 5 device, tra smartphone e computer. Hai anche accesso a una VPN per una navigazione sicura e a un password manager. Redmi Buds 8 (37% di sconto e prezzo al minimo)

Se sei alla ricerca di un paio di cuffie Bluetooth a un prezzo accessibile e che assicurano una buona qualità del suono, ecco l’ offerta che fa per te . Solo per oggi trovi le Xiaomi Redmi Buds 8 in promo con uno sconto del 37% e puoi anche dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero . Driver dinamico con audio in alta risoluzione, riduzione del rumore durante le chiamate, cancellazione del rumore mentre ascolti i tuoi brani preferiti e una batteria che può arrivare oltre le 50 ore con la custodia di ricarica.

Se sei alla ricerca di un a un prezzo accessibile e che assicurano una buona qualità del suono, ecco l’ . Solo per oggi trovi le in promo con uno e puoi anche il in . Driver dinamico con audio in alta risoluzione, riduzione del rumore durante le chiamate, cancellazione del rumore mentre ascolti i tuoi brani preferiti e una batteria che può arrivare oltre le 50 ore con la custodia di ricarica. Powerbank lowcost (prezzo stracciato)

L’accessorio che non può mancare nel tuo zaino. Su Amazon trovi questo powerbank economico con uno sconto del 31% e il prezzo scende a meno di 25 euro. Il powerbank ha una capacità della batteria di ben 26800 mAh e permette di ricaricare uno smartphone per almeno 3-4 volte. Permette di ricaricare contemporaneamente 3 dispositivi ed è compatibile con qualsiasi smartphone.

Elettrodomestici

Macchina per il caffè Philips 2300 (29% di sconto e risparmi 150 euro)

Prezzo in picchiata su Amazon per la macchina per il caffè automatica Philips Serie 2300 che trovi su Amazon con il 29% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Puoi scegliere tra 4 ricette di caffè con un solo tocco, dall’espresso classico al cappuccino, con crema, aroma e temperatura sempre perfetti, oltre all’acqua calda per il tè. Il sistema LatteGo monta il latte con tecnologia ciclonica e si pulisce in appena 10 secondi sotto l’acqua corrente o in lavastoviglie. Presente anche il macinacaffè in ceramica regolabile su 12 livelli per esaltare il gusto di ogni chicco.

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Doppio sconto su Amazon per il Lefant M3: da oggi lo trovi con uno s conto fisso del 73% più un ulteriore 5% , per un risparmio che supera gli 800 euro. Il robot unisce un’ aspirazione elevata , regolabile su 4 livelli, a un sistema di doppio mop rotante a 200 giri/min in grado di applicare pressione sul pavimento per eliminare macchie secche e sporco ostinato. Quando rileva un tappeto, il robot solleva automaticamente i mop di 9 mm per non bagnarli, continuando con la sola aspirazione. La navigazione laser a 360° scansiona l’ambiente fino a 15 metri, garantendo una mappatura precisa su più piani, mentre il sistema di evitamento ostacoli riconosce oggetti di dimensioni e colori diversi. La stazione All-in-One ricarica automaticamente la soluzione detergente, lava i panni con acqua calda a 45°C e li asciuga con aria fredda, azzerando quasi del tutto la manutenzione manuale.

Doppio sconto su Amazon per il Lefant M3: da oggi lo trovi con uno s più un , per un che Il robot unisce un’ , regolabile su 4 livelli, a un sistema di a 200 giri/min in grado di applicare pressione sul pavimento per eliminare macchie secche e sporco ostinato. Quando rileva un tappeto, il robot solleva automaticamente i mop di 9 mm per non bagnarli, continuando con la sola aspirazione. La navigazione laser a 360° scansiona l’ambiente fino a 15 metri, garantendo una mappatura precisa su più piani, mentre il sistema di evitamento ostacoli riconosce oggetti di dimensioni e colori diversi. La stazione All-in-One ricarica automaticamente la soluzione detergente, lava i panni con acqua calda a 45°C e li asciuga con aria fredda, azzerando quasi del tutto la manutenzione manuale. Frigorifero da incasso Electrolux Serie 600 (45% di sconto e risparmi 600 euro)

Il frigorifero da incasso Electrolux Serie 600 scende del 45% su Amazon, con un risparmio che sfiora i 600 euro. La tecnologia TwinTech Total No Frost elimina la necessità di sbrinamento sia nel vano frigo che in quello congelatore, mantenendo al contempo l’umidità ideale per la conservazione dei cibi. Il sistema FreeStore fa circolare l’aria fredda in modo uniforme in tutto il frigorifero, evitando sbalzi di temperatura anche quando la porta viene aperta, mentre l’illuminazione a LED integrata garantisce una visibilità ottima consumando pochissima energia.

Il su con un risparmio che sfiora i 600 euro. La tecnologia elimina la necessità di sbrinamento sia nel vano frigo che in quello congelatore, mantenendo al contempo l’umidità ideale per la conservazione dei cibi. Il sistema fa circolare l’aria fredda in modo uniforme in tutto il frigorifero, evitando sbalzi di temperatura anche quando la porta viene aperta, mentre l’illuminazione a integrata garantisce una visibilità ottima consumando pochissima energia. dreame H12 Pro Ultra (40% di sconto e prezzo crollato)

Torna al minimo storico su Amazon la lavapavimenti dreame H12 Pro Ultra, che trovi con il 40% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Una delle caratteristiche principali è la capacità di piegarsi completamente a 180° grazie a un design flessibile che le permette di scivolare sotto letti, divani e mobili bassi, raggiungendo aree normalmente inaccessibili senza perdita di potenza. Il motore genera una potenza di aspirazione di 16.000 Pa, capace di eliminare in una sola passata sporco secco, liquidi densi e macchie incrostate, mentre il sensore intelligente regola automaticamente l’aspirazione in base allo sporco rilevato. Dopo ogni utilizzo, la spazzola si igienizza con acqua calda a 60°C e si asciuga in soli 30 minuti con un getto di aria calda, prevenendo muffa e cattivi odori. Il serbatoio dell’acqua pulita da 900 ml copre ampie superfici senza frequenti ricariche.

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