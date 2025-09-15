Fuori tutto Amazon, smartphone a prezzi stracciati e sconti fino al 90%

MisterGadget.Tech

Questa nuova settimana di settembre non poteva cominciare in maniera migliore. Da oggi 15 settembre trovi su Amazon tante nuove offerte su alcuni dei prodotti tech più ricercati e con sconti che non si vedevano da tempo. Ad esempio il Motorola razr 60 è disponibile con uno sconto esagerato del 44% e risparmi più di 400 euro su quello di listino. Un’altra promo molto interessante riguarda il Galaxy S25 FE: lo smartphone top di gamma di Samsung appena uscito sul mercato è disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Le promo non riguardano solamente gli smartphone, ma trovi sconti interessanti anche per smart TV, computer ed elettrodomestici per la casa.

Questa è anche la settimana dell’inizio della Champions League 2025-2026. Da domani sarà tempo di grande calcio e saranno quattro le squadre italiane impegnate: Napoli, Inter, Atalanta e Juventus. Per vedere le partite della propria squadra del cuore bisogna essere abbonati a Sky o NowTV e a Prime Video (la piattaforma di Amazon ha l’esclusiva su 18 partite). Scorri fino alla fine di questo articolo per scoprire le promo attive per NowTV e Prime Video.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del momento e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Sono suddivise per categoria di prodotto e per ognuna trovi il link per accedere alla pagina su Amazon. Approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 15 settembre

Smartphone

Galaxy S25 FE. L’eccezionalità di questa promo è data principalmente da un fattore: lo smartphone è uscito sul mercato da poco più di una settimana. Parliamo del Galaxy S25 FE disponibile con una promo lancio esclusiva di Amazon che fa crollare il prezzo . Oltre allo sconto fisso, è disponibile un coupon che ti fa risparmiare altri 100 euro e che si attiva in automatico durante la fase di pagamento. Non finisce qui: puoi pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis e se sei iscritto a Prime Student hai diritto ad altri 50 euro di sconto . Lo smartphone è in tutto e per tutto un top di gamma : schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, processore Exynos di ultima generazione, tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

Gadget lowcost

Caricatore Auto Lisen. Da oggi su Amazon trovi questo caricatore per auto con cavo incluso nella confezione, con un doppio sconto che fa crollare il prezzo . Oltre allo sconto fisso del 38% , puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo del 50%. Il prezzo finale è inferiore ai 5 euro. Nella confezione trovi anche un cavo per la ricarica rapida. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche iPhone. Comprandone quattro unità ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 5%.

Smart TV

Smart TV Hisense 55 pollici. Ottima occasione per questo smart TV Hisense da 55 pollici . Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 33% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Si tratta del prezzo più basso dell’ultimo periodo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis . Schermo 55 pollici QLED con risoluzione 4K, ottima qualità delle immagini, modalità ad hoc per vedere i tuoi contenuti preferiti e sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di streaming.

Computer portatile

Microsoft Surface Laptop. Offerta “Back to School” da non farsi assolutamente scappare. Solo per oggi trovi su Amazon l’ ottimo PC portatile Microsoft Surface Laptop con schermo touchscreen da 13,8 pollici in promo con uno sconto del 33% e risparmi poco più di 400 euro. Puoi anche pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. Assicura ottime prestazioni grazie al processore Snapdragon X Plus supportato da 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. A bordo trovi Windows 11 Home. Perfetto per il lavoro e lo studio.

Elettrodomestici

Friggitrice ad aria Russell Hobbs XXL. L’occasione da non farsi sfuggire per la tua cucina. Da oggi su Amazon è disponibile la friggitrice ad aria Russell Hobbs XXL in promo con uno sconto del 36% al prezzo più basso di sempre . Cestello extra large da 8,3 litri che ti permette di cucinare cibo per un’intera famiglia. Dotata di 9 programmi per cuocere veramente di tutto, dalle classiche patatine al forno fino ai dolci, alla pizza e alle verdure grigliate. Facile da utilizzare e da pulire: tutte le parti amovibili possono essere messe in lavastoviglie.

Igiene orale

Oral-B iO 2. Offerta lampo tra le più amate dagli utenti. Lo spazzolino elettrico Oral-B iO2 è in offerta da oggi con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 50 euro. Nella confezione trovi anche una testina e la custodia per il viaggio. Spazzolino delicato sulle gengive ed efficace sulla placca: denti 100% più puliti dopo poche settimane di utilizzo rispetto allo spazzolino normale. Puoi scegliere tra tre livelli di intensità. A questo prezzo è da comprare subito.

Champions League in TV e streaming gratis

Manca sempre meno all’inizio della nuova Champions League 2025-2026. La grande stagione del calcio europeo comincerà martedì con la prima giornata della più importante competizione di calcio in Europa. Per l’Italia ci saranno Napoli, Inter, Atalanta e Juventus. Per vedere tutta la Champions League in TV e in streaming bisogna essere abbonati a Sky o NowTV che trasmetteranno la gran parte dei match in esclusiva e a Prime Video che manderà in onda la miglior partita delle italiane del mercoledì sera.

Se ancora non sei abbonati, puoi approfittare della promo per il PassSport di NowTV: solo per oggi è scontato del 33% e risparmi centinaia di euro a fine anno. L’abbonamento a Prime Video, invece, è gratuito per 30 giorni se sei un nuovo utente. La partita scelta dalla piattaforma di streaming di Amazon è Ajax-Inter, calcio di inizio mercoledì alle ore 21:00. Approfitta delle due promo cliccando sui link qui in basso.

ABBONATI A NOWTV CON LO SCONTO DEL 33%

COME VEDERE AJAX-INTER IN STREAMING GRATIS

